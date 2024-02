Grazie per aver seguito la diretta di Bologna-Lecce 4-0 valida per la 24a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.16:59

Il Bologna dovrà ora vedersela questo mercoledì con la Fiorentina, per recuperare il match valevole per la 21esima giornata (non giocata dalle due squadre a causa della Supercoppa Italiana). Il Lecce rimane a quota +5 dalla zona salvezza, con l'Hellas Verona che ha pareggiato per 0-0 a Monza.16:59

Due gol per tempo regalano i tre punti alla squadra di casa. Il match si sblocca dopo 5 minuti, con un corner di Orsolini verso il secondo palo dove Zirkzee conclude verso la porta, con Falcone che respinge corto e con Beukema che realizza la rete del vantaggio. Al 27esimo Orsolini viene servito in area da Posch, salta Gallo e conclude con il destro verso la porta, dove Falcone non è perfetto e si fa bucare sotto le gambe. Ad inizio ripresa, precisamente al 49esimo, arriva la doppietta per Orsolini, il quale viene servito da Calafiori e, di prima intenzione, conclude con il mancino verso l'incrocio lontano. All'82esimo c'è spazio anche per la prima gioia in maglia rossoblù di Odgaard, che approfitta dell'errore da ultimo uomo di Baschirotto, si presenta davanti a Falcone e lo batte con il piattone mancino.16:57

Il Bologna vince per 4-0, grazie alle reti di Beukema, Orsolini (doppietta) e Odgaard, agganciando l'Atalanta al quarto posto.16:53

90'+3' Finisce qui! Il Bologna batte il Lecce per 4-0.16:50

90'+3' Ramadani riceve vicino al limite dell'area, calcia praticamente da fermo e la spedisce alta.16:50

90'+3' Almqvist prova a sfondare al limite dell'area ma la difesa del Bologna non ci sta e spazza la sfera.16:50

90' Segnalati 3 minuti di recupero.16:48

88' Corner del Lecce battuto al centro dove Piccoli stacca su Fabbian, ma di testa non centra lo specchio della porta. Si ripartirà con un rinvio dal fondo per Skorupski.16:45

87' Dorgu prova a crossare da sinistra, trova però una deviazione di De Silvestri: ci sarà un calcio d'angolo.16:44

82' GOL! BOLOGNA-Lecce 4-0! Rete di Odgaard! Pasticcio di Baschirotto che perde palla da ultimo uomo sul pressing di Odgaard. L'attaccante danese fa 40 metri palla al piede e, una volta arrivato nei pressi dell'area di rigore, calcia con il piatto sinistro battendo Falcone verso sinistra.



Guarda la scheda del giocatore Jens Odgaard16:41

81' Thiago Motta ha finito i cambi e dovrà terminare il match in 10 uomini.16:38

80' Calafiori calcia la palla fuori e si accascia a terra per un problema al ginocchio destro.16:37

78' 5a sostituzione Bologna: esce Lewis Ferguson, entra Nikola Moro.16:35

77' 5a sostituzione Lecce: esce Rémi Oudin, entra Hamza Rafia.16:35

77' Prova il Lecce a farsi vedere in fase offensiva, con Venuti che crossa al centro dove Piccoli spizza: sulla palla arriva Oudin che strozza troppo il sinistro e la spedisce sul fondo.16:34

75' Il numero 10 del Lecce protesta vistosamente per un fallo non fischiato ai danni di Dorgu e viene ammonito.16:33

74' 2o ammonito Lecce: cartellino giallo per Oudin. 16:32

72' Continua il giro palla del Bologna, che non rinuncia mai alla partenza dal basso, nonostante gli errori del primo tempo. Scelta di Thiago Motta fin qui vincente.16:30

69' Destro alto di Ndoye! Sgambata a campo aperto dell'esterno del Bologna, che entra in area dalla destra, salta Dorgu verso destra e calcia di potenza: la palla termina alta sopra la traversa.16:26

67' 4a sostituzione Bologna: esce Remo Freuler, entra Oussama El Azzouzi.16:23

66' Sansone alza la testa in zona trequarti e prova a premiare l'inserimento di Piccoli: Skorupski è attento e blocca a terra in uscita.16:23

62' Triplice cambio del Bologna, dunque, con Thiago Motta che inizia a pensare alla sfida di mercoledì contro la Fiorentina (match valevole per il recupero della 21esima giornata).16:20

61' 3a sostituzione Bologna: esce Riccardo Orsolini, entra Dan Ndoye.16:18

61' 2a sostituzione Bologna: esce Stefan Posch, entra Lorenzo De Silvestri.16:18

61' 1a sostituzione Bologna: esce Joshua Zirkzee, entra Jens Odgaard.16:18

59' Contropiede del Bologna con Saelemaekers che si accentra da sinistra, serve ancora una volta Orsolini posizionato all'interno dell'area sulla destra: questa volta però il 7 del Bologna calcia male e spedisce abbondantemente sul fondo.16:16

58' Baschirotto di testa! Angolo per il Lecce battuto da Oudin verso il centro, dove Baschirotto schiaccia di testa indirizzando verso il palo di sinistra, ma Skorupski la blocca.16:20

54' Zirkzee viene servito all'interno dell'area, sulla sinistra; il numero 9 si gira e calcia di potenza col sinistro, ma colpisce con il collo esterno e la palla si perde sul fondo.16:11

52' Ottavo gol in campionato per Orsolini, che punta forte verso l'obiettivo doppia cifra. Nella scorsa stagione l'esterno del Bologna era arrivato a quota 11, suo personale record in carriera.16:10

51' 4a sostituzione Lecce: esce Nikola Krstović, entra Roberto Piccoli.16:08

49' GOL! BOLOGNA-Lecce 3-0! Rete di Orsolini! Azione da manuale del calcio da parte della squadra di Thiago Motta: Calafiori viene servito verso sinistra e avanza fino al limite dell'area, la passa verso Fabbian che finta il tiro e lascia passare per Orsolini, il quale conclude con il mancino di prima intenzione e la inserisce sotto il sette più lontano.



Guarda la scheda del giocatore Riccardo Orsolini16:08

47' Prova a mischiare le carte D'Aversa, inserendo subito Dorgu e Blin al posto di Gallo e Kaba. 16:04

46' Via alla ripresa. Possesso per il Bologna.16:02

46' 3a sostituzione Lecce: esce Antonino Gallo, entra Patrick Dorgu.16:03

46' 2a sostituzione Lecce: esce Mohamed Kaba, entra Alexis Blin.16:03

Tra le due reti del Bologna, però, il Lecce è andato più volte vicino alla rete del pareggio. L'occasione più clamorosa capita al 22esimo quando la squadra di Thiago Motta esagera con la costruzione dal basso, con Freuler che serve Krstovic in area e, a tu per tu con Skorupski, calcia clamorosamente a lato.15:53

Un primo tempo vibrante con il Bologna che chiude in vantaggio per due reti a zero: la partita si sblocca dopo 5 minuti, con Orsolini che batte un calcio d'angolo verso il secondo palo dove Zirkzee si coordina e con il destro impegna Falcone, che respinge corto favorendo la zampata sottoporta di Beukema; la palla si insacca sotto la traversa. La rete del raddoppio arriva al 27esimo, con un'azione prolungata del Bologna nei pressi dell'area del Lecce, con la difesa che per un attimo riesce a spazzare la palla fuori dall'area, dove però c'è Posch che imbuca per Orsolini. Il numero 7 del Bologna salta Gallo e calcia con il destro, battendo tra le gambe Falcone.15:51

45'+1' Termina qui il primo tempo! Bologna-Lecce 2-0.15:47

45'+1' Calafiori ad un soffio dal palo! Il nuovo corner del Bologna viene battuto ancora da Orsolini verso il primo palo, dove la difesa respinge al limite: sulla palla arriva Calafiori che con il mancino la mette fuori di pochissimo rispetto al palo di destra.15:47

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.15:48

45' Corner dalla destra per il Bologna con Orsolini che colpisce forte verso il primo palo, dove Pongracic non rischia e la mette nuovamente sul fondo.15:46

42' Il numero 7 del Lecce sbraccia troppo nel tentativo di proteggere il pallone sul pressing di Saelemaekers, colpendolo al volto. L'arbitro ferma il gioco e ammonisce l'attaccante svedese.15:42

41' 1o ammonito Lecce: cartellino giallo per Almqvist.15:41

39' D'Aversa costretto dunque alla prima sostituzione del match, con Banda che alza bandiera bianca. Entra dunque l'ex di giornata, applaudito dal pubblico di Bologna.16:04

38' 1a sostituzione Bologna: esce Lameck Banda, entra Nicola Sansone.15:38

37' Problema per Banda che resta a terra. L'arbitro Manganiello ferma il gioco e permette allo staff medico del Lecce di entrare in campo. 15:38

36' Il calcio di punizione dal limite dell'area viene battuto da Oudin che calcia però solo di potenza, senza inquadrare la porta.15:36

35' Sbaglia ancora il Bologna durante la costruzione dal basso, con Calafiori che è costretto a stendere Almqvist, rimediando l'ammonizione.15:35

34' 1o ammonito Bologna: cartellino giallo per Calafiori. 15:35

33' Poco più di dieci minuti al termine, con il Bologna che ora respira con la palla tra i piedi.15:34

30' Che giocata di Zirkzee! Il 9 del Bologna va via in un fazzoletto in zona trequarti, si dirige verso l'area avversaria e dal limite dell'area conclude con il destro verso il palo di sinistra; la palla termina di poco a lato.15:30

27' GOL! BOLOGNA-Lecce 2-0! Rete di Orsolini! Azione prolungata del Bologna vicino all'area di rigore del Lecce, con la difesa leccese che prova ad allontanare, ma la palla termina a Posch che di prima intenzione serve Orsolini all'interno dell'area, spostato sulla destra: il numero 7 punta Gallo, lo salta sul destro e conclude verso la porta, battendo Falcone sotto le gambe.



Guarda la scheda del giocatore Riccardo Orsolini15:29

25' Torna in avanti il Bologna con Freuler che riceve sul fondo di destra, crossa verso il centro dove Zirkzee prova una conclusione di prima intenzione che termina alta.15:26

24' Nonostante un ottimo inizio di partita e la costante gestione del match da parte del Bologna, negli ultimi minuti è stato il Lecce a sfiorare più volte la rete del pareggio. Scuote la testa Thiago Motta, non contento delle disattenzioni dei suoi.15:25

22' Krstovic si divora il pareggio! Skorupski gioca palla al limite dell'area per Freuler, il quale restituisce sbagliando tutto e servendo Krstovic: l'attaccante montenegrino calcia ad incrociare verso il palo di sinistra, ma manca clamorosamente lo specchio.15:23

20' Prova anche Krstovic! L'attaccante del Lecce si gira nello stretto al limite dell'area e conclude forte e rasoterra verso il palo di sinistra, ma Skorupski si allunga e respinge con la mano destra. Allontana poi la difesa.15:22

19' Kaba impegna Skorupski! Il Bologna rischia nella costruzione dal basso, favorendo il recupero agli avversari; la palla arriva dunque sui piedi di Gallo che crossa verso il secondo palo dove Kaba stacca bene di testa, ma trova la respinta di Skorupski che allontana lateralmente. 15:20

16' Ancora Saelemaekers! Azione manovrata della squadra di Thiago Motta, con Ferguson che viene liberato sulla destra: il numero 19 crossa basso al centro dove Zirkzee manca l'aggancio col pallone, ma alle sue spalle arriva l'ex Milan che di prima intenzione calcia alto sulla traversa.15:17

14' Saelemaekers fa tutto bene, entra in area dalla sinistra, ma calcia con il corpo troppo sbilanciato e la palla termina altissima.15:15

13' Primo lampo di Zirkzee! Il numero 9 del Bologna si mette in proprio al limite dell'area avversaria calciando con il destro: la palla viene deviata da Pongracic e finisce fuori di poco rispetto al palo di sinistra. L'arbitro Manganiello non si accorge però della deviazione e assegna un rinvio dal fondo, tra le proteste rossoblù.15:14

10' Il Lecce prova a farsi vedere nella metà campo avversaria, con Almqvist che si accentra da sinistra, poi lascia a Venuti che dalla lunghissima distanza calcia con il mancino, spedendo la palla distante dalla porta difesa da Skorupski.15:11

9' Inizio spumeggiante del Bologna che ancora una volta sta confermando quanto di buono mostrato in questa stagione. 15:09

5' GOL! BOLOGNA-Lecce 1-0! Rete di Beukema! Corner battuto da Orsolini verso il secondo palo dove Zirkzee colpisce al volo verso la porta; Falcone questa volta respinge corto sui piedi di Beukema, che con una zampata la insacca sotto la traversa.



Guarda la scheda del giocatore Sam Beukema15:06

4' Falcone dice no a Saelemaekers! Il numero 56 del Bologna converge da sinistra verso il centro, in zona trequarti, poi conclude di forza verso lo specchio: Falcone è reattivo e con i guantoni alza in calcio d'angolo.15:05

3' Nuovo tentativo di Saelemaekers che prova un filtrante da sinistra a destra per servire Orsolini, ma il passaggio è impreciso e termina sul fondo.15:03

2' Saelemaekers prova a premiare Zirkzee all'interno dell'area ma Baschirotto esce bene in anticipo e allontana.15:02

Via al match! Primo possesso per il Lecce.15:00

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo. Gli assistenti saranno Dei Giudici e Di Giacinto. Il quarto uomo sarà Gualtieri. In sala VAR ci sarà Pairetto, affiancato da Sozza nel ruolo di AVAR. 14:04

D’Aversa deve rinunciare a Gendrey (assente per squalifica) e affida la fascia destra a Venuti, con Gallo sul versante opposto e con Baschirotto e Pongracic davanti a Falcone. In mediana ci sarà Ramadani, affiancato da Oudin e Kaba. Davanti tocca al tridente formato da Almqvist, Krstovic e Banda.14:04

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce scende in campo con un 4-3-3: Falcone – Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo – Oudin, Ramadani, Kaba – Almqvist, Krstovic, Banda.14:04

Thiago Motta torna a schierare dal primo minuto Orsolini, Ferguson e Saelemaekers alle spalle di Zirkzee, con Aebischer squalificato. In zona mediana ci saranno Freuler e Fabbian, con Moro pronto a subentrare. La linea difensiva è la stessa delle ultime uscite: tra i pali Skorupksi, con Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen a completare il reparto arretrato.14:04

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna si dispone con un 4-2-3-1: Skorupski – Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen – Freuler, Fabbian – Orsolini, Ferguson, Saelemaekers – Zirkzee.14:03

Il match di andata si concluse con un pareggio per 1-1, con il Bologna che sembrava aver strappato i tre punti in quel di Lecce, ma con i padroni di casa che guadagnarono un rigore grazie a Falcone. Il portiere del Lecce, infatti, si era portato nell’area avversaria e, a pochi secondi dal termine, fu travolto da Calafiori. Sul dischetto toccò a Piccoli, che realizzò la rete del pareggio.14:03

Il Lecce, dopo un lungo periodo di buone prestazioni ma senza risultati, ha ritrovato la vittoria contro la Fiorentina, con un rocambolesco 3-2, grazie alle reti di Piccoli e Dorgu arrivate entrambe in pieno recupero. 14:02

Il Bologna continua il suo campionato straordinario e, con una vittoria nel match di oggi, aggancerebbe temporaneamente l’Atalanta al quarto posto, scavalcando Roma e Lazio.14:02

In questa sfida domenicale tra la squadra di Thiago Motta e quella di D’Aversa ci sono in palio punti importanti, sia per la zona Europa, sia per la zona salvezza.14:01

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bologna-Lecce, gara valida per la 24a giornata di Serie A.14:00