Inter e Napoli si dividono la posta in palio al termine di una partita davvero splendida. I nerazzurri vanno in vantaggio per ben due volte, con Dimarco prima e con Calhanoglu, come al solito glaciale dal dischetto, poi, ma in entrambi i casi il Napoli riesce a rimontare con il solito McTominay, autore di una doppietta fantastica. Il match termina così, con un 2-2 e con la distanza in classifica tra le due squadre che resta invariata.
Nel prossimo turno di campionato l'Inter dovrà affrontare il Lecce, mentre il Napoli se la vedrà con il Parma.
Dopo la revisione al Var, il direttore di gara assegna calcio di rigore all'Inter per fallo di Rrahmani su Mkhitaryan.22:18
68'
Grandissima occasione per l'Inter con Bastoni che lascia partire un mancino potente che si spegne di pochissimo fuori a lato.22:15
65'
Possesso prolungato dell'Inter che fatica però a trovare spazio per affondare.22:12
62'
Sostituzione Inter: esce Piotr Zielinski, entra Henrikh Mkhitaryan.22:08
58'
Ci prova Barella dalla lunga distanza, palla abbondantemente alta sopra la traversa.22:06
54'
Fase del match che vede il Napoli nettamente più vivace, Inter in difficoltà.22:01
51'
Insiste il Napoli, questa volta con Di Lorenzo di testa: il capitano del Napoli anticipa bene Akanji, ma conclude in maniera imprecisa di testa.21:58
49'
Grandissima occasione per il Napoli con Hojlund che scappa in profondità e conclude con il mancino: la palla termina di pochissimo fuori a lato.21:55
46'
Inizia il secondo tempo di INTER-NAPOLI!21:52
In casa Inter occhio a Pio Esposito e Mkhitaryan per il secondo tempo, tra le fila del Napoli invece scalpita Lang.21:36
La prima frazione di Inter-Napoli è molto diverente. Ritmi alti, continui ribaltamenti di fronte e due squadre intenzionate a giocarsi il match a viso aperto. La partita si sblocca al 9' con un gran gol di Dimarco, ben assistito da Thuram. L'Inter spinge e attacca con continuità, ma il Napoli regge e al 26' pareggia anche con McTominay, servito in maniera perfetta da Elmas. La partita da questo momento è ancor più piacevole, ma il risultato resta invariato. All'intervallo il risultato è di 1-1.21:36
45'+2'
Finisce il primo tempo di INTER-NAPOLI! 21:35
45'
Sono stati concessi 2 minuti di recupero!21:32
42'
Ancora una volta pericoloso Zielinski: il polacco conclude con il mancino, ma il suo tiro viene deviato fortuitamente da Lautaro e termina sul fondo.21:30
40'
Ennesimo spunto interessante di Zielinski, ma ancora una volta molto bravo McTominay nella chiusura.21:27
36'
Prova a sfondare Thuram sulla destra, perfetto Juan Jesus nella chiusura.21:23
32'
Bravo McTominay a rubare palla e a concludere con il destro, blocca però Sommer in presa bassa.21:18
30'
Ritmi alti, tanti duelli e squadre che si affrontano a viso aperto, senza esclusione di colpi.21:17
26'
GOL! Inter-NAPOLI 1-1! Rete di Scott MCTOMINAY! Ottima trama del Napoli sulla catena di sinistra: bravissimo Elmas nel pescare McTominay, lesto nell'anticipare Akanji e preciso nella conclusione di mancino che batte Sommer.
Ancora una volta iniziativa interessante di Dimarco sulla sinistra, il suo cross attraversa però tutta l'area di rigore e si spegne in fallo laterale.21:13
21'
L'Inter copre bene il campo e controlla con facilità il possesso, il Napoli appare invece in totale balia dei nerazzurri.21:09
17'
Ci prova Calhanoglu dalla lunga distanza, palla che termina però abbondantemente alta sopra la traversa.21:04
15'
Splendida azione dell'Inter che manovra in maniera veloce: alla conclusione ci arriva Lautaro, autore però di un tiro troppo debole e centrale.21:02
12'
L'Inter attacca sulle ali dell'entusiasmo, Napoli che appare palesemente in grande difficoltà.21:02
9'
GOL! INTER-Napoli 1-0! Rete di Federico DIMARCO! Errore banale di McTominay e break fulmineo dell'Inter con Thuram che serve alla perfezione Dimarco, perfetto nella conclusione incrociata che batte Milinkovic Savic.
Napoli molto aggressivo e pimpante, l'Inter, seppur in maniera un po' confusionaria, regge.20:59
4'
Subito pericoloso Hojlund in verticale in un paio di occasioni, molto attenta però la linea difensiva nerazzurra.20:53
1'
Inizia il primo tempo di INTER-NAPOLI!20:47
Cross di Barella e colpo di testa di Thuram, bravo Milinkovic nel prolungare sopra la traversa.21:31
Il Napoli ha vinto il match d'andata contro l'Inter per 3-1 lo scorso 25 ottobre e potrebbe ottenere due successi consecutivi contro i nerazzurri in Serie A per la prima volta dal 2016/17 con Maurizio Sarri allenatore.19:52
Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro l'Inter in campionato (1V, 3N) e solo una volta ha registrato più match consecutivi senza sconfitta contro i nerazzurri nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A: tra maggio 2013 e novembre 2015 (sei in quel caso).19:52
Le scelte di Conte: parte dalla panchina Lang, giocano Politano ed Elmas a supporto di Hojlund. Tornano Beukema e Juan Jesus dal 1', panchina per Buongiorno. 19:52
Le scelte di Chivu: gioca Thuram con Lautaro, confermato Bisseck in difesa. C'è Luis Henrique a destra, preferito Zielinski a Sucic e Mkhitaryan.19:51
Quale è stato il risultato finale di Inter - Napoli?
La gara tra Inter e Napoli si è conclusa con il risultato di 2-2
Chi sono stati i marcatori della partita Inter - Napoli?
I marcatori dell'Inter sono stati Federico Dimarco al 9' e Hakan Çalhanoglu al 73' mentre i marcatori del Napoli sono stati Scott McTominay al 26', 81'
PREPARTITA
Inter - Napoli è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Inter - Napoli sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Daniele Doveri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
225
Fuorigioco
21
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
38
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.9
Falli per cartellino
5.7
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Bologna-Como 1-0
20-09-2025
Serie A
Udinese-Milan 0-3
04-10-2025
Serie A
Parma-Lecce 0-1
28-10-2025
Serie A
Atalanta-Milan 1-1
02-11-2025
Serie A
Verona-Inter 1-2
22-11-2025
Serie A
Fiorentina-Juventus 1-1
08-12-2025
Serie A
Pisa-Parma 0-1
14-12-2025
Serie A
Genoa-Inter 1-2
27-12-2025
Serie A
Torino-Cagliari 1-2
11-01-2026
Serie A
Inter-Napoli 2-2
Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 43 punti (frutto di 14 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Napoli si trova 3° in classifica con 39 punti (frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). L'Inter ha segnato 42 gol e ne ha subiti 17; il Napoli ha segnato 30 gol e ne ha subiti 17. La partita di andata Napoli - Inter si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 3-1.
In casa l'Inter ha fatto 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 18 punti (6 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte). L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Parma e il Napoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Lazio e il Verona ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli pareggiando 2-2 mentre Il Napoli ha incontrato il Verona pareggiando 2-2.
Inter e Napoli si sono affrontate 159 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 70 volte, il Napoli ha vinto 48 volte mentre i pareggi sono stati 41.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: