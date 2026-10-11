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Lazio-Monza: 3-1 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Olimpico di Roma
11 Ottobre 2026 ore 15:00
Lazio
3
Monza
1
Partita finita
Arbitro: Giuseppe Collu
  1. 3' 1-0 Nuno Tavares
  2. 23' 2-0 Gustav Isaksen
  3. 46' 2-1 Saba Goglichidze
  4. 88' 3-1 Andrea Pinamonti
0'
45'
90'
90'
94'

Tris Lazio, Monza sconfitto all'Olimpico. Nuno Tavares sblocca il risulto dopo tre minuti, raddoppio di Isaksen al 23'. Espulso Lucchesi al 35', nonostante l'uomo in meno Goglichidze a inizio ripresa accorcia le distanze. Pinamonti sigla il 3-1 al minuto 88. Biancocelesti primi in classifica a pari punti con l'Inter.

Nel prossimo turno di campionato la Lazio affronterà fuori casa la Juventus, il Monza ospiterà l'Udinese.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Lazio-Monza, arrivederci al prossimo turno di Serie A!16:58

  2. 90'+4'

    Fine partita: LAZIO-MONZA 3-1 (3' Nuno Tavares, 23' Isaksen, 46' Goglichidze, 88' Pinamonti).16:55

  3. 90'+1'

    L'arbitro Collu assegna quattro minuti di recupero. 16:52

  4. 90'

    OCCASIONE LAZIO! Cross di Pedraza, Isaksen devia con la schiena, Kouadio quasi sulla linea di porta allontana. 16:50

  5. 89'

    Risponde il Monza con Mota Carvalho, colpo di testa centrale, blocca Mandas. 16:59

  7. 88'

    GOL! LAZIO-Monza 3-1! Rete di Pinamonti. Zaccagni premia l'inserimento di Pedraza, lo spagnolo mette al centro: Pinamonti molto vicino alla porta deposita in rete.

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Pinamonti16:48

    Andrea Pinamonti
  8. 86'

    PALO LAZIO! Opportunità per Isaksen, il danese solo davanti al portiere colpisce il palo. 16:46

  9. 83'

    OCCASIONE LAZIO! Tiro a giro ben calibrato dal limite di Zaccagni, parata in tuffo di Tornqvist.16:43

  10. 82'

    Percussione in avanti di Maye: tiro centrale, Mandas raccoglie la sfera in due tempi. 16:42

  11. 79'

    Ammonito JURIC (allenatore Monza) per proteste. 16:38

  13. 77'

    Ci prova Belahyane da fuori area, Tornvqist alza la sfera oltre la traversa. 16:38

  14. 75'

    Sostituzione LAZIO: entra Pinamonti esce Noslin.16:35

  15. 75'

    Sostituzione LAZIO: entra Pedraza esce Nuno Tavares.16:35

  16. 72'

    Cambio forzato per Juric, problema fisico da valutare per Mangas. 16:32

  17. 70'

    Sostituzione MONZA: entra Bakoune esce Mangas.16:29

  19. 68'

    Ammonito DIOGO LEITE per gioco scorretto su Mota Carvalho.16:28

  20. 66'

    Tentativo da fuori area di Floriani, conclusione larga. 16:25

  21. 63'

    Fraseggio prolungato della Lazio, poi un corner battuto senza esito. 16:23

  22. 60'

    Sostituzione LAZIO: entra Sutalo esce Provstgaard.16:20

  23. 60'

    Sostituzione LAZIO: entra Dele-Bashiru esce Frattesi.16:19

  25. 57'

    Monza ancora pericoloso, Mota Carvalho di testa chiama all'intervento in tuffo Mandas. 16:17

  26. 56'

    OCCASIONE MONZA! Vargas in area riceve da Mangas, tiro del portoghese deviato, pallone di poco alto. 16:16

  27. 55'

    Ammonito PROVSTGAARD per gioco scorretto su Mota Carvalho.16:15

  28. 55'

    OCCASIONE MONZA! Mota Carvalho per Birindelli, il capitano del Monza in area conclude fuori misura. 16:15

  29. 53'

    Sostituzione LAZIO: entra Diogo Leite esce Doekhi.16:12

  31. 50'

    OCCASIONE MONZA! Mangas serve Mota Carvalho, Mandas in qualche modo in tuffo riesce a opporsi alla conclusione del portoghese. Il pallone esce di un soffio dopo la deviazione del portiere. 16:10

  32. 48'

    Il Monza accorcia subito le distanze con il gol di Goglichidze, tre cambi per i lombardi. 16:08

  33. 46'

    GOL! Lazio-MONZA 2-1! Rete di Goglichidze. Corner di Birindelli, prolunga Mota Carvalho, Goglichidze insacca di testa.

    Guarda la scheda del giocatore Saba Goglichidze16:07

    Saba Goglichidze
  34. 46'

    Inizio secondo tempo di LAZIO-MONZA!16:05

  35. 46'

    Sostituzione MONZA: entra Foe Ondoa esce Folorunsho.16:05

  37. 46'

    Sostituzione MONZA: entra Mota Carvalho esce Zeballos.16:05

  38. 46'

    Sostituzione MONZA: entra Maye esce Carboni.16:04

  39. La Lazio conduce 2-0 a fine primo tempo. Il risulto si sblocca dopo appena tre minuti, in gol Nuno Taveres con una potente conclusione da fuori area. Isaksen raddoppia al 23', espulso Lucchesi al 35' per fallo su chiara occasione da rete. Due assist di Noslin.15:50

  40. 45'+3'

    Fine primo tempo: LAZIO-MONZA 2-0! In gol Nuno Tavares e Isaksen. 15:48

  41. 45'+2'

    Ammonito DOEKHI per gioco scorretto su Zeballos.15:47

  43. 45'+1'

    L'arbitro Collu concede tre minuti di recupero. 15:46

  44. 43'

    Combinazione tra Zaccagni e Nuno Tavares, corner per la Lazio. 15:44

  45. 40'

    Partita in salita per il Monza, sotto di due reti e adesso anche con un uomo in meno. 15:41

  46. 38'

    Prima dell'espulsione di Lucchesi, proteste del Monza per un contrasto nell'area della Lazio tra Birindelli e Nuno Tavares. 15:38

  47. 36'

    Sostituzione MONZA: entra Goglichidze esce Ngonge.15:51

  49. 35'

    Noslin si invola verso la porta, Lucchesi lo trattiene: l'arbitro fischia il fallo ed espelle il difensore del Monza. 15:37

  50. 35'

    Espulso LUCCHESI per fallo su chiara occasiona da rete su Noslin.15:36

  51. 33'

    Monza in avanti: cross profondo di Folorunsho, colpo di testa in tuffo di Mangas, Mandas blocca in presa bassa. 15:34

  52. 31'

    Calcio da fermo battuto da Zaccagni, tocca Provstgaard, blocca Tornqvist. 15:32

  53. 29'

    Un'altra chiusura difensiva di Belahyane su Zeballos, scattato sul filo del fuorigioco. 15:31

  55. 26'

    Tiro-cross di Nuno Tavares, Frattesi si allunga ma in spaccata non può arrivare. 15:27

  56. 25'

    Reazione del Monza, Birindelli va al tiro ma trova l'opposizione di Nuno Tavares. 15:26

  57. 23'

    GOL! LAZIO-Monza 2-0! Rete di Isaksen. Suggerimento di Noslin, Isaksen in area di sinistro batte Tornqvist con un tiro angolato.

    Guarda la scheda del giocatore Gustav Isaksen15:25

    Gustav Isaksen
  58. 20'

    Varela in gol, ma il numero nove del Monza è in netta posizione di fuorigioco. 15:21

  59. 18'

    OCCASIONE LAZIO! Cross di Zaccagni, Frattesi di testa va vicino al bersaglio.15:19

  61. 16'

    Spunto di Zeballos, Belahyane con mestiere riesce a limitarlo.15:17

  62. 14'

    Punizione battuta da Zaccagni, tiro impreciso. 15:15

  63. 13'

    Ammonito CARBONI per gioco scorretto su Frattesi. 15:13

  64. 10'

    Traversone di Floriani, Taylor in area di testa non riesce a dare forza al pallone. 15:10

  65. 8'

    Zaccagni arriva sul fondo, cross intercettato da Lucchesi. 15:09

  67. 5'

    La Lazio resta in attacco: tiro di Noslin masticato, comoda la presa di Tornqvist.15:06

  68. 3'

    GOL! LAZIO-Monza 1-0! Rete di Nuno Tavares. Frattesi recupera palla, Noslin la consegna a Nuno Tavares: il terzino portoghese fulmina Tornqvist con un fantastico tiro sotto la traversa scoccato da fuori area.

    Guarda la scheda del giocatore Nuno Tavares15:05

    Nuno Tavares
  69. 1'

    Inizio primo tempo di LAZIO-MONZA!15:01

  70. Le scelte di Juric: Varela punta centrale, Ngonge e Zeballos ai suoi lati. Akinsanmiro e Folorunsho in mediana, Mangas e Birindelli gli esterni. In panchina Cutrone e Robinson.14:15

  71. Le scelte di Gattuso: in avanti il tridente con Noslin, Zaccagni e Isaksen. Out Cancellieri e Gudmundsson, in panchina Pinamonti. Belahyane davanti alla difesa, Doekhi preferito a Sutalo.14:15

  73. Panchina MONZA: Thiam, Goglichidze, Maye, Antov, Bakoune, Ciurria, Colombo, Foe Ondoa, Mout, Forson, Robinson, Cutrone, Mota Cavalho, Colpani.14:14

  74. Panchina LAZIO: Motta, Renzetti, Leite, Lazzari, Sutalo, Pedraza, R.Bordon, Cataldi, Farcomeni, Dele-Bashiru, Pinamonti, Serra.14:14

  75. Formazione MONZA (3-4-2-1): Tornqvist - Kouadio, Lucchesi, Carboni - Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas - Ngonge, Zeballos - Varela.14:13

  76. Formazione LAZIO (4-3-3): Mandas - Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares - Frattesi, Belahyane, Taylor - Isaksen, Noslin, Zaccagni.14:13

  77. Manca poco all'inizio di Lazio-Monza. Entrambe le squadre hanno ottenuto una vittoria nello scorso turno di campionato.14:12

  79. Benvenuti alla diretta della partita della 6^ giornata di Serie A, si affrontano Lazio e Monza.14:11

  81. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Olimpico
    Città: Roma
    Capienza: 72698 spettatori14:11

    Stadio Olimpico Fonte: Gettyimages

Formazioni Lazio - Monza

Lazio
Monza
TITOLARI LAZIO
PANCHINA LAZIO
ALLENATORE LAZIO
  • Gennaro Gattuso
TITOLARI MONZA
PANCHINA MONZA
ALLENATORE MONZA
  • Ivan Juric

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Lazio - Monza?
La gara tra Lazio e Monza si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Lazio - Monza?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lazio - Monza sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Lazio - Monza?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Lazio - Monza?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Lazio - Monza?
La gara tra Lazio e Monza si è conclusa con il risultato di 3-1
Chi sono stati i marcatori della partita Lazio - Monza?
I marcatori della Lazio sono stati Nuno Tavares al 3', Gustav Isaksen al 23' e Andrea Pinamonti al 88' mentre il marcatore del Monza è stato Saba Goglichidze al 46'
PREPARTITA

Lazio - Monza è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.
Arbitro di Lazio - Monza sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Giuseppe Collu

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati35
Fuorigioco2
Rigori assegnati0
Ammonizioni6
Espulsioni0
Cartellini per partita6.0
Falli per cartellino5.8

Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2026 Serie B Palermo-Juve Stabia 1-0
29-08-2026 Serie A Fiorentina-Frosinone 0-3
12-09-2026 Serie B Calcio Padova-Ascoli 1-0

Attualmente la Lazio si trova 2° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Monza si trova 16° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte).
La Lazio ha segnato 11 gol e ne ha subiti 4; il Monza ha segnato 9 gol e ne ha subiti 15.

In casa la Lazio ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Milan e il Venezia ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Lecce e il Sassuolo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Venezia vincendo 0-2 mentre Il Monza ha incontrato il Sassuolo vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Gennaro Gattuso è Davide Frattesi con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 4 gol.

Lazio e Monza si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 4 volte, il Monza non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Lazio-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Lazio è imbattuta in sei sfide contro il Monza in Serie A (4V, 2N), in cui ha segnato ben 12 reti (esattamente due di media a match), subendone solo quattro. Tra le squadre contro cui i brianzoli non hanno mai vinto nel massimo campionato, solo contro il Lecce (sette) hanno disputato più partite che con i biancocelesti - a quota sei anche Atalanta, Roma e Torino.
  • Il Monza solo tre volte ha subito cinque gol in un match di Serie A, la più recente delle quali risale proprio a una sfida con la Lazio, datata 9 febbraio 2025 (1-5 all'Olimpico) - le altre due contro Inter (1-5 il 13 gennaio 2024) e Atalanta (2-5 il 4 giugno 2023).
  • La Lazio (4V, 1N) ha guadagnato 13 punti dopo cinque gare stagionali per la prima volta in Serie A (considerando tre punti a vittoria da sempre). Per quanto riguarda le vittorie, i biancocelesti potrebbero registrare un nuovo record, ovvero ottenere cinque successi nelle prime sei gare per la prima volta nella loro storia nel massimo campionato.
  • La Lazio ha segnato esattamente due reti in ciascuna delle ultime tre partite di campionato; i biancocelesti potrebbero realizzare almeno due gol in quattro gare di fila in Serie A per la prima volta dopo quattro anni, ovvero dal periodo tra settembre e ottobre 2022.
  • Il Monza ha vinto il match di campionato più recente (2-1 contro il Sassuolo) e l'ultima volta che ha ottenuto due successi consecutivi in Serie A risale al marzo 2024 (contro Genoa e Cagliari in quel caso).
  • Il Monza ha subito gol in 34 delle ultime 35 partite di Serie A (72 concessi nel periodo, 2.1 di media), incluse le 18 più recenti (già striscia negativa record per i brianzoli); l'ultimo clean sheet dei biancorossi nel torneo risale al 16 febbraio 2025 (0-0 contro il Lecce).
  • La Lazio - seconda miglior difesa di questo campionato (tre gol subiti, al pari della Roma e dietro solo al Cagliari con due reti concesse) - ha registrato tre clean sheet in questo avvio di Serie A e potrebbe tenere la porta inviolata in almeno quattro delle prime sei gare stagionali nel torneo per la prima volta dal 2006/07 (quattro).
  • Nonostante sia la seconda peggior difesa del campionato in corso con 12 reti subite (al pari della Fiorentina e dietro solo al Venezia con 13), il Monza è la terza squadra con il più basso valore di Expected Goals contro (5.3), dietro a Juventus (2.4) e Bologna (4.7). Questa differenza di 6.7 tra gol fatti ed xG contro è la più alta a sfavore nei Big-5 campionati europei 2026/27.
  • Mattia Zaccagni è stato coinvolto in un gol in ciascuna delle sue ultime tre presenze di campionato (gol contro il Venezia e un assist sia contro Milan che Udinese); il classe '95 potrebbe prendere parte ad una rete in quattro partite di fila per la prima volta in carriera in Serie A, mentre a tre è già riuscito in sette occasioni.
  • Gustavo Varela ha segnato quattro reti in quattro presenze con il Monza in questo campionato; solo due giocatori ne hanno realizzate almeno cinque nelle loro prime cinque gare disputate in assoluto in Serie A con una squadra neopromossa nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Dario Hübner nel 1997/98 con il Brescia e Cheick Diabaté nel 2017/18 con il Benevento.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LazioMonza
Partite giocate55
Numero di partite vinte41
Numero di partite perse03
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati88
Gol totali subiti312
Media gol subiti per partita0.62.4
Percentuale possesso palla46.546.1
Numero totale di passaggi21671925
Numero totale di passaggi riusciti18611576
Tiri nello specchio della porta1930
Percentuale di tiri in porta39.650.8
Numero totale di cross6894
Numero medio di cross riusciti1125
Duelli per partita vinti199221
Duelli per partita persi224244
Corner subiti2421
Corner guadagnati2222
Numero di punizioni a favore6252
Numero di punizioni concesse6966
Tackle totali7079
Percentuale di successo nei tackle55.750.6
Fuorigiochi totali620
Numero totale di cartellini gialli89
Numero totale di cartellini rossi00

Lazio - Monza Live

Salute

Classifica SERIE A

  1. Inter16
  2. Lazio16
  3. Roma14
  4. Cagliari12
  5. Milan11
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Donyell Malen6
  2. Lautaro Martínez4
  3. Gustavo Varela4
  4. Antonio Raimondo4
  5. Vasilije Adzic3
MOSTRA COMPLETA

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