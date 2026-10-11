DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lecce - Bologna? La gara tra Lecce e Bologna si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Lecce - Bologna? L'arbitro del match sarà Luca Pairetto Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lecce - Bologna sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Lecce - Bologna? La partita si gioca a Lecce In che stadio si gioca Lecce - Bologna? Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Lecce - Bologna? La gara tra Lecce e Bologna si è conclusa con il risultato di 1-2 Chi sono stati i marcatori della partita Lecce - Bologna? Il marcatore del Lecce è stato Amar Fatah al 64' mentre i marcatori del Bologna sono stati Riccardo Orsolini al 17' e Jay Enem al 75'

PREPARTITA

Lecce - Bologna è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Bologna sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Luca Pairetto Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 32 Fuorigioco 13 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.5 Falli per cartellino 10.6 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie A Napoli-Como 1-2 14-09-2026 Serie A Inter-Udinese 5-3

Attualmente il Lecce si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece il Bologna si trova 13° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 6 gol e ne ha subiti 12; il Bologna ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Lecce ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Monza e il Milan ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Napoli e il Torino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 3-0 mentre Il Bologna ha incontrato il Torino pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Federico Bernardeschi con 1 gol.

Lecce e Bologna si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 3 volte, il Bologna ha vinto 17 volte mentre i pareggi sono stati 14.

Lecce-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 21 sfide di Serie A contro il Bologna (8N, 12P): 2-0 il 18 settembre 2011 (reti di Guillermo Giacomazzi e Carlos Grossmüller), con Eusebio Di Francesco in panchina.

Il Bologna è imbattuto da 11 gare di Serie A contro il Lecce (7V, 4N): è la serie senza sconfitte attualmente più lunga per i rossoblù considerando le avversarie attualmente nella competizione.

Lecce e Bologna hanno pareggiato tutte le ultime tre sfide di Serie A allo Stadio Via del Mare; i pugliesi non hanno mai terminato in parità quattro incontri interni consecutivi contro una singola avversaria nella competizione.

Il Bologna ha raccolto solo due punti finora in questo campionato (2N, 3P) e, considerando tre punti a vittoria da sempre, non ha mai ottenuto meno di tre punti dopo le prime sei gare giocate in una stagione di Serie A.

Dopo il ko nel primo incontro interno di questo campionato contro la Roma (0-4), il Lecce ha vinto il successivo contro il Monza (3-2); solo una volta nella sua storia in Serie A, il Lecce è rimasto imbattuto in almeno due delle prime tre gare casalinghe avendo subito almeno sei gol (nel 2024/25, un successo, un pareggio e una sconfitta con sei reti incassate).

Il Lecce è la squadra attualmente in Serie A che aspetta il pareggio da più incontri consecutivi: nove, parziale in cui la formazione pugliese ha raccolto cinque successi e quattro sconfitte (tre delle quali nel torneo in corso).

Il Bologna ha guadagnato cinque punti in meno rispetto allo scorso campionato dopo lo stesso numero di giornate (2 vs 7), nessuna squadra ha una differenza peggiore (-5 anche per il Napoli); dall'altra parte, il Lecce ne ha ottenuti quattro in più, solo Lazio (+7) e Cagliari (+5) hanno fatto meglio da questo punto di vista.

Lecce (uno) e Bologna (due) sono due delle tre squadre, insieme al Genoa (due), che hanno segnato meno gol su azione in questa Serie A; più in generale, il Bologna ha realizzato solo tre gol con 67 tiri effettuati nel torneo in corso, registrando la peggior percentuale realizzativa di questo campionato (4.5%).

Lassana Coulibaly ha esordito in Serie A contro il Bologna il 22 agosto 2021 con la Salernitana e, inoltre, è andato a segno nel suo ultimo match contro i rossoblù al Via del Mare (il 28 settembre 2025). Dopo la doppietta contro il Monza, può diventare il primo giocatore a realizzare almeno tre centri nelle prime tre gare interne del Lecce in una stagione nella competizione nell'era dei tre punti a vittoria.

Il Lecce è la vittima preferita di Riccardo Orsolini in Serie A, con sette gol; tuttavia, solo Boulaye Dia (159) ha un minutaggio più alto del calciatore del Bologna (94) tra gli attaccanti che non hanno ancora tentato neanche una conclusione in questo campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: