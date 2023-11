Dal Brianteo U-Power Stadium è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.22:45

Sosta per le Nazionali, fra due settimane la tredicesima giornata: i ragazzi di Palladino faranno visita al Cagliari mentre la squadra di Juric è attesa dal Bologna.22:45

Colpani, fresco di convocazione, risponde al momenteaneo vantaggio di Ilic, Sanabria si divora il tap-in dopo una gran parata di Di Gregorio ancora su Ilic, Milinkovic-Savic attento sul sinistro di Valentin Carboni: un punto che muove la classifica di entrambe le squadre.22:46

90'+5' FINITA! Monza-Torino 1-1, triplice fischio di Doveri.22:40

90'+5' Doveri ammonisce anche Juric per proteste.22:40

90'+4' AMMONITO Radonjic per proteste.22:40

90'+4' Azione di Radonjic, Lazaro rimane in piedi in area nonostante un contatto, Doveri fa proseguire.22:39

90'+2' Da corner, mischia in area granata, sinistro di Kyriakopoulos, Buongiorno s'immola.22:38

90'+2' Traversone di Kyriakopoulos, Lazaro si rifugia in angolo.22:37

90'+1' OCCASIONE MONZA! Colombo di tacco libera in area Valentin Carboni che rientra sul sinistro, Milinkovic-Savic salva con il piede.22:37

90' Quattro minuti di recupero.22:36

90' SOSTITUZIONE MONZA. D'Ambrosio lascia il campo a favore di Pedro Pereira.22:35

89' AMMONITO Valentin Carboni, intervento da tergo su Gineitis.22:35

86' SOSTITUZIONE TORINO. Esce anche Tameze, dentro Vojvoda.22:32

86' SOSTITUZIONE TORINO. Finisce la gara di Sanabria, Juric si gioca la carta Radonjic.22:32

85' Zapata s'incunea in area ma chiude troppo il sinistro, palla in fallo laterale.22:31

84' Pessina a terra, gioco fermo per qualche istante.22:30

82' Kyriakopoulos preme sulla fascia, cross da dimenticare.22:28

81' SOSTITUZIONE MONZA. Applausi per Colpani, spezzone per Valentin Carboni.22:27

80' OCCASIONE TORINO! Staffilata di sinistro di Ilic, Di Gregorio ci arriva con la punta delle dita, Sanabria spara il tap-in sull'esterno della rete.22:26

78' Colpani si defila sulla destra, Ilic anticipa Colombo.22:25

75' Ritmi leggermente calati, le due squadre si affrontano sulla mediana.22:21

73' Birindelli cambia gioco per Dany Mota, Tameze è ben posizionato.22:19

72' SOSTITUZIONE TORINO. Zima prende il posto di Rodriguez.22:18

70' Ilic cerca Zapata nel corridoio, suggerimento troppo profondo.22:15

68' AMMONITO Kyriakopoulos per proteste.22:14

67' AMMONITO Gineitis, irruente su Colpani.22:13

65' GOL! MONZA-Torino 1-1! Rete di Colpani. Rinvio di Di Gregorio, Colombo prolunga, Gineitis si perde Colpani che scatta in campo aperto e fredda Milinkovic-Savic con un piatto preciso.



64' Lancio per Zapata, Caldirola fa buona guardia. 22:10

62' Braccio largo di Caldirola su Zapata, Doveri lo avverte.22:08

60' Subito Dany Mota in avanti, tiro neutralizzato da Buongiorno.22:05

58' SOSTITUZIONE MONZA. Palladino aumenta il peso offensivo: Dany Mota per Bondo, Pessina scala in mediana.22:04

58' SOSTITUZIONE MONZA. Energie fresche sulla fascia: Birindelli per Ciurria.22:03

57' OCCASIONE MONZA! Reazione immediata con Pessina che serve in area Colpani, sinistro piazzato, Milinkovic-Savic si allunga e respinge.22:06

55' GOL! Monza-TORINO 0-1! Rete di Ilic. Zapata lavora palla in area e serve l'accorrente Ilic che gira il sinistro alle spalle di Di Gregorio.



54' Ciurria se ne va sulla destra, cross mal calibrato.21:59

52' Azione prolungata dei granata, Rodriguez dalla sinistra, Zapata manca l'aggancio in area.21:58

51' Vlasic centra basso da destra, il cross taglia tutta l'area senza trovare compagni.21:56

49' Zapata si gira in area ma il suo sinistro si perde a lato.21:55

48' Ciurria in verticale per Colombo, Buongiorno è in vantaggio.21:53

46' COMINCIA LA RIPRESA. Monza-Torino 0-0, nessun cambio durante l'intervallo.21:51

Palladino ha bisogno di aumentare il peso offensivo; Juric deve alzare la qualità delle giocate in fase di rifinitura.21:36

Frazione tattica, equilibrata e combattuta, giocata a buoni ritmi: Zapata impegna Di Gregorio, Colpani e Gagliardini sfiorano il vantaggio, Rodriguez segna ma Doveri valuta - in ritardo - un fallo in attacco di Zapata su Caldirola. Infortunio per Linetty.21:46

45'+1' FINE PRIMO TEMPO. Monza-Torino 0-0, annullato un gol a Rodriguez.21:33

45'+1' Punizione di Ilic, D'Ambrosio di testa anticipa Zapata in angolo.21:32

45' Un minuto di recupero.21:32

43' OCCASIONE MONZA! Colpani centra d'esterno, incornata di Gagliardini, Milinkovic-Savic reattivo.21:30

41' Tentativo da fuori di D'Ambrosio, tiro centrale, Milinkovic-Savic blocca in due tempi.21:27

40' L'azione prosegue, Ilic dalla distanza, sinistro fiacco, nessun problema per Di Gregorio.21:27

40' Vlasic tocca al limite per Zapata, destro contrato da Caldirola.21:26

38' Colombo si fa spazio ai 20 metri, sinistro strozzato a lato.21:25

37' Ilic calibra dalla sinistra, Zapata da ottima posizione spreca di testa sul fondo.21:24

35' Zapata entra in area e cerca lo scarico verso Sanabria, Gagliardini si frappone.22:19

34' SOSTITUZIONE TORINO. Linetty non ce la fa a continuare, spazio a Gineitis.21:21

33' Problemi muscolari per Linetty, gioco fermo.21:19

32' Zapata dialoga con Sanabria, destro murato da Carboni.21:18

29' Colpani addomestica per Colombo, il suo sinistro dai 20 metri sorvola la traversa.22:01

26' Ciurria spinge sulla fascia, Rodriguez concede il primo angolo della gara.21:15

25' GOL ANNULLATO TORINO! Rodriguez scarica il sinistro sotto la traversa, Doveri annulla per un fallo in attacco di Zapata su Caldirola.21:14

24' Colpani prova a scattare per vie centrali, copertura preziosa di Linetty.21:10

22' Giro palla dei padroni di casa, pressing alto dei granata.21:09

20' Lazaro in verticale per Vlasic, ottima chiusura di Bondo.21:08

19' Tiro cross di Colpani, Colombo la sfiora di tacco, palla sul fondo.21:05

17' Punizione sprecata dai granata, schema macchinoso, Carboni libera l'area.21:04

15' Sanabria riceve al limite da Vlasic, destro centrale, facile preda di Di Gregorio.21:01

13' Gagliardini a terra, gioco fermo per qualche istante.20:59

12' Ilic crossa basso dalla sinistra, destro in allungo di Vlasic, ampiamente a lato.21:00

11' OCCASIONE MONZA! Colombo prolunga di testa per Colpani che entra in area e incrocia il sinistro, fuori non di molto.20:58

10' Lazaro scende sulla sinistra, Pessina lo contiene.20:56

8' Linetty prova a sfondare centralmente, Caldirola è favorito da un rimpallo su Zapata.20:54

7' OCCASIONE TORINO! Zapata esplode il destro dai 25 metri, Di Gregorio si distende e respinge.20:53

4' Carboni in proiezione offensiva, cross deviato da Bellanova, Milinkovic-Savic evita l'angolo.20:50

3' Lazaro centra dalla sinistra, Bellanova la spizza di testa senza riuscire ad indirizzarla verso la porta.21:06

1' INIZIA Monza-Torino, palla ai granata.20:47

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Doveri.20:39

Juric opta per Vlasic alle spalle del tandem Sanabria-Zapata, Lazaro preferito a Vojvoda sull'out di sinistra.19:53

Palladino si affida a Colombo, prima punta, con Pessina-Colpani a supporto. Prima da titolare per Bondo in mediana, Carboni al posto di Pablo Mari in difesa.20:52

3-4-1-2 per il Torino: Milinkovic-Savic - Tameze, Buongiorno, Rodriguez - Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro - Vlasic - Sanabria, Zapata. A disp.: Gemello, Popa, Zima, N'Guessan, Sazonov, Soppy, Vojvoda, Gineitis, Radonjic, Karamoh, Seck, Pellegri.20:37

Ecco le formazioni. Monza con il 3-4-2-1: Di Gregorio - D'Ambrosio, Caldirola, Andrea Carboni - Ciurria, Gagliardini, Bondo, Kyriakopoulos - Colpani, Pessina - Colombo. A disp.: Lamanna, Gori, Sorrentino, Pedro Pereira, Birindelli, Cittadini, Donati, Bettella, Franco Carboni, Valentin Carboni, Akpa Akpro, Machin, Ferraris, Maric, Dany Mota.20:55

Squadre separata da un solo punto in classifica: i lombardi, ancora imbattuti tra le mura amiche (2V, 3N), affrontano i granata, reduci da due successi di fila (vs Lecce e Sassuolo).16:18

Al Brianteo tutto pronto per Monza-Torino, dodicesima giornata di Serie A.16:16