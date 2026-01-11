Lo scontro salvezza lo vince il Parma, che si prende 3 punti pesantissimi al Via del Mare. E dire che sembrava molto difficile ipotizzare questa rimonta dopo quanto visto nel primo tempo, con la squadra di Cuesta totalmente assente dal campo. Il Lecce era andato in vantaggio dopo 52 secondi col gol di Stulic, oltre al palo colpito da Maleh. Nella ripresa si ribalta tutto. Banda si mangia il 2-0 e 20 secondi più tardi si becca il rosso diretto. Poi il ribaltone del Parma con l'autorete di Tiago Gabriel e il solito gol di testa di Pellegrino. Finisce in tragedia poi per il Lecce che perde per infortunio Maleh e prende un secondo rosso con Gaspar (che sarà squalificato per più giornate).

E, con questo risultato, il Parma vola al 14° posto a quota 21 punti. Vuol dire +8 rispetto alla zona retrocessione, anche se Verona e Fiorentina devono ancora giocare. Lecce che resta a quota 17 punti e, considerando le prossime contro Inter e Milan, il rischio di essere nuovamente risucchiato nella red zone è sempre più alto.

Lecce che tornerà in campo in settimana per il recupero della 16a giornata. Salentini che affronteranno l'Inter al Meazza mercoledì 14 gennaio. Sarà una doppia trasferta al Nord per il Lecce che, qualche giorno dopo, affronterà anche il Milan a San Siro. Anche il Parma è atteso dal recupero della 16a, con la squadra di Cuesta che sarà ospite del Napoli sempre il 14 gennaio.