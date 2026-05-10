Finale pazzo tra Parma e Roma: dopo 114 minuti vincono i giallorossi. Apre Malen, poi nella ripresa i gialloblù la ribaltano con Strefezza e Keita all'87'; sembra finita ma nel recupero prima pareggia Rensch poi Britschgi fa fallo da rigore (espulso per somma di ammonizioni) e ancora Malen segna per il 2 a 3.
Con i tre punti conquistati in Emilia la squadra di Gasperini sale a 67 punti, agganciando il Milan che giocherà tra poco contro l'Atalanta. Nel prossimo turno, Como-Parma e Roma-Lazio.
Per la diretta di Parma-Roma è tutto, buon proseguimento di giornata.
Tocco di Mancini in proiezione offensiva, preda di Suzuki. 19:46
84'
Carboni concede il tiro dalla bandierina alla Roma. 19:44
82'
Stacco aereo di Malen verso il secondo palo ma la sfera esce sul fondo. 19:42
81'
Fallo di Keita ai danni di Dybala al limite dell'area. 19:41
79'
QUINTO CAMBIO NEL PARMA: entra Almqvist, esce Elphege. 19:39
79'
QUARTO CAMBIO NEL PARMA: entra Estevez, esce Nicolussi Caviglia. 19:39
78'
Sugli sviluppi, colpo di testa di Mancini fuori di poco. 19:38
77'
PISILLI, MURO DI CIRCATI! Spunto di Malen con assist a Pisilli, destro a botta sicura murato in corner. 19:38
76'
AMMONITO BRITSCHGI: fallo su Venturino. 19:36
75'
QUINTO CAMBIO NELLA ROMA: entra Venturino, esce Koné. 19:36
75'
QUARTO CAMBIO NELLA ROMA: entra Rensch, esce Celik. 19:35
74'
TERZO CAMBIO NEL PARMA: entra Britschgi, esce Delprato. 19:35
74'
SECONDO CAMBIO NEL PARMA: entra Carboni, esce Valeri. 19:34
73'
ROMA VICINA AL GOL! I ducali perdono palla, contropiede giallorosso Dybala-Malen, destro di quest'ultimo ma Suzuki gli dice ancora di no. 19:34
72'
Cross interessante di Valeri, colpo di testa di Pellegrino contrastato da Ghilardi, che concede il calcio d'angolo. 19:32
70'
Dybala prova la giocata di prima intenzione ma c'è il muro di Troilo. 19:30
68'
Metà della ripresa, parziale sempre di 1 a 1. 19:28
66'
Traversone di Wesley, svetta in mischia El Aynaoui che manda fuori. 19:26
65'
AMMONITO TROILO: trattenuto Malen. 19:25
63'
Pericoloso il Parma con Elphege che smarca Valeri: diagonale un po' troppo lungo per il tap in di Nicolussi Caviglia. Ravvisato offside. 19:24
62'
Fallo di Nicolussi Caviglia ai danni di Wesley. 19:22
60'
Calcio d'angolo in favore dei capitolini. 19:20
59'
ORDONEZ! Uscita di Svilar che smanaccia fuori area, Ordonez calcia di prima intenzione verso la porta sguarnita ma non inquadra il bersaglio. 19:20
59'
TERZO CAMBIO NELLA ROMA: entra El Aynaoui, esce Cristante. 19:19
58'
SECONDO CAMBIO NELLA ROMA: entra Pisilli, esce Soulé. 19:18
57'
Buon momento per i padroni di casa che attaccano con il doppio centravanti. 19:18
55'
GOL ANNULLATO AL PARMA, FUORIGIOCO ATTIVO! Stacco aereo vincente di Pellegrino sul corner ma Troilo disturba Svilar in posizione di offside. 19:17
54'
Tiro dalla bandierina per gli emiliani. 19:14
53'
PRIMO CAMBIO NELLA ROMA: entra Ghilardi, esce Hermoso. 19:13
53'
PRIMO CAMBIO NEL PARMA: entra Pellegrino, esce Strefezza un po' claudicante. 19:13
51'
OCCASIONISSIMA MALEN, PARATA DI SUZUKI! Erroraccio di Delprato, scatta Malen che calcia, sinistro respinto da Suzuki. 19:12
49'
Tutto da rifare per la Roma, colpita subito dopo il rientro dagli spogliatoi. 19:11
48'
AMMONITO STREFEZZA: eccesso di esultanza. 19:10
47'
PILLOLA STATISTICA: 2° centro stagionale per il numero 7 gialloblù. 19:10
47'
GOL! PARMA-Roma 1-1! Rete di Strefezza. Pareggio dei padroni di casa: i ducali recuperano palla in pressing, Nicolussi Caviglia corre e serve Strefezza che controlla e batte Svilar con un preciso rasoterra destro. 19:09
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 19:05
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PARMA-ROMA! Si riparte dal risultato di 0-1. 19:05
Squadre negli spogliatoi: Cuesta deve trovare le contromisure per evitare il ko mentre Gasperini può gestire il risultato che, attualmente, significa aggancio al Milan al 4° posto. 18:51
All'intervallo la Roma conduce grazie al gol di Malen a metà tempo su assist di Dybala. Giallorossi vicini al raddoppio con il palo di Soulé a Suzuki battuto. Parma poco incisivo in attacco con Strefezza. 18:50
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! PARMA-ROMA 0-1! Rete di Malen al 22'. 18:48
45'+1'
E' iniziato il numero di recupero concesso da Chiffi. 18:47
45'
NICOLUSSI CAVIGLIA! Potente conclusione da fuori area non lontana dalla porta di Svilar. 18:46
44'
Celik rinvia su Valeri che si lancia in area avversaria, il cross non trova alcun compagno alla deviazione. 18:46
42'
Batte lo stesso Strefezza, allontana di testa Cristante. 18:44
41'
Contropiede dei padroni di casa concluso da Strefezza, che trova l'opposizione di Ndicka in corner. 18:42
39'
Pressing di Malen su Valenti che non ha una giocata semplice e deve spazzare in fallo laterale. 18:40
37'
RISCHIO PER LA ROMA! Retropassaggio impreciso di Ndicka, si avventa Strefezza, Svilar allunga il piede in uscita e lo contrasta in maniera efficace. 18:38
36'
Ndicka anticipa Elphege ma c'era comunque il fuorigioco di Valeri. 18:37
35'
Il Parma non riesce a trovare la profondità per Elphege. 18:36
33'
Triangolazione Wesley-Dybala, l'ultimo passaggio è in offside. 18:34
32'
Wesley rimette in gioco dalla rimessa laterale. 18:33
30'
TIRO DI STREFEZZA! Contropiede individuale del numero 7 ducale che infine calcia a giro ma senza inquadrare lo specchio di porta. 18:32
29'
PALO DELLA ROMA! Altra giocata di Dybala che serve a centro area una palla perfetta da spingere in rete, Soulé di testa colpisce il montante! 18:30
28'
Retroguardia gialloblù in difficoltà sulle giocate di Soulé e Dybala. 18:29
26'
HERMOSO! Assist di Dybala per l'inserimento di Hermoso che chiude troppo il diagonale mancino. 18:27
25'
Continua a spingere la compagine di Gasperini grazie all'intesa Dybala-Malen, questa volta chiude Troilo. 18:26
23'
Metà della prima frazione di gioco al "Tardini", punteggio sbloccato da un minuto, 0 a 1. 18:25
22'
PILLOLA STATISTICA: 12° centro da gennaio per il nazionale olandese. 18:25
22'
GOL! Parma-ROMA 0-1! Rete di Malen. Ospiti in vantaggio: recupero palla di Koné, assist di Dybala a Malen che batte Suzuki di destro.
Check del VAR che conferma la decisione di Chiffi di lasciare giocare. 18:22
19'
Proteste della Roma per un contatto tra Mancini e Valenti in area di rigore. 18:21
18'
Ancora un tentativo dell'esterno sinistro ducale, uscita in presa di Svilar. 18:19
17'
Ripartenza del Parma sospinta da Valeri, il quale crossa verso l'area di rigore, la difesa giallorossa allontana in fallo laterale. 18:18
15'
Cross potente di Cristante, Suzuki smanaccia non benissimo, lo salva Troilo. 18:16
13'
Ora l'attaccante francese si propone in versione assist-man: scarico a Strefezza che calcia alto da ottima posizione. 18:15
12'
Traversone di Valeri per Elphege che si coordina per il tiro in semirovesciata: muro di Ndicka. 18:16
10'
Strefezza gioca la sfera sull'out mancino, non riesce nel dubbio e perde il possesso. 18:13
9'
GOL ANNULLATO ALLA ROMA, FUORIGIOCO! Malen salta Suzuki in uscita e insacca ma è partito da posizione di fuorigioco al momento dell'assist di Mancini. 18:10
8'
Scatto di Soulé che però va oltre la linea dell'offside. 18:08
6'
Lunghissima azione d'attacco degli ospiti: filtrante di Malen, inserimento di Dybala chiuso da Circati al momento del tiro. 18:09
4'
Sinistro dal limite dell'area di Strefezza, conclusione alta in curva. 18:05
3'
Fuorigioco di Elphege. 18:04
1'
Subito in azione Malen che prova lo scambio con Dybala. 18:03
1'
INIZIA PARMA-ROMA! Primo pallone giocato da Dybala. 18:01
Squadre in campo agli ordini di Chiffi: padroni di casa in maglia bianca con effetti gialloblù, ospiti in completo rosso con strisce gialle. 18:02
All'andata, disputata all'Olimpico lo scorso 29 ottobre, vittoria di Cristante e compagni per 2 a 1 (Hermoso, Dovbyk, Circati). 15:42
Cuesta è senza Bernabé, che sarà sostituito da Ordonez; Strefezza-Elphege coppia d'attacco con Pellegrino in panchina, Delprato e Valeri sulle corsie laterali. Gasperini conferma 10/11 dello schieramento che ha battuto la Viola: Malen terminale offensivo, Soulé-Dybala trequartisti con Pisilli che si accomoda in panchina. 17:48
FORMAZIONE ROMA (3-4-2-1): Svilar - Mancini, Ndicka, Hermoso - Celik, Cristante, Koné, Wesley - Soulé, Dybala - Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Tsimikas, Rensch, Angelino, Ziolkowski, El Aynaoui, Pisilli, Venturino, Vaz. 17:42
Parma - Roma è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 maggio alle ore 18:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro di Parma - Roma sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Daniele Chiffi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
14
Falli fischiati
318
Fuorigioco
40
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
34
Espulsioni
2
Cartellini per partita
2.5
Falli per cartellino
8.8
Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:
Serie A: 14 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Genoa-Juventus 0-1
28-09-2025
Serie A
Milan-Napoli 2-1
19-10-2025
Serie B
Palermo-Modena 1-1
25-10-2025
Serie A
Parma-Como 0-0
01-11-2025
Serie A
Cremonese-Juventus 1-2
09-11-2025
Serie A
Bologna-Napoli 2-0
30-11-2025
Serie B
Spezia-Sampdoria 1-0
08-12-2025
Serie A
Torino-Milan 2-3
03-01-2026
Serie A
Genoa-Pisa 1-1
18-01-2026
Serie A
Torino-Roma 0-2
24-01-2026
Serie A
Lecce-Lazio 0-0
08-02-2026
Serie A
Sassuolo-Inter 0-5
11-02-2026
Coppa Italia
Bologna-Lazio 1-1
22-02-2026
Serie A
Atalanta-Napoli 2-1
07-03-2026
Serie B
Venezia-Reggiana 2-0
22-03-2026
Serie B
Sampdoria-Avellino 2-1
04-04-2026
Serie A
Sassuolo-Cagliari 2-1
19-04-2026
Serie A
Verona-Milan 0-1
04-05-2026
Serie A
Cremonese-Lazio 1-2
Attualmente il Parma si trova 13° in classifica con 42 punti (frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte); invece la Roma si trova 5° in classifica con 67 punti (frutto di 21 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte). Il Parma ha segnato 27 gol e ne ha subiti 45; la Roma ha segnato 55 gol e ne ha subiti 31. La partita di andata Roma - Parma si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa il Parma ha fatto 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 25 punti (8 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte). Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Pisa e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Parma ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 2-0 mentre La Roma ha incontrato la Fiorentina vincendo 4-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 13 gol.
Parma e Roma si sono affrontate 57 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 11 volte, la Roma ha vinto 36 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Parma-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Roma ha vinto ben 11 delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Parma (1N, 2P), con un punteggio aggregato di 28-11; inoltre, i giallorossi possono registrare quattro successi consecutivi contro questa avversaria per la prima volta dal 2014.
Il Parma ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe contro la Roma in Serie A (1P), tanti successi quanti ne aveva registrati nelle 12 precedenti sfide interne contro i giallorossi nel torneo (1N, 9P).
La Roma è la squadra che ha vinto più sfide contro il Parma in Serie A: 36 su 57 confronti, completano 10 pareggi e 11 successi dei gialloblù; inoltre, solo la Juventus (103) ha segnato più gol dei giallorossi (102) contro i crociati nel massimo campionato.
Il Parma è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque gare casalinghe di Serie A (2V, 2N), vincendo la più recente, contro il Pisa - tuttavia, l'ultima volta che ha registrato due successi interni consecutivi nel torneo risale a gennaio 2020 (in quel caso contro Lecce e Udinese).
La Roma è l'unica squadra che ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 giornate di Serie A - 25 gol segnati nel periodo dai giallorossi (meno solo dell'Inter, 30), una media di 2.1 a partita. L'ultima volta che i capitolini sono andati a segno in più partite di fila in una stagione di Serie A risale al periodo tra dicembre 2024 e maggio 2025 (22 in quel caso - con Claudio Ranieri in panchina).
Carlos Cuesta è il secondo allenatore nella storia della Serie A con più panchine collezionate nel torneo (35) prima di compiere 31 anni, dietro solo a Leopoldo Conti (46 con la Pro Patria tra il 1931 e il 1932); entrambi hanno ottenuto 10 vittorie nel torneo in questo arco temporale, con il tecnico del Parma che può diventare il primo a superare questa soglia.
La Roma ha subito otto sconfitte fuori casa in questa Serie A, ben quattro nelle ultime sei gare esterne (1V, 1N) - i giallorossi hanno perso almeno nove trasferte solo tre volte nelle ultime 20 stagioni (dal 2006/07): nel 2008/09 (nove), nel 2011/12 e nel 2020/21 (10 entrambe).
Nessuna squadra ha segnato meno gol nel corso della prima frazione di gioco in questa Serie A rispetto al Parma (10, alla pari della Cremonese); dall'altra parte, la Roma è l'unica formazione che non è ancora andata a segno dal 90° minuto di gioco in avanti nel torneo in corso.
Mateo Pellegrino ha segnato otto gol in questa Serie A: da quando il campionato è tornato a 20 squadre (2004/05) solo tre giocatori del Parma hanno segnato più reti in una stagione nel massimo campionato prima di compiere 25 anni: Alberto Gilardino (23 nel 2004/05), Giuseppe Rossi (nove nel 2006/07) e Dejan Kulusevski (10 nel 2019/20).
Grazie alla rete contro la Fiorentina, Wesley è salito a quota cinque gol in questo campionato; solo due difensori della Roma hanno segnato più reti in una stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Alessandro Florenzi (sei nel 2013/14 e sette nel 2015/16) e Aleksandar Kolarov (otto nel 2018/19 e sette nel 2019/20).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: