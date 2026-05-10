Il Como strappa tre punti importanti al Bentegodi. Impresa non semplice quella dei ragazzi di Fabregas che hanno dovuto lottare e soffrire per superare la squadra di Sammarco. A decidere la sfida un gol di Douvikas, dove pesa l'errata lettura di Edmundsson. Non hanno demeritato i gialloblù, che specialmente nel primo tempo hanno messo in difficoltà i lariani

Ha poco da chiedere a questo campionato il Verona, se non la volontà di chiudere dignitosamente un percorso che ha visto i gialloblù retrocedere aritmeticamente con quattro giornate d'anticipo. La squadra di Sammarco è comunque riuscita una settimana fa a strappare un punto fuori casa alla Juventus, e oggi proverà ad intralciare le ambizioni Champions anche del Como di Fabregas10:56

Snodo importante della stagione del Como, che ha la necessità di restare aggrappato alla Juve corsara di misura ieri sera a Lecce. Dopo il pareggio dei bianconeri proprio contro l'Hellas e il crollo verticale del Milan, i lariani hanno rilanciato le proprie speranze di qualificarsi alla Champions League.10:59

Arbitrerà l'incontro Di Bello della sezione di Brindisi. I suoi assistenti saranno Lo Cicero e Bercigli, con Bonacina quarto ufficiale. Camplone e La Penna sono invece gli addetti al Var11:01

Le scelte di Sammarco: confermato quasi in toto lo schieramento che otto giorni fa ha fermato la Juventus allo Stadium. Valentini, Edmundsson e Nelsson agiranno davanti a Montipò, con Belghali e Frese sulle corsie. Bernede, Gagliardini e Akpa Akpro occuperanno la mediana, mentre davanti ancora escluso dalle convocazioni Orban. Tocca allora a Bowie farsi carico dell'attacco, a suo supporto confermato Suslov11:43

Le scelte di Fabregas: c'è Jesus Rodriguez insieme a Nico Paz e Diao a supporto di Douvikas. Lo spagnolo è stato preferito a Baturina, in mediana invece nessuna sorpresa con Da Cunha e Perrone a formare la coppia davanti alla difesa. Squalificato Ramon, sono Kempf e Diego Carlos a guidare la retroguardia, con Vojvoda e Valle sugli esterni e Butez tra i pali 11:41

PREPARTITA

Verona - Como è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 maggio alle ore 12:30 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Como sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Marco Di Bello Statistiche Stagionali Partite dirette 12 Falli fischiati 313 Fuorigioco 46 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 29 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 10.4 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 12 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Palermo-Frosinone 0-0 21-09-2025 Serie B Pescara-Empoli 4-0 27-09-2025 Serie A Como-Cremonese 1-1 17-10-2025 Serie B Virtus Entella-Sampdoria 3-1 29-10-2025 Serie A Juventus-Udinese 3-1 08-11-2025 Serie A Parma-Milan 2-2 22-11-2025 Serie A Napoli-Atalanta 3-1 06-12-2025 Serie A Inter-Como 4-0 29-12-2025 Serie A Roma-Genoa 3-1 07-01-2026 Serie A Bologna-Atalanta 0-2 17-01-2026 Serie A Udinese-Inter 0-1 31-01-2026 Serie B Sampdoria-Spezia 1-0 22-02-2026 Serie A Roma-Cremonese 3-0 03-03-2026 Coppa Italia Como-Inter 0-0 16-03-2026 Serie A Cremonese-Fiorentina 1-4 12-04-2026 Serie A Parma-Napoli 1-1 25-04-2026 Serie A Bologna-Roma 0-2

Attualmente il Verona si trova 19° in classifica con 20 punti (frutto di 3 vittorie, 11 pareggi e 22 sconfitte); invece Como si trova 5° in classifica con 65 punti (frutto di 18 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte).

Il Verona ha segnato 24 gol e ne ha subiti 58; Como ha segnato 60 gol e ne ha subiti 28.

La partita di andata Como - Verona si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa il Verona ha fatto 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 11 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Lecce e la Juventus ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Genoa e il Napoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita la Juventus pareggiando 1-1 mentre Como ha incontrato il Napoli pareggiando 0-0.

Verona e Como si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 3 volte, Como ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Verona-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Como ha battuto l'Hellas Verona nella gara di andata (3-1, 29 ottobre 2025) e potrebbe ottenere due vittorie stagionali contro gli scaligeri per la prima volta in Serie A.

L'Hellas Verona non ha vinto alcuna delle ultime otto sfide contro il Como in Serie A (5N, 3P), dopo che nelle prime sette gare contro i lariani nella competizione aveva ottenuto tre successi (2N, 2P); in particolare, gli scaligeri non vincono dal 14 dicembre 1986, con rete di Paolo Rossi nel successo casalingo per 1-0.

Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte contro l'Hellas Verona in Serie A (1V, 2N), dopo che nelle prime quattro gare esterne contro i gialloblù nella competizione aveva ottenuto un solo punto.

L'Hellas Verona arriva da due risultati utili di fila (0-0 vs Lecce, 1-1 vs Juventus) e in un singolo campionato non fa meglio dalle ultime tre giornate della scorsa stagione: due pareggi seguiti da una vittoria con Paolo Zanetti in panchina.

Il Como ha vinto solo una delle ultime cinque gare in Serie A (2N, 2P), dopo aver ottenuto cinque vittorie consecutive; in particolare, dopo lo 0-0 contro il Napoli i lariani potrebbero pareggiare due match di fila per la prima volta dallo scorso novembre, quando la prima partita fu proprio un pareggio a porte inviolate con i campani.

Il Como - miglior difesa in assoluto della Serie A - ha subito solo 28 gol in questa stagione e nei maggiori cinque campionati europei in corso soltanto Arsenal (26) e Paris Saint-Germain (27) hanno fatto meglio.

Como e Hellas Verona hanno entrambe realizzato sette gol a seguito di attacchi in contropiede e in questo campionato solo Torino (nove), Juventus e Sassuolo (otto a testa) hanno fatto meglio.

L'Hellas Verona annovera quattro giocatori con almeno cinque tiri nello specchio senza alcun gol segnato in questo campionato (Amin Sarr, Daniel Mosquera, Nicolás Valentini e Domagoj Bradaric), almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra squadra del torneo.

Tasos Douvikas è uno dei quattro giocatori - con Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Rasmus Højlund - che hanno segnato più di una rete con il piede destro, sinistro e di testa (rispettivamente otto, due e due per l'attaccante del Como); il classe '99 ha preso parte ad una rete in ciascuna delle sue due sfide all'Hellas Verona in Serie A (gol all'andata e assist nella scorsa stagione).

Nico Paz ha segnato quattro reti nelle sette presenze in trasferta collezionate in Serie A nel 2026, una in più di quelle realizzate nelle prime 27 gare esterne nella competizione; in generale, tra i giocatori in doppia cifra nei big-5 tornei europei in corso, nessuno ha segnato più gol dalla distanza del calciatore del Como (cinque, come Kylian Mbappé).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: