Grazie per aver seguito con noi la diretta di Monza-Verona, arrivederci al prossima turno di Serie A.16:58

Nella prossima giornata di campionato il Verona ospiterà la Juventus, mentre il Monza affronterà il Milan in casa.16:57

Termina a reti vergini il match tra Monza e Verona. Dopo una prima frazione orfana di gol, ma comunque ricca di spunti interessanti, nel secondo tempo dominano totalmente la noia e l'equilibrio. Pochissime azioni degne di nota, 0 tiri in porta e un punto per parte, che non scontenta e allo stesso tempo non rallegra nessuna delle due squadre.16:56

90'+5' Fine partita: MONZA-VERONA 0-0.16:54

90' Sono stati concessi 5 minuti di recupero.16:49

85' Occasione per il Monza. Da calcio d'angolo pericoloso Andrea Carboni che riesce a concludere di sinistro, sparando però di parecchio alto sopra la traversa.16:49

80' Sostituzione Hellas Verona: esce Paweł Dawidowicz, entra Diego Coppola.16:37

76' Sostituzione Monza: esce Samuele Birindelli, entra Pedro Pereira.16:35

73' Sostituzione Verona: esce Darko Lazović, entra Daniel Silva.16:34

72' Sostituzione Monza: esce Warren Pierre Bondo, entra Roberto Gagliardini.16:29

72' Sostituzione Monza: esce Alessio Zerbin, entra Giorgos Kyriakopoulos.16:28

69' Inizialmente il direttore di gara Massa ha assegnato un calcio di rigore al Monza, revocato poi dopo la revisione al Var. Calcio di punizione in favore degli scaligeri.16:28

67' Cartellino giallo per Michael Folorunsho.16:26

64' Sostituzione Monza: esce Lorenzo Colombo, entra Milan Đjurić.16:23

64' Sostituzione Monza: esce Dany Mota, entra Valentín Carboni.16:22

61' Cartellino giallo per Warren Bondo.16:18

59' Cartellino giallo per Fabien Centonze.16:17

57' Sostituzione Verona: esce Jackson Tchatchoua, entra Fabien Centonze.16:16

57' Sostituzione Verona: esce Karol Świderski, entra Federico Bonazzoli.16:16

52' Inizio di seconda frazione molto timido, sia da una parte che dall'altra. Ritmi bassi e pochi spunti degni di nota.16:15

47' Inizia il secondo tempo di MONZA-VERONA!16:06

46' Sostituzione Hellas Verona: esce Tijjani Noslin, entra Rúben Vinagre16:06

Per smuovere qualcosa nella seconda frazione potrebbero sicuramente rendersi utili calciatori come Tavsan e Carboni, oltre ad Henry e Djuric. Tutti in panchina, pronti a subentrare.15:52

Prima frazione intensa, ricca di contrasti e non noiosa, nonostante lo 0-0. Occasioni importanti da una parte e dall'altra, con Colpani per il Monza e Swiderski per il Verona particolarmente pimpanti. L'occasione più importante del Verona arriva però dopo pochissimi minuti con Lazovic, mentre nel Monza a sfiorare la rete è Birindelli. Il primo tempo termina però senza reti.15:51

45' Termina il primo tempo di VERONA-MONZA!15:47

40' Tanta confusione in area di rigore del Verona con una buona occasione per il Monza. Zerbin e Mota non riescono però a ribadire in rete e a battere un non perfetto Montipò.15:42

36' Insiste il Verona, questa volta con Serdar che riesce ad anticipare i difensori avversari sugli sviluppi di corner. La sua conclusione termina però alta sopra la traversa.15:40

32' Si rivede in attacco il Verona con un cross pericoloso di Lazovic: bravo Carboni ad anticipare Swiderski e ad evitare ulteriori pericoli.15:35

27' Dopo quasi 30 minuti di gioco la statistica del possesso palla vede il Monza in vantaggio con il 56%.15:31

23' Ancora pericoloso il Monza con Colpani. Il fantasista dei brianzoli si libera del suo diretto avversario in area e riesce a concludere: il tiro termina però fuori di un soffio a sinistra.15:26

19' Grandissima doppia occasione per il Monza. Cross splendido di Zerbin che pesca Birindelli: il colpo di testa del laterale dei brianzoli viene però bloccato da Montipò, impreciso in seguito Colpani sul tapin.15:21

15' Dopo 15 minuti sono già 3 i tiri del Verona, due in più del Monza.15:16

10' Il primo calcio d'angolo del match arriva a favore del Monza: nulla di particolarmente pericoloso scaturisce però dal corner dei brianzoli.15:15

6' Anche il Monza di presenta in attacco, in particolare con Colombo che si rende protagonista di un gran gol, segnato però in posizione di fuorigioco. Il risultato resto sullo 0-0, ma la partita appare divertente.15:08

3' Primo squillo della partita con Lazovic che, innescato da un grande tacco di Swiderski, si presenta dinanzi a Di Gregorio concludendo di poco fuori da posizione abbastanza defilata.15:04

1' Inizia il primo tempo di MONZA-HELLAS VERONA!15:01

Dalla scorsa stagione solo l’Almería (36) ha perso più partite del Verona (34 su 61 match) nei maggiori cinque campionati europei (esclusi spareggi) – stesso discorso considerando solo le trasferte: soltanto l’Almería (24) conta più sconfitte fuori casa degli scaligeri (20).14:43

Il Monza è imbattuto contro il Verona in Serie A (2V, 1N), tra le squadre contro cui non hanno mai perso nel torneo solo contro il Sassuolo (quattro) i brianzoli hanno disputato più sfide.14:43

Le scelte di Baroni: manca Suslov, in attacco gioca Swiderski con Noslin che agirà invece sulla corsia di destra. In difesa giocano Magnani e Cabal, preferiti rispettivamente a Coppola e Vinagre.14:42

Le scelte di Palladino: a sorpresa c'è Colombo dal 1' in attacco, mentre sulla corsia di sinistra esordisce da titolare Zerbin. In difesa Andrea Carboni preferito a Caldirola e Izzo,14:41

Panchina Hellas Verona: Chiesa, Perilli, Centonze, Vinagre, Coppola, Belahyane, Dani Silva, Charlys, Tavsan, Henry, Mitrovic, Bonazzoli. 14:40

Panchina Monza: Sorrentino, Mazza, Donati, Caldirola, Bettella, Kyriakopoulos, Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, Pedro Pereira, Maldini, Djuric, V. Carboni.14:37

Formazione HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò - Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal - Duda, Serdar - Noslin, Folorunsho, Lazovic - Swiderski. All. Baroni. 14:38

Formazione MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio - Izzo, Marì, Carboni A. - Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin - Colpani, Mota - Colombo. All. Palladino. 14:36

Il Monza è reduce dallo 0-0 di Udine, mentre l'Hellas Verona arriva dalla sconfitta esterna maturata per 2-1 con il Napoli.14:35

Benvenuti alla diretta della partita della 24^ giornata di Serie A, si affrontano Monza e Hellas Verona.14:29