Inter e Napoli si dividono la posta in palio al termine di una partita davvero splendida. I nerazzurri vanno in vantaggio per ben due volte, con Dimarco prima e con Calhanoglu, come al solito glaciale dal dischetto, poi, ma in entrambi i casi il Napoli riesce a rimontare con il solito McTominay, autore di una doppietta fantastica. Il match termina così, con un 2-2 e con la distanza in classifica tra le due squadre che resta invariata.

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro l'Inter in campionato (1V, 3N) e solo una volta ha registrato più match consecutivi senza sconfitta contro i nerazzurri nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A: tra maggio 2013 e novembre 2015 (sei in quel caso).19:52

La prima frazione di Inter-Napoli è molto diverente. Ritmi alti, continui ribaltamenti di fronte e due squadre intenzionate a giocarsi il match a viso aperto. La partita si sblocca al 9' con un gran gol di Dimarco, ben assistito da Thuram. L'Inter spinge e attacca con continuità, ma il Napoli regge e al 26' pareggia anche con McTominay, servito in maniera perfetta da Elmas. La partita da questo momento è ancor più piacevole, ma il risultato resta invariato. All'intervallo il risultato è di 1-1.21:36

PREPARTITA

Inter - Napoli è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Napoli sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 225 Fuorigioco 21 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 38 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.9 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0 20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3 04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1 28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1 02-11-2025 Serie A Verona-Inter 1-2 22-11-2025 Serie A Fiorentina-Juventus 1-1 08-12-2025 Serie A Pisa-Parma 0-1 14-12-2025 Serie A Genoa-Inter 1-2 27-12-2025 Serie A Torino-Cagliari 1-2 11-01-2026 Serie A Inter-Napoli 2-2

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 43 punti (frutto di 14 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Napoli si trova 3° in classifica con 39 punti (frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

L'Inter ha segnato 42 gol e ne ha subiti 17; il Napoli ha segnato 30 gol e ne ha subiti 17.

La partita di andata Napoli - Inter si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa l'Inter ha fatto 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 18 punti (6 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Parma e il Napoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Lazio e il Verona ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli pareggiando 2-2 mentre Il Napoli ha incontrato il Verona pareggiando 2-2.

Inter e Napoli si sono affrontate 159 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 70 volte, il Napoli ha vinto 48 volte mentre i pareggi sono stati 41.

Inter-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro l'Inter in campionato (1V, 3N) e solo una volta ha registrato più match consecutivi senza sconfitta contro i nerazzurri nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A: tra maggio 2013 e novembre 2015 (sei in quel caso).

Il Napoli ha vinto il match d'andata contro l'Inter per 3-1 lo scorso 25 ottobre e potrebbe ottenere due successi consecutivi contro i nerazzurri in Serie A per la prima volta dal 2016/17 con Maurizio Sarri allenatore.

L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite casalinghe contro il Napoli in Serie A (5V, 3N), pareggiando le due più recenti - l'ultimo successo dei partenopei al Meazza contro i nerazzurri risale al 30 aprile 2017 (1-0 con gol di José Callejón).

A partire dagli anni 2000, l'Inter ha vinto solo due delle 19 sfide disputate nel girone di ritorno contro il Napoli in Serie A (9N, 8P): entrambe per 2-0 al Meazza, il 28 luglio 2020 e il 16 aprile 2016.

L’Inter ha vinto 14 delle sue prime 18 partite disputate in un campionato di Serie A per la settima volta nella sua storia, la quinta nell’era dei tre punti a vittoria; in quattro occasioni totali è arrivata ad almeno 15 successi nelle prime 19, e in questi casi ha sempre conquistato il primo posto finale.

L'Inter è - insieme alla Roma - una delle due squadre che nel girone d'andata di questo campionato non ha mai pareggiato in casa: sette vittorie e due sconfitte per i nerazzurri e in tutti e sette i successi, la squadra di Chivu ha sempre segnato almeno due gol.

Il Napoli ha perso sette delle 27 partite disputate in questa stagione (16V, 4N) considerando tutte le competizioni; già due sconfitte in più di quelle subite in 41 partite nell’annata 2024/25 (25V, 11N).

Dopo i 2-0 contro Cremonese e Lazio, il Napoli potrebbe vincere tre match di fila in trasferta senza subire gol in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo 2023, sei in quel caso, con Luciano Spalletti in panchina.

Lautaro Martínez ha realizzato quattro gol contro il Napoli in Serie A, ma tutti nei primi sette incroci con i partenopei nella competizione, mentre nelle ultime otto sfide contro i campani in campionato ha solo fornito un assist, rimanendo a secco di reti. Il nerazzurro ha partecipato a 90 conclusioni in questo campionato (66 tiri e 24 occasioni create), solo Nico Paz (96) conta più partecipazioni al tiro nella Serie A 2025/26.

Scott McTominay ha segnato due gol in tre partite giocate contro l'Inter in Serie A (uno al Meazza nel novembre 2024), uno al Maradona nell'ottobre 2025 (match d'andata di questo campionato): quella nerazzurra potrebbe diventare la prima formazione nella competizione contro cui va a segno in tre diverse partite.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: