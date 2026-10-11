Bella partita tra Cagliari e Juventus, i padroni di casa passano nel primo tempo con Maldini, i bianconeri controllano il gioco per tutta la gara, ma non riescono mai a trovare conclusioni pericolose. Nel finale Kolo Muani trova il pareggio di testa e sfiora poco dopo la rete del vantaggio, ma la partita finisce in parità.
Un punto a testa che mantiene il Cagliari nei piani alti della classifica con 13 lunghezze, la Juventus si porta invece a 11 punti.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:42
90'+4'
Fine partita: CAGLIARI - JUVENTUS 1-1.22:39
90'+2'
Conclusione con l'esterno di Romano, ma la palla non trova la porta.22:37
90'
Ci saranno 4 minuti di recupero.22:34
88'
Juventus tutta in avanti, questa volta è ancora Kolo Muani che in mezza rovesciata ci prova da posizione ravvicinata, Caprila salva, ma c'è fuorigioco.22:33
87'
Palla in profondità per Cambiaso che da posizione defilata ci prova di prima, Caprile manda in angolo.22:31
85'
TRAVERSA DI KOLO MUANI! Azione simile a quella del gol, questa volta il francese colpisce da pochi passi la traversa.22:31
84'
Nel Cagliari entra Fazzini per Obert.22:28
84'
Sostituzione nella Juventus, entra Koopmeiners per Douglas Luiz.22:28
83'
Cartellino giallo per Deiola, fallo su Kolo Muani.22:27
81'
GOL! Cagliari - JUVENTUS 1-1! Rete Kolo Muani. Alajbegovic pennella un pallone perfetto in area, Kolo Muani prende il tempo a Deiola e di testa trafigge Caprile.
Conclusione di Zhegrova da quasi trenta metri, Caprile blocca in due tempi.22:24
78'
Ultimi dieci minuti dove la Juventus continua il suo lungo possesso, provando ad approfittare della freschezza degli esterni entrati nella ripresa, 22:23
73'
Azione prolungata della Juventus, palla crossata in area da Zhegrova ma c'è Mina a spazzare di testa.22:17
69'
Dentro Nzola per Mendy.22:13
69'
Doppio cambio nel Cagliari, entra Sugawara per Maldini.22:13
64'
Nella Juventus entra Cambiaso per Celik.22:09
64'
ZHEGROVA! Il kosovaro ci prova ancora con una conclusione a giro, Caprile riesce a deviarla.22:08
61'
Ci prova dalla distanza Zhegrova, la palla va di non molto alla sinistra di Caprile.22:06
60'
Sostituzione anche nella Juventus, finisce la partita di Nico Gonzalez, al suo posto entra Woltemade.22:04
60'
Sostituzione nel Cagliari, entra Fadera per Massolin.22:04
59'
Va vicino al raddoppio il Cagliari con Mendy ma Marcenaro ferma tutto per posizione di fuorigioco.22:04
56'
Serie di cross in area da parte degli esterni della Juventus, manca però l'affondo finale. Il Cagliari è molto attento.22:01
52'
Ci prova Zhegrova, rientra sul sinistro e conclusione di potenza, Caprile smanaccia.21:57
50'
Ricomincia il pressing della Juventus che prova a chiudere il Cagliari nella propria area.21:54
46'
Inizia il secondo tempo di CAGLIARI - JUVENTUS.21:51
46'
Nel Cagliari entra Deiola per Rodriguez.21:50
46'
Dentro Zhegrova per Conceicao.21:50
46'
Due cambi nella Juventus, entra Alajbegovic per McKennie.21:50
Squadra di casa avanti nell'unico vero affondo, grazie alla rete di Maldini. La Juventus controlla il gioco con serie fitte di passaggi, ma riesce ad arrivare alla conclusione solamente con tiri dalla distanza.21:34
45'+2'
Fine primo tempo: CAGLIARI - JUVENTUS 1-0.21:34
45'+1'
Cartellino giallo per Rodríguez, fallo su Nico Gonzalez.21:32
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.21:32
43'
Ci prova Nico Gonzalez da fuori area, la palla finisce alla destra di Caprile.21:30
41'
Fase di gioco un po' confusa e con diverse interruzioni.21:28
38'
Continua a controlla il gioco la Juventus, ma fa fatica ad arrivare alla conclusione.21:24
32'
WIKNS! Gran conclusione da fuori area e palla che viene sfiorata da Vicario e deviata in angolo.21:19
30'
Mezz'ora di gioco, la Juventus tiene palla ma è il Cagliari in avanti grazie alla rete di Maldini.21:16
25'
Prova a reagire la Juventus ma fa fatica a trovare spazi.21:12
20'
GOL! CAGLIARI - Juventus 1-0! Rete di Maldini. Ripartenza veloce del Cagliari, Maldini parte in velocità, entra in area, una serie di rimpalli favorisce Mendy che controlla la palla e serve il compagno, il quale calcia con il sinistro e batte Vicario.
Cartellino giallo per McKennie per un intervento su Romano.21:04
15'
Azione manovrata della Juventus, Celik crossa in area, McKennie rimette la palla al centro dove Nico Gonzalez prova a deviarla ma non inquadra la porta.21:02
12'
Sinistro a giro di Conceicao dal limite dell'area, la palla vola alta sopra la traversa.20:58
9'
Botta di Sarr dalla distanza, la conclusione non trova lo specchio della porta.20:56
6'
Giropalla della Juventus, un Cagliari attento tiene botta in difesa.20:53
2'
Subito propositiva la Juventus che prova a mettere pressione alla difesa sarda.20:48
1'
FISCHIO D’INIZIO DI CAGLIARI - JUVENTUS. Arbitra Marcenaro.20:47
Nel Cagliari in avanti gioca Mendy come punta di riferimento, dietro a lui agiranno Maldini e Massolin. In mezzo al campo con Romano ci sono Adopo e Winks. Difesa guidata da Mina con Rodriguez al suo fianco. Nella Juventus c'è Kolo Muani in attacco con Conceicao, McKennie e Nico Gonzalez sulla trequarti. Difesa guidata da Bremer e Lucumi con Kalulu e Celik ai lati.20:42
Formazione CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile - Ze Pedro, Mina, Rodríguez, Obert - Adopo, Winks, Romano - Massolin, Maldini - Mendy. A disposizione: Sherri, Radunovic, Kevin Carlos, Fazzini, Deiola, Nzola, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Sugawara, Sulev, Sugamele, Fadera.19:57
Ottimo l'avvio di stagione del Cagliari che ha vinto quattro delle prime cinque partite stagionali in Serie A. I precedenti di questa sfida vedono i sardi vittoriosi nell'ultimo incrocio, dopo una serie di nove partite consecutive senza successi contro i bianconeri.17:59
Finita la sosta, il posticipo domenicale vede il Cagliari reduce da tre vittorie consecutive ospitare una Juventus a caccia di punti per rientrare nei piani alti della classifica.18:00
Dove si gioca la partita:
Stadio: Unipol Domus Città: Cagliari Capienza: 16233 spettatori18:00
La gara tra Cagliari e Juventus si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Cagliari - Juventus?
L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Juventus sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Cagliari - Juventus?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Juventus?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 3 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Juventus?
La gara tra Cagliari e Juventus si è conclusa con il risultato di 1-1
Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Juventus?
Il marcatore del Cagliari è stato Daniel Maldini al 20' mentre il marcatore della Juventus è stato Randal Kolo Muani al 81'
PREPARTITA
Cagliari - Juventus è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Juventus sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Matteo Marcenaro
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
55
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
9
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.5
Falli per cartellino
6.1
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2026
Serie A
Roma-Fiorentina 4-0
12-09-2026
Serie A
Lazio-Milan 2-2
Attualmente il Cagliari si trova 4° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Juventus si trova 6° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Il Cagliari ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3; la Juventus ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5.
In casa il Cagliari ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, l'Atalanta e l'Udines ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Sassuolo e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 0-1 mentre La Juventus ha incontrato l'Atalanta vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Daniel Maldini con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Bremer con 2 gol.
Cagliari e Juventus si sono affrontate 88 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 13 volte, la Juventus ha vinto 47 volte mentre i pareggi sono stati 28.
Cagliari-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cagliari ha vinto l'ultima sfida di Serie A contro la Juventus (1-0 lo scorso 17 gennaio), dopo una serie di nove incroci consecutivi senza successi contro i bianconeri (2N, 7P); l'ultima volta che i sardi hanno registrato due vittorie di fila contro questa avversaria nel torneo risale al 2009, con Massimiliano Allegri in panchina.
Nonostante le 47 gare di Serie A vinte contro il Cagliari dalla Juventus (solo lnter e Milan, entrambe a 48, ne contano di più), i bianconeri hanno trovato il successo solo in due delle cinque più recenti sfide contro i rossoblù nel torneo (2N, 1P).
La Juventus ha ottenuto 10 punti finora in questa Serie A, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta; i bianconeri hanno registrato più successi nelle prime sei gare di campionato solo una volta nelle precedenti sei stagioni: nel 2023/24 (quattro).
Il Cagliari ha vinto quattro delle prime cinque partite stagionali in Serie A (4V, 1P) per la seconda volta nella sua storia, la prima dopo il 1969/70, campionato in cui pareggiò la sesta gara giocata.
Nonostante la Juventus sia rimasta imbattuta in sette delle ultime otto trasferte di Serie A (4V, 3N), ha perso la più recente (3-2 contro il Sassuolo) - l'ultima volta che i bianconeri hanno registrato due sconfitte esterne consecutive in campionato risale a ottobre 2025 (contro Como e Lazio, le ultime due con Igor Tudor in panchina).
Il Cagliari non ha pareggiato nessuna delle ultime otto gare casalinghe in Serie A (4V, 4P), due delle quali nel torneo in corso (sconfitta contro l'Inter e vittoria contro il Lecce). L'ultima volta in cui i sardi hanno evitato il pari in più incontri interni consecutivi nella competizione risale a febbraio-settembre 2019 (12 in quell'occasione).
La Juventus è la squadra che ha subito meno tiri in questa Serie A (39); dall'altro lato, solo il Frosinone (104) ha concesso più conclusioni rispetto al Cagliari (102) nel torneo in corso.
Nessuna squadra ha prodotto più interruzioni alte delle sequenze avversarie rispetto alla Juventus in questa Serie A (67, come la Roma); dall'altro lato, solo il Parma (35) ne ha totalizzate meno rispetto al Cagliari finora (36).
Daniel Maldini ha trovato la via del gol in ciascuna delle sue ultime tre presenze in Serie A; l'ultimo giocatore del Cagliari che ha segnato in più presenze consecutive nella competizione è stato João Pedro, che arrivò a cinque tra ottobre e novembre 2020.
Tra gli attaccanti che hanno giocato da titolare tutte e cinque le gare di questa Serie A, Randal Kolo Muani è uno dei cinque a non aver ancora trovato il gol (insieme a Dybala, El Bilal Touré, Laurienté e Cambiaghi); inoltre, tra i giocatori con almeno 25 tocchi in area avversaria, solo Assane Diao (10) ha tentato meno conclusioni rispetto al calciatore della Juventus (11).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: