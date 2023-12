Dal Castellani è tutto, grazie per aver seguito con noi Empoli-Lecce. Arrivederci e al prossimo appuntamento di Serie A!20:38

Sarà proprio Lecce-Frosinone la prossima partita che vedrà impegnata la squadra salentina, sfida importante in chiave classifica. Nella 16ª giornata l'Empoli affronterà invece il Torino in trasferta.20:37

In attesa del match di questa sera del Sassuolo, il Lecce stacca gli emiliani e si porta a -2 dal Frosinone. Per la squadra di D'Aversa quarto pareggio consecutivo e una vittoria che non arriva dal 22 settembre. Sorpasso invece mancato per l'Empoli alla ricerca di punti per allontanare la zona retrocessione: toscani ancora in quartultimo posto a quota 12 punti.20:36

Un risultato condizionato dagli errori: Empoli-Lecce termina 1-1 al Castellani con due gol sfortunati per i protagonisti. Sul tiro di Banda da circa 30 metri, si fa sorprendere Berisha che commette uno sbaglio facendosi passare la palla tra le gambe. Poco dopo invece è una deviazione sfortunata con il ginocchio di Rafia - che commette autogol - a portare il risultato in pareggio. Partita equilibrata come dimostrano anche i tiri: 18 di cui 6 nello specchio della porta per l'Empoli, 14 di cui 5 in porta per il Lecce. Toscani che devono anche fare i conti con due infortunati: nel giro di 5 minuti nel corso del primo tempo abbandonano il campo prima Caputo poi Bereszynski.20:34

90'+5' Finisce qui! Empoli-Lecce 1-1. Decidono i gol di Banda per il Lecce e l'autogol di Rafia.20:23

90' Cinque minuti di recupero al Castellani.20:18

89' Si salva il Lecce! Non molla l'Empoli, Fazzini cerca Shpendi sul secondo palo, lettura magistrale da parte di Pongracic che chiude.20:17

87' Continua ad attaccare l'Empoli, in particolare con Marin e Fazzini. 20:15

86' Ultimo cambio per il Lecce, fuori Ylber Ramadani, dentro Mohamed Kaba.20:14

86' Tentativo in rovesciata di Gyasi. Non riese a coordinarsi bene l'attaccante dell'Empoli.20:14

82' PILLOLA STATISTICA: Lameck Banda (2 reti, 3 assist) è uno dei quattro giocatori nati dal 2001 in avanti ad aver preso parte ad almeno cinque gol in questo campionato, assieme a Matías Soulé, Joshua Zirkzee e Khvicha Kvaratskhelia. 20:10

80' Per l'Empoli Viktor Kovalenko lascia il posto a Jacopo Fazzini.20:07

80' Cambio in attacco, fuori Matteo Cancellieri, dentro Emanuel Quartsin Gyasi.20:07

79' FALCONE!!! Dice ancora di no il portiere del Lecce, questa volta su un tiro da posizione ravvicinata di Luperto! Sta attaccando ora l'Empoli caricato anche dal calore di casa.20:07

77' Gran palla di Marin per Ebuehi che si era infitrato benissimo tra gli avversari! Palla leggermente lunga, finisce da Falcone.20:06

75' Sponda di Luperto al volo, Cancellieri colpise ma non direziona verso la porta! Altra occasione per l'Empoli!20:03

75' Ammonito Ylber Ramadani per una trattenuta su Cancellieri.20:02

71' GOOOOOOLLL! PAREGGIA L'EMPOLI! EMPOLI-Lecce 1-1! Cross di Cambiaghi verso l'area, Rafia la devia con il ginocchio ma sfortunatamente la mette alle spalle di Falcone, colpendo prima la traversa e poi la rete.



70' Joan Gonzàlez Cañellas lascia il campo a Alexis Blin.19:58

66' Ancora il Lecce, questa volta con Rafia sul primo palo. Ci arriva Berisha.19:54

64' Assist Joan Gonzàlez Cañellas.19:53

64' GOOOOOOLLLL!! LA SBLOCCA IL LECCE CON BANDA!!! Empoli-LECCE 0-1! Tiro dalla distanza da 30 metri dell'attaccante, si fa sorprenere Berisha che sbaglia completamente i tempi per la parata, mandando la palla in mezzo alle gambe.



63' Sostituzione per l'Empoli, fuori Youssef Maleh Răzvan, dentro Gabriel Marin.19:51

60' Cambio anche in attacco, fuori Roberto Piccoli per Nikola Krstović.19:47

60' Cambio per il Lecce: fuori Rémi Oudin, dentro Hamza Rafia.19:47

55' Ancora Falcone su Grassi! Manda in calcio d'angolo il portiere del Lecce.19:46

53' Sfiora di testa Piccoli che non indirizza bene verso la porta. Viene comunque segnalata la posizione di fuorigioco di Banda prima del cross.19:41

51' Cartellino giallo per Alberto Grassi.19:39

49' CHE PARATA DI FALCONE!! Distende la gamba e apre il piede il portiere raggiungendo così l'angolino dove stava arrivando il tiro di Cancellieri. Viene segnalata poi la posizione di fuorigioco. 19:38

47' Tentativo da fuori al volo di Grassi, para Falcone.19:35

46' Ufficializzata l'uscita di Bartosz Bereszyński - che già nei minuti finali del primo tempo aveva lasciato il campo - al suo posto Tyronne Efe Ebuehi.19:33

46' Cambio in difesa, esce Dorgu che lascia il posto ad Antonino Gallo.19:33

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Empoli-Lecce.19:33

PILLOLA STATISTICA: sia Empoli che Lecce non hanno trovato il gol nel primo tempo in 12 delle loro 15 partite.19:24

Non buone notizie in casa Empoli, Andreazzoli costretto già a due cambi obbligati: due infortuni per la rosa toscana, prima Caputo e poi Bereszynski. 19:24

Quando la palla finisce dalle parti di Cambiaghi, per l'Empoli, o da Piccoli, per il Lecce, qualcosa succede sempre. Diversi i tentativi e diverse le giocate di entrambi i giocatori che però non hanno trovato il gol nel primo tempo al Castellani. La prima occasione la crea Cancellieri, altro protagonista specie all'inizio del match. Sulla fascia sinistra del Lecce in forma Banda che con le sue accelerate supera sempre gli avversari. Due gialli nei primi 45 minuti, uno per parte. 19:24

45'+2' Fischia Colombo! Fine primo tempo tra Empoli e Lecce, 0-0 al Castellani.19:19

45'+2' Occasione sprecata dall'Empoli! Poco reattivo Shpendi che solo davanti alla porta non trova la deviazione decisiva.19:18

45' Due minuti di recupero al Castellani.19:15

44' Altro problema per l'Empoli, a terra Bereszynski.19:15

41' Lascia infatti il campo Francesco Caputo, al suo posto Stiven Shpendi.19:11

40' A terra Caputo, si teme un infortunio per il giocatore. 19:11

38' Cerca di inserirsi in area Sansone, Maleh ci mette il fisico e conquista fallo in attacco. Si riparte da Berisha.19:08

37' Ammonito Youssef Maleh per un intervento su Gendrey.19:07

33' Cross di Banda per Piccoli, copre bene Luperto. 19:04

27' Ancora un'cccasione per l'Empoli! Al volo Bastoni in area dove c'è Luperto: tenta il tacco ma non si coordina bene e la palla termina fuori.18:58

26' OCCASIONE EMPOLI! Tiro di Cambiaghi parato da Falcone! 18:58

24' Ancora Piccoli: bel movimento dell'attaccante che si gira tra due avversari e tenta il tiro di prima. La palla termina fuori.18:55

19' Girata di prima di Piccoli su un cross di Dorgu: palla fuori!18:50

16' Reagisce subito il Lecce! Accelerata di Banda che crossa a raso terra sul secondo palo: scivola Sansone che non riesce a colpire.18:47

14' CANCELLIERI! Primo brivido della partita per l'Empoli che sugli sviluppi di un calcio d'angolo anticipa tutti e colpisce di testa: la palla arriva sul secondo palo dove tenta la deviazione Caputo ma il tiro finisce sul fondo.18:46

14' Fase difensiva di Sansone che chiude e manda in calcio d'angolo un tiro diretto verso la porta di Cancellieri.18:44

13' Ancora un tentativo - debole - del Lecce con Dorgu. Facile per Berisha. 18:43

12' Bella azione di Piccoli che apre per Oudin. Il giocatore del Lecce viene chiuso da 2 avversari: tentativo poi di Gonzalez che finisce in calcio d'angolo.18:43

7' Berisha in calcio d'angolo! Pongracic si smarca bene dagli avversari e colpisce di testa, ci mette le mani il portiere dell'Empoli.18:38

6' Punizione battuta da Bastoni con il sinistro: direzione giusta, la palla termina però alta sopra la traversa.18:36

4' Subito cartellino giallo! Gonzalez stende Cambiaghi diretto verso la porta. Il giocatore del Lecce, diffidato, salterà la prossima partita.18:34

1' Si parte! Comincia Empoli-Lecce. Dirige l'arbitro Andrea Colombo.18:31

Maglia da titolare all'ex della partita Piccoli, in panchina Krstovic, così come Strefezza. In attacco D'Aversa dà fiducia a Banda e Sansone, a centrocampo con Ramadani ci saranno Oudin e Gonzalez, dalla panchina Rafia e il recupero Kaba. Dorgu vince il duello in difesa con Gallo. 18:32

Nell'attacco toscano Cancellieri preferito a Maldini che parte dalla panchina e completerà il tridente assieme a Caputo e Cambiaghi. A centrocampo, fuori Ranocchia, dentro Grassi con Kovalenko e Maleh. In panchina anche Cacace, con Bereszynski, Ismajli e Luperto - davanti al solito Berisha - ci sarà Bastoni. Ancora out Baldanzi alle prese con un fastidio alla caviglia. 18:29

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE (4-3-3) - Falcone - Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu - Oudin, Ramadani, Gonzalez - Sansone, Piccoli, Banda. Allenatore: D’Aversa.17:36

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI (4-3-3): Berisha - Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni - Kovalenko, Grassi, Maleh - Cambiaghi, Caputo, Cancellieri. Allenatore: Andreazzoli.17:35

Anche gli uomini di D'Aversa vogliono la vittoria che non arriva dal 22 settembre - 1-0 contro il Genoa - e cercano ancora la prima vittoria in trasferta della stagione. Lecce che arriva da 3 pareggi consecutivi, di cui l'ultimo conquistato al minuto 100 grazie a un rigore rimediato dal portiere Falcone. Con i suoi 16 punti, attualmente la squadra salentina è tranquillamente 13ª in classifica, a -3 dal Frosinone. 10:14

Appuntamento al Castellani per provare a vincere in casa per la seconda volta in questa stagione: dopo l'1 a 0 contro la Salernitana del 27 settembre, l'Empoli non ha più festeggiato davanti ai propri tifosi e proverà a farlo nel posticipo del lunedì contro il Lecce. Andreazzoli, subentrato a Zanetti, è reduce dal pareggio contro il Genoa e cerca punti per provare a uscire dalla zona retrocessione: attualmente i toscani sono a 11 punti in quartultima posizione. 10:09

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Empoli-Lecce, gara valevole per la 15ª giornata di Serie A.10:04