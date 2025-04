Il Milan ritrova il successo dopo tre partite senza vittorie e sale a quota 51 punti in classifica, uno in meno rispetto alla Fiorentina ottava e quattro in meno rispetto alla Lazio sesta, che al momento occupa l'ultimo posto utile per la qualificazione alle prossime coppe europee. Quarta sconfitta consecutiva, invece, per l'Udinese, che resta al decimo posto con 40 punti e rischia di essere scavalcata dal Genoa, nel caso in cui i rossoblù battessero il Verona.

Due gol per tempo per il Milan, che dopo aver sfiorato il vantaggio con Reijnders dopo nemmeno un minuto, trova l'1-0 al 42' con il tiro di prima intenzione dal limite dell'area di Leao, che manda il pallone sotto l'incrocio su assist di Fofana. Passano solo tre minuti e i rossoneri raddoppiano con la deviazione di spalla di Pavlovic su corner di Pulisic. Nella ripresa, dopo lo spavento per un brutto colpo in testa subito da Maignan, poi portato in ospedale per un trauma cranico, arriva anche il 3-0 con Theo Hernandez, che riceve da Abraham, entra in area e batte Okoye con un gran tiro sul primo palo. A nove minuti dalla fine c'è tempo anche per il gol di Reijnders, che spinge in porta un tocco morbido di Leao, bravo ad anticipare l'uscita del portiere dell'Udinese.

Le Pagelle