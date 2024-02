Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:54

Il Milan continua a vincere e porta a casa tre punti preziosi che tengono a distanza il quinto posto, ora a 13 lunghezze. Il Napoli rimane al nono posto, la zona Champions League si trova a 7 punti.22:54

Un lampo di Theo Hernandez su un'invenzione di Leao regala la vittoria al Milan. Partita molto intensa e che prende quota nella ripresa, il Napoli sfiora il pareggio in più occasioni e nel finale colpisce un palo. Il Milan con le sgasate di Leao si rende pericoloso ma non riesce più a colpire.22:47

90'+7' Fine partita: MILAN - NAPOLI 1-0.22:44

90'+7' Punizione dalla trequarti per il Napoli, anche Gollini a saltare, Maignan con i pugni allontana la palla.22:44

90'+6' Cartellino giallo per Theo Hernández, fallo su Politano.22:43

90'+5' Il Napoli tutto a proiezione offensiva, il Milan chiuso dietro lascia solo Leao in avanti.22:43

90'+2' Doveri a colloquio con il VAR per un possibile tocco di mano di Musah. Tutto ok si può proseguire.22:39

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.22:38

90' Sostituzione nel Milan, entra Ngonge per Juan Jesus.22:37

89' NAPOLI AD UN PASSO DAL PAREGGIO! Lindstrom prova d'esterno a servire un compagno in area, la sfera viene deviata da Simic e colpisce il palo. Sul proseguio dell'azione la palla finisce a Politano che calcia dal limite, ma Maignan è attento e smanaccia in angolo.22:41

87' Contropiede del Milan con Jovic che lancia Leao a campo aperto, il portoghese entra in area e serve Theo Hernandez ma questo viene recuperato da Di Lorenzo. Doveri ferma poi tutto per fuorigioco.22:35

85' Cartellino giallo per Juan Jesus per un fallo a metà campo su Theo Hernandez. Era diffidato.22:32

83' Napoli pericoloso con Anguissa che stoppa e prova un rasoterra dai venti metri, palla a lato..22:31

81' Jimenez prende il posto di Pulisic.22:28

80' Nel Milan entra Jovic per Giroud.22:27

79' Continua a premere il Napoli, il Milan sembra in affanno.22:26

76' Dentro Olivera per Mazzocchi.22:23

76' Nel Napoli entra Lindstrom per Zieliński.22:23

74' Prova ad insistere il Napoli con il Milan che ha abbassato il proprio baricentro.22:23

70' LEAO! Ad un passo dal 2-0 Leao, Musah lo serve sulla sinistra, il portoghese si accentra e cerca il secondo palo ma manda di poco a lato.22:17

68' Kvaratskhelia rientra sul destr oe ci prova da fuori area, blocca sicuro Maignan.22:16

67' Politano inventa per Mazzocchi, l'esterno al volo prova a servire al centro Raspadori, Gabbia è attento e spazza.22:16

66' Dentro Simic per Kjaer.22:13

65' Due cambi tra le file dei rossoneri, entra Musah per Bennacer.22:12

63' Possesso Napoli negli ultimi minuti, ma il Milan sembra poter colpire con le ripartenze.22:10

60' POLITANO! Conclusione da fuori area e palla di un soffio alla destra di Maignan.22:07

55' Esce proprio Simeone, al suo posto Raspadori.22:02

54' SIMEONE! Bennacer sbaglia l'appoggio, ne approfitta il cholito che protegge il pallone e calcia dal limite. Palla alta sopra la traversa.22:02

54' Anche Leao ci prova, stop e conclusione al volo dal limite. Palla alta sopral a traversa.22:01

53' Ci prova Bennacer che si mette in proprio e prova una conclusione con il sinistro, palla a lato.22:00

51' Sul capovolgimento di fronte Politano prova la conclusione da posizione defilata, palla sull'esterno della rete.21:58

50' Proteste rossonere per uno scontro in area tra Loftus Cheek e Rrahmani. Doveri lascia proseguire.21:57

48' Adli serve Florenzi al limite, il terzino stoppa e calcia, Gollini blocca in due tempi prima dell arrivo di Giroud.21:55

46' Inizia il secondo tempo di MILAN - NAPOLI.21:52

46' Nel Napoli entra Politano per Ostigard.21:52

Milan in vantaggio dopo i primi 45 minuti di gioco, buon ritmo ma non sono state molte le occasioni da rete. La partita viene sbloccata da Theo Hernandez servito in profondità da Leao. Il Napoli prova a reagire tenendo il pallone, ma non riuscendo mai a concludere verso la porta dei rossoneri.21:35

45'+3' Fine primo tempo: MILAN - NAPOLI 1-0.21:35

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.21:32

41' Punizione interessante per il Napoli. Zielinski da posizione defilata crossa in area, la palla attraversa tutto il fronte offensivo ma finisce a lato.21:28

37' Calabria chiede il cambio per un problema muscolare, al suo posto entra Florenzi.21:24

35' Azione prolungata del Milan, la palla finisce al limite dell'area dove Gabbia prova una conclusione al volo, ma è troppo debole e Gollini intercetta senza problemi.21:22

33' Prova a reagire il Napoli, ma il Milan dopo il gol sembra aver preso il comando del gioco.21:19

28' Ci prova Leao con una grande conclusione a giro da fuori area, Gollini si distende e smanaccia.21:14

25' GOL! MILAN - Napoli 1-0! Rete di Theo Hernandez. Si sblocca all'improvviso la partita, Leao inventa con un pallone delizioso un filtrante per Theo Hernandez che con uno scatto dei suoi si porta davanti a Gollini e lo batte con un tocco morbido.



22' È il Napoli negli ultimi minuti a tenere il pallone, serie fitta di passaggi ma permane la difficoltà ad arrivare verso la porta del Milan.21:09

18' Buon ritmo e partita vivace, mancano però le conclusioni verso lo specchio della porta.21:05

14' Napoli molto aggressivo e che sta mettendo in difficoltà la manovra del Milan.21:01

10' SIMEONE! Ripartenza Napoli con Kvaratskhelia che sguscia sulla destra e mette un pallone in mezzo, Simeone ci prova di prima ma manda a lato.20:57

7' Fase di studio in questi primi minuti, molti duelli in mezzo al campo ma nessuna conclusione a rete.20:54

3' Possesso Milan in questi primi scampoli di gara.20:49

1' FISCHIO D’INIZIO DI MILAN - NAPOLI. Arbitra Doveri.20:47

Nel Milan pesa l'assenza di Reijnders, a suo posto torna dal primo minuto Bennacer. In avanti conferma per Giroud, con Leao e Pulisic ai lati e Loftus Cheek trequartista. Dalla panchina Jovic. Nel Napoli è Simeone a vincere il ballottaggio in attacco con Raspadori, ma la vera novità è Zielinski che torna titolare dal primo minuto. Sulla fasce Di Lorenzo e Mazzocchi. Difesa formata da Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus.20:17

Formazione NAPOLI (3-5-1-1): Gollini - Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus - Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi - Kvaratskhelia - Simeone. A disposizione: Contini, Natan Traore, Olivera, Politano, Cajuste, Ngonge, Dendoncker, Lindstrom, Raspadori.20:06

Formazione MILAN (4-2-3-1): Maignan - Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez - Adli, Bennacer - Pulisic, Loftus Cheek, Leao - Giroud. A disposizione: Sportiello, Mirante, Jovic, Okafor, Terracciano, Florenzi, Jimenez, Musah, Eletu, Simic.20:05

I campioni d’Italia hanno bisogno di punti per riavvicinarsi al quarto posto che vuol dire Champions League. Ora al nono posto e con il proprio cannoniere, Osimhen, impegnato proprio in questi minuti nella finale di Coppa d’Africa tra la sua Nigeria e la Costa d’Avorio, si affideranno in attacco a Simeone.20:04

A San Siro va in scena una classica del calcio italiano. Milan e Napoli si incrociano con i rossoneri avanti in classifica di 14 punti. Da una parte i rossoneri sono in una sorta di limbo, lontani dalla vetta, ma anche dalla zona Europa League e con un occhio all’andata della sfida di Europa League contro il Rennes di giovedì prossimo.20:03