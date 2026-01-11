Lo scontro salvezza lo vince il Parma, che si prende 3 punti pesantissimi al Via del Mare. E dire che sembrava molto difficile ipotizzare questa rimonta dopo quanto visto nel primo tempo, con la squadra di Cuesta totalmente assente dal campo. Il Lecce era andato in vantaggio dopo 52 secondi col gol di Stulic, oltre al palo colpito da Maleh. Nella ripresa si ribalta tutto. Banda si mangia il 2-0 e 20 secondi più tardi si becca il rosso diretto. Poi il ribaltone del Parma con l'autorete di Tiago Gabriel e il solito gol di testa di Pellegrino. Finisce in tragedia poi per il Lecce che perde per infortunio Maleh e prende un secondo rosso con Gaspar (che sarà squalificato per più giornate).
E, con questo risultato, il Parma vola al 14° posto a quota 21 punti. Vuol dire +8 rispetto alla zona retrocessione, anche se Verona e Fiorentina devono ancora giocare. Lecce che resta a quota 17 punti e, considerando le prossime contro Inter e Milan, il rischio di essere nuovamente risucchiato nella red zone è sempre più alto.
Lecce che tornerà in campo in settimana per il recupero della 16a giornata. Salentini che affronteranno l'Inter al Meazza mercoledì 14 gennaio. Sarà una doppia trasferta al Nord per il Lecce che, qualche giorno dopo, affronterà anche il Milan a San Siro. Anche il Parma è atteso dal recupero della 16a, con la squadra di Cuesta che sarà ospite del Napoli sempre il 14 gennaio.
90'+8'
FINISCE QUI!!! Colpaccio del Parma che vince a Lecce 2-1 grazie all'autorete di Tiago Gabriel e al gol di Pellegrino che ribaltano il vantaggio iniziale di Stulic.14:28
90'+7'
OCCASIONE LECCE!!! In 9, l'occasione per pareggiare ce l'ha Tiago Gabriel che va di testa dentro l'area ma non trova la porta di Corvi14:27
90'+6'
Contropiede del Parma, col Lecce senza portiere, ma salva tutto Gallo14:26
90'+6'
Pellegrino anticipa tutti di testa, ma manda in angolo sul calcio di punizione battuto da Sottil14:26
90'+6'
In area di rigore arriva anche il portiere Falcone14:25
90'+5'
Fallo di Valeri su N'Dri. Il Lecce, in 9, prova ad essere pericoloso su calcio di punizione14:25
90'+4'
C'è qualcuno della panchina del Parma che vorrebbe avere un confronto "diretto" con Gaspar che sta uscendo dal campo. Devono intervenire dalla panchina del Lecce per scortare Gaspar fuori dal rettangolo di gioco. Davvero brutto finale di partita.14:24
90'+4'
Gaspar va ad aggravare la sua posizione, andando ad applaudire ironicamente arbitro e assistente14:23
90'+3'
ROSSO A GASPAR!!! E arriva il secondo cartellino rosso ai danni del Lecce: questa volta è per Gaspar che rifila un calcio a Pellegrino. E Gaspar, immaginiamo, verrà squalificato per diverse partite dopo questo brutto gesto.14:23
90'
Sono 6 i minuti di recupero al Via del Mare...14:20
89'
Gran giocata di N'Dri che si libera del suo marcatore, ma il suo sinistro finisce a lato. Era una buona occasione quella che si è creato l'ivoriano14:19
88'
Sottil prende il tempo a Estevez e guadagna un buon calcio di punizione nell'altra metà campo. Lecce che prova a rendersi pericoloso su calcio piazzato14:18
86'
Sostituzioni completate, sia da una parte che dall'altra14:15
85'
FUORI ORISTANIO!!! Sostituito proprio l'ex Venezia che si è mangiato il gol del 3-1. Al suo posto Britschgi14:14
84'
PALO DEL PARMA!!! Ospiti vicinissimi a chiuderla. Pellegrino non riesce a girarla sul cross di Valeri, c'è ben appostato Oristanio che colpisce il palo da due passi. Clamoroso.14:14
83'
Sottil crossa da destra, troppo sul portiere e Corvi intercetta14:13
82'
Punizione per il Lecce sulla destra: fallo di Valeri che entra in ritardo su Danilo Veiga14:12
82'
Bernabé decisivo in questo secondo tempo. Una traversa, da un suo cross è arrivato l'1-1 con l'autorete di Tiago Gabriel, oltre all'assist per il 2-1 di Pellegrino.14:11
81'
Fa il suo ingresso anche Ordonez che va a rinforzare il centrocampo prendendo il posto di Bernabé.14:10
81'
CAMBI ANCHE NEL PARMA!!! Staffetta tra Benedyczak e Ondreijka.14:10
80'
Primo pallone toccato da Coulibaly che cerca Sottil in area, ma sbaglia completamente il servizio14:10
79'
E dentro Gandelman, neo acquisto del Lecce. L'israeliano prende il posto dell'infortunato Maleh.14:08
79'
E torna in campo Lassana Coulibaly, appena rientrato dalla Coppa d'Africa. Il maliano prende il posto di Ramadani, che era già ammonito14:08
78'
TRIPLO CAMBIO LECCE!!! Dentro Riccardo Sottil che prende il posto di Ndaba. Ora il Lecce deve anche attaccare e spera di sfruttare la velocità dell'ex Milan14:07
76'
Solo adesso Marinelli ferma il gioco per far entrare lo staff medico del Lecce14:05
76'
Va al tiro Sorensen, murato. E Maleh, intanto, resta ancora a terra dall'altra parte14:05
75'
Maleh a terra sulla trequarti avversaria, per Marinelli non c'è nulla e parte il contropiede del Parma14:04
73'
6° gol in campionato per Mateo Pellegrino14:03
72'
GOL! Lecce-PARMA 1-2. Rete di Mateo Pellegrino. E gli ospiti trovano anche il vantaggio con il colpo di testa di Pellegrino che batte Falcone sull'assist di Bernabé da calcio d'angolo.
Gioco fermo per un fallo ora di Gaspar, a palla lontana. E protestano i giocatori del Parma che vogliono il cartellino anche per il difensore del Lecce14:00
69'
Il giallo adesso se lo prende Delprato per fallo proprio su N'Dri13:58
68'
N'Dri velocissimo dall'altra parte e l'attaccante del Lecce guadagna un fallo laterale, facendo salire la sua squadra13:58
66'
Il Parma continua ad attaccare e Ondreijka guadagna un calcio d'angolo dalla sinistra13:56
65'
UN DIFENSORE PER IL LECCE!!! Di Francesco toglie Stulic e inserisce un difensore in più per provare a difendere quanto meno l'1-1. Dentro Gallo14:38
64'
GOL! Lecce-PARMA 1-1. Autorete di Tiago Gabriel. E il Parma trova quasi subito il pareggio, sfruttando la superiorità numerica. Palla dentro di Bernabé e Tiago Gabriel, di testa, supera il suo portiere Falcone. Notte fonda ora per il Lecce.
CAMBIO NEL PARMA!!! Cuesta cerca qualcosa di diverso e inserisce Estevez al posto di Keita13:54
63'
Arriva un giallo anche per Kaba per fallo su Oristanio13:53
62'
TRAVERSA DEL PARMA!!! Oristanio all'indietro per Bernabé che calcia col sinistro, potente, palla sulla traversa. Pareggiato quanto meno il discorso dei legni dopo quello di Maleh nel primo tempo.13:52
60'
Oristanio a terra in area, ma tutto buono, l'esterno del Parma è scivolato. Non c'è nessun fallo13:50
58'
Tripla brutta notizia per il Lecce. I salentini giocheranno in 10 quasi tutto il secondo tempo, Banda non giocherà contro l'Inter e Ramadani ammonito per proteste... Era diffidato. Anche lui salterà l'Inter.13:47
57'
ESPULSO BANDA!!! Dopo aver rivisto tutto al monitor, il sig. Marinelli rientra e cambia il cartellino: rosso diretto a Banda per il fallo su Delprato14:36
56'
VAR IN CORSO!!! Richiamato l'arbitro Marinelli al monitor di servizio per rivedere l'intervento di Banda. Può arrivare addirittura il rosso14:36
56'
Ammonito anche Ramadani per proteste. E dire che Di Francesco aveva tolto Pierotti perché ammonito e arrivano subito due gialli consecutivi13:45
55'
Ammonizione tra l'altro per Banda che interviene poi in tackle su Delprato13:46
55'
IL LECCE SFIORA IL 2-0!!! È proprio N'Dri a creare un pericolo, scarico per Banda che ha un rigore in movimento ma calcia alto da buonissima posizione.13:45
54'
PRIMO CAMBIO!!! Dentro N'Dri nel Lecce per dare qualcosa di diverso alla formazione salentina che è arretrata troppo in questo secondo tempo. Fuori Pierotti già ammonito13:44
53'
Ci prova Bernabé col mancino, ma respinge con i pugni Falcone. Il portiere del Lecce risponde presente sulla seconda conclusione nello specchio della partita del Parma13:43
52'
Banda in ritardo su Bernabé. Punizione molto interessante per il Parma a pochi passi dall'area di rigore.13:42
51'
Pasticcia Kaba che regala un calcio d'angolo al Parma. Continua a stazionare nella metà campo avversaria la squadra di Cuesta13:41
48'
Valeri cerca Pellegrino, ma arriva la chiusura di Gaspar in tackle. È un Parma completamente diverso in questo avvio di secondo tempo13:38
47'
Rischia qualcosa Kaba con un passaggio all'indietro, ma Gaspar si toglie il pensiero spazzando via l'area13:37
46'
SI RIPARTE AL VIA DEL MARE!!!13:35
Il Lecce non deve fare l'errore di pensare che sia già chiusa e deve cercare, ancora senza frenesia, il raddoppio. Soprattutto non deve concedere palle gratuite come fatto da Danilo Veiga in questo finale. Il Parma deve trovare le combinazioni, invece. Pellegrino quasi mai servito in area ma, soprattutto, i giocatori di Cuesta non si trovavano nella metà campo avversaria.13:23
Partita dai ritmi bassi al Via del Mare. Grande intensità del Lecce, in avvio, con la squadra di Di Francesco che ha aperto il risultato grazie al gol di Stulic. Poi i padroni di casa hanno un po' addormentato la partita, per difendere il vantaggio acquisito. Da quel momento aggressione e ripartenza, ma senza frenesia. È arrivato anche un palo di Maleh. E il Parma? Il primo tiro è arrivato con Valeri su calcio di punizione indiretto. E niente di più.13:22
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! E proprio su queste proteste del Parma, finisce il primo tempo. In vantaggio c'è il Lecce grazie al gol di Stulic dopo 52 secondi. Lecce che ha colpito anche un palo con Maleh.13:19
45'+2'
Ancora Gaspar a mandare in angolo. Non c'è più tempo però per battere il corner e il direttore di gara fischia la fine del primo tempo. Proteste di Delprato.13:19
45'+1'
GASPAR SALVA TUTTO!!! Il Parma non è pericoloso? Danilo Veiga stava per regalare un pallone clamoroso, ma Valeri si fa chiudere poi da Gaspar.13:18
45'
Un minuto di recupero...13:17
44'
Brutto tiro di Ondreijka. Sorensen - solo contro tre - riesce a servire Ondreijka che se la porta sul destro e cerca il tiro a giro, ma calcia malissimo.13:17
41'
Gara che è diventata un po' spigolosa ora. Diversi i falli in questa fase del match. Occhio ai cartellini13:14
38'
Banda prova a partire sulla fascia sinistra in velocità, Delprato non può far altro che commettere fallo13:09
37'
Colpo di testa di Tiago Gabriel, sugli sviluppi del corner, palla alta sopra la traversa. Spinge il Lecce che vuole il raddoppio prima della fine del primo tempo13:28
36'
LECCE PERICOLOSO!!! Manovra avvolgente dei padroni di casa che vanno a crossare con Danilo Veiga, trovato Stulic sul secondo palo ma il suo sinistro viene deviato in angolo da Delprato13:08
34'
PALO DEL LECCE!!! Scarico di Banda per Maleh che prende la mira e centra il palo della porta di Corvi col mancino. Trema la porta del Parma13:06
33'
È un Parma che tiene più palla in questa fase del match, ma di occasioni non ne sono ancora arrivate a parte un calcio di punizione. Il Lecce attende, aggredisce e riparte13:05
30'
63% di possesso palla per il Parma in questa prima mezz'ora di gioco13:02
29'
Parma resta in attacco, ma Bernabé e Valeri non si intendono e regalano palla al Lecce13:02
28'
OCCHIO A ORISTANIO!!! Velocità dell'esterno del Parma che arriva fino al limite dell'area, palla al piede, ma la sua conclusione viene murata da Gaspar13:02
26'
Occhio a Oristanio che ha campo per involarsi verso l'area di rigore, ma l'arbitro ferma tutto: l'ex Venezia ha commesso fallo su Tiago Gabriel12:58
25'
CI PROVA VALERI!!! Conclusione di Valeri su calcio di punizione, è forte e Falcone non vede partire il pallone ma para in due tempi. Si fa vedere anche il Parma12:57
24'
Adesso è il Parma a conquistare un buon calcio di punizione con Bernabé per fallo di Maleh. Se il Parma non è riuscito ad essere ancora pericoloso, ha ora un'occasione su calcio piazzato12:56
24'
Arriva il primo giallo del match. Pierotti in ritardo su Valenti e arriva l'ammonizione per l'esterno del Lecce12:55
24'
Niente di fatto dal calcio di punizione, Ondreijka spazza l'area di rigore12:55
23'
Buona punizione conquistata dal Lecce appena fuori l'area di rigore. Fallo di Sorensen ai danni di Maleh12:54
22'
Buon cross per Pierotti sul secondo palo, ma Valenti anticipa l'esterno argentino12:54
21'
Banda che, con quello di oggi, ha collezionato il suo secondo assist in campionato. Il primo lo aveva fornito proprio a Stulic in occasione della vittoria contro il Pisa. Che combinazione tra i due.12:53
20'
Gioco fermo per una pallonata subita da Banda. Il giocatore del Lecce sembra comunque pronto a rialzarsi13:26
19'
Sombrero di Maleh, palla che si avvicina a Stulic che viene però anticipato da Valenti proprio al momento del tiro dell'attaccante serbo12:51
17'
Primi palloni in direzione di Pellegrino: prima lo anticipa Tiago Gabriel, poi Gaspar allegerisce per Falcone13:26
16'
Ancora Stulic che va a pressare a tutto campo. L'attaccante serbo va sempre a ritardare l'inizio azione del Parma che non ha ancora creato nulla dalle parti di Falcone.12:49
13'
CI PROVA BANDA!!! Destro dal limite di Banda che non trova però la porta di Corvi sugli sviluppi di un calcio d'angolo12:45
12'
Banda velocissimo sulla sinistra e guadagna un angolo sull'opposizione di Delprato12:44
8'
Stulic scatenato dopo il gol. Va a rincorrere Keita, ma commette fallo tirando la maglietta del centrocampoista del Parma.12:44
7'
Non è ancora arrivata la reazione del Parma e, al contrario, c'è il Lecce che pressa alto a conquistare la palla nella metà campo avversaria12:40
4'
Ancora aggressivo il Lecce nella metà campo avversaria, ma Pierotti commette fallo in attacco12:37
2'
Secondo gol in Serie A per Nikola Stulic dopo quello realizzato al Pisa, in un altro scontro salvezza12:35
2'
GOL! LECCE-Parma 1-0. Rete di Nikola Stulic. Subito in vantaggio la squadra salentina con la splendida rete di Stulic che difende palla, si gira e calcia in rete battendo Corvi. Ruleta di Kaba e assist di Banda.12:35
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per il Lecce...12:32
Il direttore di gara sarà il sig. Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni e dal quarto ufficiale, il sig. Luca Zufferli. Nella sala VAR di Lissone ci saranno Valerio Marini (VAR) e Maurizio Mariani (AVAR).11:56
Sono 51 i precedenti tra Lecce e Parma, in tutte le competizioni. Bilancio favorevole ai Ducali con 23 successi oltre a 15 pareggi e 13 vittorie dei salentini. Nell'ultima stagione finì 2-2, con Lecce rimontato dopo il doppio vantaggio iniziale di Dorgu e Krstovic. Parma che pareggiò con le reti di Almqvist al 93' e Hainaut al 95'.11:59
Rispetto alla gara contro l'Inter, Delprato torna a fare il terzino destro. C'è il rientro da titolare di Valenti in coppia con Circati in mezzo. Oristanio e Ondreijka sempre a supporto di Pellegrino, con Djuric e Cutrone che partono invece dalla panchina. Out per infortunio Frigan, Lovik, Ndiaye e il portiere Suzuki.12:24
Due i cambi rispetto alla formazione scesa in campo con la Roma: c'è Ndaba sulla sinistra, al posto di Gallo che si prende un turno di riposo. Al centro dell'attacco spazio a Stulic. Camarda, infatti, si è unito alla lista degli indisponibili per un problema alla spalla oltre a Berisha, Früchtl, Hean, Pierret e Tete Morente. In panchina il neo acquisto Gandelman e Coulibaly appena rientrato dalla Coppa d'Africa.12:14
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma scende in campo con un 4-3-2-1 in cui figurano: Corvi - Delprato, Circati, Valenti, Valeri - Bernabé, M.Keita, Sorensen - Ondreijka, Oristanio - Pellegrino. All. Carlos Cuesta. A disposizione: Guaita, Rinaldi - Britschgi, Troilo - Almqvist, Cremaschi, C.Ordoñez, Estévez - Cutrone, Benedyczak, Djuric.12:22
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: Falcone - Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba - Kaba, Ramadani, Maleh - Pierotti, Stulic, Banda. All. Eusebio Di Francesco. A disposizione: Samooja, Bleve - M.Pérez, Siebert, Kouassi, Gallo - Á.Sala, Marchwinski, Gorter, L.Coulibaly, Gandelman, Helgason - R.Sottil, N'Dri.12:07
Il Parma vive una situazione molto simile al Lecce. La squadra di Cuesta ha un +5 sulla zona retrocessione e arriva dal ko interno contro l'Inter nel turno infrasettimanale (0-2). Due i successi per i Ducali nelle ultime cinque: 1-0 alla Fiorentina e 1-0 al Pisa. Settimana molto importante per il Parma che affronterà in 7 giorni Lecce e Genoa, oltre al Napoli. Bisogna fare punti.11:54
Lecce che arriva a questa sfida dopo il ko contro la Roma, nel turno infrasettimanale, giocato sempre qui al Via del Mare (0-2). La squadra di Di Francesco conserva comunque un +4 sulla zona retrocessione, anche se ha vinto una sola gara nelle ultime cinque. Lo scontro diretto col Pisa (1-0): ora, un altro scontro diretto per i giallorossi.11:52
Benvenuti alla diretta scritta di Lecce-Parma, gara valida per la Giornata 20 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Via del Mare di Lecce.11:50
Lecce - Parma è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 gennaio alle ore 12:30 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Arbitro di Lecce - Parma sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Livio Marinelli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
4
Falli fischiati
100
Fuorigioco
14
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
13
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.2
Falli per cartellino
7.6
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 4 partite
Serie B: 4 partite
Attualmente il Lecce si trova 16° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte); invece il Parma si trova 14° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte). Il Lecce ha segnato 13 gol e ne ha subiti 27; il Parma ha segnato 14 gol e ne ha subiti 22. La partita di andata Parma - Lecce si è giocata il 4 ottobre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa il Lecce ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Juventus e la Roma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Sassuolo e l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 0-2 mentre Il Parma ha incontrato l'Inter perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 6 gol.
Lecce e Parma si sono affrontate 27 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 4 volte, il Parma ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Lecce-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Lecce ha vinto le ultime due sfide contro il Parma in Serie A (entrambe al Tardini nel 2025), tanti successi quanti quelli ottenuti dai salentini in tutte le precedenti 25 gare contro i Ducali nel massimo campionato (2V, 10N, 13P).
Dopo aver perso la prima trasferta contro il Lecce in Serie A il 12 maggio 1991 (1-0), il Parma è rimasto imbattuto in tutte le successive 12 gare fuori casa contro i salentini nel massimo campionato (6V, 6N): già striscia record senza sconfitte per i Ducali in trasferta contro una singola avversaria in Serie A.
Il Lecce non ha vinto in nessuna delle ultime tre partite giocate in Serie A (1N, 2P) e potrebbe restare a secco di successi per più match di seguito per la prima volta dalle prime cinque giornate di questo campionato (2N, 3P). Inoltre, dopo lo 0-2 contro la Roma nell'ultimo turno, i salentini potrebbero subire due sconfitte di fila senza segnare per la prima volta dallo scorso febbraio (due 0-1, contro Udinese e Fiorentina in quel caso).
Dopo lo 0-3 con il Como e lo 0-2 contro la Roma, il Lecce potrebbe perdere tre match casalinghi di fila senza segnare in una singola stagione di Serie A per la prima volta nella propria storia.
Nelle ultime nove partite di campionato, il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, inclusa quella per 2-0 con l'Inter nell'ultimo turno.
Parma imbattuto nelle ultime tre trasferte di campionato (2V, 1N) e nelle ultime quattro è sempre andato a segno: non arriva a cinque gare esterne di fila in Serie A trovando la via del gol dal periodo tra febbraio e aprile 2021 (serie di sei in quel caso).
Contro l'Inter, il Parma ha subito la sua settima rete nel campionato in corso nel quarto d'ora finale di partita: solo il Verona conta dati peggiori dal 76' in avanti in questa Serie A, sia come gol incassati (11), sia come percentuale di gol subiti (37% vs 33% dei Ducali).
Il Lecce è l'unica squadra di questo campionato a non aver segnato ancora un gol su calcio di rigore, avendo sprecato il suo unico tentativo dal dischetto (un rigore ricevuto a favore in questa Serie A, record negativo condiviso con Atalanta e Cagliari).
L'unico gol segnato nel girone d'andata di questo campionato da Riccardo Sottil è arrivato nel match d'andata contro il Parma, decisivo per lo 0-1 salentino al Tardini: l'esterno dei giallorossi in quattro match contro i Ducali nella competizione è imbattuto (due vittorie e due pareggi).
Patrick Cutrone, che in Serie A contro il Lecce vanta due gol e due assist in tre partite giocate, ha collezionato appena 29 minuti in campo da inizio dicembre (cinque partite di A disputate dal Parma nel periodo), dopo che al contrario era partito titolare in 10 delle prime 13 giornate di campionato tra agosto e fine novembre.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: