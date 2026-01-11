Virgilio Sport
Verona-Lazio: 0-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona
11 Gennaio 2026 ore 18:00
Verona
0
Lazio
1
Partita finita
Arbitro: Marco Guida
  1. 79' 0-1 Victor Nelsson (A)
0'
45'
90'
90'
96'

La Lazio porta a casa i tre punti grazie all'autorete di Nelsson, che devia in porta un tiro cross di Lazzari. Hellas molto concreta, attenta, colpita da un episodio.

Veronesi che restano dunque in coda alla classifica con il Pisa, Lazio che avvicina l'Europa.

  1. Da Hellas Verona - Lazio é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A.19:58

  2. 90'+6'

    FINISCE VERONA - LAZIO! 0-1 il risultato finale!19:56

  3. 90'+5'

    Colpo di testa di Mosquera, palla alta sopra la traversa.19:55

  4. 90'+5'

    Angolo per il Verona, Montipó sembra voler andare a saltare, poi si ferma.19:55

  5. 90'+4'

    Gran giocata di Ratkov, Cancellieri non chiude il triangolo ma prova il dribbling: lo chiude Valentini.19:54

  7. 90'+3'

    Ratkov mette in out per permettere le cure a Gila, a terra dopo un contatto con Mosquera.19:52

  8. 90'+2'

    Sostituzione LAZIO: esce Kenneth Taylor, entra Reda Belahyane.19:51

  9. 90'+1'

    Altro scivolone di Frese, questa volta al momento del cross.19:50

  10. 90'+1'

    Cinque i minuti di recupero,19:50

  11. 90'

    Guida non va nemmeno al monitor, posizione iniziale di Valentini di fuorigioco.19:50

  13. 89'

    Check del VAR per i vari contatti in area, Guida accerchiato dalle due squadre.19:49

  14. 88'

    OCCASIONE VERONA! Mischione in area, Provedel anticipa Valentini, Nelsson da posizione defilata manda alto!19:48

  15. 87'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Cheikh Niasse, entra Al Musrati19:47

  16. 86'

    Ottima chiusura di Gila su Sarr, la Lazio sta difendendo con ordine senza lasciarer spazi al Verona.19:47

  17. 84'

    PEDRO! Conclusione a giro che rimbalza davanti a Montipó, il portiere respinge19:45

  19. 82'

    Lazio con il possesso palla, Hellas molto stanco, fatica a pressare.19:43

  20. 80'

    Sfortunato il Verona, infilato sulla sua fascia sinistra sguarnita per uno scivolone di Frese a centrocampo.19:41

  21. 79'

    AUTOGOL! Hellas Verona - LAZIO 0-1! Autorete di Victor Nelson. Cancellieri trova il taglio di Lazzari, conclusione potente deviata da Nelsson in porta.

    Guarda la scheda del giocatore Victor Nelsson19:44

    Victor Nelsson
  22. 77'

    ANCORA VERONA! Bernede, servito da Sarr, conclude di destro di poco a lato.19:38

  23. 76'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Roberto Gagliardini, entra Suat Serdar.19:36

  25. 76'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Armel Bella-Kotchap, entra Unai Núñez.19:36

  26. 74'

    Infortunio muscolare per Bella-Kotchap, dopo la grande discesa palla al piede.19:35

  27. 73'

    Bella-Kotchap parte palla al piede e calcia dalla distanza, non trovando la porta. Decisivo l'intervento di Ratkov in ripiegamento difensivo.19:34

  28. 72'

    MARUSIC! Punizione potente dell'esterno, Montipó é pronto e respinge.19:32

  29. 71'

    Pedro steso al limite dell'area, punizione da posizione pericolosa per la Lazio.19:31

  31. 69'

    Sostituzione LAZIO: esce Gustav Isaksen, entra Pedro 19:30

  32. 69'

    Sostituzione LAZIO: esce Danilo Cataldi, entra Nicolò Rovella.19:29

  33. 68'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Giovane, entra Daniel Mosquera.19:28

  34. 68'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Gift Orban, entra Amin Sarr.19:27

  35. 67'

    Nulla da fare sul pallone di Giovane, respinge Romagnoli.19:27

  37. 66'

    Punizione per l'Hellas dalla sinistra: salgono le torri dalla difesa.19:26

  38. 65'

    Bella-Kotchap ancora in chiusura su Isaksen, che partita per il centrale.19:25

  39. 63'

    Bernede prova a calciare dalla distanza, palla altissima.19:23

  40. 61'

    Check del VAR per un contatto tra Bradaric e Cancellieri in area Verona, si puó continuare a giocare.19:21

  41. 60'

    ISAKSEN! Conclusione dopo il bel cross di Taylor, si immola Bella-Kotchap19:20

  43. 59'

    Con Ratkov, all'esordio, la Lazio ora ha un attaccante di peso, meno mobile rispetto a Noslin.19:18

  44. 57'

    CANCELLIERI! Conclusione dalla distanza, palla di poco alta!19:16

  45. 55'

    Sostituzione LAZIO: esce Tijjani Noslin, entra Petar Ratkov.19:15

  46. 55'

    Sostituzione LAZIO: esce Luca Pellegrini, entra Manuel Lazzari.19:15

  47. 55'

    CHE RISCHIO PER LA LAZIO! Cross di Frese che Provedel non trattiene, alle sue spalle arriva Giovane ma Pellegrini allontana!19:14

  49. 54'

    Noslin rientra e calcia di destro, palla altissima sopra la traversa.19:13

  50. 53'

    Verona entrato in campo molto bene in questo secondo tempo, Lazio costretta a indietreggiare. .19:13

  51. 50'

    Incredibile occasione per il Verona, Giovane e Orban soli contro Marusic, ma il difensore chiude il pallone che avrebbe messo Orban in porta.19:10

  52. 49'

    FRESE! Tiro cross potente dell'esterno, Provedel costretto in angolo.19:08

  53. 48'

    Lazio con il suo possesso palla, Verona molto compatto.19:08

  55. 47'

    Nessun cambio durante l'intervallo, in campo gli stessi 22.19:06

  56. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:05

  57. Hellas Verona e Lazio vanno negli spogliatoi in paritá, nessuna rete in questo primo tempo: Aquile vicinissime al gol con Noslin, per gli scaligeri pericoloso Bradaric.18:48

  58. 45'+1'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI HELLAS VERONA - LAZIO! Risultato ancora fermo sullo 0-0.18:47

  59. 45'+1'

    ROMAGNOLI! Colpo di testa del difensore dopo la sponda di Marusic, palla alta.18:46

  61. 45'

    Un minuto di recupero.18:45

  62. 43'

    Bella-Kotchap ancora in anticipo su Noslin, che sta soffrendo molto la fisicitá del difensore veronese.18:43

  63. 41'

    BRADARIC! Conclusione a giro dell'esterno che Provedel allontana, azione nata da una ottima giocata di Giovane.18:42

  64. 39'

    Taylor costretto al fallo su Orban dopo un errore di Vecino: solo richiamo per lui.18:40

  65. 36'

    Noslin per Isaksen, esce Montipó: Lazio che sta cercando molto la velocitá dell'esterno.18:37

  67. 34'

    Vecino cerca la verticale per Isaksen, gran chiusura di Bella-Kotchap.18:35

  68. 33'

    Hellas che ora sta guadagnando metri, dopo una prima mezzora gestista dalla Lazio.18:34

  69. 30'

    Montipó molto coinvolto nella fase di costruzione del Verona.18:31

  70. 28'

    Tanto possesso palla della Lazio che fatica peró ad affondare.18:30

  71. 26'

    Proteste della Lazio per un intervento di Frese su Isaksen, Guida chiede calma alla panchina.18:27

  73. 25'

    AMMONITO Nicolás Valentini. Isaksen se ne va in velocitá, il centrale costretto al fallo. 18:26

  74. 22'

    Altra chiusura di Valentini su un Isaksen sempre alla ricerca della giocata.18:24

  75. 20'

    Orban sbaglia incredibilmente da pochi passi, la punta era comunque in fuorigioco sul tiro di Gagliardini.18:22

  76. 18'

    AMMONITO Matteo Cancellieri. Intervento in ritardo su Orban, che gli aveva soffiato il pallone. 18:20

  77. 17'

    Isaksen cerca il taglio di Vecino, Bella-Kotchap interviene regalando poi l'angolo alla Lazio.18:18

  79. 15'

    Isaksen prova un gran tunnel su Valentini in area, il difensore riesce ad evitare la giocata dell'avversario.18:15

  80. 13'

    Gran discesa di Giovane che arriva al cross, allontana Gila.18:13

  81. 11'

    GIOVANE! palla di Orban, conclusione in diagonale deviata da Romagnoli.18:12

  82. 9'

    Bella-Kotchap rischia molto con una incomprensione con Montipó, alla fine il centrale riesce a spazzare prima dell'arrivo di Noslin.18:10

  83. 7'

    Punizione per la Lazio: Cataldi in mezzo, Cancellieri in acrobazia devia ma non impegna Montipó.18:08

  85. 6'

    AMMONITO Armel Bella-Kotchap. Taylor si inserisce bene e obbliga il centrale al fallo. 18:07

  86. 5'

    DOPPIA OCCASIONE PER LA LAZIO! Isaksen entra in area e calcia, Velentini in scivolata devia: Noslin arriva per il tap in ma manda alto!18:06

  87. 4'

    Lazio subito con il possesso palla, Hellas Verona che attende.18:04

  88. 3'

    Taylor prova a servire in profonditá Cancellieri, attento in chiusura Nelsson.18:03

  89. 1'

    INIZIA HELLAS VERONA - LAZIO! Primo pallone per gli ospiti.18:01

  91. Dirige il match l'arbitro Marco Guida.17:46

  92. Sarri, orfano del Taty Castellanos, propone Noslin da prima punta, Cancellieri e Isaksen ai suoi lati. Taylor da mezzala, con Cataldi in regia.17:46

  93. Zanetti ripropone la coppia Giovane - Orban, in difesa torna dal primo minuto Nelsson, confermati Bradaric e Frese come esterni.17:45

  94. La formazione della LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini - Vecino, Cataldi, Taylor - Isaksen, Noslin, Cancellieri. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Rovella, Pedro, N. Tavares, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Lazzari.17:44

  95. Sono ufficiali le formazioni del match: HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò - Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini - Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese - Giovane, Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Nunez, Serdar, Sarr, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Fallou, Al Musrati.17:43

  97. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Hellas Verona - Lazio, sfida valevole per la ventesima giornata di Serie A.17:42

  99. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
    Città: Verona
    Capienza: 39211 spettatori17:42

    Stadio Marcantonio Bentegodi Fonte: Gettyimages

Formazioni Verona - Lazio

Verona
Lazio
TITOLARI VERONA
PANCHINA VERONA
ALLENATORE VERONA
  • Paolo Zanetti
TITOLARI LAZIO
PANCHINA LAZIO
ALLENATORE LAZIO
  • Maurizio Sarri

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Verona - Lazio?
La gara tra Verona e Lazio si giocherà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Verona - Lazio?
L'arbitro del match sarà Marco Guida
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Verona - Lazio sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Verona - Lazio?
La partita si gioca a Verona
In che stadio si gioca Verona - Lazio?
Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 5 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Matteo Cancellieri con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Verona - Lazio?
La gara tra Verona e Lazio si è conclusa con il risultato di 0-1
PREPARTITA

Verona - Lazio è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.
Arbitro di Verona - Lazio sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Marco Guida

Statistiche Stagionali
Partite dirette8
Falli fischiati228
Fuorigioco16
Rigori assegnati6
Ammonizioni34
Espulsioni0
Cartellini per partita4.2
Falli per cartellino6.7

Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 8 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
29-08-2025 Serie A Cremonese-Sassuolo 3-2
05-10-2025 Serie A Juventus-Milan 0-0
18-10-2025 Serie A Pisa-Verona 0-0
02-11-2025 Serie A Milan-Roma 1-0
09-11-2025 Serie A Genoa-Fiorentina 2-2
30-11-2025 Serie A Pisa-Inter 0-2
04-12-2025 Coppa Italia Lazio-Milan 1-0
27-12-2025 Serie A Parma-Fiorentina 1-0
04-01-2026 Serie A Inter-Bologna 3-1

Attualmente il Verona si trova 19° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte); invece la Lazio si trova 8° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte).
Il Verona ha segnato 15 gol e ne ha subiti 31; la Lazio ha segnato 21 gol e ne ha subiti 16.
La partita di andata Lazio - Verona si è giocata il 31 agosto 2025 e si è conclusa 4-0.

In casa il Verona ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).
Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Torino e il Napoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Napoli e la Fiorentina ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Napoli pareggiando 2-2 mentre La Lazio ha incontrato la Fiorentina pareggiando 2-2.

Verona e Lazio si sono affrontate 57 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 13 volte, la Lazio ha vinto 24 volte mentre i pareggi sono stati 20.

Verona-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro l'Hellas Verona in campionato con uno score aggregato di 10-1; solo una volta i biancocelesti hanno registrato cinque successi di fila contro gli scaligeri in Serie A: tra il 2015 e il 2018.
  • Perfetto equilibrio nelle ultime 18 partite tra Hellas Verona e Lazio al Bentegodi in Serie A: sei successi per parte e sei pareggi; i biancolesti hanno vinto la trasferta più recente contro gli scaligeri (3-0 lo scorso 19 gennaio).
  • In 10 delle ultime 11 gare di campionato disputate dall'Hellas Verona si sono registrati sempre almeno tre gol nel match, incluse tutte le ultime sette: fa eccezione in questo parziale solo lo 0-0 datato 8 novembre a Lecce.
  • L'Hellas Verona ha vinto appena una delle ultime 14 gare casalinghe di Serie A (7N, 6P), perdendo tra l'altro in tre delle quattro più recenti (una vittoria nel parziale contro l'Atalanta); la squadra veneta subisce gol al Bentegodi da sette partite di fila e non fa peggio nella competizione da una striscia di otto registrata tra agosto e dicembre 2024.
  • La Lazio ha registrato una sconfitta e un pareggio nelle prime due partite di quest’anno solare; la formazione biancoceleste non colleziona nemmeno un successo nelle prime tre gare giocate nel mese di gennaio dal 2008 (2N, 1P), con Delio Rossi in panchina.
  • La Lazio ha vinto solo due delle nove gare fuori casa di questo campionato (3N, 4P); i biancocelesti potrebbero registrare al massimo due successi dopo 10 trasferte stagionali di Serie A per la prima volta dal 2013/14 (0 vittorie in quel caso - 5N, 5P).
  • L’Hellas Verona è la formazione che ha incassato più gol di testa nel campionato in corso (otto) e una delle tre che ne hanno realizzati meno con questo fondamentale: uno come Pisa e Bologna.
  • Solo l’Inter (nove) ha realizzato più gol della Lazio nell’ultimo quarto d’ora  di gioco nel campionato in corso (sette come il Como); l’Hellas Verona è, al contrario, la formazione che dal 76' in avanti ne ha concessi di più: 11.
  • Gift Orban è il miglior marcatore dell’Hellas Verona in questa Serie A con cinque reti all’attivo; tuttavia, tre di queste, inclusa la più recente contro il Napoli, sono arrivate in trasferta; il nigeriano infatti, dopo aver segnato due gol nelle prime quattro presenze casalinghe in Serie A, è rimasto a secco nelle successive tre.
  • Danilo Cataldi ha realizzato due gol in questa Serie A e solo nel 2024/25 (tre) ha segnato più reti in una singola edizione del torneo (due anche nel 2018/19). L’Hellas Verona è l’avversaria contro cui ha fornito più passaggi vincenti nel massimo campionato: tre.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

VeronaLazio
Partite giocate1819
Numero di partite vinte26
Numero di partite perse96
Numero di partite pareggiate77
Gol totali segnati1520
Gol totali subiti3016
Media gol subiti per partita1.70.8
Percentuale possesso palla39.650.2
Numero totale di passaggi57738882
Numero totale di passaggi riusciti42467586
Tiri nello specchio della porta7979
Percentuale di tiri in porta50.647.3
Numero totale di cross266269
Numero medio di cross riusciti6467
Duelli per partita vinti901889
Duelli per partita persi1055787
Corner subiti9073
Corner guadagnati6678
Numero di punizioni a favore137307
Numero di punizioni concesse309210
Tackle totali344257
Percentuale di successo nei tackle59.656.4
Fuorigiochi totali3313
Numero totale di cartellini gialli4638
Numero totale di cartellini rossi07

Verona - Lazio Live

Classifica SERIE A

  1. Inter43
  2. Milan40
  3. Napoli39
  4. Roma39
  5. Juventus36
Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez10
  2. Christian Pulisic8
  3. Rafael Leão7
  4. Keinan Davis6
  5. Tasos Douvikas6
