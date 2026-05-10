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Parma-Roma: 2-3 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Ennio Tardini di Parma
10 Maggio 2026 ore 18:00
Parma
2
Roma
3
Partita finita
Arbitro: Daniele Chiffi
  1. 22' 0-1 Donyell Malen
  2. 47' 1-1 Gabriel Strefezza
  3. 87' 2-1 Mandela Keita
  4. 90+4' 2-2 Devyne Rensch
  5. 90+11' 2-3 Donyell Malen (R)
0'
45'
90'
90'
103'

Finale pazzo tra Parma e Roma: dopo 114 minuti vincono i giallorossi. Apre Malen, poi nella ripresa i gialloblù la ribaltano con Strefezza e Keita all'87'; sembra finita ma nel recupero prima pareggia Rensch poi Britschgi fa fallo da rigore (espulso per somma di ammonizioni) e ancora Malen segna per il 2 a 3.

Con i tre punti conquistati in Emilia la squadra di Gasperini sale a 67 punti, agganciando il Milan che giocherà tra poco contro l'Atalanta. Nel prossimo turno, Como-Parma e Roma-Lazio.

Per la diretta di Parma-Roma è tutto, buon proseguimento di giornata.

Le Pagelle

  1. 90'+14'

    E' FINITA! PARMA-ROMA 2-3! Reti di Malen, Strefezza, Keita, Rensch e Malen (rig.). 20:04

  2. 90'+12'

    Partita infinita al "Tardini". 20:03

  3. 90'+11'

    GOL! Parma-ROMA 2-3! Tris degli ospiti: Malen batte Suzuki dal dischetto e sale a quota 13 centri in campionato.

    Guarda la scheda del giocatore Donyell Malen20:01

    Donyell Malen
  4. 90'+9'

    ESPULSO BRITSCHGI: seconda ammonizione, c'è il rosso. 20:00

  6. 90'+9'

    CHIFFI RICHIAMATO AL VAR: RIGORE PER LA ROMA! Invertita la decisione di campo! 19:59

  7. 90'+7'

    Contatto sospetto in area ducale tra Britschgi e Rensch: Chiffi comanda punizione per i padroni di casa. 19:58

  8. 90'+6'

    Riprende il gioco, il recupero si allunga di circa due minuti. 19:57

  9. 90'+4'

    PILLOLA STATISTICA: primo centro in A per il numero 2 giallorosso. 19:57

  10. 90'+4'

    GOL! Parma-ROMA 2-2! Rete di Rensch! Pareggio ospite: sugli sviluppi del corner, mischia in area, la sfera esce verso Rensch che batte Suzuki di destro.

    Guarda la scheda del giocatore Devyne Rensch19:55

    Devyne Rensch
  12. 90'+3'

    Si lotta su ogni pallone tra chi attacca e chi difende: altro tiro dalla bandierina per i giallorossi. 19:53

  13. 90'+1'

    DESTRO DI MALEN! Tiro da posizione defilata sotto l'incrocio, l'estremo difensore nipponico devia in corner. 19:52

  14. 90'+1'

    SUZUKI, CHE RISCHIO! Il portiere perde la sfera in presa, lo salva Troilo. 19:51

  15. 90'

    Sei minuti di recupero. 19:50

  16. 89'

    Circati spazza via la sfera per non correre rischi. 19:49

  18. 87'

    PILLOLA STATISTICA: primo centro in maglia gialloblù per il classe 2002 nato proprio il 10 maggio. 19:50

  19. 87'

    GOL! PARMA-Roma 2-1! Rete di Keita! Padroni di casa in vantaggio: gran palla di Estevez per Keita che, in area, controlla e batte Svilar con un destro preciso all'angolino.

    Guarda la scheda del giocatore Mandela Keita19:47

    Mandela Keita
  20. 86'

    Tocco di Mancini in proiezione offensiva, preda di Suzuki. 19:46

  21. 84'

    Carboni concede il tiro dalla bandierina alla Roma. 19:44

  22. 82'

    Stacco aereo di Malen verso il secondo palo ma la sfera esce sul fondo. 19:42

  24. 81'

    Fallo di Keita ai danni di Dybala al limite dell'area. 19:41

  25. 79'

    QUINTO CAMBIO NEL PARMA: entra Almqvist, esce Elphege. 19:39

  26. 79'

    QUARTO CAMBIO NEL PARMA: entra Estevez, esce Nicolussi Caviglia. 19:39

  27. 78'

    Sugli sviluppi, colpo di testa di Mancini fuori di poco. 19:38

  28. 77'

    PISILLI, MURO DI CIRCATI! Spunto di Malen con assist a Pisilli, destro a botta sicura murato in corner. 19:38

  30. 76'

    AMMONITO BRITSCHGI: fallo su Venturino. 19:36

  31. 75'

    QUINTO CAMBIO NELLA ROMA: entra Venturino, esce Koné. 19:36

  32. 75'

    QUARTO CAMBIO NELLA ROMA: entra Rensch, esce Celik. 19:35

  33. 74'

    TERZO CAMBIO NEL PARMA: entra Britschgi, esce Delprato. 19:35

  34. 74'

    SECONDO CAMBIO NEL PARMA: entra Carboni, esce Valeri. 19:34

  36. 73'

    ROMA VICINA AL GOL! I ducali perdono palla, contropiede giallorosso Dybala-Malen, destro di quest'ultimo ma Suzuki gli dice ancora di no. 19:34

  37. 72'

    Cross interessante di Valeri, colpo di testa di Pellegrino contrastato da Ghilardi, che concede il calcio d'angolo. 19:32

  38. 70'

    Dybala prova la giocata di prima intenzione ma c'è il muro di Troilo. 19:30

  39. 68'

    Metà della ripresa, parziale sempre di 1 a 1. 19:28

  40. 66'

    Traversone di Wesley, svetta in mischia El Aynaoui che manda fuori. 19:26

  42. 65'

    AMMONITO TROILO: trattenuto Malen. 19:25

  43. 63'

    Pericoloso il Parma con Elphege che smarca Valeri: diagonale un po' troppo lungo per il tap in di Nicolussi Caviglia. Ravvisato offside. 19:24

  44. 62'

    Fallo di Nicolussi Caviglia ai danni di Wesley. 19:22

  45. 60'

    Calcio d'angolo in favore dei capitolini. 19:20

  46. 59'

    ORDONEZ! Uscita di Svilar che smanaccia fuori area, Ordonez calcia di prima intenzione verso la porta sguarnita ma non inquadra il bersaglio. 19:20

  48. 59'

    TERZO CAMBIO NELLA ROMA: entra El Aynaoui, esce Cristante. 19:19

  49. 58'

    SECONDO CAMBIO NELLA ROMA: entra Pisilli, esce Soulé. 19:18

  50. 57'

    Buon momento per i padroni di casa che attaccano con il doppio centravanti. 19:18

  51. 55'

    GOL ANNULLATO AL PARMA, FUORIGIOCO ATTIVO! Stacco aereo vincente di Pellegrino sul corner ma Troilo disturba Svilar in posizione di offside. 19:17

  52. 54'

    Tiro dalla bandierina per gli emiliani. 19:14

  54. 53'

    PRIMO CAMBIO NELLA ROMA: entra Ghilardi, esce Hermoso. 19:13

  55. 53'

    PRIMO CAMBIO NEL PARMA: entra Pellegrino, esce Strefezza un po' claudicante. 19:13

  56. 51'

    OCCASIONISSIMA MALEN, PARATA DI SUZUKI! Erroraccio di Delprato, scatta Malen che calcia, sinistro respinto da Suzuki. 19:12

  57. 49'

    Tutto da rifare per la Roma, colpita subito dopo il rientro dagli spogliatoi. 19:11

  58. 48'

    AMMONITO STREFEZZA: eccesso di esultanza. 19:10

  60. 47'

    PILLOLA STATISTICA: 2° centro stagionale per il numero 7 gialloblù. 19:10

  61. 47'

    GOL! PARMA-Roma 1-1! Rete di Strefezza. Pareggio dei padroni di casa: i ducali recuperano palla in pressing, Nicolussi Caviglia corre e serve Strefezza che controlla e batte Svilar con un preciso rasoterra destro. 19:09

    Gabriel Strefezza
  62. 46'

    Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 19:05

  63. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PARMA-ROMA! Si riparte dal risultato di 0-1. 19:05

  64. Squadre negli spogliatoi: Cuesta deve trovare le contromisure per evitare il ko mentre Gasperini può gestire il risultato che, attualmente, significa aggancio al Milan al 4° posto. 18:51

  66. All'intervallo la Roma conduce grazie al gol di Malen a metà tempo su assist di Dybala. Giallorossi vicini al raddoppio con il palo di Soulé a Suzuki battuto. Parma poco incisivo in attacco con Strefezza. 18:50

  67. 45'+1'

    FINE PRIMO TEMPO! PARMA-ROMA 0-1! Rete di Malen al 22'. 18:48

  68. 45'+1'

    E' iniziato il numero di recupero concesso da Chiffi. 18:47

  69. 45'

    NICOLUSSI CAVIGLIA! Potente conclusione da fuori area non lontana dalla porta di Svilar. 18:46

  70. 44'

    Celik rinvia su Valeri che si lancia in area avversaria, il cross non trova alcun compagno alla deviazione. 18:46

  72. 42'

    Batte lo stesso Strefezza, allontana di testa Cristante. 18:44

  73. 41'

    Contropiede dei padroni di casa concluso da Strefezza, che trova l'opposizione di Ndicka in corner. 18:42

  74. 39'

    Pressing di Malen su Valenti che non ha una giocata semplice e deve spazzare in fallo laterale. 18:40

  75. 37'

    RISCHIO PER LA ROMA! Retropassaggio impreciso di Ndicka, si avventa Strefezza, Svilar allunga il piede in uscita e lo contrasta in maniera efficace. 18:38

  76. 36'

    Ndicka anticipa Elphege ma c'era comunque il fuorigioco di Valeri. 18:37

  78. 35'

    Il Parma non riesce a trovare la profondità per Elphege. 18:36

  79. 33'

    Triangolazione Wesley-Dybala, l'ultimo passaggio è in offside. 18:34

  80. 32'

    Wesley rimette in gioco dalla rimessa laterale. 18:33

  81. 30'

    TIRO DI STREFEZZA! Contropiede individuale del numero 7 ducale che infine calcia a giro ma senza inquadrare lo specchio di porta. 18:32

  82. 29'

    PALO DELLA ROMA! Altra giocata di Dybala che serve a centro area una palla perfetta da spingere in rete, Soulé di testa colpisce il montante! 18:30

  84. 28'

    Retroguardia gialloblù in difficoltà sulle giocate di Soulé e Dybala. 18:29

  85. 26'

    HERMOSO! Assist di Dybala per l'inserimento di Hermoso che chiude troppo il diagonale mancino. 18:27

  86. 25'

    Continua a spingere la compagine di Gasperini grazie all'intesa Dybala-Malen, questa volta chiude Troilo. 18:26

  87. 23'

    Metà della prima frazione di gioco al "Tardini", punteggio sbloccato da un minuto, 0 a 1. 18:25

  88. 22'

    PILLOLA STATISTICA: 12° centro da gennaio per il nazionale olandese. 18:25

  90. 22'

    GOL! Parma-ROMA 0-1! Rete di Malen. Ospiti in vantaggio: recupero palla di Koné, assist di Dybala a Malen che batte Suzuki di destro.

    Guarda la scheda del giocatore Donyell Malen18:24

    Donyell Malen
  91. 20'

    Check del VAR che conferma la decisione di Chiffi di lasciare giocare. 18:22

  92. 19'

    Proteste della Roma per un contatto tra Mancini e Valenti in area di rigore. 18:21

  93. 18'

    Ancora un tentativo dell'esterno sinistro ducale, uscita in presa di Svilar. 18:19

  94. 17'

    Ripartenza del Parma sospinta da Valeri, il quale crossa verso l'area di rigore, la difesa giallorossa allontana in fallo laterale. 18:18

  96. 15'

    Cross potente di Cristante, Suzuki smanaccia non benissimo, lo salva Troilo. 18:16

  97. 13'

    Ora l'attaccante francese si propone in versione assist-man: scarico a Strefezza che calcia alto da ottima posizione. 18:15

  98. 12'

    Traversone di Valeri per Elphege che si coordina per il tiro in semirovesciata: muro di Ndicka. 18:16

  99. 10'

    Strefezza gioca la sfera sull'out mancino, non riesce nel dubbio e perde il possesso. 18:13

  100. 9'

    GOL ANNULLATO ALLA ROMA, FUORIGIOCO! Malen salta Suzuki in uscita e insacca ma è partito da posizione di fuorigioco al momento dell'assist di Mancini. 18:10

  102. 8'

    Scatto di Soulé che però va oltre la linea dell'offside. 18:08

  103. 6'

    Lunghissima azione d'attacco degli ospiti: filtrante di Malen, inserimento di Dybala chiuso da Circati al momento del tiro. 18:09

  104. 4'

    Sinistro dal limite dell'area di Strefezza, conclusione alta in curva. 18:05

  105. 3'

    Fuorigioco di Elphege. 18:04

  106. 1'

    Subito in azione Malen che prova lo scambio con Dybala. 18:03

  108. 1'

    INIZIA PARMA-ROMA! Primo pallone giocato da Dybala. 18:01

  109. Squadre in campo agli ordini di Chiffi: padroni di casa in maglia bianca con effetti gialloblù, ospiti in completo rosso con strisce gialle. 18:02

  110. All'andata, disputata all'Olimpico lo scorso 29 ottobre, vittoria di Cristante e compagni per 2 a 1 (Hermoso, Dovbyk, Circati). 15:42

  111. Cuesta è senza Bernabé, che sarà sostituito da Ordonez; Strefezza-Elphege coppia d'attacco con Pellegrino in panchina, Delprato e Valeri sulle corsie laterali. Gasperini conferma 10/11 dello schieramento che ha battuto la Viola: Malen terminale offensivo, Soulé-Dybala trequartisti con Pisilli che si accomoda in panchina. 17:48

  112. FORMAZIONE ROMA (3-4-2-1): Svilar - Mancini, Ndicka, Hermoso - Celik, Cristante, Koné, Wesley - Soulé, Dybala - Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Tsimikas, Rensch, Angelino, Ziolkowski, El Aynaoui, Pisilli, Venturino, Vaz. 17:42

  114. FORMAZIONE PARMA (3-5-2): Suzuki - Circati, Troilo, Valenti - Delprato, Ordonez, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri - Strefezza, Elphege. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Carboni, Drobnic, Britschgi, Sorensen, Estevez, Mikolajewski, Pellegrino, Almqvist, Ondrejka. 17:37

  115. Nell'ultimo turno, sconfitta in casa dell'Inter per i ducali mentre i capitolini hanno surclassato la Fiorentina tra le mura amiche. 15:30

  116. Dirige l'incontro il signor Daniele Chiffi di Padova, coadiuvato dagli assistenti Bahri e Vecchi. Quarto Ufficiale Maresca. Al VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi. 15:27

  117. Il match del "Tardini" vale tantissimo per la corsa Champions: gli emiliani sono già salvi da due settimane mentre la compagine laziale insegue il 4° posto che dista tre lunghezze. 15:30

  118. Benvenuti alla diretta di Parma-Roma, gara valida per il 26° turno di Serie A. 15:19

  120. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Ennio Tardini
    Città: Parma
    Capienza: 22885 spettatori15:19

    Ennio Tardini Fonte: Gettyimages

Formazioni Parma - Roma

PREPARTITA

Parma - Roma è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 maggio alle ore 18:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.
Arbitro di Parma - Roma sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Daniele Chiffi

Statistiche Stagionali
Partite dirette14
Falli fischiati318
Fuorigioco40
Rigori assegnati3
Ammonizioni34
Espulsioni2
Cartellini per partita2.5
Falli per cartellino8.8

Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 14 partite
  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1
28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1
19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1
25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0
01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2
09-11-2025 Serie A Bologna-Napoli 2-0
30-11-2025 Serie B Spezia-Sampdoria 1-0
08-12-2025 Serie A Torino-Milan 2-3
03-01-2026 Serie A Genoa-Pisa 1-1
18-01-2026 Serie A Torino-Roma 0-2
24-01-2026 Serie A Lecce-Lazio 0-0
08-02-2026 Serie A Sassuolo-Inter 0-5
11-02-2026 Coppa Italia Bologna-Lazio 1-1
22-02-2026 Serie A Atalanta-Napoli 2-1
07-03-2026 Serie B Venezia-Reggiana 2-0
22-03-2026 Serie B Sampdoria-Avellino 2-1
04-04-2026 Serie A Sassuolo-Cagliari 2-1
19-04-2026 Serie A Verona-Milan 0-1
04-05-2026 Serie A Cremonese-Lazio 1-2

Attualmente il Parma si trova 13° in classifica con 42 punti (frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte); invece la Roma si trova 5° in classifica con 67 punti (frutto di 21 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte).
Il Parma ha segnato 27 gol e ne ha subiti 45; la Roma ha segnato 55 gol e ne ha subiti 31.
La partita di andata Roma - Parma si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Parma ha fatto 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 25 punti (8 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte).
Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Pisa e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Parma ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 2-0 mentre La Roma ha incontrato la Fiorentina vincendo 4-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 13 gol.

Parma e Roma si sono affrontate 57 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 11 volte, la Roma ha vinto 36 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Parma-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Roma ha vinto ben 11 delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Parma (1N, 2P), con un punteggio aggregato di 28-11; inoltre, i giallorossi possono registrare quattro successi consecutivi contro questa avversaria per la prima volta dal 2014.
  • Il Parma ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe contro la Roma in Serie A (1P), tanti successi quanti ne aveva registrati nelle 12 precedenti sfide interne contro i giallorossi nel torneo (1N, 9P).
  • La Roma è la squadra che ha vinto più sfide contro il Parma in Serie A: 36 su 57 confronti, completano 10 pareggi e 11 successi dei gialloblù; inoltre, solo la Juventus (103) ha segnato più gol dei giallorossi (102) contro i crociati nel massimo campionato.
  • Il Parma è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque gare casalinghe di Serie A (2V, 2N), vincendo la più recente, contro il Pisa - tuttavia, l'ultima volta che ha registrato due successi interni consecutivi nel torneo risale a gennaio 2020 (in quel caso contro Lecce e Udinese).
  • La Roma è l'unica squadra che ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 giornate di Serie A - 25 gol segnati nel periodo dai giallorossi (meno solo dell'Inter, 30), una media di 2.1 a partita. L'ultima volta che i capitolini sono andati a segno in più partite di fila in una stagione di Serie A risale al periodo tra dicembre 2024 e maggio 2025 (22 in quel caso - con Claudio Ranieri in panchina).
  • Carlos Cuesta è il secondo allenatore nella storia della Serie A con più panchine collezionate nel torneo (35) prima di compiere 31 anni, dietro solo a Leopoldo Conti (46 con la Pro Patria tra il 1931 e il 1932); entrambi hanno ottenuto 10 vittorie nel torneo in questo arco temporale, con il tecnico del Parma che può diventare il primo a superare questa soglia.
  • La Roma ha subito otto sconfitte fuori casa in questa Serie A, ben quattro nelle ultime sei gare esterne (1V, 1N) - i giallorossi hanno perso almeno nove trasferte solo tre volte nelle ultime 20 stagioni (dal 2006/07): nel 2008/09 (nove), nel 2011/12 e nel 2020/21 (10 entrambe).
  • Nessuna squadra ha segnato meno gol nel corso della prima frazione di gioco in questa Serie A rispetto al Parma (10, alla pari della Cremonese); dall'altra parte, la Roma è l'unica formazione che non è ancora andata a segno dal 90° minuto di gioco in avanti nel torneo in corso.
  • Mateo Pellegrino ha segnato otto gol in questa Serie A: da quando il campionato è tornato a 20 squadre (2004/05) solo tre giocatori del Parma hanno segnato più reti in una stagione nel massimo campionato prima di compiere 25 anni: Alberto Gilardino (23 nel 2004/05), Giuseppe Rossi (nove nel 2006/07) e Dejan Kulusevski (10 nel 2019/20).
  • Grazie alla rete contro la Fiorentina, Wesley è salito a quota cinque gol in questo campionato; solo due difensori della Roma hanno segnato più reti in una stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Alessandro Florenzi (sei nel 2013/14 e sette nel 2015/16) e Aleksandar Kolarov (otto nel 2018/19 e sette nel 2019/20).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ParmaRoma
Partite giocate3535
Numero di partite vinte1020
Numero di partite perse1311
Numero di partite pareggiate124
Gol totali segnati2552
Gol totali subiti4229
Media gol subiti per partita1.20.8
Percentuale possesso palla44.455.9
Numero totale di passaggi1282216974
Numero totale di passaggi riusciti1036114172
Tiri nello specchio della porta96157
Percentuale di tiri in porta38.748.3
Numero totale di cross599638
Numero medio di cross riusciti129151
Duelli per partita vinti16141762
Duelli per partita persi16131882
Corner subiti167120
Corner guadagnati141177
Numero di punizioni a favore453466
Numero di punizioni concesse375490
Tackle totali476534
Percentuale di successo nei tackle58.857.3
Fuorigiochi totali4158
Numero totale di cartellini gialli5563
Numero totale di cartellini rossi42

Parma - Roma Live

Studio Bonardo

Classifica SERIE A

  1. Inter85
  2. Napoli70
  3. Juventus68
  4. Milan67
  5. Roma67
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez17
  2. Tasos Douvikas13
  3. Donyell Malen13
  4. Marcus Thuram13
  5. Nico Paz12
MOSTRA COMPLETA

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