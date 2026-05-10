Finale pazzo tra Parma e Roma: dopo 114 minuti vincono i giallorossi. Apre Malen, poi nella ripresa i gialloblù la ribaltano con Strefezza e Keita all'87'; sembra finita ma nel recupero prima pareggia Rensch poi Britschgi fa fallo da rigore (espulso per somma di ammonizioni) e ancora Malen segna per il 2 a 3.

Cuesta è senza Bernabé, che sarà sostituito da Ordonez; Strefezza-Elphege coppia d'attacco con Pellegrino in panchina, Delprato e Valeri sulle corsie laterali. Gasperini conferma 10/11 dello schieramento che ha battuto la Viola: Malen terminale offensivo, Soulé-Dybala trequartisti con Pisilli che si accomoda in panchina. 17:48

PREPARTITA

Parma - Roma è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 maggio alle ore 18:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Roma sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 14 Falli fischiati 318 Fuorigioco 40 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 34 Espulsioni 2 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 8.8 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 14 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1 28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1 19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1 25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0 01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2 09-11-2025 Serie A Bologna-Napoli 2-0 30-11-2025 Serie B Spezia-Sampdoria 1-0 08-12-2025 Serie A Torino-Milan 2-3 03-01-2026 Serie A Genoa-Pisa 1-1 18-01-2026 Serie A Torino-Roma 0-2 24-01-2026 Serie A Lecce-Lazio 0-0 08-02-2026 Serie A Sassuolo-Inter 0-5 11-02-2026 Coppa Italia Bologna-Lazio 1-1 22-02-2026 Serie A Atalanta-Napoli 2-1 07-03-2026 Serie B Venezia-Reggiana 2-0 22-03-2026 Serie B Sampdoria-Avellino 2-1 04-04-2026 Serie A Sassuolo-Cagliari 2-1 19-04-2026 Serie A Verona-Milan 0-1 04-05-2026 Serie A Cremonese-Lazio 1-2

Attualmente il Parma si trova 13° in classifica con 42 punti (frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte); invece la Roma si trova 5° in classifica con 67 punti (frutto di 21 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte).

Il Parma ha segnato 27 gol e ne ha subiti 45; la Roma ha segnato 55 gol e ne ha subiti 31.

La partita di andata Roma - Parma si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Parma ha fatto 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 25 punti (8 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Pisa e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 2-0 mentre La Roma ha incontrato la Fiorentina vincendo 4-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 13 gol.

Parma e Roma si sono affrontate 57 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 11 volte, la Roma ha vinto 36 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Parma-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma ha vinto ben 11 delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Parma (1N, 2P), con un punteggio aggregato di 28-11; inoltre, i giallorossi possono registrare quattro successi consecutivi contro questa avversaria per la prima volta dal 2014.

Il Parma ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe contro la Roma in Serie A (1P), tanti successi quanti ne aveva registrati nelle 12 precedenti sfide interne contro i giallorossi nel torneo (1N, 9P).

La Roma è la squadra che ha vinto più sfide contro il Parma in Serie A: 36 su 57 confronti, completano 10 pareggi e 11 successi dei gialloblù; inoltre, solo la Juventus (103) ha segnato più gol dei giallorossi (102) contro i crociati nel massimo campionato.

Il Parma è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque gare casalinghe di Serie A (2V, 2N), vincendo la più recente, contro il Pisa - tuttavia, l'ultima volta che ha registrato due successi interni consecutivi nel torneo risale a gennaio 2020 (in quel caso contro Lecce e Udinese).

La Roma è l'unica squadra che ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 giornate di Serie A - 25 gol segnati nel periodo dai giallorossi (meno solo dell'Inter, 30), una media di 2.1 a partita. L'ultima volta che i capitolini sono andati a segno in più partite di fila in una stagione di Serie A risale al periodo tra dicembre 2024 e maggio 2025 (22 in quel caso - con Claudio Ranieri in panchina).

Carlos Cuesta è il secondo allenatore nella storia della Serie A con più panchine collezionate nel torneo (35) prima di compiere 31 anni, dietro solo a Leopoldo Conti (46 con la Pro Patria tra il 1931 e il 1932); entrambi hanno ottenuto 10 vittorie nel torneo in questo arco temporale, con il tecnico del Parma che può diventare il primo a superare questa soglia.

La Roma ha subito otto sconfitte fuori casa in questa Serie A, ben quattro nelle ultime sei gare esterne (1V, 1N) - i giallorossi hanno perso almeno nove trasferte solo tre volte nelle ultime 20 stagioni (dal 2006/07): nel 2008/09 (nove), nel 2011/12 e nel 2020/21 (10 entrambe).

Nessuna squadra ha segnato meno gol nel corso della prima frazione di gioco in questa Serie A rispetto al Parma (10, alla pari della Cremonese); dall'altra parte, la Roma è l'unica formazione che non è ancora andata a segno dal 90° minuto di gioco in avanti nel torneo in corso.

Mateo Pellegrino ha segnato otto gol in questa Serie A: da quando il campionato è tornato a 20 squadre (2004/05) solo tre giocatori del Parma hanno segnato più reti in una stagione nel massimo campionato prima di compiere 25 anni: Alberto Gilardino (23 nel 2004/05), Giuseppe Rossi (nove nel 2006/07) e Dejan Kulusevski (10 nel 2019/20).

Grazie alla rete contro la Fiorentina, Wesley è salito a quota cinque gol in questo campionato; solo due difensori della Roma hanno segnato più reti in una stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Alessandro Florenzi (sei nel 2013/14 e sette nel 2015/16) e Aleksandar Kolarov (otto nel 2018/19 e sette nel 2019/20).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: