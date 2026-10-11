Le scelte di Juric: Varela punta centrale, Ngonge e Zeballos ai suoi lati. Akinsanmiro e Folorunsho in mediana, Mangas e Birindelli gli esterni. In panchina Cutrone e Robinson.14:15

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lazio - Monza? La gara tra Lazio e Monza si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Lazio - Monza? L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lazio - Monza sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Lazio - Monza? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Lazio - Monza? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Lazio - Monza? La gara tra Lazio e Monza si è conclusa con il risultato di 3-1 Chi sono stati i marcatori della partita Lazio - Monza? I marcatori della Lazio sono stati Nuno Tavares al 3', Gustav Isaksen al 23' e Andrea Pinamonti al 88' mentre il marcatore del Monza è stato Saba Goglichidze al 46'

PREPARTITA

Lazio - Monza è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Monza sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 35 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie B Palermo-Juve Stabia 1-0 29-08-2026 Serie A Fiorentina-Frosinone 0-3 12-09-2026 Serie B Calcio Padova-Ascoli 1-0

Attualmente la Lazio si trova 2° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Monza si trova 16° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte).

La Lazio ha segnato 11 gol e ne ha subiti 4; il Monza ha segnato 9 gol e ne ha subiti 15.

In casa la Lazio ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Milan e il Venezia ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Lecce e il Sassuolo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Venezia vincendo 0-2 mentre Il Monza ha incontrato il Sassuolo vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gennaro Gattuso è Davide Frattesi con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 4 gol.

Lazio e Monza si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 4 volte, il Monza non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Lazio-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio è imbattuta in sei sfide contro il Monza in Serie A (4V, 2N), in cui ha segnato ben 12 reti (esattamente due di media a match), subendone solo quattro. Tra le squadre contro cui i brianzoli non hanno mai vinto nel massimo campionato, solo contro il Lecce (sette) hanno disputato più partite che con i biancocelesti - a quota sei anche Atalanta, Roma e Torino.

Il Monza solo tre volte ha subito cinque gol in un match di Serie A, la più recente delle quali risale proprio a una sfida con la Lazio, datata 9 febbraio 2025 (1-5 all'Olimpico) - le altre due contro Inter (1-5 il 13 gennaio 2024) e Atalanta (2-5 il 4 giugno 2023).

La Lazio (4V, 1N) ha guadagnato 13 punti dopo cinque gare stagionali per la prima volta in Serie A (considerando tre punti a vittoria da sempre). Per quanto riguarda le vittorie, i biancocelesti potrebbero registrare un nuovo record, ovvero ottenere cinque successi nelle prime sei gare per la prima volta nella loro storia nel massimo campionato.

La Lazio ha segnato esattamente due reti in ciascuna delle ultime tre partite di campionato; i biancocelesti potrebbero realizzare almeno due gol in quattro gare di fila in Serie A per la prima volta dopo quattro anni, ovvero dal periodo tra settembre e ottobre 2022.

Il Monza ha vinto il match di campionato più recente (2-1 contro il Sassuolo) e l'ultima volta che ha ottenuto due successi consecutivi in Serie A risale al marzo 2024 (contro Genoa e Cagliari in quel caso).

Il Monza ha subito gol in 34 delle ultime 35 partite di Serie A (72 concessi nel periodo, 2.1 di media), incluse le 18 più recenti (già striscia negativa record per i brianzoli); l'ultimo clean sheet dei biancorossi nel torneo risale al 16 febbraio 2025 (0-0 contro il Lecce).

La Lazio - seconda miglior difesa di questo campionato (tre gol subiti, al pari della Roma e dietro solo al Cagliari con due reti concesse) - ha registrato tre clean sheet in questo avvio di Serie A e potrebbe tenere la porta inviolata in almeno quattro delle prime sei gare stagionali nel torneo per la prima volta dal 2006/07 (quattro).

Nonostante sia la seconda peggior difesa del campionato in corso con 12 reti subite (al pari della Fiorentina e dietro solo al Venezia con 13), il Monza è la terza squadra con il più basso valore di Expected Goals contro (5.3), dietro a Juventus (2.4) e Bologna (4.7). Questa differenza di 6.7 tra gol fatti ed xG contro è la più alta a sfavore nei Big-5 campionati europei 2026/27.

Mattia Zaccagni è stato coinvolto in un gol in ciascuna delle sue ultime tre presenze di campionato (gol contro il Venezia e un assist sia contro Milan che Udinese); il classe '95 potrebbe prendere parte ad una rete in quattro partite di fila per la prima volta in carriera in Serie A, mentre a tre è già riuscito in sette occasioni.

Gustavo Varela ha segnato quattro reti in quattro presenze con il Monza in questo campionato; solo due giocatori ne hanno realizzate almeno cinque nelle loro prime cinque gare disputate in assoluto in Serie A con una squadra neopromossa nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Dario Hübner nel 1997/98 con il Brescia e Cheick Diabaté nel 2017/18 con il Benevento.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: