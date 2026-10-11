Il Bologna ottiene la prima vittoria stagionale grazie a un gol per tempo: apre Orsolini in rovesciata, bissa Enem sotto misura, doppio assist di Cambiaghi. Inutile per il Lecce il momentaneo pareggio di Fatah, favorito da una grave indecisione di Pessina. Problemi muscolari per Ilic e Orsolini.
Tre punti d'oro per i rossoblù che salgono a quota 5, i giallorossi restano fermi a 6 punti. Nel prossimo turno, Bologna-Inter e Udinese-Lecce.
Per la diretta di Lecce-Bologna è tutto. Buon proseguimento di giornata.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+6'
E' FINITA! LECCE-BOLOGNA 1-2! Reti di Orsolini, Fatah e Enem. 16:59
90'+5'
Fallo di Casale su N'Dri: ultima occasione, sale anche Falcone. 16:58
90'+4'
AMMONITO EL AZZOUZI: fallo ai danni di N'Dri. 16:56
90'+3'
Decisione invertita: tocco finale di Coulibaly, rimessa dal fondo per gli ospiti. 16:55
90'+2'
Forcing del Lecce, confusione e mischia in area, infine la sfera termina in corner. 16:54
90'
Quattro minuti di recupero. 16:53
89'
Break di Alhassane che intercetta la sfera e si proietta nella metà campo salentina. 16:52
87'
Guebbels anticipa di testa il portiere rossoblù ma il pallone esce sopra la traversa. 16:50
86'
COLPO DI TESTA DI COULIBALY! Stacco poderoso sul cross di N'Dri ma Pessina vola a togliere la sfera da sotto l'incrocio. 16:49
84'
ORSOLINI KO! Nell'azione, il giocatore del Bologna si fa male al flessore ma Palladino ha appena esaurito i cambi. 16:47
83'
Orsolini salta Falcone ma non lo batte e, infine, spara sul fondo: c'era comunque offside. 16:46
82'
Assist morbido di Gallo, colpo di testa di Guebbels che non inquadra lo specchio di porta. 16:45
81'
QUINTO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Alhassane, esce Miranda. 16:44
81'
QUARTO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Bernardeschi, esce Cambiaghi. 16:43
80'
Conclusione violenta di N'Dri, deviazione in mischia che facilita la presa di Pessina. 16:42
79'
QUINTO CAMBIO NEL LECCE: entra Gandelman, esce Maleh. 16:43
79'
QUARTO CAMBIO NEL LECCE: entra Monteiro, esce Fatah. 16:42
78'
El Azzouzi si sgancia in avanti e calcia: sinistro bloccato da Falcone. 16:41
76'
Tutto da rifare per la formazione di Di Francesco. 16:40
75'
PILLOLA STATISTICA: primo centro in Serie A per il classe 2003. 16:40
75'
GOL! Lecce-BOLOGNA 1-2! Rete di Enem. Ospiti nuovamente in vantaggio: Orsolini apre per Cambiaghi che dribbla e fa un altro assist, Enem insacca da due passi. 16:39
74'
Destro di Guebbels da dentro l'area, respinta della retroguardia felsinea in fallo laterale. 16:37
72'
Scatto di Orsolini e palla lunga, Falcone lo anticipa in uscita bassa. 16:35
71'
Ancora male Pessina in uscita, anticipato nettamente da Tiago Gabriel, si salva in qualche modo la difesa del Bologna. 16:34
70'
Capovolgimento di fronte, Danilo Veiga dalla destra: tiro-cross deviato in calcio d'angolo. 16:33
69'
MIRANDA! Conclusione diagonale mancina che scalda il guantone di Falcone. 16:32
67'
PUNIZIONE DI NGOM! Tiro che Pessina alza in corner. 16:31
66'
Fallo di Ferguson sulla discesa di Tiago Gabriel al limite dell'area avversaria. 16:30
64'
PILLOLA STATISTICA: primo centro in Serie A per il classe 2004. 16:29
64'
GOL! LECCE-Bologna 1-1! Rete di Fatah. Pareggio dei padroni di casa: lungo lancio di Danilo Veiga, Pessina sbaglia i tempi dell'uscita e Fatah lo batte di testa.
Subito in azione N'Dri che entra in area, Casale chiude in corner. 16:27
62'
TERZO CAMBIO NEL LECCE: entra N’Dri, esce Pierotti. 16:26
62'
SECONDO CAMBIO NEL LECCE: entra Geubbels, esce Paco Esteban. 16:26
62'
TERZO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra El Azzouzi, esce Pobega. 16:25
62'
SECONDO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Enem, esce Piccoli. 16:25
62'
CORNER DI ORSOLINI! Battuta a rientrare molto insidiosa che non trova alcuna deviazione e esce di poco oltre il secondo palo. 16:24
60'
Colpo di testa di Piccoli ribattuto, si alza un campanile per la conclusione al volo di Zortea: muro giallorosso. 16:23
59'
Assist di Cambiaghi per Orsolini che, in scivolata, non riesce a colpire la sfera. 16:22
57'
Paco Esteban rincorre un pallone vagante in area: destro difficile che termina sul fondo. 16:19
56'
Anticipo provvidenziale di Siebert su Piccoli, pronto a colpire a rete sull'assist di Miranda. 16:18
55'
PRIMO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Helland, esce Heggem. 16:17
54'
Inserimento di Miranda che serve in area Piccoli, questa volta si allaccia con Tiago Gabriel ma non cambia l'esito: fallo in favore della difesa. 16:16
52'
Corpo a corpo tra Piccoli e Siebert, fischio arbitrale contro l'attaccante. 16:15
50'
Discesa a destra di Danilo Veiga, tacco di Pierotti, Pessina si tuffa sulla sfera e evita guai peggiori. 16:13
49'
Gioco fermo: testata tra Maleh e Ferguson, assistiti dai sanitari. Fiducia sul rientro di entrambi in campo. 16:12
48'
Paco Esteban atterrato da Pessina ma non c'è rigore perché l'attaccante aveva spinto Casale in precedenza. 16:11
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 16:08
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI LECCE-BOLOGNA! Si riparte dal risultato di 0-1. 16:07
Squadre negli spogliatoi dove i due tecnici studiano le diverse strategie: Di Francesco per la rimonta, Palladino per difendere il vantaggio. 15:54
All'intervallo il Bologna conduce meritatamente grazie al gol di Orsolini in rovesciata, su assist di Cambiaghi. Rossoblù pericolosi con lo stesso Cambiaghi e Miranda. Lecce sterile che non ha mai impensierito Pessina. Ilic sostituito da Ngom per infortunio. 15:53
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! LECCE-BOLOGNA 0-1! Rete di Orsolini al 17'. 15:51
45'+2'
AMMONITO MALEH: fallo su Pobega. 15:49
45'+1'
Cross di Cambiaghi per Orsolini, controcross di Orsolini per Cambiaghi ma non c'è spazio per la conclusione. 15:51
45'
Due minuti di recupero. 15:48
44'
AMMONITO HEGGEM: fallo su Coulibaly. 15:47
43'
Mischia in area, Tiago Gabriel va a terra e si lamenta: tutto regolare. 15:46
42'
Calcio d'angolo per il Lecce. 15:45
40'
Cinque minuti all'intervallo. 15:44
39'
BOLOGNA PERICOLOSO! Scatto di Cambiaghi che, dal fondo, serve per l'accorrente Miranda: sinistro che chiama Falcone alla deviazione in corner. 15:43
38'
Diagonale di Miranda che intercetta l'assist di Coulibaly a Paco Esteban. 15:41
36'
PRIMO CAMBIO NEL LECCE: entra Ngom, esce Ilic. 15:39
35'
SI FERMA ILIC! Problema muscolare per il centrocampista giallorosso, Di Francesco in allarme. 15:38
35'
Orsolini pesca Heggem in proiezione offensiva, ma è in posizione di offside. 15:37
33'
Traversone di Miranda verso Orsolini, intercetta Danilo Veiga. 15:36
31'
AMMONITO PACO ESTEBAN: proteste nei confronti di Pairetto. 15:34
30'
Marcatura fallosa di Tiago Gabriel su Orsolini. 15:33
28'
Sinistro al volo di Maleh dal vertice dell'area di rigore del Bologna, conclusione alta. 15:31
27'
Azione prolungata dei padroni di casa, infine Gallo crossa in area, uscita di Pessina con i pugni e rimpallo in corner. 15:30
26'
TIRO DI ZORTEA! Piccoli difende la sfera e poi scarica a Zortea che calcia da fuori area, para Falcone. 15:29
24'
Scambio Ilic-Coulibaly, ne esce un nuovo tiro dalla bandierina. 15:27
23'
Retropassaggio rischioso di Darmian per il proprio estremo difensore, calcio d'angolo per il Lecce. 15:26
22'
Cross di Zortea per Piccoli, il quale non sceglie bene il tempo dello stacco aereo e manca l'impatto da posizione favorevole. 15:25
20'
Miranda non aggancia la sfera, sarà rimessa laterale per la formazione di Di Francesco. 15:23
18'
Si sblocca il match, giallorossi costretti a inseguire. 15:23
17'
PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale del numero 7 rossoblù. 15:22
17'
GOL! Lecce-BOLOGNA 0-1! Rete di Orsolini. Ospiti in vantaggio: cross di Cambiaghi e rovesciata vincente di Orsolini che piega i guantoni di Falcone.
Lancio di Siebert impreciso, contro lancio del Bologna e lo stesso Siebert mette in fallo laterale. 15:20
14'
Fatah si libera di Zortea e si trova davanti al portiere ma lo fa in maniera irregolare. 15:17
13'
Darmian scorta il pallone a fondo campo per la rimessa di Pessina. 15:15
11'
Fatah prova a servire in profondità Maleh, chiusura della difesa rossoblù. 15:14
10'
AMMONITO ILIC: tackle falloso ai danni di Pobega. 15:12
8'
Anticipo di Casale su Paco Esteban in fallo laterale. 15:11
6'
Occasione per Fatah che entra in area, tenta il dribbling ma poi perde il controllo della sfera. 15:08
5'
Il direttore di gara lascia correre, prima sulla caduta di Coulibaly e poi su quella di Cambiaghi. 15:08
3'
Paco Esteban lotta con Casale, ha la meglio la retroguardia. 15:06
1'
CAMBIAGHI! Subito pericolosi gli ospiti con Piccoli che lancia Cambiaghi in area, sinistro fuori di poco rispetto all'incrocio. 15:05
1'
INIZIA LECCE-BOLOGNA! Primo pallone giocato da Pobega. 15:03
Squadre in campo agli ordini di Pairetto: padroni di casa in maglia giallorossa, ospiti in casacca bianca con bordi rossoblù. 15:01
Di Francesco recupera Tiago Gabriel in difesa, centrocampo confermato mentre al centro dell'attacco tocca a Paco Esteban per l'indisponibile Stulic, con Pierotti e Fatah ai lati. Palladino schiera subito il nuovo arrivato Darmian nel pacchetto difensivo, dove trova posto anche Casale, davanti a Pessina, preferito a Skorupski; Orsolini scalza Bernardeschi, Piccoli punta. 15:03
FORMAZIONE BOLOGNA (3-4-2-1): Pessina - Heggem, Casale, Darmian - Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda - Orsolini, Cambiaghi - Piccoli. A disposizione: Skorupski, Happonen, Helland, Moro, Amondarain, Dovbyk, Bernardeschi, El Azzouzi, Libra, Enem, Rahim, De Silvestri, Vitik. 14:18
La gara tra Lecce e Bologna si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Lecce - Bologna?
L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lecce - Bologna sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Lecce - Bologna?
La partita si gioca a Lecce
In che stadio si gioca Lecce - Bologna?
Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Lecce - Bologna?
La gara tra Lecce e Bologna si è conclusa con il risultato di 1-2
Chi sono stati i marcatori della partita Lecce - Bologna?
Il marcatore del Lecce è stato Amar Fatah al 64' mentre i marcatori del Bologna sono stati Riccardo Orsolini al 17' e Jay Enem al 75'
PREPARTITA
Lecce - Bologna è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Arbitro di Lecce - Bologna sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Luca Pairetto
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
32
Fuorigioco
13
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
1.5
Falli per cartellino
10.6
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2026
Serie A
Napoli-Como 1-2
14-09-2026
Serie A
Inter-Udinese 5-3
Attualmente il Lecce si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece il Bologna si trova 13° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Lecce ha segnato 6 gol e ne ha subiti 12; il Bologna ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Lecce ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Monza e il Milan ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Napoli e il Torino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 3-0 mentre Il Bologna ha incontrato il Torino pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Federico Bernardeschi con 1 gol.
Lecce e Bologna si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 3 volte, il Bologna ha vinto 17 volte mentre i pareggi sono stati 14.
Lecce-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 21 sfide di Serie A contro il Bologna (8N, 12P): 2-0 il 18 settembre 2011 (reti di Guillermo Giacomazzi e Carlos Grossmüller), con Eusebio Di Francesco in panchina.
Il Bologna è imbattuto da 11 gare di Serie A contro il Lecce (7V, 4N): è la serie senza sconfitte attualmente più lunga per i rossoblù considerando le avversarie attualmente nella competizione.
Lecce e Bologna hanno pareggiato tutte le ultime tre sfide di Serie A allo Stadio Via del Mare; i pugliesi non hanno mai terminato in parità quattro incontri interni consecutivi contro una singola avversaria nella competizione.
Il Bologna ha raccolto solo due punti finora in questo campionato (2N, 3P) e, considerando tre punti a vittoria da sempre, non ha mai ottenuto meno di tre punti dopo le prime sei gare giocate in una stagione di Serie A.
Dopo il ko nel primo incontro interno di questo campionato contro la Roma (0-4), il Lecce ha vinto il successivo contro il Monza (3-2); solo una volta nella sua storia in Serie A, il Lecce è rimasto imbattuto in almeno due delle prime tre gare casalinghe avendo subito almeno sei gol (nel 2024/25, un successo, un pareggio e una sconfitta con sei reti incassate).
Il Lecce è la squadra attualmente in Serie A che aspetta il pareggio da più incontri consecutivi: nove, parziale in cui la formazione pugliese ha raccolto cinque successi e quattro sconfitte (tre delle quali nel torneo in corso).
Il Bologna ha guadagnato cinque punti in meno rispetto allo scorso campionato dopo lo stesso numero di giornate (2 vs 7), nessuna squadra ha una differenza peggiore (-5 anche per il Napoli); dall'altra parte, il Lecce ne ha ottenuti quattro in più, solo Lazio (+7) e Cagliari (+5) hanno fatto meglio da questo punto di vista.
Lecce (uno) e Bologna (due) sono due delle tre squadre, insieme al Genoa (due), che hanno segnato meno gol su azione in questa Serie A; più in generale, il Bologna ha realizzato solo tre gol con 67 tiri effettuati nel torneo in corso, registrando la peggior percentuale realizzativa di questo campionato (4.5%).
Lassana Coulibaly ha esordito in Serie A contro il Bologna il 22 agosto 2021 con la Salernitana e, inoltre, è andato a segno nel suo ultimo match contro i rossoblù al Via del Mare (il 28 settembre 2025). Dopo la doppietta contro il Monza, può diventare il primo giocatore a realizzare almeno tre centri nelle prime tre gare interne del Lecce in una stagione nella competizione nell'era dei tre punti a vittoria.
Il Lecce è la vittima preferita di Riccardo Orsolini in Serie A, con sette gol; tuttavia, solo Boulaye Dia (159) ha un minutaggio più alto del calciatore del Bologna (94) tra gli attaccanti che non hanno ancora tentato neanche una conclusione in questo campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: