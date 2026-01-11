DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Verona - Lazio? La gara tra Verona e Lazio si giocherà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Verona - Lazio? L'arbitro del match sarà Marco Guida Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Verona - Lazio sarà Francesco Meraviglia Dove si gioca Verona - Lazio? La partita si gioca a Verona In che stadio si gioca Verona - Lazio? Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 5 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Matteo Cancellieri con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Verona - Lazio? La gara tra Verona e Lazio si è conclusa con il risultato di 0-1

PREPARTITA

Verona - Lazio è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Lazio sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 228 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 6 Ammonizioni 34 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 6.7 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Cremonese-Sassuolo 3-2 05-10-2025 Serie A Juventus-Milan 0-0 18-10-2025 Serie A Pisa-Verona 0-0 02-11-2025 Serie A Milan-Roma 1-0 09-11-2025 Serie A Genoa-Fiorentina 2-2 30-11-2025 Serie A Pisa-Inter 0-2 04-12-2025 Coppa Italia Lazio-Milan 1-0 27-12-2025 Serie A Parma-Fiorentina 1-0 04-01-2026 Serie A Inter-Bologna 3-1

Attualmente il Verona si trova 19° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte); invece la Lazio si trova 8° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte).

Il Verona ha segnato 15 gol e ne ha subiti 31; la Lazio ha segnato 21 gol e ne ha subiti 16.

La partita di andata Lazio - Verona si è giocata il 31 agosto 2025 e si è conclusa 4-0.

In casa il Verona ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Torino e il Napoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Napoli e la Fiorentina ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Napoli pareggiando 2-2 mentre La Lazio ha incontrato la Fiorentina pareggiando 2-2.

Verona e Lazio si sono affrontate 57 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 13 volte, la Lazio ha vinto 24 volte mentre i pareggi sono stati 20.

Verona-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro l'Hellas Verona in campionato con uno score aggregato di 10-1; solo una volta i biancocelesti hanno registrato cinque successi di fila contro gli scaligeri in Serie A: tra il 2015 e il 2018.

Perfetto equilibrio nelle ultime 18 partite tra Hellas Verona e Lazio al Bentegodi in Serie A: sei successi per parte e sei pareggi; i biancolesti hanno vinto la trasferta più recente contro gli scaligeri (3-0 lo scorso 19 gennaio).

In 10 delle ultime 11 gare di campionato disputate dall'Hellas Verona si sono registrati sempre almeno tre gol nel match, incluse tutte le ultime sette: fa eccezione in questo parziale solo lo 0-0 datato 8 novembre a Lecce.

L'Hellas Verona ha vinto appena una delle ultime 14 gare casalinghe di Serie A (7N, 6P), perdendo tra l'altro in tre delle quattro più recenti (una vittoria nel parziale contro l'Atalanta); la squadra veneta subisce gol al Bentegodi da sette partite di fila e non fa peggio nella competizione da una striscia di otto registrata tra agosto e dicembre 2024.

La Lazio ha registrato una sconfitta e un pareggio nelle prime due partite di quest’anno solare; la formazione biancoceleste non colleziona nemmeno un successo nelle prime tre gare giocate nel mese di gennaio dal 2008 (2N, 1P), con Delio Rossi in panchina.

La Lazio ha vinto solo due delle nove gare fuori casa di questo campionato (3N, 4P); i biancocelesti potrebbero registrare al massimo due successi dopo 10 trasferte stagionali di Serie A per la prima volta dal 2013/14 (0 vittorie in quel caso - 5N, 5P).

L’Hellas Verona è la formazione che ha incassato più gol di testa nel campionato in corso (otto) e una delle tre che ne hanno realizzati meno con questo fondamentale: uno come Pisa e Bologna.

Solo l’Inter (nove) ha realizzato più gol della Lazio nell’ultimo quarto d’ora di gioco nel campionato in corso (sette come il Como); l’Hellas Verona è, al contrario, la formazione che dal 76' in avanti ne ha concessi di più: 11.

Gift Orban è il miglior marcatore dell’Hellas Verona in questa Serie A con cinque reti all’attivo; tuttavia, tre di queste, inclusa la più recente contro il Napoli, sono arrivate in trasferta; il nigeriano infatti, dopo aver segnato due gol nelle prime quattro presenze casalinghe in Serie A, è rimasto a secco nelle successive tre.

Danilo Cataldi ha realizzato due gol in questa Serie A e solo nel 2024/25 (tre) ha segnato più reti in una singola edizione del torneo (due anche nel 2018/19). L’Hellas Verona è l’avversaria contro cui ha fornito più passaggi vincenti nel massimo campionato: tre.

