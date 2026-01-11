Partita vibrante e in bilico fino all'ultimo al Franchi. Dopo un primo tempo caratterizzato dalle occasioni rossonere, la Fiorentina si rende pericolosa in più di un'occasione, sbloccando il match al 66' con Comuzzo, di testa su corner di Gudmundsson. Nel finale il Milan pareggia con la rete di Nkunku su assist di Fofana, poi però rischia tantissimo in pieno recupero con Brescianini che centra la traversa e Maignan che mura Kean a pochissimo dal fischio finale.
Terzo risultato utile consecutivo per la Fiorentina che continua a muovere la propria classifica. Il Milan pareggia ancora salvandosi nel finale, come già col Genoa, ma spreca un'occasione d'oro per mettere pressione a Inter e Napoli. La Viola sale a 14 punti, meno due dal Genoa quart'ultimo ma con una partita disputata in più. Il Milan si porta a due punti dall'Inter ma con uno solo di vantaggio sulla Roma e due sul Napoli.
La Fiorentina sarà impegnata domenica prossima nel derby dell'Appennino al Dall'Ara col Bologna, per il Milan ci sarà invece la trasferta a Como nel recupero giovedì, poi il Lecce a San Siro.
90'+8'
Triplice fischio al Franchi. Fiorentina-Milan finisce 1-1, reti di Comuzzo al 66' e Nkunku al 90'.17:07
90'+7'
MAIGNAN SALVA SU KEAN! L'azione prosegue e il portiere francese chiude lo specchio in uscita bassa su Kean!17:05
90'+6'
TRAVERSA VIOLA! Brescianini centra il legno in girata col sinistro su assist dalla sinistra di Fagioli!17:19
90'+5'
Calcio d'angolo per la Fiorentina che prova a pescare il jolly su palla inattiva.17:03
90'+4'
Fofana entra in ritardo su Dodò e viene ammonito dal direttore di gara.17:02
90'+4'
Trattenuta vistosa di De Winter su Kean, Massa lo richiama verbalmente.17:02
90'+3'
Pulisic prova a difendere palla in area ma non riesce a girarsi e finisce a terra, poi Dodò sbroglia tutto portando il pallone fuori dalla propria metà campo con l'ennesima percussione della propria partita.17:02
90'+1'
Sostituzione Fiorentina: fuori Cher Ndour, entra Simon Sohm.16:59
90'+1'
Sette minuti di recupero a partire da ora.16:59
90'
GOL! Fiorentina-MILAN 1-1! Rete di Nkunku. Fagioli perde palla sulla pressione di Saelemaekers, Fofana imbuca per Nkunku che trafigge De Gea con un missile di destro sul primo palo.
Palla che colpisce Massa a centrocampo, il direttore di gara la scodella a favore dei viola che provano a gestire il possesso per guadagnare secondi preziosi.16:57
88'
RICCI FUORI! Destro basso incrociato di Ricci dalla distanza, palla fuori di un soffio alla destra di De Gea.16:56
87'
Si alzano i decibel al Franchi coi tifosi di casa che provano a dare l'ultima spinta ai viola.16:55
86'
Rabiot ha spazio sulla sinistra e arriva al cross da dentro l'area, spedito in corner da Comuzzo.16:54
84'
Rabiot spende il fallo per fermare una proiezione offensiva di Dodò. Massa lo ammonisce.16:52
84'
Cross di Pulisic dalla destra, Leao non riesce a essere efficace di testa, poi la difesa viola allontana il pallone.16:52
83'
Sostituzione Fiorentina: fuori anche Robin Gosens, dentro Luca Ranieri.16:51
83'
Sostituzione Fiorentina: si siede anche Albert Gudmundsson, al suo posto entra Manor Solomon.16:51
83'
Sostituzione Fiorentina: fuori Fabiano Parisi, dentro Niccolò Fortini.16:51
82'
Bartesaghi calcia alle stelle il calcio piazzato dopo il tocco corto di Pulisic. Occasione sprecata dal Milan.16:50
80'
Fagioli stende Saelemaekers al limite della propria area. Giallo per il numero 44 viola.16:49
80'
GUDMUNDSSON SPRECA! Parisi serve l'islandese in area che si perde nel tentativo di dribbling su De Winter e non riesce a concludere da ottima posizione.16:49
79'
Controllo e cross di Pulisic dalla destra, Dodò controlla senza patemi all'interno della propria area e fa ripartire i suoi.16:48
76'
BRESCIANINI ALLE STELLE! Ripartenza della Fiorentina, Parisi si accentra dalla destra ma non trova lo spazio per il sinistro, allora apre per Brescianini che calcia però malissimo da dentro l'area.16:47
75'
Cross di Saelemaekers dalla destra, Rabiot ci prova in terzo tempo ma Ndour riesce a contenerlo. La palla finisce debolmente a De Gea.16:43
74'
Sostituzione Milan: non ce la fa Strahinja Pavlovic, Allegri si gioca il tutto per tutto inserendo Christopher Nkunku.16:42
73'
Sinistro di Parisi sul primo palo, Maignan para la conclusione debole dell'avversario tuffandosi alla propria sinsitra.16:42
73'
Milan ancora in dieci, la Fiorentina sta provando ad approfittarne ma i rossoneri per ora si stanno chiudendo alla perfezione.16:41
71'
Comuzzo rientra in campo, Pavlovic invece non è ancora pronto per riprendere il proprio posto nella difesa rossonera.16:40
71'
Si riparte col calcio d'angolo del Milan, respinto dalla difesa viola.16:39
70'
Si rialzano sia Comuzzo che Pavlovic, entrambi con vistose fasciature al capo.16:39
69'
Testata piuttosto violenta tra i due difensori centrali col serbo che non sembra in grado di proseguire. Si scalda Athekame.16:39
68'
Gioco fermo. Ci sono Pavlovic e Comuzzo a terra dopo essersi scontrati in occasione dell'azione precedente.16:36
67'
Punizione per il Milan, Pavlovic arriva a colpire di testa sul cross di Bartesaghi ma non inquadra lo specchio.16:36
66'
GOL! FIORENTINA-Milan 1-0! Rete di Comuzzo. Gudmundsson pennella dalla bandierina col destro a rientrare, Comuzzo salta più alto di tutti e manda la palla in gol di testa. Nulla da fare per Maignan che può solo guardare la palla toccare il palo lungo e oltrepassare la linea.
Sostituzione Fiorentina: fuori Rolando Mandragora, dentro Marco Brescianini, cresciuto nel settore giovanile rossonero.16:33
65'
NDOUR! Fagioli pesca Ndour in verticale in area, il cui destro a botta sicura viene deviato in corner da Gabbia.16:33
63'
Sostituzione Milan: fuori Ruben Loftus-Cheek, dentro Youssouf Fofana.16:31
62'
GOSENS! Il tedesco ci prova in tuffo di testa ma Maignan è reattivo sulla conclusione centrale dell'avversario. Cross di Dodò dalla destra.16:31
60'
Sostituzione Milan: lascia il campo anche Ardon Jashari, gli subentra Adrien Rabiot.16:29
60'
Sostituzione Milan: esce anche Niclas Fullkrug, al suo posto dentro Leao.16:28
60'
Sostituzione Milan: fuori Pervis Estupinan, dentro Davide Bartesaghi.16:28
59'
Kean va via a Pavlovic di forza in area di rigore e ma non inquadra la porta col destro incrociato.16:27
58'
Si muove qualcosa sulla panchina rossonera, sono in arrivo i primi cambi decisi da Allegri.16:26
58'
Calcio d'angolo per il Milan, Jashari calcia prevedibilmente in area piccola con De Gea che non ha problemi a bloccare la palla in uscita.16:26
56'
Gosens svetta di testa sul primo palo, Maignan blocca centralmente.16:25
56'
OCCASIONE FIORENTINA! Dodò calcia dal limite col destro teso, una deviazione di Gabbia per poco non mette fuori causa Maignan. Palla in corner.16:24
53'
Estupinan trattiene vistosamente Kean dopo un dribbling subito. Arriva il giallo per l'esterno rossonero.16:22
52'
Doppio corner della Fiorentina, sul secondo Parisi si coordina col mancino dalla distanza, centra lo specchio ma troppo centralmente per impensierire Maignan.16:20
50'
OCCASIONE FIORENTINA! Palla morbida di Mandragora in area, Gosens la sfiora di testa ma Maignan si salva con i piedi!16:19
48'
Cross morbido di Pulisic dalla destra, Loftus-Cheek riesce solo a toccare di testa con Parisi che copre l'uscita del pallone sul fondo.16:17
46'
Subito un corner per la Fiorentina, respinto dalla difesa rossonera che poi esce bene con Jashari che guadagna una rimessa laterale.16:14
46'
Si ricomincia!16:14
Nessuna rete ma molte emozioni nella prima frazione. La Fiorentina prevale nel possesso e nella manovra ma è il Milan a collezionare una manciata di occasioni da gol: tre nitide con Pulisic, fermato due volte da De Gea e una volta dall'esterno della rete, una con Gabbia che non riesce ad angolare di testa su corner. I viola si fanno vedere dalle parti di Maignan solo con un colpo di testa debole di Ndour. Da segnalare poi l'espulsione di Vanoli per proteste.15:58
45'+6'
Duplice fischio al Franchi. Fiorentina-Milan è senza reti al termine del primo tempo.15:54
45'+5'
Cross basso di Dodò dalla destra, raccolto da Maignan senza problemi dopo una deviazione.15:54
45'+4'
Il recupero verrà sicuramente prolungato da Massa dopo l'espulsione di Vanoli.15:53
45'+2'
ESPULSO VANOLI! Il tecnico viola viene ammonito da Massa dopo aver calciato con rabbia un pallone, poi viene espulso per eccessive proteste.15:51
45'
Quattro minuti di recupero.15:49
45'
Si rialza il belga che riprende il proprio posto in campo.15:49
45'
Saelemaekers rimane a terra dolorante dopo un contrasto con Gudmundsson. Gioco fermo al Franchi.15:48
43'
GUDMUNDSSON! Dribbling secco dell'islandese su Saelemaekers, altra finta e destro a giro dal limite. Palla ampiamente a lato.15:47
42'
Maignan respinge coi pugni il calcio di punizione di Mandragora, poi il Milan torna in possesso della sfera.15:46
41'
Trattenuta di Estupinan su Parisi. Calcio di punizione per la Fiorentina sulla trequarti offensiva.15:45
40'
NDOUR! Cross a rientrare di Parisi col mancino dalla destra, Ndour arriva all'appuntamento con l'assist del compagno ma colpisce debolmente di testa dal limite dell'area piccola. Maignan blocca senza problemi.15:44
39'
Ricci prova piatto destro dalla distanza, altissimo sopra la porta di De Gea.15:42
37'
Fallo in attacco del Milan, De Winter spinge a terra tre avversari e vanifica l'opportunità su calcio d'angolo per i suoi.15:41
37'
Risponde il Milan col cross dalla sinistra per Loftus-Cheek, anticipato in corner da Gosens sul secondo palo.15:40
36'
Palla persa da Estupinan sulla propria trequarti, Gudmundsson prova il destro dalla distanza ma centra in pieno Gabbia.15:40
35'
Imbucata di Fagioli per Kean che prova il controllo orientato ma manda il pallone direttamene tra i piedi di Maignan.15:38
33'
Altro cross di Gosens dalla sinistra, respinto da Pavlovic nel cuore dell'area rossonera.15:36
31'
Proteste vistose di Kean all'indirizzo di Massa che lo ammonisce.15:35
30'
Tiro-cross di Gosens dalla sinistra, la palla attraversa tutto lo specchio della porta e finisce a fondo campo dalla parte opposta.15:33
28'
Riprende il gioco dopo il silent-check per verificare il tocco di Estupinan su Parisi in area rossonera. Niente di punibile secondo il team arbitrale.15:31
27'
PULISIC FUORI! Ripartenza del Milan, Pulisic prova la rasoiata col sinistro da dentro l'area ma non inquadra lo specchio.15:30
26'
Gudmundsson va via a Loftus-Cheek sulla sinistra e crossa in area per Parisi che non ci arriva dopo un tocco di Estupinan.15:30
24'
Prova a ragionare ora la Fiorentina dopo le occasioni in serie capitate al Milan.15:27
23'
GABBIA! Il centrale rossonero svetta di testa sul corner di Ricci dalla destra, De Gea è attento e respinge coi pugni la conclusione da breve distanza, ma centrale, dell'avversario.15:26
21'
ANCORA PULISIC! Fullkrug difende palla al limite dell'area viola e serve Pulisic di tacco. L'americano calcia basso col piatto destro ma De Gea risponde alla grande salvando i suoi.15:25
21'
Saelemaekers ha spazio sulla destra ma,anziché continuare in profondità, prova un servizio a sinistra per Estupinan che viene fermato dalla difesa viola.15:24
20'
Kean lotta con Gabbia e conquista un calcio di punizione per la Fiorentina. Gosens intanto rientra in campo regolarmente.15:23
19'
Problema fisico per Gosens, finito violentemente contro il palo della propria porta nel tentativo di chiudere lo specchio a Pulisic.15:22
18'
OCCASIONE MILAN! Fullkrug e Pulisic combinano alla perfezione al limite dell'area viola, l'americano si presenta a tu per tu con De Gea ma si allarga troppo nel tentativo di dribbling sul portiere spagnolo, calciando sull'esterno della rete.15:22
15'
Palla persa da Fullkrug sulla pressione di Fagioli, Gudmundsson va via sulla sinistra ma viene chiuso in corner.15:18
13'
De Gea rimane a terra infortunato dopo lo scontro con Pulisic. Si scalda Christensen ma il portiere spagnolo sembra in grado di proseguire.15:17
12'
OCCASIONE MILAN! Lancio nello spazio per Pulisic, Fagioli gli tocca leggermente il pallone da dietro e De Gea chiude alla perfezione in uscita bassa sull'americano.15:29
12'
Gudmundsson si presenta al limite dell'area rossonera ma, anziché tentare la battuta a rete, apre a sinistra per Pongracic che non trova però la coordinazione per il tiro. Decisiva la chiusura di De Winter.15:15
9'
Ndour arriva al cross sulla sinistra, il suo rasoterra teso in area piccola non trova però compagni pronti alla deviazione.15:12
8'
Milan che non riesce a prendere in mano stabilmente le redini della gara, Fiorentina più sul pezzo in questi primi spezzoni del match.15:12
6'
Altra incursione in zona offensiva della Viola con il cross di Gudmundsson per Gosens che non arriva sul pallone in scivolata.15:09
3'
Dodò pesca Gosens al limite dell'area con un passaggio orizzontale, il sinistro del tedesco finisce però altissimo sopra la traversa.15:07
2'
Primi minuti di possesso quasi totale da parte della Fiorentina, Milan più attendista finora.15:06
Si comincia!15:03
Squadre in campo al Franchi, manca pochissimo al via!15:01
Ampion turnover invece tra le fila rossonere con Allegri che panchina, almeno inizialmente, Leao, Modric, Fofana, Bartesaghi e Rabiot. Assente anche lo squalificato Tomori. In attacco a far coppia con Pulisic ci sarà Fullkrug per la prima volta dall'inizio. Davanti a Maignan ci sarà invece De Winter con Gabbia e Pavlovic. Saelemaekers confermato a destra mentre a sinistra c'è Estupinan. In mezzo chance per Loftus-Cheek, Jashari e Ricci.14:38
Vanoli ripropone Kean dal 1' dopo le panchine con Cremonese e Lazio, come a Roma l'attacco viola sarà completato da Gudmundsson e Parisi. Niente di nuovo invece negli altri reparti dove trovano ancora spazio De Gea tra i pali, Dodò e Gosens sugli esterni, Comuzzo e Pongracic centrali, Mandragora, Fagioli e Ndour a centrocampo.15:01
FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: 3-5-2 per gli ospiti. Maignan - De Winter, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan - Pulisic, Fullkrug. A disposizione: Torriani, Leao, Rabiot, Modric, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Bartesaghi, Dutu.14:29
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: 4-3-3 per la squadra di Vanoli. De Gea - Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens - Mandragora, Fagioli, Ndour - Parisi, Kean Gudmundsson. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Kouadio, Piccoli.14:36
Dirige il match Massa con Meli e Costanzo ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Rapuano mentre in sala VAR ci sono Maresca e Chiffi.14:19
Dopo i pareggi ottenuti con Lazio e Genoa, Fiorentina e Milan si affrontano al Franchi con l'obbligo di puntare al bottino pieno per continuare la corsa ai propri obiettivi. I viola hanno risanato un minimo la propria situazione con sette punti nelle ultime quattro gare e ora puntano decisi a uscire dalla zona retrocessione, il Milan ha invece un'occasione d'oro per mettere pressione a Inter e Napoli, impegnate stasera nel big match di San Siro. Fischio d'inizio alle ore 15.14:17
Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Milan, gara valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A 2025/26.14:12
Attualmente la Fiorentina si trova 18° in classifica con 14 punti (frutto di 2 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 40 punti (frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). La Fiorentina ha segnato 21 gol e ne ha subiti 31; il Milan ha segnato 30 gol e ne ha subiti 15. La partita di andata Milan - Fiorentina si è giocata il 19 ottobre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa la Fiorentina ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Cremonese e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Cagliari e il Genoa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita la Lazio pareggiando 2-2 mentre Il Milan ha incontrato il Genoa pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 8 gol.
Fiorentina e Milan si sono affrontate 171 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 47 volte, il Milan ha vinto 79 volte mentre i pareggi sono stati 45.
Fiorentina-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45N, 47P) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. La formazione viola è inoltre quella contro cui il club meneghino ha segnato più reti (268) in Serie A.
Un solo pareggio negli ultimi 11 confronti tra Fiorentina e Milan in campionato: 2-2 lo scorso 5 aprile al Meazza, completano sette vittorie rossonere e tre successi viola.
La Fiorentina ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe contro il Milan in campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti dalla Viola nelle precedenti 18 gare al Franchi contro i rossoneri in Serie A (3V, 7N, 8P).
Due risultati utili di fila della Fiorentina (1V, 1N), che in questo campionato non è ancora riuscita a rimanere per tre partite consecutive imbattuta: i viola in generale hanno raccolto sette punti nelle ultime quattro gare di Serie A, uno in più degli appena sei raccolti nelle prime 15 gare di questo torneo.
Dopo i successi contro Udinese e Cremonese, la Fiorentina potrebbe vincere tre match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta in questa stagione; l'ultima risale al periodo tra febbraio e marzo scorsi, con Raffaele Palladino in panchina (contro Lecce, Juventus e Atalanta in quel caso).
Il Milan potrebbe registrare al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1995/96, il 2003/04 (in entrambe queste due vinse poi lo Scudetto) e il 2004/05 (terminò il campionato al 2° posto).
Il Milan è l'unica squadra imbattuta in trasferta in questa Serie A: in otto gare cinque vittorie e tre pareggi per i rossoneri, con appena cinque reti subite (miglior difesa fuori casa nella Serie A in corso). Considerando i Big-5 campionati europei 2025/26, l'unica altra formazione imbattuta fuori casa è il Bayern Monaco.
Sfida tra la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio (Fiorentina 18) e la seconda formazione con più punti guadagnati dopo essere andata sotto nel punteggio (Milan 9, dietro solo al Cagliari con 11).
Albert Gudmundsson è - con De Bruyne, Orsolini e Vlasic - uno dei quattro giocatori a contare già tre gol su rigore in questa Serie A: dalla stagione 2023/24, l'islandese ha trasformato nove dei 10 penalty calciati nella competizione; solo Dybala (91%) vanta una percentuale di realizzazione migliore del giocatore della Fiorentina (90%) tra chi ne ha battuti almeno otto nel periodo in A.
La Fiorentina è una delle due squadre - al pari del Cagliari - contro cui Rafael Leão ha segnato più gol in Serie A: sono ben sei le reti in sole otto sfide del portoghese ai viola, solo una delle quali arrivata al Franchi (il 30 marzo 2024, in Fiorentina-Milan 1-2; in quella partita Leão fornì anche un assist per Loftus-Cheek).
