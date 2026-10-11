Nel Cagliari in avanti gioca Mendy come punta di riferimento, dietro a lui agiranno Maldini e Massolin. In mezzo al campo con Romano ci sono Adopo e Winks. Difesa guidata da Mina con Rodriguez al suo fianco. Nella Juventus c'è Kolo Muani in attacco con Conceicao, McKennie e Nico Gonzalez sulla trequarti. Difesa guidata da Bremer e Lucumi con Kalulu e Celik ai lati.20:42

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Cagliari - Juventus? La gara tra Cagliari e Juventus si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Cagliari - Juventus? L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Cagliari - Juventus sarà Giacomo Camplone Dove si gioca Cagliari - Juventus? La partita si gioca a Cagliari In che stadio si gioca Cagliari - Juventus? Stadio Unipol Domus Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 3 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Juventus? La gara tra Cagliari e Juventus si è conclusa con il risultato di 1-1 Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Juventus? Il marcatore del Cagliari è stato Daniel Maldini al 20' mentre il marcatore della Juventus è stato Randal Kolo Muani al 81'

PREPARTITA

Cagliari - Juventus è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Juventus sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 55 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 9 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 6.1 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2026 Serie A Roma-Fiorentina 4-0 12-09-2026 Serie A Lazio-Milan 2-2

Attualmente il Cagliari si trova 4° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Juventus si trova 6° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Cagliari ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3; la Juventus ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Cagliari ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, l'Atalanta e l'Udines ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Sassuolo e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 0-1 mentre La Juventus ha incontrato l'Atalanta vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Daniel Maldini con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Bremer con 2 gol.

Cagliari e Juventus si sono affrontate 88 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 13 volte, la Juventus ha vinto 47 volte mentre i pareggi sono stati 28.

Cagliari-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cagliari ha vinto l'ultima sfida di Serie A contro la Juventus (1-0 lo scorso 17 gennaio), dopo una serie di nove incroci consecutivi senza successi contro i bianconeri (2N, 7P); l'ultima volta che i sardi hanno registrato due vittorie di fila contro questa avversaria nel torneo risale al 2009, con Massimiliano Allegri in panchina.

Nonostante le 47 gare di Serie A vinte contro il Cagliari dalla Juventus (solo lnter e Milan, entrambe a 48, ne contano di più), i bianconeri hanno trovato il successo solo in due delle cinque più recenti sfide contro i rossoblù nel torneo (2N, 1P).

La Juventus ha ottenuto 10 punti finora in questa Serie A, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta; i bianconeri hanno registrato più successi nelle prime sei gare di campionato solo una volta nelle precedenti sei stagioni: nel 2023/24 (quattro).

Il Cagliari ha vinto quattro delle prime cinque partite stagionali in Serie A (4V, 1P) per la seconda volta nella sua storia, la prima dopo il 1969/70, campionato in cui pareggiò la sesta gara giocata.

Nonostante la Juventus sia rimasta imbattuta in sette delle ultime otto trasferte di Serie A (4V, 3N), ha perso la più recente (3-2 contro il Sassuolo) - l'ultima volta che i bianconeri hanno registrato due sconfitte esterne consecutive in campionato risale a ottobre 2025 (contro Como e Lazio, le ultime due con Igor Tudor in panchina).

Il Cagliari non ha pareggiato nessuna delle ultime otto gare casalinghe in Serie A (4V, 4P), due delle quali nel torneo in corso (sconfitta contro l'Inter e vittoria contro il Lecce). L'ultima volta in cui i sardi hanno evitato il pari in più incontri interni consecutivi nella competizione risale a febbraio-settembre 2019 (12 in quell'occasione).

La Juventus è la squadra che ha subito meno tiri in questa Serie A (39); dall'altro lato, solo il Frosinone (104) ha concesso più conclusioni rispetto al Cagliari (102) nel torneo in corso.

Nessuna squadra ha prodotto più interruzioni alte delle sequenze avversarie rispetto alla Juventus in questa Serie A (67, come la Roma); dall'altro lato, solo il Parma (35) ne ha totalizzate meno rispetto al Cagliari finora (36).

Daniel Maldini ha trovato la via del gol in ciascuna delle sue ultime tre presenze in Serie A; l'ultimo giocatore del Cagliari che ha segnato in più presenze consecutive nella competizione è stato João Pedro, che arrivò a cinque tra ottobre e novembre 2020.

Tra gli attaccanti che hanno giocato da titolare tutte e cinque le gare di questa Serie A, Randal Kolo Muani è uno dei cinque a non aver ancora trovato il gol (insieme a Dybala, El Bilal Touré, Laurienté e Cambiaghi); inoltre, tra i giocatori con almeno 25 tocchi in area avversaria, solo Assane Diao (10) ha tentato meno conclusioni rispetto al calciatore della Juventus (11).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: