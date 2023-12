Grazie per avere seguito con noi la diretta di Cagliari-Sassuolo, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:51

Nel prossimo turno di campionato per il Cagliari impegno in trasferta sul campo del Napoli, il Sassuolo affronterà fuori casa l'Udinese.22:51

Rimonta Cagliari nei minuti di recupero, Sassuolo ko: 2-1 il risultato finale. Erlic al 7' sblocca il risultato di testa su corner di Laurienté. Nella ripresa espulso Ruan per somma di ammonizioni al 62'. Al 90' gol annullato a Bajrami per questione di pochi centimetri. Lapadula al 94' trova la rete del pareggio. In extremis al 99' Pavoletti firma il sorpasso con una splendida rovesciata. 22:51

90'+11' Fine partita! CAGLIARI-SASSUOLO 2-1 (7' Erlic, 94' Lapadula, 99' Pavoletti).22:44

90'+9' GOL! CAGLIARI-Sassuolo 2-1! Rete di Pavoletti. Prodezza di Pavoletti, splendida rovesciata vincente da centro area dopo una sponda di Shomurodov.



90'+7' Ci prova anche Mancosu, ma da fuori area non trova la porta.22:40

90'+6' OCCASIONE CAGLIARI! Conclusione dal limite di Zappa, pallone alto non di molto.22:42

90'+5' Ammonito MULATTIERI per gioco scorretto su Viola.22:41

90'+4' GOL! CAGLIARI-Sassuolo 1-1! Rete di Lapadula. Guizzo di Luvumbo, cross al centro: Lapadula in area controlla la sfera e di destro batte Consigli, tiro deviato da Erlic.



90'+3' Ammonito THORSTVEDT per comportamento non regolamentare. 22:39

90'+2' Sostituzione CAGLIARI: entra Petagna esce Prati.22:36

90'+2' Sostituzione CAGLIARI: entra Mancosu esce Augello.22:36

90' GOL ANNULLATO! Bajrami insacca a porta vuota su assist di Volpato, ma il centrocampista è in posizione irregolare millimetrica (confermata dal Var).22:40

88' OCCASIONE CAGLIARI! Viola dalla bandierina, svetta Pavoletti, salvataggio di Henrique quasi sulla linea di porta.22:32

85' Traversone di Augello, Thorstvedt spazza senza badare all'estetica.22:28

82' Scintille tra Pavoletti e Thorstvedt, l'arbitro richiama entrambi e riporta la calma.22:25

81' Sostituzione SASSUOLO: entra Mulattieri esce Pinamonti.22:24

81' Sostituzione SASSUOLO: entra Volpato esce Racic.22:24

80' Luvumbo conclude verso la porta dopo una corta respinta di Consigli, tiro impreciso.22:23

79' Fallo in attacco di Lapadula, nulla di fatto per il Cagliari.22:21

76' Proteste del Cagliari per un tocco di braccio in area di Bajrami, l'arbitro fa cenno di proseguire.22:19

74' Sostituzione CAGLIARI: entra Shomurodov esce Oristanio.22:18

73' Sostituzione SASSUOLO: entra Bajrami esce Vina.22:16

72' Prati calcia dal limite, tiro deviato, Consigli blocca agevolmente.22:15

71' Problema al ginocchio per Vina, staff medico del Sassuolo di nuovo in campo.22:13

69' Ammonito CONSIGLI per perdita di tempo.22:12

68' Dopo l'espulsione di Ruan, Dionisi inserisce in campo un difensore centrale e un terzino per bilanciare la squadra.22:18

65' Sostituzione SASSUOLO: entra Pedersen esce Laurienté.22:08

65' Sostituzione SASSUOLO: entra Ferrari esce Castillejo.22:08

62' Espulso RUAN per somma di ammonizioni. Secondo cartellino giallo per gioco scorretto su Lapadula.22:06

62' Pressione del Cagliari, un calcio piazzato e un corner battuti entrambi senza esito.22:05

59' Sostituzione CAGLIARI: entra Pavoletti esce Nandez.22:02

59' Sostituzione CAGLIARI: entra Luvumbo esce Sulemana.22:02

56' Calcio di punizione battuto da Laurienté da posizione invitante, il pallone lievita oltre il montante.21:59

55' Ammonito GOLDANIGA per gioco scorretto su Pinamonti.21:58

53' Pinamonti pizzicato in posizione di fuorigioco, sfuma l'azione del Sassuolo.21:56

51' Racic dolorante dopo un contrasto con Oristanio, sanitari in campo.21:53

49' Cross rasoterra dalla destra di Toljan, Scuffet raccoglie la sfera.21:52

46' Inizio secondo tempo di CAGLIARI-SASSUOLO! Si riparte senza cambi.21:48

Possesso palla a favore del Cagliari nel corso della prima frazione di gara: 52,3%.21:39

Sassuolo avanti di un gol all'intervallo. Subito un'occasione al 5' per Henrique (bravo Scuffet), poi il risultato si sblocca dopo sette minuti: corner di Laurienté, Erlic di testa batte Scuffet. Reazione Cagliari, al 20' Prati sfiora la rete del pareggio.21:39

45'+2' Fine primo tempo: CAGLIARI-SASSUOLO 0-1! Erlic al 7' sblocca il risultato.21:32

45' L'arbitro Mariani concede due minuti di recupero.21:30

42' Ammonito ERLIC per proteste.21:28

41' Punizione dalla trequarti per il Cagliari, c'è un fallo su Sulemana.21:26

38' Lapadula a terra dopo un contrasto in area con Ruan, gioco fermo.21:22

35' Ammonito RUAN per gioco scorretto su Oristanio.21:20

33' Viola tocca il pallone con il braccio, interrotta l'azione del Cagliari. Oristanio guadagna subito il possesso, ma non trova spazio in area.21:19

31' Laurienté arriva sul fondo, ma non riesce a servire Pinamonti a centro area.21:15

29' Colpo di testa debole di Goldaniga su corner di Viola, nessun problema per Consigli.21:14

28' Viola vince un contrasto con Racic a metà campo e interrompe un fraseggio della squadra ospite.21:13

25' Opportunità per Pinamonti: l'attaccante calcia da centro area, pallone largo ma non di molto.21:30

23' Il Sassuolo torna in avanti, Castillejo guadagna una punizione dalla trequarti.21:09

20' OCCASIONE CAGLIARI! Corner di Viola, deviazione di testa di Prati, Consigli si salva anche grazie alla collaborazione provvidenziale di Castillejo.22:32

18' Lancio da metà campo di Prati, troppo lungo per Lapadula.21:03

15' Nandez prolunga per Lapadula, l'attaccante del Cagliari in area non controlla la sfera.21:16

13' Traversone di Zappa, Oristanio di testa non riesce a direzionare il pallone verso la porta.20:58

11' Problemi per Thorstvedt dopo un contrasto con Sulemana, staff medico in campo per le cure del caso.20:56

9' Ammonito LAURIENTE' per simulazione.20:53

7' GOL! Cagliari-SASSUOLO 0-1! Rete di Erlic. Corner di Laurienté, Erlic salta più in alto di tutti e di testa supera Scuffet.



6' Conclusione dal limite di Vina, Scuffet si rifugia in calcio d'angolo.20:54

5' OCCASIONE SASSUOLO! Cross di Pinamonti, colpo di testa a botta sicura di Hernique da pochi passi dalla porta, prodigioso l'intervento in tuffo di Scuffet.20:51

3' Punizione dalla trequarti battuta da Laurienté: tiro centrale, Scuffet blocca in due tempi.20:48

1' Inizio primo tempo di CAGLIARI-SASSUOLO! Dirige la sfida l'arbitro Mariani.20:45

Il Cagliari ha perso soltanto uno degli otto confronti casalinghi contro il Sassuolo in Serie A (settembre 2017).20:08

Le scelte di Dionisi: Pinamonti al centro dell'attacco, Thorstvedt trequartista, Laurienté e Castillejo gli esterni. Squalificati Berardi e Boloca. Spazio dal primo minuto per Racic.20:07

Le scelte di Ranieri: in attacco il tandem Lapadula-Oristanio, Viola a supporto. In panchina Pavoletti, Luvumbo e Petagna. Prati in regia, Zappa e Augello i terzini.20:07

Panchina SASSUOLO: Cragno, Pegolo, Pedersen, Ferrari, Lipani, Volpato, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Defrel.20:06

Panchina CAGLIARI: Radunovic, Wieteska, Aresti, Obert, Azzi, Mancosu, Deiola, Shomurodov, Pavoletti, Luvumbo, Petagna, Hatzdiakos, Jankto, Pereiro, Di Pardo.20:05

Formazione SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli - Toljan, Erlic, Ruan, Vina - Henrique, Racic - Castillejo, Thorstvedt, Laurienté - Pinamonti.20:04

Formazione CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet - Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello - Sulemana, Prati, Nandez - Viola - Lapadula, Oristanio.20:04

Manca poco all'inizio di Cagliari-Sassuolo. Squadre divise da cinque punti, sardi penultimi in classifica.20:03

Benvenuti alla diretta della partita della 15^ giornata di Serie A, si affrontano Cagliari e Sassuolo.20:02