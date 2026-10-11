Finisce 0-0 la sfida tra Como e Roma, secondo tempo dominato a livello di possesso dalla squadra di casa dopo l'espulsione di Malen. Ma a conti fatti sono poche le grandi occasioni per la squadra di Fabregas. Punto prezioso soprattutto per i giallorossi che hanno visto il loro match stravolto dal rosso all'olandese.
A confezionare il primo 0-0 della stagione in Serie A ci hanno pensato due delle squadre più offensive del campionato.
FINE PARTITA: COMO-ROMA 0-0. Un punto a testa, prezioso soprattutto per i giallorossi. 14:33
90'+5'
JESUS RODRIGUEZ DAL LIMITE! Destro a cercare il secondo palo, largo di mezzo metro.14:29
90'+2'
Douvikas stacca di testa sul cross morbido di Milla, palla alta.14:26
90'
Saranno sette i minuti di recupero. 14:25
90'
AMMONIZIONE PER IL COMO. Baturina cerca la rovesciata ma colpisce Rensch.14:25
89'
SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Koné, dentro Pisilli.14:24
89'
SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Dybala, dentro Lulli.14:23
88'
SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Diao, dentro Addai.14:23
88'
SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Perrone, dentro Milla.14:23
88'
SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Couto, dentro Kempf.14:23
87'
Colpo di testa di Ramon: era ben appostato sul secondo palo, ma riesce solo a sfiorare.14:22
87'
Muro della Roma: Mancini si immola su Chalobah che aveva sparato dal limite.14:21
82'
SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Molina, dentro Rensch. 14:16
81'
Ramon va per la soluzione personale da fuori, sul fondo.14:15
80'
Possesso prolungato del Como che cerca un varco per colpire, raccolta la Roma. 14:14
78'
SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Da Cunha, dentro Baturina.14:11
77'
ALTRA USCITA TEMPESTIVA DI GOLLINI! Era riuscito nell'aggancio volante in area Nico Paz. 14:11
72'
CI PROVA NICO PAZ! Botta improvvisa da fuori, centrale. Gollini alza in corner.14:07
71'
Può ricominciare il match dopo l'interruzione dovuta all'infortunio di Fabbri. 14:05
67'
Problema fisico per l'arbitro Fabbri che ha bisogno di assistenza medica. Il fischietto non è in grado di continuare e sarà sostituito dal quarto ufficiale Sozza. 14:02
67'
È il Como che fa la partita, ma i lariani non sono riusciti a cambiare marcia - ad ora - in superiorità numerica.14:01
66'
SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Caqueret, dentro Jesús Rodríguez.14:00
62'
AMMONIZIONE PER LA ROMA. Giallo a Soulé per proteste.13:56
61'
Dybala ci prova da centrocampo, nessun problema per Butez.13:55
60'
SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Hermoso, dentro Balerdi. 13:54
60'
Calcia Douvikas per la prima volta nel match: controllo e sparo da dentro l'area, sull'esterno della rete.13:54
59'
Sta provando a riorganizzarsi la Roma dopo l'episodio dell'espulsione. 13:53
57'
AMMONIZIONE PER LA ROMA. Konè sgambetta Perrone. 13:52
56'
OCCASIONE PER PERRONE! Si divora il vantaggio. Diao sulla destra sterza e manda fuori tempo Wesley: il rimorchio è un cioccolatino per l'argentino che sparacchia alto un rigore in movimento.13:51
54'
Clamoroso colpo di scena che cambia il copione della sfida. 13:49
53'
ESPULSIONE PER LA ROMA. Malen entra in modo scomposto sulla caviglia di Kaiki dopo aver sfiorato il pallone. Rosso diretto. I giallorossi protestano per un presunto e precedente fallo subito da Malen.13:57
52'
Qualche scintilla tra Couto e Hermoso: nessun provvedimento disciplinare. 13:46
48'
Lampo di Malen in area Como, si immola Kaiki.13:42
47'
Nico Paz cerca il mancino a giro da fuori sugli sviluppi lunghi di un corner: centrale e semplice per Gollini che blocca.13:42
46'
AMMONIZIONE PER LA ROMA. De Roon trattiene Kaiki.13:40
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con un cambio nella Roma.13:40
46'
SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Pellegrini, dentro Soulé. 13:39
Il menù della domenica di Serie A: ore 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna; ore 18 Sassuolo-Milan, ore 20.45 Cagliari-Juventus. 13:26
Primo tempo molto tattico ma godibile tra Como e Roma. Diverse le occasioni da una parte e dall'altra, quelle principali: un lob di Nico Paz intercettato a tu per tu da Gollini e il palo colpito dal limite da Pellegrini. Nel finale di frazione proteste lariane per un intervento di Wesley su Diao, che si stava involando verso la porta... Ma Fabbri non interviene. 13:25
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: COMO-ROMA 0-0. La prima frazione si chiude tra le proteste del Como per il precedente episodio. 13:22
45'+2'
AMMONIZIONE PER IL COMO. Giallo a Diao per proteste.13:22
45'+1'
Diao a terra a causa di un presunto sgambetto di Wesley: l'attaccante del Como era lanciato verso la porta. Tante proteste del Como, ma non è fallo secondo Fabbri. 13:22
45'
Un solo minuto di recupero. 13:20
42'
Problemi alla mano per Dybala dopo un pestone di Chalobah. 13:17
38'
Primo tempo di grande intensità sin qui e con diverse occasioni.13:13
34'
Dybala calcia da fuori: potente ma largo. 13:08
33'
Uscita decisiva di Gollini che anticipa sul più bello Caqueret, si era aperto un varco nella difesa della Roma. 13:08
31'
Colpo di testa di Kaiki che era stato trovato in area da Perrone: impatto sporco e pallone comodo per Gollini. 13:05
26'
Butez esce abbondantemente fuori dall'area per fermare De Roon, che resta contuso. C'era comunque posizione di offside. 13:01
24'
MALEN SULL'ESTERNO DELLA RETE! Verticalizzazione di Mancini per l'olandese che con un grande controllo a seguire anticipa Butez, fuori tempo, ma poi da posizione defilata non inquadra lo specchio.12:59
23'
CHANCE PER CAQUERET! Mancini sbaglia l'intervento e consente al francese di calciare da dentro l'area. Il destro incrociato è impreciso e si perde sul fondo. 12:58
18'
Diao fa il vuoto a destra e cerca il cross basso a rimorchio, ma trova Mancini che libera.12:52
17'
Konè svirgola la conclusione dal limite dopo un'ottima iniziativa di Pellegrini a sinistra.12:52
13'
Avvio di partita molto promettente, un po' più di Roma in questo inizio. 12:47
11'
PALO DI PELLEGRINI! Konè apparecchia la tavola al limite per il capitano giallorosso. Destro piazzato non potente ma molto ben indirizzato che stampa il montante alla sinistra di Butez. 12:46
9'
Qualche timida protesta della Roma per un tocco di mano di Ramon in area del Como: ma non era in posizione punibile. 12:44
7'
RISPONDE NICO PAZ! Si butta dentro e cerca di scavalcare Gollini col tocco sotto. Ottima l'uscita del portiere che intercetta la sfera ma poi ha un tentennamento. In qualche modo si salva la Roma. 12:42
6'
OCCASIONE PER DYBALA! Malen lavora benissimo il pallone in area: Dybala ha un piazzato facile da distanza ravvicinata ma calcia debole e centrale col mancino. Blocca Butez.12:43
5'
Wesley si sgancia a sinistra è conquista il primo angolo dell'incontro.12:40
4'
Mancini si arrangia su Diao al limite dell'area: tutto regolare per Fabbri.12:38
2'
Campo scivoloso, tanti giocatori in difficoltà a mantenere l'equilibrio in questi primissimi minuti. 12:36
1'
È cominciata COMO-ROMA. Buona partita a tutti!12:34
Squadre in campo, Sinigaglia sold out. Si comincia tra pochissimo.12:31
A fischiare al Sinigaglia sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Il fischietto verrà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Baccini, Sozza sarà il quarto ufficiale. Al Var pronti Gariglio e Abisso.12:27
Gasperini deve ricorrere a dei cambi obbligati a partire dalla porta dove ci sarà Gollini e non Svilar, andato ko in allenamento. De Roon prende il posto dell'infortunato Cristante. In attacco ritorna capitan Pellegrini che affiancherà Dybala alle spalle di Malen.12:17
Fabregas riparte sulla trequarti il terzetto composto da Diao, Nico Paz e Caqueret, mentre Baturina va in panchina. In avanti ancora Douvikas, Kean è out per un infortunio rimediato in Nazionale.12:16
FORMAZIONE ROMA (3-4-2-1): Gollini - Mancini, Ndicka, Hermoso - Molina, De Roon, Konè, Wesley - Dybala, Pellegrini - Malen. 12:11
FORMAZIONE COMO (4-2-3-1): Butez - Couto, Ramon, Chalobah, Kaiki - Perrone, Da Cunha - Diao, Nico Paz, Caqueret - Douvikas.12:11
Mezzogiorno e mezzo ad altissima tensione allo Stadio Sinigaglia per l'incrocio tra Como e Roma, big match della 6ª giornata di Serie A. Si affrontano quarta e terza forza del passato torneo, determinate a confermare o alzare l'asticella rispetto ad un anno fa. I lariani cercano il riscatto dopo il passo falso col Frosinone, mentre i giallorossi, tuttora imbattuti, puntano ai tre punti per blindare la vetta e lanciare un chiaro segnale in chiave Scudetto.12:09
La Roma ha guadagnato almeno 13 punti nelle prime cinque partite stagionali di Serie A solo per la quinta volta (considerando da sempre tre punti a vittoria): dopo il 2014/15 (15), 2013/14 (15), 1994/95 (13) e 1952/53 (13).12:07
Il Como ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe contro la Roma in Serie A, segnando in ognuno dei tre match due gol.12:07
Sono 14 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Como: sei successi lariani (l’ultimo 2-1, Serie A 2025/26), quattro pareggi (l’ultimo 0-0, Serie A 1986/87) e quattro vittorie giallorosse (l’ultima 0-1, Serie A 1988/89).12:06
Benvenuti alla diretta scritta di Como-Roma, gara valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie A.11:44
Dove si gioca la partita:
Stadio: Giuseppe Sinigaglia Città: Como Capienza: 13602 spettatori11:44
La gara tra Como e Roma si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Como - Roma?
L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Como - Roma sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Como - Roma?
La partita si gioca a Como
In che stadio si gioca Como - Roma?
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 2 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Como - Roma?
La gara tra Como e Roma si è conclusa con il risultato di 0-0
PREPARTITA
Como - Roma è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Arbitro di Como - Roma sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Michael Fabbri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
11
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
3.6
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2026
Serie A
Cagliari-Inter 0-1
11-09-2026
Serie B
Empoli-Arezzo 0-1
Attualmente il Como si trova 6° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece la Roma si trova 2° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Il Como ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6; la Roma ha segnato 14 gol e ne ha subiti 3.
In casa il Como ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Parma e il Frosinon ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Torino e l'Inter ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Como ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 2-0 mentre La Roma ha incontrato l'Inter pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Martin Baturina con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 6 gol.
Como e Roma si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match il Como ha vinto 7 volte, la Roma ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 8.
Como-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nessun pareggio nelle ultime 10 sfide tra Como e Roma in Serie A: sette vittorie giallorosse e tre successi dei lariani; l'ultimo segno "X" tra le due formazioni nel torneo risale allo 0-0 del 18 gennaio 1987 (Emiliano Mondonico era il tecnico dei lombardi mentre Sven-Göran Eriksson guidava i capitolini).
Il Como ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe contro la Roma in Serie A, segnando in ognuno dei tre match due gol; gli stessi successi ottenuti dai lariani nelle prime 11 gare al Sinigaglia contro i giallorossi nel massimo campionato (3V, 4N, 4P), realizzando solo quattro reti.
Dopo una serie di nove match senza sconfitta in campionato (7V, 2N), il Como ha perso la gara più recente (0-2 contro il Frosinone); i lariani potrebbero registrare due sconfitte di fila nel torneo per la prima volta dallo scorso aprile (contro Inter e Sassuolo) mentre potrebbero rimanere a secco di gol in due sfide consecutive per la prima volta dal dicembre 2025 (la seconda gara in quel caso fu proprio contro la Roma, match perso per 0-1 all'Olimpico).
Il Como ha vinto le ultime tre partite al Sinigaglia tra tutte le competizioni e con Cesc Fàbregas allenatore, i lariani non sono ancora mai riusciti ad ottenere quattro successi casalinghi in gare ufficiali (tre anche tra aprile e maggio 2025).
La Roma ha guadagnato almeno 13 punti nelle prime cinque partite stagionali di Serie A solo per la quinta volta (considerando da sempre tre punti a vittoria): dopo il 2014/15 (15), 2013/14 (15), 1994/95 (13) e 1952/53 (13). In caso di successo in questo match i giallorossi otterranno almeno 16 punti dopo sei match solo per la terza volta nel massimo campionato, dopo il 2013/14 (18) e il 1952/53 (16).
La Roma ha vinto tutte le ultime cinque trasferte di campionato e solo una volta ha registrato almeno sei successi fuori casa di fila nella sua storia in Serie A: ben 12 tra febbraio e novembre 2017.
Gian Piero Gasperini (299 fin qui) potrebbe diventare solo il 5° allenatore a vincere almeno 300 partite nella storia della Serie A, dopo Giovanni Trapattoni (352), Massimiliano Allegri (324), Luciano Spalletti (306) e Nereo Rocco (302).
Tra le formazioni presenti in Serie A nelle ultime due stagioni (dal 2025/26), Roma (34) e Como (35) sono le due che hanno subito meno gol nel torneo in questo intervallo temporale; allargando il dato ai Big-5 campionati europei, solo l'Arsenal (31) - sempre escludendo neopromosse e retrocesse - ne ha incassati meno nel periodo. In aggiunta, nel parziale, Como (74 reti) e Roma (73) vantano anche rispettivamente il secondo e terzo miglior attacco nel massimo campionato italiano, dietro solo all'Inter (104) nel parziale.
Con 12 reti nel 2026, Tasos Douvikas ha già stabilito il record di gol per un giocatore del Como in un singolo anno solare nella storia della Serie A. Più nel dettaglio, tutte le ultime cinque reti dell'attaccante greco in campionato sono arrivate in trasferta - la sua ultima marcatura al Sinigaglia in Serie A risale infatti allo scorso 22 marzo contro il Pisa.
Dal suo esordio in Serie A con la Roma (18 gennaio 2026), Donyell Malen è il miglior marcatore nei Big-5 campionati europei: 20 gol in 23 presenze, davanti a Harry Kane e Raphinha (18 entrambi). Malen è anche il giocatore con la miglior media minuti/gol in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): uno ogni 91' - dietro a lui Cristiano Ronaldo (uno ogni 104') e Ronaldo (uno ogni 117') - min.10 reti.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: