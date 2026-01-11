Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Inter-Napoli: 2-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano
11 Gennaio 2026 ore 20:45
Inter
2
Napoli
2
Partita finita
Arbitro: Daniele Doveri
  1. 9' 1-0 Federico Dimarco
  2. 26' 1-1 Scott McTominay
  3. 73' 2-1 Hakan Çalhanoglu (R)
  4. 81' 2-2 Scott McTominay
0'
45'
90'
90'
96'

Inter e Napoli si dividono la posta in palio al termine di una partita davvero splendida. I nerazzurri vanno in vantaggio per ben due volte, con Dimarco prima e con Calhanoglu, come al solito glaciale dal dischetto, poi, ma in entrambi i casi il Napoli riesce a rimontare con il solito McTominay, autore di una doppietta fantastica. Il match termina così, con un 2-2 e con la distanza in classifica tra le due squadre che resta invariata.

Nel prossimo turno di campionato l'Inter dovrà affrontare il Lecce, mentre il Napoli se la vedrà con il Parma.

Le Pagelle

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Inter-Napoli e arrivederci al prossimo turno di Serie A.22:48

  2. 90'+6'

    Fine partita: INTER-NAPOLI 2-2 (9' Dimarco, 26', 81' McTominay, 73' Calhanoglu).22:44

  3. 90'+5'

    Sostituzione Napoli: esce Matteo Politano, entra Pasquale Mazzocchi.22:41

  4. 90'+4'

    Grandissima occasione per l'Inter con Mkhitaryan che conclude con il destro: palla deviata da Di Lorenzo sul palo, si salva il Napoli.22:40

  5. 90'+2'

    Cartellino giallo per Juan Jesus.22:38

  7. 90'

    Sono stati concessi 5 minuti di recupero!22:37

  8. 88'

    Sostituzione Inter: esce Lautaro Martínez, entra Ange-Yoan Bonny.22:35

  9. 88'

    Sostituzione Inter: esce Hakan Çalhanoglu, entra Petar Sucic.22:35

  10. 88'

    Sostituzione Inter: esce Federico Dimarco, entra Carlos Augusto.22:35

  11. 85'

    Ritmi leggermente più bassi, gioco spezzettato.22:36

  13. 83'

    Sostituzione Inter: esce Marcus Thuram, entra Francesco Pio Esposito.22:30

  14. 81'

    GOL! Inter-NAPOLI 2-2! Rete di Scott MCTOMINAY! Apertura di Politano, sponda perfetta di Lang e conclusione precisa di McTominay che, da attaccante vero, batte nuovamente Sommer.

    Guarda la scheda del giocatore Scott McTominay22:30

    Scott McTominay
  15. 78'

    Sostituzione Napoli: esce Sam Beukema, entra Noa Lang.22:24

  16. 76'

    Il Napoli prova a reagire attaccando la profondità, l'Inter però appare molto concentrata.22:23

  17. 73'

    GOL! INTER-Napoli 2-1! Rete di Hakan CALHANOGLU! Glaciale il turco dal dischetto, bravissimo nello spiazzare completamente Milinkovic-Savic.

    Guarda la scheda del giocatore Hakan Çalhanoglu22:20

    Hakan Çalhanoglu
  19. 70'

    Dopo la revisione al Var, il direttore di gara assegna calcio di rigore all'Inter per fallo di Rrahmani su Mkhitaryan.22:18

  20. 68'

    Grandissima occasione per l'Inter con Bastoni che lascia partire un mancino potente che si spegne di pochissimo fuori a lato.22:15

  21. 65'

    Possesso prolungato dell'Inter che fatica però a trovare spazio per affondare.22:12

  22. 62'

    Sostituzione Inter: esce Piotr Zielinski, entra Henrikh Mkhitaryan.22:08

  23. 58'

    Ci prova Barella dalla lunga distanza, palla abbondantemente alta sopra la traversa.22:06

  25. 54'

    Fase del match che vede il Napoli nettamente più vivace, Inter in difficoltà.22:01

  26. 51'

    Insiste il Napoli, questa volta con Di Lorenzo di testa: il capitano del Napoli anticipa bene Akanji, ma conclude in maniera imprecisa di testa.21:58

  27. 49'

    Grandissima occasione per il Napoli con Hojlund che scappa in profondità e conclude con il mancino: la palla termina di pochissimo fuori a lato.21:55

  28. 46'

    Inizia il secondo tempo di INTER-NAPOLI!21:52

  29. In casa Inter occhio a Pio Esposito e Mkhitaryan per il secondo tempo, tra le fila del Napoli invece scalpita Lang.21:36

  31. La prima frazione di Inter-Napoli è molto diverente. Ritmi alti, continui ribaltamenti di fronte e due squadre intenzionate a giocarsi il match a viso aperto. La partita si sblocca al 9' con un gran gol di Dimarco, ben assistito da Thuram. L'Inter spinge e attacca con continuità, ma il Napoli regge e al 26' pareggia anche con McTominay, servito in maniera perfetta da Elmas. La partita da questo momento è ancor più piacevole, ma il risultato resta invariato. All'intervallo il risultato è di 1-1.21:36

  32. 45'+2'

    Finisce il primo tempo di INTER-NAPOLI! 21:35

  33. 45'

    Sono stati concessi 2 minuti di recupero!21:32

  34. 42'

    Ancora una volta pericoloso Zielinski: il polacco conclude con il mancino, ma il suo tiro viene deviato fortuitamente da Lautaro e termina sul fondo.21:30

  35. 40'

    Ennesimo spunto interessante di Zielinski, ma ancora una volta molto bravo McTominay nella chiusura.21:27

  37. 36'

    Prova a sfondare Thuram sulla destra, perfetto Juan Jesus nella chiusura.21:23

  38. 32'

    Bravo McTominay a rubare palla e a concludere con il destro, blocca però Sommer in presa bassa.21:18

  39. 30'

    Ritmi alti, tanti duelli e squadre che si affrontano a viso aperto, senza esclusione di colpi.21:17

  40. 26'

    GOL! Inter-NAPOLI 1-1! Rete di Scott MCTOMINAY! Ottima trama del Napoli sulla catena di sinistra: bravissimo Elmas nel pescare McTominay, lesto nell'anticipare Akanji e preciso nella conclusione di mancino che batte Sommer.

    Guarda la scheda del giocatore Scott McTominay21:15

    Scott McTominay
  41. 24'

    Ancora una volta iniziativa interessante di Dimarco sulla sinistra, il suo cross attraversa però tutta l'area di rigore e si spegne in fallo laterale.21:13

  43. 21'

    L'Inter copre bene il campo e controlla con facilità il possesso, il Napoli appare invece in totale balia dei nerazzurri.21:09

  44. 17'

    Ci prova Calhanoglu dalla lunga distanza, palla che termina però abbondantemente alta sopra la traversa.21:04

  45. 15'

    Splendida azione dell'Inter che manovra in maniera veloce: alla conclusione ci arriva Lautaro, autore però di un tiro troppo debole e centrale.21:02

  46. 12'

    L'Inter attacca sulle ali dell'entusiasmo, Napoli che appare palesemente in grande difficoltà.21:02

  47. 9'

    GOL! INTER-Napoli 1-0! Rete di Federico DIMARCO! Errore banale di McTominay e break fulmineo dell'Inter con Thuram che serve alla perfezione Dimarco, perfetto nella conclusione incrociata che batte Milinkovic Savic.

    Guarda la scheda del giocatore Federico Dimarco20:59

    Federico Dimarco
  49. 7'

    Napoli molto aggressivo e pimpante, l'Inter, seppur in maniera un po' confusionaria, regge.20:59

  50. 4'

    Subito pericoloso Hojlund in verticale in un paio di occasioni, molto attenta però la linea difensiva nerazzurra.20:53

  51. 1'

    Inizia il primo tempo di INTER-NAPOLI!20:47

  52. Cross di Barella e colpo di testa di Thuram, bravo Milinkovic nel prolungare sopra la traversa.21:31

  53. Il Napoli ha vinto il match d'andata contro l'Inter per 3-1 lo scorso 25 ottobre e potrebbe ottenere due successi consecutivi contro i nerazzurri in Serie A per la prima volta dal 2016/17 con Maurizio Sarri allenatore.19:52

  55. Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro l'Inter in campionato (1V, 3N) e solo una volta ha registrato più match consecutivi senza sconfitta contro i nerazzurri nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A: tra maggio 2013 e novembre 2015 (sei in quel caso).19:52

  56. Le scelte di Conte: parte dalla panchina Lang, giocano Politano ed Elmas a supporto di Hojlund. Tornano Beukema e Juan Jesus dal 1', panchina per Buongiorno. 19:52

  57. Le scelte di Chivu: gioca Thuram con Lautaro, confermato Bisseck in difesa. C'è Luis Henrique a destra, preferito Zielinski a Sucic e Mkhitaryan.19:51

  58. Panchina Napoli: Meret, Contini, Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang.19:50

  59. Panchina Inter: Calligaris, Taho, De Vrij, Sucic, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Cocchi, Esposito.19:49

  61. Formazione NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas.19:48

  62. Formazione INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.19:48

  63. L'Inter arriva dalla vittoria per 0-2 con il Parma, mentre il Napoli è reduce dal 2-2 con il Verona.19:46

  64. Benvenuti alla diretta di Inter-Napoli, match valevole per la 20a giornata di Serie A!19:46

  66. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
    Città: Milano
    Capienza: 75817 spettatori19:46

    Stadio Giuseppe Meazza Fonte: Gettyimages

Formazioni Inter - Napoli

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Inter - Napoli?
La gara tra Inter e Napoli si giocherà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Inter - Napoli?
L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Inter - Napoli sarà Marco Di Bello
Dove si gioca Inter - Napoli?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Inter - Napoli?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 10 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Inter - Napoli?
La gara tra Inter e Napoli si è conclusa con il risultato di 2-2
Chi sono stati i marcatori della partita Inter - Napoli?
I marcatori dell'Inter sono stati Federico Dimarco al 9' e Hakan Çalhanoglu al 73' mentre i marcatori del Napoli sono stati Scott McTominay al 26', 81'
PREPARTITA

Inter - Napoli è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Arbitro di Inter - Napoli sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Daniele Doveri

Statistiche Stagionali
Partite dirette10
Falli fischiati225
Fuorigioco21
Rigori assegnati1
Ammonizioni38
Espulsioni1
Cartellini per partita3.9
Falli per cartellino5.7

Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 10 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0
20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3
04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1
28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1
02-11-2025 Serie A Verona-Inter 1-2
22-11-2025 Serie A Fiorentina-Juventus 1-1
08-12-2025 Serie A Pisa-Parma 0-1
14-12-2025 Serie A Genoa-Inter 1-2
27-12-2025 Serie A Torino-Cagliari 1-2
11-01-2026 Serie A Inter-Napoli 2-2

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 43 punti (frutto di 14 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Napoli si trova 3° in classifica con 39 punti (frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).
L'Inter ha segnato 42 gol e ne ha subiti 17; il Napoli ha segnato 30 gol e ne ha subiti 17.
La partita di andata Napoli - Inter si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa l'Inter ha fatto 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 18 punti (6 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Parma e il Napoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Lazio e il Verona ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli pareggiando 2-2 mentre Il Napoli ha incontrato il Verona pareggiando 2-2.

Inter e Napoli si sono affrontate 159 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 70 volte, il Napoli ha vinto 48 volte mentre i pareggi sono stati 41.

Inter-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro l'Inter in campionato (1V, 3N) e solo una volta ha registrato più match consecutivi senza sconfitta contro i nerazzurri nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A: tra maggio 2013 e novembre 2015 (sei in quel caso).
  • Il Napoli ha vinto il match d'andata contro l'Inter per 3-1 lo scorso 25 ottobre e potrebbe ottenere due successi consecutivi contro i nerazzurri in Serie A per la prima volta dal 2016/17 con Maurizio Sarri allenatore.
  • L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite casalinghe contro il Napoli in Serie A (5V, 3N), pareggiando le due più recenti - l'ultimo successo dei partenopei al Meazza contro i nerazzurri risale al 30 aprile 2017 (1-0 con gol di José Callejón).
  • A partire dagli anni 2000, l'Inter ha vinto solo due delle 19 sfide disputate nel girone di ritorno contro il Napoli in Serie A (9N, 8P): entrambe per 2-0 al Meazza, il 28 luglio 2020 e il 16 aprile 2016.
  • L’Inter ha vinto 14 delle sue prime 18 partite disputate in un campionato di Serie A per la settima volta nella sua storia, la quinta nell’era dei tre punti a vittoria; in quattro occasioni totali è arrivata ad almeno 15 successi nelle prime 19, e in questi casi ha sempre conquistato il primo posto finale.
  • L'Inter è - insieme alla Roma - una delle due squadre che nel girone d'andata di questo campionato non ha mai pareggiato in casa: sette vittorie e due sconfitte per i nerazzurri e in tutti e sette i successi, la squadra di Chivu ha sempre segnato almeno due gol.
  • Il Napoli ha perso sette delle 27 partite disputate in questa stagione (16V, 4N) considerando tutte le competizioni; già due sconfitte in più di quelle subite in 41 partite nell’annata 2024/25 (25V, 11N).
  • Dopo i 2-0 contro Cremonese e Lazio, il Napoli potrebbe vincere tre match di fila in trasferta senza subire gol in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo 2023, sei in quel caso, con Luciano Spalletti in panchina.
  • Lautaro Martínez ha realizzato quattro gol contro il Napoli in Serie A, ma tutti nei primi sette incroci con i partenopei nella competizione, mentre nelle ultime otto sfide contro i campani in campionato ha solo fornito un assist, rimanendo a secco di reti. Il nerazzurro ha partecipato a 90 conclusioni in questo campionato (66 tiri e 24 occasioni create), solo Nico Paz (96) conta più partecipazioni al tiro nella Serie A 2025/26.
  • Scott McTominay ha segnato due gol in tre partite giocate contro l'Inter in Serie A (uno al Meazza nel novembre 2024), uno al Maradona nell'ottobre 2025 (match d'andata di questo campionato): quella nerazzurra potrebbe diventare la prima formazione nella competizione contro cui va a segno in tre diverse partite.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

InterNapoli
Partite giocate1818
Numero di partite vinte1412
Numero di partite perse44
Numero di partite pareggiate02
Gol totali segnati4028
Gol totali subiti1515
Media gol subiti per partita0.80.8
Percentuale possesso palla59.357.5
Numero totale di passaggi95729568
Numero totale di passaggi riusciti83258237
Tiri nello specchio della porta10687
Percentuale di tiri in porta44.949.2
Numero totale di cross428335
Numero medio di cross riusciti13477
Duelli per partita vinti809813
Duelli per partita persi737797
Corner subiti5147
Corner guadagnati125105
Numero di punizioni a favore199224
Numero di punizioni concesse269215
Tackle totali261233
Percentuale di successo nei tackle62.859.2
Fuorigiochi totali3322
Numero totale di cartellini gialli3025
Numero totale di cartellini rossi01

Inter - Napoli Live

Lucart

Classifica SERIE A

  1. Inter43
  2. Milan40
  3. Napoli39
  4. Roma39
  5. Juventus36
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez10
  2. Christian Pulisic8
  3. Rafael Leão7
  4. Hakan Çalhanoglu7
  5. Keinan Davis6
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio