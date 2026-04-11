Juventus che soffre ma alla fine porta a casa il momentaneo quarto posto: decide il gol di Boga ad inizio secondo tempo.
Atalanta che ci ha provato per tutta la partita, trovando un palo con Scalvini e sfiorando la rete con Krstovic, guidata da uno scatenato De Ketelaere: alla fine peró i tre punti vanno ai piú concreti bianconeri.
Da Atalanta - Juventus é tutto, appuntamento alle prossime sfide di Serie A.
OCCASIONE PER LA JUVENTUS! Conceicao entra in area, il suo cross non trova per poco Thuram!21:52
47'
Nessun cambio per ora nell'intervallo, si riparte dagli stessi 22 della prima frazione.21:48
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:48
Nel finale infortunio per Bremer che ha stretto i denti: da capire se il brasiliano puó continuare nella seconda frazione.21:36
Dati che raccontano la gestione della Dea: 11 i tiri dei neroazzurri contro i tre bianconeri.21:35
Primo tempo che ha visto l'Atalanta spingere, costringere la Juventus sulla propria trequarti: Dea vicinissima al gol con Scalvini, che prende il palo, e Krstovic, nel finale.21:34
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Risultato ancora fermo sullo 0-0!21:34
45'+2'
KRSTOVIC! Sugli sviluppi dell'angolo, dopo un batti e ribatti di testa, la punta in rovesciata manda di pochissimo a lato!21:33
45'+1'
Due i minuti di recupero.21:30
45'
Grande uscita di Carnesecchi su Kalulu lanciato da Boga: il portiere subisce anche il fallo del bianconero.21:30
44'
Per ora Bremer rimane in campo, ma Gatti continua a scaldarsi.21:29
42'
Problemi per Bremer, che si stende a terra. Si riscalda Gatti.21:27
40'
ANCORA ATALANTA! Cross di Bernasconi, De Ketelaere di testa manda a lato!21:25
38'
Bremer in chiusura su Zalewski, dopo il filtrante di Ederson. Atalanta costretta a ripartire da Carnesecchi.21:23
36'
Angolo per la Dea: Beransconi forte sul secondo palo, Di Gregorio allontana di pugno.21:21
35'
Altra gran giocata di Krstovic, la punta guadagna un angolo.21:20
33'
KELLY! Palla morbida di Yildiz, colpo di testa del centrale deviato di poco sul secondo palo.21:17
32'
Angolo per la Juventus, che sta crescendo: cross di Yildiz, Bremer anticipato da Krstovic.21:16
31'
Prima conclusione della Juventus, Thuram dal limite calcia alto.21:15
29'
Kalulu si scontra contro le barriere pubblicitarie del fondo campo: inizialmente il difensore rimane a terra, per poi alzarsi e fare segno di poter continuare la partita.21:14
27'
Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione di Zappacosta che prende in pieno Thuram.21:12
26'
Altra conclusione dell'Atalanta, il tiro di Krstovic deviato in angolo: sei a zero i tiri per la Dea.21:11
24'
Spalletti ora chiede ai suoi di abbassare il ritmo con il possesso palla.21:09
22'
Locatelli blocca la conclusione di Zalewski, Atalanta che continua ad attaccare.21:07
21'
Che gran lavoro spalle alla porta di Krstovic, per ora l'ex Lecce sta vincendo tutti i duelli con Bremer.21:07
19'
Incredibile la pressione dell'Atalanta, Cambiaso perde un pallone sanguinoso, ma la Dea non riesce ad approfittarne.21:04
18'
Zappacosta molto pericoloso, gran chiusura di Yildiz che costringe il laterale a poertarsi la palla sul fondo.21:04
16'
Che intensitá in questa partita, Yildiz e de Roon duri su un pallone vagante, ha la peggio il turco.21:01
14'
Zappacosta con il tunnel su Cambiaso, Thuram chiude in angolo.20:59
13'
Conceicao scivola al momento del cross: il portoghese si tocca ora il polpaccio.20:57
12'
Djimsiti in spaccata anticipa Boga: Juventus che sta prendendo ora metri.20:57
10'
Che inizio per la Dea, che sta ora schiacciando la Juventus nella sua area.20:54
9'
PALO DI SCALVINI! Punizione di Zalewski, il centrale di testa colpisce il legno!20:54
7'
ZALEWSKI! Cosa sbaglia l'ex Roma: palla recuperata di Ederson, scarico all'esterno che, in diagonale, sfiora il palo.20:52
6'
Tanta Atalanta in questo inizio partita, Juventus costretta nella propria metá campo.20:51
4'
ZAPPACOSTA! De Ketelaere alza un pallone morbido per l'esterno che conclude in girata: attento Di Gregorio.20:49
2'
Partita forte l'Atalanta, con la classica divisa nerazzurra, risponde la Juventus in maglia azzurra.20:48
1'
INIZIA ATALANTA - JUVENTUS! Primo pallone per i bianconeri.20:45
Dirige il match l'arbitro Fabio Maresca.20:04
Ricordiamo l'ottimo momento della Dea alla New Balance Arena: l'Atalanta ha vinto 5 delle ultime 6 in casa in Serie A, pareggiando l'altra.20:04
Spalletti opta per un attacco molto leggero e mobile, con Boga da falso nueve, Yildiz e Conceicao sugli esterni. Holm da quinto, in difesa Bremer tra Kalulu e Kelly. Di Gregorio in porta.20:03
Palladino schiera Krstovic al centro dell'attacco con De Ketelaere e Zalewski sulla trequarti. Zappacosta e Bernasconi da esterni, Ederson con de Roon in mezzo. In difesa Djimsiti a guidare Scalvini e Kolasinac.20:03
La formazione della JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly - Holm, Locatelli, Thuram, Cambiaso - Conceicao Yildiz - Boga.20:00
Sono ufficiali le formazioni del match: ATALANTA (3-4-2-1), Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi- De Ketelaere, Zalewski - Krstovic.19:59
Sfida fondamentale in chiave Europa, con la Dea che vuole riagganciare il treno delle Coppe e con i bianconeri che vogliono mettere pressione al Como, ora quarto.19:49
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Atalanta e Juventus, match che chiude questo grande Sabato di Serie A e valevole per la trentaduesima giornata.19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: New Balance Arena Città: Bergamo Capienza: 26724 spettatori19:48
Sostituzione: esce Nicola Zalewski ed entra Giacomo Raspadori (Atalanta)
58'
Sostituzione: esce Kenan Yildiz ed entra Jonathan David (Juventus)
66'
Ammonito Charles De Ketelaere (Atalanta)
69'
Ammonito Khéphren Thuram (Juventus)
71'
Sostituzione: esce Khéphren Thuram ed entra Teun Koopmeiners (Juventus)
72'
Sostituzione: esce Nikola Krstovic ed entra Gianluca Scamacca (Atalanta)
73'
Ammonito Andrea Cambiaso (Juventus)
79'
Sostituzione: esce Andrea Cambiaso ed entra Filip Kostic (Juventus)
84'
Ammonito Filip Kostic (Juventus)
86'
Sostituzione: esce Davide Zappacosta ed entra Raoul Bellanova (Atalanta)
PREPARTITA
Atalanta - Juventus è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Juventus sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Fabio Maresca
Statistiche Stagionali
Partite dirette
8
Falli fischiati
200
Fuorigioco
28
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
25
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.2
Falli per cartellino
7.6
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 8 partite
Serie B: 6 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
09-11-2025
Serie B
Cesena-Avellino 3-0
22-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Venezia 0-2
29-11-2025
Serie B
Empoli-Bari 5-0
08-12-2025
Serie A
Udinese-Genoa 1-2
27-12-2025
Serie A
Pisa-Juventus 0-2
07-01-2026
Serie A
Torino-Udinese 1-2
14-01-2026
Serie A
Inter-Lecce 1-0
25-01-2026
Serie A
Genoa-Bologna 3-2
01-03-2026
Serie B
Pescara-Palermo 2-1
07-03-2026
Serie B
Spezia-Monza 4-2
13-03-2026
Serie A
Torino-Parma 4-1
18-03-2026
Serie B
Frosinone-Bari 2-1
06-04-2026
Serie A
Udinese-Como 0-0
11-04-2026
Serie A
Atalanta-Juventus 0-1
Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 53 punti (frutto di 14 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte); invece la Juventus si trova 4° in classifica con 60 punti (frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte). L'Atalanta ha segnato 44 gol e ne ha subiti 28; la Juventus ha segnato 55 gol e ne ha subiti 29. La partita di andata Juventus - Atalanta si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa l'Atalanta ha fatto 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Lecce e la Juventus ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Sassuolo e il Genoa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 0-1 mentre La Juventus ha incontrato il Genoa vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 10 gol.
Atalanta e Juventus si sono affrontate 127 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 14 volte, la Juventus ha vinto 66 volte mentre i pareggi sono stati 47.
Atalanta-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Ben sei delle ultime otto sfide tra Atalanta e Juventus in Serie A si sono concluse in parità (un successo a testa completa il parziale); in generale, nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17) la Dea è l'avversaria contro cui la Vecchia Signora conta più pareggi in Serie A (12).
Atalanta e Juventus hanno pareggiato quattro delle ultime cinque sfide in Serie A disputate con entrambe le squadre nelle prime sette posizioni in classifica ad inizio giornata - fa eccezione un successo esterno per 4-0 della Dea il 9 marzo 2025.
L'Atalanta ha vinto solo una delle ultime 20 gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (7N, 12P); inoltre, nelle ultime sei sfide interne contro i bianconeri in campionato non ha mai segnato più di un gol a partita (quattro nel parziale).
Per la terza volta nella gestione Raffaele Palladino, l'Atalanta potrebbe ottenere tre successi consecutivi in Serie A, tutte in questo anno solare; inoltre, già in un'occasione la Dea ha raccolto tre vittorie di fila nel 2026 senza mai subire gol in campionato, lo scorso gennaio contro Roma, Bologna e Torino.
Da inizio 2026 la Juventus non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato in trasferta, con tre vittorie (inclusa una nella gara esterna più recente, 1-0 vs Udinese), un pareggio e due sconfitte; sotto la guida di Luciano Spalletti, solo tra dicembre e gennaio scorsi i bianconeri hanno vinto due match fuori casa di fila in Serie A (serie di tre).
Solo l'Inter (20, ma con una gara in più) ha ottenuto più punti in casa rispetto all'Atalanta in Serie A da inizio 2026: 19 in sette partite, frutto di sei vittorie e un pareggio, con una media esatta di due gol segnati a match nel parziale (14 in totale).
Raffaele Palladino è l'allenatore con la più alta media punti a partita alla guida dell'Atalanta nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A (2.00 - 12V, 4N, 4P); il tecnico della Dea - 26 presenze e due gol in bianconero nella Serie A 2007/08 - vanta tre vittorie da allenatore contro la Juventus nella competizione - solo contro Genoa (cinque), Hellas Verona e Cagliari (entrambe quattro) ne conta di più - inclusa la sua prima in assoluto in panchina (1-0 con il Monza, 18 settembre 2022).
La Juventus ha registrato 116 azioni composte da almeno 10 passaggi di fila terminate con un tiro o un tocco in area avversaria, meno solo dell'Inter (133) in questo torneo - l'Atalanta conta 91 dinamiche di gioco di questo tipo e occupa il quinto posto in questa graduatoria, dietro anche a Milan (100) e Como (97).
Giacomo Raspadori ha segnato quattro gol contro la Juventus in Serie A e solo contro il Genoa (cinque) ha fatto meglio nella massima serie; l'attaccante classe 2000 ha preso parte a tre reti (due gol, un assist) nelle ultime cinque presenze in campionato e in particolare dopo il gol al Lecce potrebbe andare a segno per due gare di fila per la prima volta dallo scorso maggio, proprio contro Lecce e poi Genoa.
Kenan Yildiz, autore di 19 gol e 10 assist in Serie A, potrebbe diventare il terzo giocatore a prendere parte ad almeno 30 reti prima di compiere 21 anni da quando il torneo è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), dopo Alexandre Pato (46) e Domenico Berardi (47) - a quota 29 anche Mario Balotelli.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: