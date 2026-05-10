Per il Milan si complica e non di poco la corsa alla Champions League, per blindarla servono sei punti nelle prossime due partite contro Genoa in trasferta e Cagliari in casa. L'Atalanta consolida la settima posizione portandosi a 58 punti.

Una partita pazza vede il Milan andare sotto di tre gol, Ederson, Zappacosta e Raspadori i marcatori. I rossoneri sembrano non riuscire a reagire, ma nel finale un Nkunku ispirato colpisce una traversa. Pavlovic di testa accorcia le distanze e il francese, su rigore, ridà speranze ai rossoneri. Gabbia nel recupero di testa sfiora la clamorosa rimonta, ma non c è più tempo e l'Atalanta porta a casa la vittoria.

Tra le fila rossonere problema in giornata per Pulisic che riamene fuori, al suo posto nuova occasione per Leao. In avanti affianco al portoghese, gioca Gimenez. In mezzo al campo spazio a Loftus Cheek con Ricci e Rabiot. In difesa al posto dello squalificato Tomori, gioca De Winter. Nell'Atalanta Krstovic vince il ballottaggio con Scamacca e sarà lui a guidare l'attacco con De Ketelaere e Raspadori alle sue spalle. Difesa a tre composta da Scalvini, Hien e Kolasinac. Partono dalla panchina Bellanova, Pasalic e Samardzic.20:10

GOL! Milan - ATALANTA 0-1! Rete di Ederson. Passa in vantaggio l'Atalanta al primo affondo, Raspadori controlla a fatica un pallone in area e prova la conclusione, la palla viene deviata e finisce a Ederson che la piazza e trova l'angolo alla sinistra di Maignan. Guarda la scheda del giocatore Éderson 20:54

Ci prova Krstovic da fuori area, controllo e conclusione, Maignan è attento e smanaccia.21:02

Atalanta avanti di due gol con Ederson e Zappacosta e Milan al tappeto. Rossoneri che partono bene, colpendo anche un palo con Rabiot, ma alla prima difficoltà vanno in affanno e non riescono più a reagire. Leao ha un'occasione, ma davanti a Carnesecchi non trova l'angolo e gli calcia addosso.21:34

PREPARTITA

Milan - Atalanta è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 maggio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Atalanta sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 16 Falli fischiati 397 Fuorigioco 36 Rigori assegnati 8 Ammonizioni 49 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.1 Falli per cartellino 7.9 Ha arbitrato un totale di 21 partite nella stagione in corso: Serie A: 16 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1 23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0 13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3 19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2 04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1 24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2 01-11-2025 Serie A Napoli-Como 0-0 08-11-2025 Serie A Juventus-Torino 0-0 24-11-2025 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-0 07-12-2025 Serie A Cagliari-Roma 1-0 27-12-2025 Serie B Bari-Avellino 1-1 06-01-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 0-3 18-01-2026 Serie A Milan-Lecce 1-0 30-01-2026 Serie A Lazio-Genoa 3-2 14-02-2026 Serie B Sampdoria-Calcio Padova 1-0 28-02-2026 Serie B Spezia-Reggiana 0-1 08-03-2026 Serie A Fiorentina-Parma 0-0 05-04-2026 Serie A Pisa-Torino 0-1 18-04-2026 Serie A Napoli-Lazio 0-2 04-05-2026 Serie A Roma-Fiorentina 4-0 10-05-2026 Serie A Milan-Atalanta 2-3

Attualmente il Milan si trova 4° in classifica con 67 punti (frutto di 19 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 58 punti (frutto di 15 vittorie, 13 pareggi e 8 sconfitte).

Il Milan ha segnato 50 gol e ne ha subiti 32; l'Atalanta ha segnato 50 gol e ne ha subiti 34.

La partita di andata Atalanta - Milan si è giocata il 28 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Milan ha fatto 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 22 punti (5 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Sassuolo e l'Atalanta ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Cagliari e il Genoa ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta perdendo 2-3 mentre L'Atalanta ha incontrato il Genoa pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 10 gol.

Milan e Atalanta si sono affrontate 129 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 55 volte, l'Atalanta ha vinto 28 volte mentre i pareggi sono stati 46.

Milan-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan non ha ottenuto neanche un successo nelle ultime cinque sfide di Serie A contro l'Atalanta (2N, 3P), dopo che aveva vinto quattro delle cinque precedenti (1N).

Atalanta e Milan hanno pareggiato 46 dei 129 incontri in Serie A (28 successi nerazzurri e 55 vittorie rossonere a completare il bilancio), tra cui un 1-1 nella gara d'andata; solo contro la Juventus (47) i bergamaschi hanno terminato in equilibrio più sfide nella competizione.

L'Atalanta è rimasto imbattuta in nove degli ultimi 11 incontri esterni contro il Milan in Serie A (4V, 5N); inoltre, dopo l'1-0 del 20 aprile 2025, i nerazzurri potrebbero vincere due trasferte consecutive contro i rossoneri nel torneo per la prima volta dal 1943 (tre di seguito in quell'occasione).

Il Milan ha segnato un solo gol negli ultimi cinque incontri di Serie A (Adrien Rabiot contro l'Hellas Verona), meno di ogni altra squadra in campionato da inizio aprile ad oggi.

L'Atalanta non ha trovato il successo in sei delle ultime otto trasferte di Serie A (4N, 2P) e, dopo il 2-3 contro il Cagliari, potrebbe registrare due sconfitte esterne di fila per la prima volta da dicembre 2025 - tre in quel caso, due delle quali con Raffaele Palladino in panchina.

Il Milan ha perso tre gare casalinghe in questo campionato, tra cui due delle cinque più recenti (2V, 1N); l'ultima volta che i rossoneri hanno chiuso una stagione di Serie A con più ko interni è stata nel 2020/21 (cinque). Inoltre, dopo lo 0-3 contro l'Udinese e lo 0-0 contro la Juventus, possono registrare tre incontri domestici consecutivi senza segnare per la prima volta da novembre 2017 (quattro in quell'occasione con Vincenzo Montella in panchina).

L'Atalanta ha raccolto solo 10 punti nelle ultime nove giornate di campionato (2V, 4N, 3P), dopo che ne aveva totalizzati ben 23 nelle nove precedenti (7V, 2N); in questo periodo (dalla 27ª giornata), solo cinque squadre hanno ottenuto meno punti dei bergamaschi in Serie A (Lecce, Cagliari, Hellas Verona, Cremonese e Pisa).

Atalanta e Milan sono le due squadre che hanno subito meno gol nel corso della ripresa in questa Serie A (15); i bergamaschi sono, con la Cremonese, una delle uniche due squadre ad aver concesso più reti prima dell'intervallo che dopo (17 e 15).

La prossima sarà la 250ª presenza di Rafael Leão nei cinque grandi campionati europei, in cui ha totalizzato finora 72 reti e 46 assist; il portoghese (classe 1999) è il più giovane tra i giocatori con almeno 70 gol segnati e 45 passaggi vincenti serviti dal suo esordio con il Lille nel 2018/19.

Charles De Ketelaere, a quota 99 presenze in Serie A con l'Atalanta, è uno dei tre giocatori che nelle ultime tre stagioni hanno segnato almeno 20 gol e servito almeno 20 assist (20 e 20), assieme agli avversari di giornata Rafael Leão (26G 20A) e Christian Pulisic (31G 20A). Tuttavia, il belga non va a bersaglio nel torneo dal 10 gennaio scorso (vs Torino) e più in generale ha segnato un solo centro nelle sue ultime 25 presenze nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: