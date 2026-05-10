Il Como strappa tre punti importanti al Bentegodi. Impresa non semplice quella dei ragazzi di Fabregas che hanno dovuto lottare e soffrire per superare la squadra di Sammarco. A decidere la sfida un gol di Douvikas, dove pesa l'errata lettura di Edmundsson. Non hanno demeritato i gialloblù, che specialmente nel primo tempo hanno messo in difficoltà i lariani
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossim sfida di Serie A!14:29
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO! Il Como passa al Bentegodi, decide Douvikas!14:27
90'+2'
Colpo di testa di Valentini sul corner di Lovric, tiro debole bloccato da Butez14:24
90'+1'
Cross a rientrare di Suslov, Butez fa sua la sfera14:23
90'
Cinque minuti di recupero14:22
89'
Ammonito Frese, fallo su Van der Brempt14:21
86'
A terra Nico Paz, il fantasista del Como sembra comunque in grado di continuare14:17
84'
Ammonito per proteste Fabregas14:16
84'
Ancora Kempf stacca dalla bandierina, palla alta14:15
83'
Contropiede Como con Nico Paz, la sua conclusione viene sporcata in corner14:14
81'
BATURINA! TIro a giro respinto in tuffo da Montipò!14:13
81'
Terzo cambio nel Verona: esce Belghali, entra Vermesan14:14
81'
Quinto cambio nel Como: esce Diao, entra Van der Brempt14:13
80'
Secondo cambio nel Verona: esce Akpa Akpro, entra Isaac Tomich14:25
77'
Nelsson si sovrappone sulla destra, il suo cross termina sull'esterno della rete14:09
74'
ANNULLATO IL PAREGGIO DEL VERONA! Bowie aveva insaccato a seguito di una mischia, la sua posizione era però irregolare secondo il primo assistente di Di Bello!14:07
73'
SUSLOV! Tiro dal limite che si impenna dopo una deviazione, palla fuori di poco!14:06
71'
GOL! Verona-COMO 0-1! Rete di Douvikas! Lancio dalle retrovie di Kempf, Edmundsson calcola male il rimbalzo del pallone e Douvikas ne approfitta fulminando Montipò sul secondo palo!
Punizione du Baturina, traiettoria alta sul secondo palo smanacciata in corner da Montipò14:01
66'
Fase confusa del match, il Como cerca di spingere, il Verona tiene e prova a pungere in ripartenza13:59
63'
Primo cambio nel Verona: esce Bernede, entra Lovric13:55
61'
Ammonito Caqueret13:54
61'
Buona combinazione tra Belghali e Bowie, lo scozzese in equilibrio precario conclude a lato13:52
59'
Conclusione di allegerimento di Bernede dopo un calcio di punizione, palla alle stelle13:51
57'
OCCASIONE COMO! Ottimo uno due nello stretto tra Baturina e Da Cunha, quest'ultimo davanti a Montipò non riesce a dare forza alla conclusione!13:49
53'
Prova a inventare Baturina, che arriva al limite dell'area ma viene fermato e non trova spazio per concludere13:45
50'
Azione di forza di Da Cunha che prova a sfondare in area, libera la difesa gialloblù13:42
47'
DIAO! Colpo di testa sul primo palo sul cross da destra di Smolcic, palla fuori di poco!13:39
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!13:37
46'
Quarto cambio nel Como: esce Perrone, entra Caqueret13:38
46'
Terzo cambio nel Como: esce Vojvoda, entra Smolcic13:38
46'
Secondo cambio nel Como: esce Rodríguez, entra Baturina13:37
45 minuti piuttosto anonimi fin qui del Como, che non crea pressoché nessuna occasione e anzi rischia due volte di andare sotto. Suslov crea la prima chance dei gialloblù dopo pochi minuti, Bowie manda alto di testa da ottima posizione alla mezz'ora. Vediamo se Fabregas mescolerà le carte nel corso della ripresa13:20
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! Reti bianche all'intervallo tra Hellas e Como!13:19
45'+2'
Cross dalla sinistra di Rodriguez verso Douvikas, il Verona si salva in corner13:18
45'+1'
Grande pressione del Como in questo fnale, la squadra di Fabregas non trova però lo spazio per concludere a rete13:17
45'
Due minuti di recupero13:16
41'
Tiro improvviso di Bowie che vede Butez fuori dai pali, palla alta non di molto13:12
40'
Punizione messa al centro da Da Cunha, colpo di testa di Rodriguez che termina alto13:11
39'
Punizione dal vertice dell'area per il Como, protesta Sammarco che viene ammonito13:10
38'
Lungo check per valutare un possibile fallo da rigore in area del Como, alla fine si può giocare13:10
36'
Primo cambio nel Como: non ce la fa Valle, entra Moreno13:07
34'
Problemi per Valle nel Como, sembra non farcela13:05
33'
Protesta l'Hellas per un precedente contatto in area ai danni di Suslov, per Di Bello è tutto regolare13:03
32'
OCCASIONE VERONA! Azione insistita dei gialloblù, Bernede conclude da dentro l'area, la palla dopo una deviazione si impenna e Bowie di testa da ottima posizione manda alto!13:03
30'
Ci prova Kempf sugli sviluppi di un corner, conclusione sporca che si perde sul fondo13:01
28'
Belghali imbuca per Gagliardini che da buona posizione crossa malissimo direttamente sul fondo12:59
27'
Cross rasoterra di Suslov verso Bowie che per poco non arriva alla deviazione sottoporta12:58
26'
Chiusura di Diego Carlos su Bowie, primo corner della gara per il Verona12:56
24'
Iniziativa di Rodriguez che converge dalla sinistra e calcia da fuori con il destro, tiro telefonato bloccato da Montipò12:55
23'
Si scaldano un po' gli animi adesso, qualche scintilla tra Gagliardini e Perrone, prontamente smorzata da Di Bello12:54
21'
Spreca il Verona, Frese avanza e da buona posizione calcia troppo debole verso Butez che blocca in due tempi12:52
20'
Prova a rendersi pericoloso il Verona, iniziativa sulla destra di Belghali che appoggia al centro verso Bowie, ostacolato da Kempf al momento del tiro12:51
18'
Piuttosto sterile fino a qui la manovra del Como, che non riesce a trovare spazi nella fitta rete intrecciata dal Verona12:50
16'
Prova l'inserimento sul centro sinistra Da Cunha, il centrocampista del Como si allunga la sfera sul fondo12:48
13'
Prova a guadagnare campo il Como dopo un buon avvio del Verona12:44
10'
Tentativo di immediato contropiede del Verona, Bernede si attarda un attimo di troppo nel lanciare Bowie verso la porta12:41
9'
Altro cross, stavolta dalla destra, di Jesus Rodriiguez sempre a cercare Douvikas. Pallone indirizzato troppo verso Montipò12:40
6'
Cross morbido di Da Cunha da posizione centrale, Montipò in uscita anticipa Douvikas12:37
4'
Altra chance per il Verona, vanificata però da un fuorigioco. Nella circostanza pericoloso Valentini dopo l'uscita stavolta a vuoto di Butez12:35
3'
OCCASIONE VERONA! Partono forte i gialloblù, Bowie punta sulla sinistra e appoggia al centro per Suslov, il quale gira di prima verso la porta trovando l'ottima risposta in corner di Butez!12:34
SI PARTE! Inizia la sfida tra VERONA e COMO!12:31
Le scelte di Fabregas: c'è Jesus Rodriguez insieme a Nico Paz e Diao a supporto di Douvikas. Lo spagnolo è stato preferito a Baturina, in mediana invece nessuna sorpresa con Da Cunha e Perrone a formare la coppia davanti alla difesa. Squalificato Ramon, sono Kempf e Diego Carlos a guidare la retroguardia, con Vojvoda e Valle sugli esterni e Butez tra i pali 11:41
Le scelte di Sammarco: confermato quasi in toto lo schieramento che otto giorni fa ha fermato la Juventus allo Stadium. Valentini, Edmundsson e Nelsson agiranno davanti a Montipò, con Belghali e Frese sulle corsie. Bernede, Gagliardini e Akpa Akpro occuperanno la mediana, mentre davanti ancora escluso dalle convocazioni Orban. Tocca allora a Bowie farsi carico dell'attacco, a suo supporto confermato Suslov11:43
FORMAZIONE UFFICIALE COMO: gli ospiti rispondono con un 4-2-3-1: Butez - Vojvoda, Kempf, Diego Carlos, Valle - Perrone, Da Cunha - Jesus Rodriguez, Nico Paz, Diao - Douvikas11:41
FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 3-5-1-1: Montipò - Nelsson, Edmundsson, Frese - Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric - Suslov - Bowie11:02
Arbitrerà l'incontro Di Bello della sezione di Brindisi. I suoi assistenti saranno Lo Cicero e Bercigli, con Bonacina quarto ufficiale. Camplone e La Penna sono invece gli addetti al Var11:01
Snodo importante della stagione del Como, che ha la necessità di restare aggrappato alla Juve corsara di misura ieri sera a Lecce. Dopo il pareggio dei bianconeri proprio contro l'Hellas e il crollo verticale del Milan, i lariani hanno rilanciato le proprie speranze di qualificarsi alla Champions League.10:59
Ha poco da chiedere a questo campionato il Verona, se non la volontà di chiudere dignitosamente un percorso che ha visto i gialloblù retrocedere aritmeticamente con quattro giornate d'anticipo. La squadra di Sammarco è comunque riuscita una settimana fa a strappare un punto fuori casa alla Juventus, e oggi proverà ad intralciare le ambizioni Champions anche del Como di Fabregas10:56
Benvenuti alla diretta di HELLAS VERONA-COMO, gara valida per la 36' giornata del campionato di Serie A!10:54
Verona - Como è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 maggio alle ore 12:30 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro di Verona - Como sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Marco Di Bello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
12
Falli fischiati
313
Fuorigioco
46
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
29
Espulsioni
1
Cartellini per partita
2.5
Falli per cartellino
10.4
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 12 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie B
Palermo-Frosinone 0-0
21-09-2025
Serie B
Pescara-Empoli 4-0
27-09-2025
Serie A
Como-Cremonese 1-1
17-10-2025
Serie B
Virtus Entella-Sampdoria 3-1
29-10-2025
Serie A
Juventus-Udinese 3-1
08-11-2025
Serie A
Parma-Milan 2-2
22-11-2025
Serie A
Napoli-Atalanta 3-1
06-12-2025
Serie A
Inter-Como 4-0
29-12-2025
Serie A
Roma-Genoa 3-1
07-01-2026
Serie A
Bologna-Atalanta 0-2
17-01-2026
Serie A
Udinese-Inter 0-1
31-01-2026
Serie B
Sampdoria-Spezia 1-0
22-02-2026
Serie A
Roma-Cremonese 3-0
03-03-2026
Coppa Italia
Como-Inter 0-0
16-03-2026
Serie A
Cremonese-Fiorentina 1-4
12-04-2026
Serie A
Parma-Napoli 1-1
25-04-2026
Serie A
Bologna-Roma 0-2
Attualmente il Verona si trova 19° in classifica con 20 punti (frutto di 3 vittorie, 11 pareggi e 22 sconfitte); invece Como si trova 5° in classifica con 65 punti (frutto di 18 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte). Il Verona ha segnato 24 gol e ne ha subiti 58; Como ha segnato 60 gol e ne ha subiti 28. La partita di andata Como - Verona si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 3-1.
In casa il Verona ha fatto 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 11 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Lecce e la Juventus ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Genoa e il Napoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Verona ha incontrato nell'ultima partita la Juventus pareggiando 1-1 mentre Como ha incontrato il Napoli pareggiando 0-0.
Verona e Como si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 3 volte, Como ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Verona-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Como ha battuto l'Hellas Verona nella gara di andata (3-1, 29 ottobre 2025) e potrebbe ottenere due vittorie stagionali contro gli scaligeri per la prima volta in Serie A.
L'Hellas Verona non ha vinto alcuna delle ultime otto sfide contro il Como in Serie A (5N, 3P), dopo che nelle prime sette gare contro i lariani nella competizione aveva ottenuto tre successi (2N, 2P); in particolare, gli scaligeri non vincono dal 14 dicembre 1986, con rete di Paolo Rossi nel successo casalingo per 1-0.
Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte contro l'Hellas Verona in Serie A (1V, 2N), dopo che nelle prime quattro gare esterne contro i gialloblù nella competizione aveva ottenuto un solo punto.
L'Hellas Verona arriva da due risultati utili di fila (0-0 vs Lecce, 1-1 vs Juventus) e in un singolo campionato non fa meglio dalle ultime tre giornate della scorsa stagione: due pareggi seguiti da una vittoria con Paolo Zanetti in panchina.
Il Como ha vinto solo una delle ultime cinque gare in Serie A (2N, 2P), dopo aver ottenuto cinque vittorie consecutive; in particolare, dopo lo 0-0 contro il Napoli i lariani potrebbero pareggiare due match di fila per la prima volta dallo scorso novembre, quando la prima partita fu proprio un pareggio a porte inviolate con i campani.
Il Como - miglior difesa in assoluto della Serie A - ha subito solo 28 gol in questa stagione e nei maggiori cinque campionati europei in corso soltanto Arsenal (26) e Paris Saint-Germain (27) hanno fatto meglio.
Como e Hellas Verona hanno entrambe realizzato sette gol a seguito di attacchi in contropiede e in questo campionato solo Torino (nove), Juventus e Sassuolo (otto a testa) hanno fatto meglio.
L'Hellas Verona annovera quattro giocatori con almeno cinque tiri nello specchio senza alcun gol segnato in questo campionato (Amin Sarr, Daniel Mosquera, Nicolás Valentini e Domagoj Bradaric), almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra squadra del torneo.
Tasos Douvikas è uno dei quattro giocatori - con Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Rasmus Højlund - che hanno segnato più di una rete con il piede destro, sinistro e di testa (rispettivamente otto, due e due per l'attaccante del Como); il classe '99 ha preso parte ad una rete in ciascuna delle sue due sfide all'Hellas Verona in Serie A (gol all'andata e assist nella scorsa stagione).
Nico Paz ha segnato quattro reti nelle sette presenze in trasferta collezionate in Serie A nel 2026, una in più di quelle realizzate nelle prime 27 gare esterne nella competizione; in generale, tra i giocatori in doppia cifra nei big-5 tornei europei in corso, nessuno ha segnato più gol dalla distanza del calciatore del Como (cinque, come Kylian Mbappé).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: