Dopo i pareggi ottenuti con Lazio e Genoa, Fiorentina e Milan si affrontano al Franchi con l'obbligo di puntare al bottino pieno per continuare la corsa ai propri obiettivi. I viola hanno risanato un minimo la propria situazione con sette punti nelle ultime quattro gare e ora puntano decisi a uscire dalla zona retrocessione, il Milan ha invece un'occasione d'oro per mettere pressione a Inter e Napoli, impegnate stasera nel big match di San Siro. Fischio d'inizio alle ore 15.14:17

Dirige il match Massa con Meli e Costanzo ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Rapuano mentre in sala VAR ci sono Maresca e Chiffi.14:19

Vanoli ripropone Kean dal 1' dopo le panchine con Cremonese e Lazio, come a Roma l'attacco viola sarà completato da Gudmundsson e Parisi. Niente di nuovo invece negli altri reparti dove trovano ancora spazio De Gea tra i pali, Dodò e Gosens sugli esterni, Comuzzo e Pongracic centrali, Mandragora, Fagioli e Ndour a centrocampo.15:01

Ampion turnover invece tra le fila rossonere con Allegri che panchina, almeno inizialmente, Leao, Modric, Fofana, Bartesaghi e Rabiot. Assente anche lo squalificato Tomori. In attacco a far coppia con Pulisic ci sarà Fullkrug per la prima volta dall'inizio. Davanti a Maignan ci sarà invece De Winter con Gabbia e Pavlovic. Saelemaekers confermato a destra mentre a sinistra c'è Estupinan. In mezzo chance per Loftus-Cheek, Jashari e Ricci.14:38

Nessuna rete ma molte emozioni nella prima frazione. La Fiorentina prevale nel possesso e nella manovra ma è il Milan a collezionare una manciata di occasioni da gol: tre nitide con Pulisic, fermato due volte da De Gea e una volta dall'esterno della rete, una con Gabbia che non riesce ad angolare di testa su corner. I viola si fanno vedere dalle parti di Maignan solo con un colpo di testa debole di Ndour. Da segnalare poi l'espulsione di Vanoli per proteste.15:58

Fiorentina - Milan è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Milan sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 203 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 33 Espulsioni 4 Cartellini per partita 5.4 Falli per cartellino 5.3 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0 14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1 27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1 18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1 30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0 30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1 14-12-2025 Serie A Bologna-Juventus 0-1 04-01-2026 Serie A Lazio-Napoli 0-2

Attualmente la Fiorentina si trova 18° in classifica con 14 punti (frutto di 2 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 40 punti (frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta).

La Fiorentina ha segnato 21 gol e ne ha subiti 31; il Milan ha segnato 30 gol e ne ha subiti 15.

La partita di andata Milan - Fiorentina si è giocata il 19 ottobre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa la Fiorentina ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Cremonese e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Cagliari e il Genoa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita la Lazio pareggiando 2-2 mentre Il Milan ha incontrato il Genoa pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 8 gol.

Fiorentina e Milan si sono affrontate 171 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 47 volte, il Milan ha vinto 79 volte mentre i pareggi sono stati 45.

Fiorentina-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45N, 47P) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. La formazione viola è inoltre quella contro cui il club meneghino ha segnato più reti (268) in Serie A.

Un solo pareggio negli ultimi 11 confronti tra Fiorentina e Milan in campionato: 2-2 lo scorso 5 aprile al Meazza, completano sette vittorie rossonere e tre successi viola.

La Fiorentina ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe contro il Milan in campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti dalla Viola nelle precedenti 18 gare al Franchi contro i rossoneri in Serie A (3V, 7N, 8P).

Due risultati utili di fila della Fiorentina (1V, 1N), che in questo campionato non è ancora riuscita a rimanere per tre partite consecutive imbattuta: i viola in generale hanno raccolto sette punti nelle ultime quattro gare di Serie A, uno in più degli appena sei raccolti nelle prime 15 gare di questo torneo.

Dopo i successi contro Udinese e Cremonese, la Fiorentina potrebbe vincere tre match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta in questa stagione; l'ultima risale al periodo tra febbraio e marzo scorsi, con Raffaele Palladino in panchina (contro Lecce, Juventus e Atalanta in quel caso).

Il Milan potrebbe registrare al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1995/96, il 2003/04 (in entrambe queste due vinse poi lo Scudetto) e il 2004/05 (terminò il campionato al 2° posto).

Il Milan è l'unica squadra imbattuta in trasferta in questa Serie A: in otto gare cinque vittorie e tre pareggi per i rossoneri, con appena cinque reti subite (miglior difesa fuori casa nella Serie A in corso). Considerando i Big-5 campionati europei 2025/26, l'unica altra formazione imbattuta fuori casa è il Bayern Monaco.

Sfida tra la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio (Fiorentina 18) e la seconda formazione con più punti guadagnati dopo essere andata sotto nel punteggio (Milan 9, dietro solo al Cagliari con 11).

Albert Gudmundsson è - con De Bruyne, Orsolini e Vlasic - uno dei quattro giocatori a contare già tre gol su rigore in questa Serie A: dalla stagione 2023/24, l'islandese ha trasformato nove dei 10 penalty calciati nella competizione; solo Dybala (91%) vanta una percentuale di realizzazione migliore del giocatore della Fiorentina (90%) tra chi ne ha battuti almeno otto nel periodo in A.

La Fiorentina è una delle due squadre - al pari del Cagliari - contro cui Rafael Leão ha segnato più gol in Serie A: sono ben sei le reti in sole otto sfide del portoghese ai viola, solo una delle quali arrivata al Franchi (il 30 marzo 2024, in Fiorentina-Milan 1-2; in quella partita Leão fornì anche un assist per Loftus-Cheek).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: