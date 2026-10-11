Continua la striscia di risultati utili consecutivi del Milan, ancora imbattuto in Serie A in questa stagione. I rossoneri salgono a 12 punti, stazionando al 5° posto, e sono attesi da un doppio impegno questa settimana. Prima saranno di scena a Salisburgo in Europa League, successivamente ospiteranno l’Atalanta al Meazza.

Il Sassuolo ha visto interrompersi la striscia di tre risultati ultili consecutivi, culminata con la vittoria di prestigio ai danni della Juventus, nell'ultima giornata prima della pausa con la sconfitta esterna maturata a Monza. Inutile la rete di Adzic nel finale di gara. I neroverdi hanno totalizzato 7 punti nelle prime cinque giornate e si trovano esattamente a metà classifica.13:37

Il Milan è una delle quattro squadre ancora imbattute in Serie A e, con i suoi 11 punti conquistati, si trova al 5° posto in classifica, alle spalle (-1) del sorprendente Cagliari. A seguito dei due pareggi consecutivi negli scontri diretti contro Juventus e Lazio, i rossoneri sono tornati alla vittoria strapazzando il Lecce a San Siro con un netto 3-0.13:41

I PRECEDENTI. La prima sfida tra Sassuolo e Milan risale al 12 Gennaio del 2014 e terminò 4-3 per gli emiliani grazie alla prestazione mostruosa di Domenico Berardi. Da quel momento sono 24 le gare disputate tra le due squadre con i rossoneri in vantaggio 11 vittorie a 8. Nonostante la supremazia dei lombardi si può comunque affermare che i neroverdi siano una vera e propria bestia nera per il Diavolo, compagine ben più blasonata rispetto agli avversari. Nell'ultimo precedente in Serie A il Sassuolo ha vinto tra le mura del Mapei 2-0 grazie alle reti del solitp Berardi e di Laurienté.13:55

Le sqaudre sono nel tunnel e pronte a scendere in campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Sassuolo-Milan!17:57

Gioco frammentato negli ultimi minuti. Ora è a terra Leysen e sta arrivando la barella anche per lui. Si prevede un recupero corposo.18:26

Primo tempo poco emozionante a Reggio Emilia. Ci prova il Milan nel finale a dare una scossa alla partita ma Muric risponde presente sui tentativi di Ramos, Moreira e Pavlovic. Amorim e Aquilani entrambi costretti a utilizzare un cambio a causa degli infortuni di Gabbia e Leysen.18:56

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Sassuolo - Milan? La gara tra Sassuolo e Milan si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Sassuolo - Milan? L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Milan sarà Alberto Santoro Dove si gioca Sassuolo - Milan? La partita si gioca a Reggio Emilia In che stadio si gioca Sassuolo - Milan? Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Diego Moreira con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Milan? La gara tra Sassuolo e Milan si è conclusa con il risultato di 1-1 Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Milan? Il marcatore del Sassuolo è stato Cas Odenthal al 68' mentre il marcatore del Milan è stato Adrien Rabiot al 63'

PREPARTITA

Sassuolo - Milan è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 18:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Milan sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Francesco Fourneau Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 52 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 8 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2026 Serie A Juventus-Parma 2-0 11-09-2026 Serie A Venezia-Fiorentina 2-4

Attualmente il Sassuolo si trova 10° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Milan si trova 5° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10; il Milan ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Sassuolo ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Juventus e il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Lazio e il Lecc ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 2-1 mentre Il Milan ha incontrato il Lecce vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Vasilije Adzic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ruben Filipe Marques Diogo Amorim è Diego Moreira con 3 gol.

Sassuolo e Milan si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 8 volte, il Milan ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Sassuolo-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sette delle ultime nove sfide di Serie A contro il Milan (4V, 3N), tra cui le tre più recenti (1V, 2N) - la sua serie più lunga senza sconfitte contro questa avversaria nella competizione.

Il Milan ha perso l'ultima trasferta di Serie A contro il Sassuolo, dopo una serie di imbattibilità di otto incontri (6V, 2N) - l'ultima volta che i rossoneri sono stati sconfitti in due gare esterne di fila contro i neroverdi nella competizione risale al 2016 (tre in quell'occasione).

Il Sassuolo ha trovato un solo successo nelle ultime 10 gare contro il Milan nel corso dei gironi d'andata di Serie A (3N, 6P): 3-1 il 28 novembre 2021 (successo in rimonta con le reti di Gianluca Scamacca e Domenico Berardi, intervallate da un autogol di Simon Kjaer).

Dopo tre vittorie e due pareggi, il Milan può rimanere imbattuto in ciascuna delle prime sei gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 2022/23; tuttavia, i rossoneri possono anche trovare tre pareggi nelle prime sei giornate per la prima volta dal 2018/19.

Il Sassuolo ha vinto otto delle ultime 11 gare casalinghe di Serie A (3P) - dall'inizio del girone di ritorno dello scorso campionato, solo l'Inter (10) e la Roma (nove) hanno registrato più successi interni (otto anche per il Napoli).

Il Sassuolo è, insieme al Monza, una delle due squadre che hanno sia segnato che subito almeno un gol in ciascuna gara di questa Serie A; le uniche occasioni in cui i neroverdi hanno trovato la rete in ciascuna delle prime sei partite stagionali nel massimo campionato sono state nel 2015/16, nel 2018/19 e nel 2020/21.

Solo il Como (41) e la Juventus (38) hanno effettuato più conclusioni da fuori area rispetto al Sassuolo in questo avvio di Serie A (35) - dall'altra parte, nessuna squadra ha tentato meno tiri dalla distanza rispetto al Milan (14, come il Parma).

Il Milan è la squadra con la più alta percentuale realizzativa in questa Serie A: 15.6%, avendo trovato 10 reti con 64 conclusioni; dall'altro lato, il Sassuolo ha segnato una rete in meno (nove) con 22 tiri in più (86).

Domenico Berardi ha segnato ben 12 gol in 20 sfide di Serie A contro il Milan; in tutta la storia della competizione, solo Silvio Piola (22) ed Enrico Chiesa (14) hanno all'attivo più centri contro i rossoneri (a 12 anche Antonio Di Natale, Carlo Reguzzoni e Stefano Nyers).

Diego Moreira ha segnato tre gol con il Milan in Serie A in 127 minuti spalmati in tre presenze; solo due giocatori hanno realizzato quattro gol nelle prime quattro gare con i rossoneri nella competizione negli anni 2000: Mario Balotelli nel 2013 e Krzysztof Piatek nel 2019.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: