LIVE MILAN - JUVENTUS 0-1 - SERIE A - 11 NOVEMBRE 2018. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano. Tra pochi minuti prenderà il via Milan-Juventus, attesissimo big match del 12° turno di serie A.

Tridente "pesante" per Massimiliano Allegri, che torna nello stadio in cui vinse lo scudetto 2011 con Dybala-Cristiano Ronaldo-Mandzukic.

Diverse assenze per Gennaro Gattuso, che punta su Bakayoko in mediana e Castillejo in avanti, a fianco del recuperato Higuain. Cutrone parte dalla panchina.