Finisce 0-0 la sfida tra Como e Roma, secondo tempo dominato a livello di possesso dalla squadra di casa dopo l'espulsione di Malen. Ma a conti fatti sono poche le grandi occasioni per la squadra di Fabregas. Punto prezioso soprattutto per i giallorossi che hanno visto il loro match stravolto dal rosso all'olandese.

Sono 14 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Como: sei successi lariani (l’ultimo 2-1, Serie A 2025/26), quattro pareggi (l’ultimo 0-0, Serie A 1986/87) e quattro vittorie giallorosse (l’ultima 0-1, Serie A 1988/89).12:06

Mezzogiorno e mezzo ad altissima tensione allo Stadio Sinigaglia per l'incrocio tra Como e Roma, big match della 6ª giornata di Serie A. Si affrontano quarta e terza forza del passato torneo, determinate a confermare o alzare l'asticella rispetto ad un anno fa. I lariani cercano il riscatto dopo il passo falso col Frosinone, mentre i giallorossi, tuttora imbattuti, puntano ai tre punti per blindare la vetta e lanciare un chiaro segnale in chiave Scudetto.12:09

A fischiare al Sinigaglia sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Il fischietto verrà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Baccini, Sozza sarà il quarto ufficiale. Al Var pronti Gariglio e Abisso.12:27

CHANCE PER CAQUERET! Mancini sbaglia l'intervento e consente al francese di calciare da dentro l'area. Il destro incrociato è impreciso e si perde sul fondo. 12:58

Primo tempo molto tattico ma godibile tra Como e Roma. Diverse le occasioni da una parte e dall'altra, quelle principali: un lob di Nico Paz intercettato a tu per tu da Gollini e il palo colpito dal limite da Pellegrini. Nel finale di frazione proteste lariane per un intervento di Wesley su Diao, che si stava involando verso la porta... Ma Fabbri non interviene. 13:25

Problema fisico per l'arbitro Fabbri che ha bisogno di assistenza medica. Il fischietto non è in grado di continuare e sarà sostituito dal quarto ufficiale Sozza. 14:02

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Como - Roma? La gara tra Como e Roma si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Como - Roma? L'arbitro del match sarà Michael Fabbri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Como - Roma sarà Matteo Gariglio Dove si gioca Como - Roma? La partita si gioca a Como In che stadio si gioca Como - Roma? Stadio Giuseppe Sinigaglia Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 2 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol Quale è stato il risultato finale di Como - Roma? La gara tra Como e Roma si è conclusa con il risultato di 0-0

PREPARTITA

Como - Roma è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Roma sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Michael Fabbri Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 11 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 3.6 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie A Cagliari-Inter 0-1 11-09-2026 Serie B Empoli-Arezzo 0-1

Attualmente il Como si trova 6° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece la Roma si trova 2° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Il Como ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6; la Roma ha segnato 14 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Como ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Parma e il Frosinon ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Torino e l'Inter ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Como ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 2-0 mentre La Roma ha incontrato l'Inter pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Martin Baturina con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 6 gol.

Como e Roma si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match il Como ha vinto 7 volte, la Roma ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Como-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nessun pareggio nelle ultime 10 sfide tra Como e Roma in Serie A: sette vittorie giallorosse e tre successi dei lariani; l'ultimo segno "X" tra le due formazioni nel torneo risale allo 0-0 del 18 gennaio 1987 (Emiliano Mondonico era il tecnico dei lombardi mentre Sven-Göran Eriksson guidava i capitolini).

Il Como ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe contro la Roma in Serie A, segnando in ognuno dei tre match due gol; gli stessi successi ottenuti dai lariani nelle prime 11 gare al Sinigaglia contro i giallorossi nel massimo campionato (3V, 4N, 4P), realizzando solo quattro reti.

Dopo una serie di nove match senza sconfitta in campionato (7V, 2N), il Como ha perso la gara più recente (0-2 contro il Frosinone); i lariani potrebbero registrare due sconfitte di fila nel torneo per la prima volta dallo scorso aprile (contro Inter e Sassuolo) mentre potrebbero rimanere a secco di gol in due sfide consecutive per la prima volta dal dicembre 2025 (la seconda gara in quel caso fu proprio contro la Roma, match perso per 0-1 all'Olimpico).

Il Como ha vinto le ultime tre partite al Sinigaglia tra tutte le competizioni e con Cesc Fàbregas allenatore, i lariani non sono ancora mai riusciti ad ottenere quattro successi casalinghi in gare ufficiali (tre anche tra aprile e maggio 2025).

La Roma ha guadagnato almeno 13 punti nelle prime cinque partite stagionali di Serie A solo per la quinta volta (considerando da sempre tre punti a vittoria): dopo il 2014/15 (15), 2013/14 (15), 1994/95 (13) e 1952/53 (13). In caso di successo in questo match i giallorossi otterranno almeno 16 punti dopo sei match solo per la terza volta nel massimo campionato, dopo il 2013/14 (18) e il 1952/53 (16).

La Roma ha vinto tutte le ultime cinque trasferte di campionato e solo una volta ha registrato almeno sei successi fuori casa di fila nella sua storia in Serie A: ben 12 tra febbraio e novembre 2017.

Gian Piero Gasperini (299 fin qui) potrebbe diventare solo il 5° allenatore a vincere almeno 300 partite nella storia della Serie A, dopo Giovanni Trapattoni (352), Massimiliano Allegri (324), Luciano Spalletti (306) e Nereo Rocco (302).

Tra le formazioni presenti in Serie A nelle ultime due stagioni (dal 2025/26), Roma (34) e Como (35) sono le due che hanno subito meno gol nel torneo in questo intervallo temporale; allargando il dato ai Big-5 campionati europei, solo l'Arsenal (31) - sempre escludendo neopromosse e retrocesse - ne ha incassati meno nel periodo. In aggiunta, nel parziale, Como (74 reti) e Roma (73) vantano anche rispettivamente il secondo e terzo miglior attacco nel massimo campionato italiano, dietro solo all'Inter (104) nel parziale.

Con 12 reti nel 2026, Tasos Douvikas ha già stabilito il record di gol per un giocatore del Como in un singolo anno solare nella storia della Serie A. Più nel dettaglio, tutte le ultime cinque reti dell'attaccante greco in campionato sono arrivate in trasferta - la sua ultima marcatura al Sinigaglia in Serie A risale infatti allo scorso 22 marzo contro il Pisa.

Dal suo esordio in Serie A con la Roma (18 gennaio 2026), Donyell Malen è il miglior marcatore nei Big-5 campionati europei: 20 gol in 23 presenze, davanti a Harry Kane e Raphinha (18 entrambi). Malen è anche il giocatore con la miglior media minuti/gol in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): uno ogni 91' - dietro a lui Cristiano Ronaldo (uno ogni 104') e Ronaldo (uno ogni 117') - min.10 reti.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: