Succede tutto nel secondo tempo con Sassuolo e Milan si dividono la posta in palio. Dopo un primo tempo poco emozionante tocca a Rabiot sbloccare la partita al 63° con un mancino potente sul primo palo. Non tarda ad arrivare la reazione dei neroverdi con Odenthal che capitalizza un’indecisione della difesa avversaria sugli sviluppi di un calcio d’angolo e batte Maignan al minuto 68.
Il Sassuolo sale a quota 8 punti rimanendo al 10° posto in classifica. Nel prossimo turno di campionato i neroverdi saranno ospitati dal Frosinone.
Continua la striscia di risultati utili consecutivi del Milan, ancora imbattuto in Serie A in questa stagione. I rossoneri salgono a 12 punti, stazionando al 5° posto, e sono attesi da un doppio impegno questa settimana. Prima saranno di scena a Salisburgo in Europa League, successivamente ospiteranno l’Atalanta al Meazza.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A Enilive!20:03
90'+4'
TRIPLICE FISCHIO AL MAPEI STADIUM DI REGGIO EMILIA! Sassuolo-Milan 1-120:02
90'+4'
OCCASIONE SASSUOLO ALLO SCADERE! Thorstvedt ha il pallone che potrebbe consegnare la partita al Sassuolo ma il suo mancino dal limite dell'area viene bloccato in due tempi da Maignan.20:01
90'+4'
Kristian Thorstvedt è il primo ammonito nelle fila del Sassuolo.20:01
90'+2'
Sul punto di battuta va Laurientè che va verso la porta ma calcia ampiamente a lato.19:58
90'+1'
Punizione battuta velocemente dal Sassuolo con Bowie che riceve sul vertice sinistro. Spallata plateale di Pavlovic che viene ammonito. Buona occasione ora per il Sassuolo.19:57
90'
Quattro minuti di recupero.19:56
90'
Cross mal calibrato da destra da parte di Moreira. Hutchinson si impegna e tiene il pallone in campo ma non riesce a dare continuità alla manovra offensiva rossonera.19:56
88'
Occasione per Thorstvedt che insacca alle spalle di Maignan su un bel cross di Berardi da destra. Il gioco era però fermo per un blocco irregolare di Bowie a centro area.19:54
87'
Ammonizione per Gonçalo Ramos che perde tempo portando via il pallone dal punto di battuta di una punzione avversaria.19:53
85'
Gila subisce la pressione di Laurienté e perde il controllo del pallone. Il contropiede neroverde viene fermato sul nascere dal fischio tempestivo di Forneau che ha ravvisato un intervento falloso ai danni del difensore spagnolo.19:52
85'
5° sostituzione Milan. Esce Samuel Chukwueze ed entra Omari Hutchinson.19:50
83'
OCCASIONE MILAN! Scambio tra Cissé e Modric con il primo che riceve sul vertice sinistro e va con la conclusione a giro. Si oppone con i pugni Muric.19:49
80'
Velo di Laurienté a favorire Bakola che entra in possesso con spazio davanti a se. Il suo pallonte in profondità per Bowie viene facilmente intercettato da De Winter.19:46
79'
5° sostituzione Sassuolo. Esce Nemanja Matic ed entra Luca Lipani.19:45
79'
4° sostituzione Sassuolo. Esce Ignace Van der Brempt ed entra Simone Cinquegrano.19:44
78'
4° sostituzione Milan. Esce Christian Pulisic ed entra Alphadjo Cisse.19:44
78'
3° sostituzione Milan. Esce Yunus Musah ed entra Ardon Jashari.19:44
77'
Cross da sinistra a trovare Chukwueze sul secondo palo che di testa prova a mettere al centro. Palla leggermente lunga per Pavlovic con la difesa del Sassuolo che riesce ad allontanare.19:43
76'
Ancora un'iniziativa ragionata da parte degli emiliani che, una volta trovato il vantaggio, hanno pian piano preso possesso del terreno di gioco.19:42
74'
Possesso palla prolungato da parte del Sassuolo. Il Milan chiude tutti gli spazi.19:40
71'
OCCASIONE MILAN! Si è stappata la partita! Pulisic trova un gran pallone per Chukwueze che attacca la profondità. L'esterno rossonero raggiunge la palla all'interno dell'area di rigore e calcia addosso a Muric uscito coraggiosamente sui suoi piedi.19:37
68'
GOOL!! SASSUOLO-Milan 1-1!! Rete di Cas Odenthal! Sugli sviluppi la palla finisce al centro in mezzo a tantissimi giocatori. Odenthal è il più veloce a girare il pallone e supera Maignan dal limite dell'area piccola.
Ancora Bowie che va a vincere il duello fisico con Pavlovic. Il suo mancino viene deviato in corner.19:33
66'
DOPPIA OCCASIONE SASSUOLO!! Brutta palla persa dal Milan in uscita. Bowie avanza e piazza con il piattone sinistro. Maignan respinge ma il pallone finisce a Laurienté che, da destra, mette palla al centro dove Thorstvedt prova la deviazione di tacco che viene bloccata nuovamente da Maignan.19:33
65'
Prova a reagire immediatamente il Sassuolo ma la palla di Berardi è troppo lunga per Laurienté. Rimessa dal fondo.19:31
63'
GOOL!! Sassuolo-MILAN 0-1!! Rete di Adrien Rabiot! Una bordata di Rabiot da sinistra sul primo palo sorprende Muric e manda il Milan in vantaggio! Assist di Luka Modric.
Ripartenza Milan con Musah che conduce a grande velocità nella metà campo avversaria. Non trova il tempo il centrocampista rossonero per servire i tagli di Pulisic e Ramos e va a perdere palla.19:29
60'
3° sostituzione Sassuolo. Esce Vasilije Adzic ed entra Kristian Thorstvedt.19:26
60'
2° sostituzione Sassuolo. Esce Sebastiano Esposito ed entra Kieron Bowie.19:26
59'
Trova spazio il Milan che parte in contropiede. Ramos va alla conclusione dalla distanza ma calcia larghissimo.19:27
59'
OCCASIONE SASSUOLO! Berardi sfida Pavlovic per entrare in area di rigore e serve Adzic con un buon pallone verso il limite dell'area piccola. Adzic resiste di fisico a Gila e calcia da posizione defilata trovando la parata in uscita bassa di Maignan.19:27
57'
Fase di stallo con il Milan che ha calato leggermente il ritmo.19:24
54'
Chukwueze va in profondità mandando Goncalo Ramos sulla destra. L'attaccante portoghese perde il controllo del pallone che schizza nuovamente sul destro di Chukwueze che va a mettere palla al centro. Allontana la difesa neroverde.19:20
52'
Ancora palla per Laurienté che nuovamente viene mangiato da Mario Gila che va a prendersi palla e calcio di punizione.19:18
52'
Lancio per Laurienté che aggancia con il mancino ma subisce il grande recupero di Gila.19:17
50'
Il Milan continua a spingere sull'onda del buon finale di primo tempo. Rabiot cambia da sinistra e trova Chukwueze sul palo lontano che mette giù la palla e crossa forte al centro. Allontana la difesa emiliana.19:17
49'
Slalom di Moreira che semina il panico sulla fascia sinistra e riesce a toccare per Rabiot che, dal fondo, riesce a conquistare un altro corner per il Milan.19:15
48'
Buon cambio di campo di Modric che pesca Moreira a sinistra. L'esterno rossonero punta la difesa e perde il pallone in un primo momento, per poi recuperarlo e conquistare un tiro dalla bandierina.19:14
46'
2° sostituzione Milan. Esce Pervis Estupiñán ed entra Luka Modric.19:11
46'
SI RIPARTE! Sassuolo in possesso del pallone.19:11
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.18:57
Primo tempo poco emozionante a Reggio Emilia. Ci prova il Milan nel finale a dare una scossa alla partita ma Muric risponde presente sui tentativi di Ramos, Moreira e Pavlovic. Amorim e Aquilani entrambi costretti a utilizzare un cambio a causa degli infortuni di Gabbia e Leysen.18:56
45'+8'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Sassuolo-Milan 0-018:54
45'+6'
MILAN VICINO AL VANTAGGIO! Ancora Mooreira cercato sulla sinistra. Il cross verso il secondo palo trova Pavlovic libero che prova a schiacciare di testa. Muric ancora decisivo.18:53
45'+4'
OCCASIONE MILAN! Giocata di Moreira che riceve nel cuore dell'area di rigore e riesce a girarsi e andare alla conclusione con l'uomo addosso. Si allunga Muric a respingere. Buon Milan in questo finale di primo tempo.18:53
45'+3'
Fallo tattico di De Winter a fermare la ripartenza di Laurienté. Altro giallo per i rossoneri.18:49
45'+2'
Scambio veloce sulla sinistra con Rabiot che arriva sul fondo e mette un ottimo cross. Pulisic taglia sul palo lontano ma non riesce a raggiungere la sfera.18:49
45'
Sette minuti di recupero.18:47
45'
Esposito punta De Winter sul vertice sinistro e sembra averlo superato. Arriva invece un grande intervento difensivo del belga che strappa il pallone e fa partire il contropiede rossonero.18:47
43'
ANCORA GONCALO RAMOS! Cross pennellato da destra dove Ramos si trova libero a colpire di testa ma non riesce a schiacciare. Muric si rifugia in corner.18:46
43'
Ramos avanza a destra, sposta la palla di tacco sul mancino e va alla conclusione. Muric respinge sul primo palo.18:45
42'
Berardi sistema il pallone e calcia al centro consegnando la palla tra le braccia di Maignan.18:43
41'
Berardi salta secco Estupinan che gli si aggrappa alla maglietta per fermarlo sulla trequarti. Ammonito.18:43
41'
I rossoneri provano ad accelerare le operazioni ma Estupian perde palla sulla sinistra e il Milan rischia di subire il contropiede.18:42
39'
Ripiegamento difensivo di Berardi che poi va a servire una sovrapposizione che non è mai avvenuta. Palla regalata nuovamente al Milan.18:40
37'
Tanti gli errori tecnici in questa prima frazione di gioco. La partita non prende ritmo.18:39
36'
Rabiot va centralmente a servire Goncalo Ramos ma arriva puntuale la chiusura di Caleta-Car.18:37
32'
Punizione da sinistra per il Milan con Moreira che batte verso l'area piccola. Rabiot anticipa tutti e di testa manda sopra la traversa.18:33
30'
La partita fatica a decollare. Ritmo spezzettato dai frequenti fischi a centrocampo.18:34
28'
Si rialza Moreira e si ricomincia a giocare.18:29
27'
Scontro tra Moreira e Van der Brempt con quest'ultimo che colpisce involontariamente l'avversario con la spalla sulla nuca. Rimane a terra anche l'esterno rossonero.18:29
26'
1° sostituzione Sassuolo. Esce Fedde Leysen ed entra Cas Odenthal.18:28
26'
Leysen esce saltellando su un piede solo aiutato dallo staff medico.18:27
25'
Gioco frammentato negli ultimi minuti. Ora è a terra Leysen e sta arrivando la barella anche per lui. Si prevede un recupero corposo.18:26
23'
Laurienté riceve largo a sinistra da Esposito e si accentra per andare a colpire con il destro. Palla fuori dallo specchio.18:24
20'
1° sostituzione Milan. Esce Matteo Gabbia ed entra Koni De Winter.18:21
20'
Barella in campo per Matteo Gabbia che non riesce a mettersi in piedi. Arriva il primo cambio per Allegri.18:21
18'
Gabbia sembra a non riuscire a continuare la sua partita avendo subito un problema fisico durante una scivolata. Non riesce a camminare il difensore rossonero.18:20
17'
Milan nuovamente in attacco. Tocco di Pulisic per Pavlovic che viene murato immediatamente dalla difesa neroverde.18:19
16'
Recupero di Laurienté che prova a far partire il contropiede lanciando Adzic. Si ricompatta bene la difesa lombarda e Gila chiude in tackle.18:19
15'
Il Milan sta gestendo bene il pallone a centrocampo ma non riesce ad affondare.18:17
12'
Buona iniziativa di Ramos che raggiunge il fondo leggermente defilato a destra. Palla al centro, velo di Pulisic e Moreira viene anticipato all'ultimo dalla difesa avversaria.18:14
11'
Momento di confusione in campo dovuto ad un fischio proveniente dagli spalti. Laurienté si ferma su un calcio d'angolo a favore del Sassuolo e il Milan tenta il contropiede. Muric esce altissimo e mette in rimessa laterale.18:13
9'
Moreira tenta la conclusione volante su un pallone messo fuori dalla difesa avversaria che riesce a murare il tiro.18:11
8'
Il Sassuolo sviluppa a sinistra e libera Bakola per la conclusione dalla distanza. Palla sopra la traversa.18:09
5'
Azione insistita del Sassuolo con Esposito servito nel cuore dell'area di rigore. La difesa rossonera riesce a liberare con un po' di affanno.18:06
2'
Intervento in netto ritardo di Musah su Bakola. Solo richiamo verbale da parte del direttore di gara.18:04
1'
Prova da subito a gestire il pallone il Milan. La palla filtrante a cercare Moreira viene intercettata da Van der Brempt.18:03
INIZIA LA PARTITA! Fischia Forneau e il Milan muove il primo pallone del match.18:01
Le sqaudre sono nel tunnel e pronte a scendere in campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Sassuolo-Milan!17:57
A disposizione Milan. Bouyer, Torriani, Bartesaghi, Diawara, Camarda, Cissé, Comotto, De Winter, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Modric, Terracciano F., Tomori.17:46
FORMAZIONE UFFICIALE MILAN. 4-4-2. Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Ramos.17:37
FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO. 4-3-3. Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté.17:37
Il direttore di gara designato è il sig. Francesco Forneau della sezione di Roma 1.13:57
I PRECEDENTI. La prima sfida tra Sassuolo e Milan risale al 12 Gennaio del 2014 e terminò 4-3 per gli emiliani grazie alla prestazione mostruosa di Domenico Berardi. Da quel momento sono 24 le gare disputate tra le due squadre con i rossoneri in vantaggio 11 vittorie a 8. Nonostante la supremazia dei lombardi si può comunque affermare che i neroverdi siano una vera e propria bestia nera per il Diavolo, compagine ben più blasonata rispetto agli avversari. Nell'ultimo precedente in Serie A il Sassuolo ha vinto tra le mura del Mapei 2-0 grazie alle reti del solitp Berardi e di Laurienté.13:55
Il Milan è una delle quattro squadre ancora imbattute in Serie A e, con i suoi 11 punti conquistati, si trova al 5° posto in classifica, alle spalle (-1) del sorprendente Cagliari. A seguito dei due pareggi consecutivi negli scontri diretti contro Juventus e Lazio, i rossoneri sono tornati alla vittoria strapazzando il Lecce a San Siro con un netto 3-0.13:41
Il Sassuolo ha visto interrompersi la striscia di tre risultati ultili consecutivi, culminata con la vittoria di prestigio ai danni della Juventus, nell'ultima giornata prima della pausa con la sconfitta esterna maturata a Monza. Inutile la rete di Adzic nel finale di gara. I neroverdi hanno totalizzato 7 punti nelle prime cinque giornate e si trovano esattamente a metà classifica.13:37
Siamo al Mapei Stadium di Reggio Emilia! Il Sassuolo di Alberto Aquilani ospita il Milan di Ruebn Amorim.13:34
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sassuolo e Milan, gara valida per la 6° giornata di Serie A Enilive. 13:32
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori13:32
La gara tra Sassuolo e Milan si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Milan?
L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Milan sarà Alberto Santoro
Dove si gioca Sassuolo - Milan?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Milan?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Diego Moreira con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Milan?
La gara tra Sassuolo e Milan si è conclusa con il risultato di 1-1
Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Milan?
Il marcatore del Sassuolo è stato Cas Odenthal al 68' mentre il marcatore del Milan è stato Adrien Rabiot al 63'
PREPARTITA
Sassuolo - Milan è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 18:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Sassuolo - Milan sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Francesco Fourneau
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
52
Fuorigioco
7
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
8
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
6.5
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2026
Serie A
Juventus-Parma 2-0
11-09-2026
Serie A
Venezia-Fiorentina 2-4
Attualmente il Sassuolo si trova 10° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Milan si trova 5° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Il Sassuolo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10; il Milan ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5.
In casa il Sassuolo ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Juventus e il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Lazio e il Lecc ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 2-1 mentre Il Milan ha incontrato il Lecce vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Vasilije Adzic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ruben Filipe Marques Diogo Amorim è Diego Moreira con 3 gol.
Sassuolo e Milan si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 8 volte, il Milan ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Sassuolo-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sette delle ultime nove sfide di Serie A contro il Milan (4V, 3N), tra cui le tre più recenti (1V, 2N) - la sua serie più lunga senza sconfitte contro questa avversaria nella competizione.
Il Milan ha perso l'ultima trasferta di Serie A contro il Sassuolo, dopo una serie di imbattibilità di otto incontri (6V, 2N) - l'ultima volta che i rossoneri sono stati sconfitti in due gare esterne di fila contro i neroverdi nella competizione risale al 2016 (tre in quell'occasione).
Il Sassuolo ha trovato un solo successo nelle ultime 10 gare contro il Milan nel corso dei gironi d'andata di Serie A (3N, 6P): 3-1 il 28 novembre 2021 (successo in rimonta con le reti di Gianluca Scamacca e Domenico Berardi, intervallate da un autogol di Simon Kjaer).
Dopo tre vittorie e due pareggi, il Milan può rimanere imbattuto in ciascuna delle prime sei gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 2022/23; tuttavia, i rossoneri possono anche trovare tre pareggi nelle prime sei giornate per la prima volta dal 2018/19.
Il Sassuolo ha vinto otto delle ultime 11 gare casalinghe di Serie A (3P) - dall'inizio del girone di ritorno dello scorso campionato, solo l'Inter (10) e la Roma (nove) hanno registrato più successi interni (otto anche per il Napoli).
Il Sassuolo è, insieme al Monza, una delle due squadre che hanno sia segnato che subito almeno un gol in ciascuna gara di questa Serie A; le uniche occasioni in cui i neroverdi hanno trovato la rete in ciascuna delle prime sei partite stagionali nel massimo campionato sono state nel 2015/16, nel 2018/19 e nel 2020/21.
Solo il Como (41) e la Juventus (38) hanno effettuato più conclusioni da fuori area rispetto al Sassuolo in questo avvio di Serie A (35) - dall'altra parte, nessuna squadra ha tentato meno tiri dalla distanza rispetto al Milan (14, come il Parma).
Il Milan è la squadra con la più alta percentuale realizzativa in questa Serie A: 15.6%, avendo trovato 10 reti con 64 conclusioni; dall'altro lato, il Sassuolo ha segnato una rete in meno (nove) con 22 tiri in più (86).
Domenico Berardi ha segnato ben 12 gol in 20 sfide di Serie A contro il Milan; in tutta la storia della competizione, solo Silvio Piola (22) ed Enrico Chiesa (14) hanno all'attivo più centri contro i rossoneri (a 12 anche Antonio Di Natale, Carlo Reguzzoni e Stefano Nyers).
Diego Moreira ha segnato tre gol con il Milan in Serie A in 127 minuti spalmati in tre presenze; solo due giocatori hanno realizzato quattro gol nelle prime quattro gare con i rossoneri nella competizione negli anni 2000: Mario Balotelli nel 2013 e Krzysztof Piatek nel 2019.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: