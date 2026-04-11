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Atalanta-Juventus: 0-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio New Balance Arena di Bergamo
11 Aprile 2026 ore 20:45
Atalanta
0
Juventus
1
Partita finita
Arbitro: Fabio Maresca
  1. 48' 0-1 Jérémie Boga
0'
45'
90'
90'
96'

Juventus che soffre ma alla fine porta a casa il momentaneo quarto posto: decide il gol di Boga ad inizio secondo tempo.

Atalanta che ci ha provato per tutta la partita, trovando un palo con Scalvini e sfiorando la rete con Krstovic, guidata da uno scatenato De Ketelaere: alla fine peró i tre punti vanno ai piú concreti bianconeri.

Da Atalanta - Juventus é tutto, appuntamento alle prossime sfide di Serie A.

Le Pagelle

  1. 90'+6'

    FINISCE ATALANTA - JUVENTUS! 0-1 il finale!22:40

  2. 90'+5'

    Ultimi assalti per la Dea, Juventus chiusa in area.22:39

  3. 90'+4'

    Sponda di Scamacca in area, pallone che si perde sul secondo palo.22:37

  4. 90'+3'

    Cross teso di Scalvini, Di Gregorio in tuffo respinge!22:36

  6. 90'+1'

    Sei i minuti di recupero.22:34

  7. 89'

    SCAMACCA! Altra sponda di Scalvini, colpo di testa della punta alto!22:32

  8. 88'

    DJIMSITI! Sugli sviluppi del corner, deviazione ravvicinata del difensore: Gatti mette ancora in angolo.22:31

  9. 87'

    Cross di Raspadori, respinge Gatti: proteste veramente importanti della Dea per un tocco di mano in area.22:30

  10. 86'

    Sostituzione ATALANTA: esce Davide Zappacosta, entra Raoul Bellanova.22:29

  12. 84'

    AMMONITO Filip Kostic. Imprendibile De Ketelaere: terzo giallo ai giocatori bianconeri. 22:36

  13. 83'

    Juventus che difende, ma riparte con forza: Atalanta che lascia molti metri.22:26

  14. 82'

    Conclusione di Kalulu dalla distanza che termina ampiamente a lato.22:26

  15. 79'

    Sostituzione JUVENTUS: esce Andrea Cambiaso, entra Filip Kostic.22:23

  16. 79'

    Sostituzione JUVENTUS: esce Francisco Conceição, entra Fabio Miretti22:22

  18. 78'

    ZAPPACOSTA! Discesa di De Ketelaere, scarico all'esterno che calcia male a lato.22:22

  19. 77'

    Spalletti ora non contento della sua squadra, pronti altri cambi.22:21

  20. 75'

    Atalanta che sembra essersi ripresa dallo contraccolpo psicologico del gol subito, Dea tutta in avanti.22:20

  21. 73'

    AMMONITO Andrea Cambiaso. Ancora una trattenuta su De Ketelaere.22:17

  22. 72'

    Sostituzione ATALANTA: esce Nikola Krstovic, entra Gianluca Scamacca.22:31

  24. 72'

    Sostituzione ATALANTA: esce Marten de Roon, entra Mario Pasalic.22:31

  25. 72'

    Sostituzione ATALANTA: esce Sead Kolasinac, entra Honest Ahanor.22:16

  26. 71'

    Sostituzione JUVENTUS: esce Khéphren Thuram, entra Teun Koopmeiners.22:14

  27. 71'

    Sostituzione JUVENTUS: esce Emil Holm, entra Federico Gatti.22:14

  28. 70'

    Buon momento ora per la Juventus, in difficoltá l'Atalanta.22:13

  30. 69'

    AMMONITO Khéphren Thuram. Trattenuta a De Ketelaere.22:12

  31. 68'

    THURAM! Gran giocata di Holm, cross basso per il francese che dal dischetto spara a lato!22:11

  32. 66'

    AMMONITO Charles De Ketelaere. Giallo per proteste. 22:09

  33. 65'

    Cambiaso rischia molto con un retropassaggio corto per Di Gregorio, il portiere con un tocco supera il pressing di Krstovic.22:08

  34. 63'

    RASPADORI! Sinistro dal limite che finisce di poco alta, deviazione che dá l'angolo alla Dea.22:06

  36. 62'

    Cambiaso si lamenta per un tocco di mano di de Roon in area, si continua a giocare.22:05

  37. 60'

    Raspadori con una conclusione dal limite: palla facile per Di Gregorio.22:03

  38. 58'

    Sostituzione JUVENTUS: esce Kenan Yildiz, entra Jonathan David.22:01

  39. 57'

    MIRACOLO DI DI GREGORIO! Angolo di Raspadori, sponda di Scalvini, Djimsiti da due passi trova la grande risposta del portiere bianconero!22:00

  40. 55'

    Sostituzione ATALANTA: esce Nicola Zalewski, entra Giacomo Raspadori.21:58

  42. 54'

    Ederson mette fuori il pallone, a terra Conceicao: Spalletti infuriato.21:57

  43. 53'

    Zalewski sbaglia il pallone per Bernasconi, con Ederson che si dispera perché libero nel centro.21:57

  44. 51'

    Conceicao per Boga, in questo caso Carnesecchi attento in uscita.21:54

  45. 50'

    Juventus sicuramente entrata con altro atteggiamento in questo secondo tempo, ma Atalanta poco attenta nell'azione del gol.21:53

  46. 48'

    GOL! Atalanta - JUVENTUS 0-1! Rete di Jérémie Boga. Cross di Holm, Carnesecchi sbaglia, Djimsiti non controlla e l'ex della partita insacca!

    Guarda la scheda del giocatore Jérémie Boga21:53

    Jérémie Boga
  48. 48'

    OCCASIONE PER LA JUVENTUS! Conceicao entra in area, il suo cross non trova per poco Thuram!21:52

  49. 47'

    Nessun cambio per ora nell'intervallo, si riparte dagli stessi 22 della prima frazione.21:48

  50. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:48

  51. Nel finale infortunio per Bremer che ha stretto i denti: da capire se il brasiliano puó continuare nella seconda frazione.21:36

  52. Dati che raccontano la gestione della Dea: 11 i tiri dei neroazzurri contro i tre bianconeri.21:35

  54. Primo tempo che ha visto l'Atalanta spingere, costringere la Juventus sulla propria trequarti: Dea vicinissima al gol con Scalvini, che prende il palo, e Krstovic, nel finale.21:34

  55. 45'+3'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! Risultato ancora fermo sullo 0-0!21:34

  56. 45'+2'

    KRSTOVIC! Sugli sviluppi dell'angolo, dopo un batti e ribatti di testa, la punta in rovesciata manda di pochissimo a lato!21:33

  57. 45'+1'

    Due i minuti di recupero.21:30

  58. 45'

    Grande uscita di Carnesecchi su Kalulu lanciato da Boga: il portiere subisce anche il fallo del bianconero.21:30

  60. 44'

    Per ora Bremer rimane in campo, ma Gatti continua a scaldarsi.21:29

  61. 42'

    Problemi per Bremer, che si stende a terra. Si riscalda Gatti.21:27

  62. 40'

    ANCORA ATALANTA! Cross di Bernasconi, De Ketelaere di testa manda a lato!21:25

  63. 38'

    Bremer in chiusura su Zalewski, dopo il filtrante di Ederson. Atalanta costretta a ripartire da Carnesecchi.21:23

  64. 36'

    Angolo per la Dea: Beransconi forte sul secondo palo, Di Gregorio allontana di pugno.21:21

  66. 35'

    Altra gran giocata di Krstovic, la punta guadagna un angolo.21:20

  67. 33'

    KELLY! Palla morbida di Yildiz, colpo di testa del centrale deviato di poco sul secondo palo.21:17

  68. 32'

    Angolo per la Juventus, che sta crescendo: cross di Yildiz, Bremer anticipato da Krstovic.21:16

  69. 31'

    Prima conclusione della Juventus, Thuram dal limite calcia alto.21:15

  70. 29'

    Kalulu si scontra contro le barriere pubblicitarie del fondo campo: inizialmente il difensore rimane a terra, per poi alzarsi e fare segno di poter continuare la partita.21:14

  72. 27'

    Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione di Zappacosta che prende in pieno Thuram.21:12

  73. 26'

    Altra conclusione dell'Atalanta, il tiro di Krstovic deviato in angolo: sei a zero i tiri per la Dea.21:11

  74. 24'

    Spalletti ora chiede ai suoi di abbassare il ritmo con il possesso palla.21:09

  75. 22'

    Locatelli blocca la conclusione di Zalewski, Atalanta che continua ad attaccare.21:07

  76. 21'

    Che gran lavoro spalle alla porta di Krstovic, per ora l'ex Lecce sta vincendo tutti i duelli con Bremer.21:07

  78. 19'

    Incredibile la pressione dell'Atalanta, Cambiaso perde un pallone sanguinoso, ma la Dea non riesce ad approfittarne.21:04

  79. 18'

    Zappacosta molto pericoloso, gran chiusura di Yildiz che costringe il laterale a poertarsi la palla sul fondo.21:04

  80. 16'

    Che intensitá in questa partita, Yildiz e de Roon duri su un pallone vagante, ha la peggio il turco.21:01

  81. 14'

    Zappacosta con il tunnel su Cambiaso, Thuram chiude in angolo.20:59

  82. 13'

    Conceicao scivola al momento del cross: il portoghese si tocca ora il polpaccio.20:57

  84. 12'

    Djimsiti in spaccata anticipa Boga: Juventus che sta prendendo ora metri.20:57

  85. 10'

    Che inizio per la Dea, che sta ora schiacciando la Juventus nella sua area.20:54

  86. 9'

    PALO DI SCALVINI! Punizione di Zalewski, il centrale di testa colpisce il legno!20:54

  87. 7'

    ZALEWSKI! Cosa sbaglia l'ex Roma: palla recuperata di Ederson, scarico all'esterno che, in diagonale, sfiora il palo.20:52

  88. 6'

    Tanta Atalanta in questo inizio partita, Juventus costretta nella propria metá campo.20:51

  90. 4'

    ZAPPACOSTA! De Ketelaere alza un pallone morbido per l'esterno che conclude in girata: attento Di Gregorio.20:49

  91. 2'

    Partita forte l'Atalanta, con la classica divisa nerazzurra, risponde la Juventus in maglia azzurra.20:48

  92. 1'

    INIZIA ATALANTA - JUVENTUS! Primo pallone per i bianconeri.20:45

  93. Dirige il match l'arbitro Fabio Maresca.20:04

  94. Ricordiamo l'ottimo momento della Dea alla New Balance Arena: l'Atalanta ha vinto 5 delle ultime 6 in casa in Serie A, pareggiando l'altra.20:04

  96. Spalletti opta per un attacco molto leggero e mobile, con Boga da falso nueve, Yildiz e Conceicao sugli esterni. Holm da quinto, in difesa Bremer tra Kalulu e Kelly. Di Gregorio in porta.20:03

  97. Palladino schiera Krstovic al centro dell'attacco con De Ketelaere e Zalewski sulla trequarti. Zappacosta e Bernasconi da esterni, Ederson con de Roon in mezzo. In difesa Djimsiti a guidare Scalvini e Kolasinac.20:03

  98. La formazione della JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly - Holm, Locatelli, Thuram, Cambiaso - Conceicao Yildiz - Boga.20:00

  99. Sono ufficiali le formazioni del match: ATALANTA (3-4-2-1), Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi- De Ketelaere, Zalewski - Krstovic.19:59

  100. Sfida fondamentale in chiave Europa, con la Dea che vuole riagganciare il treno delle Coppe e con i bianconeri che vogliono mettere pressione al Como, ora quarto.19:49

  102. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Atalanta e Juventus, match che chiude questo grande Sabato di Serie A e valevole per la trentaduesima giornata.19:48

  104. Dove si gioca la partita:

    Stadio: New Balance Arena
    Città: Bergamo
    Capienza: 26724 spettatori19:48

    New Balance Arena Fonte: Gettyimages

Formazioni Atalanta - Juventus

Highlights e tabellino della partita

  • 48'

    Gol di Jérémie Boga (Juventus)

  • 55'

    Sostituzione: esce Nicola Zalewski ed entra Giacomo Raspadori (Atalanta)

  • 58'

    Sostituzione: esce Kenan Yildiz ed entra Jonathan David (Juventus)

  • 66'

    Ammonito Charles De Ketelaere (Atalanta)

  • 69'

    Ammonito Khéphren Thuram (Juventus)

  • 71'

    Sostituzione: esce Khéphren Thuram ed entra Teun Koopmeiners (Juventus)

  • 72'

    Sostituzione: esce Nikola Krstovic ed entra Gianluca Scamacca (Atalanta)

  • 73'

    Ammonito Andrea Cambiaso (Juventus)

  • 79'

    Sostituzione: esce Andrea Cambiaso ed entra Filip Kostic (Juventus)

  • 84'

    Ammonito Filip Kostic (Juventus)

  • 86'

    Sostituzione: esce Davide Zappacosta ed entra Raoul Bellanova (Atalanta)

PREPARTITA

Atalanta - Juventus è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.
Arbitro di Atalanta - Juventus sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Fabio Maresca

Statistiche Stagionali
Partite dirette8
Falli fischiati200
Fuorigioco28
Rigori assegnati1
Ammonizioni25
Espulsioni1
Cartellini per partita3.2
Falli per cartellino7.6

Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 8 partite
  • Serie B: 6 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0
22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2
29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0
08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2
27-12-2025 Serie A Pisa-Juventus 0-2
07-01-2026 Serie A Torino-Udinese 1-2
14-01-2026 Serie A Inter-Lecce 1-0
25-01-2026 Serie A Genoa-Bologna 3-2
01-03-2026 Serie B Pescara-Palermo 2-1
07-03-2026 Serie B Spezia-Monza 4-2
13-03-2026 Serie A Torino-Parma 4-1
18-03-2026 Serie B Frosinone-Bari 2-1
06-04-2026 Serie A Udinese-Como 0-0
11-04-2026 Serie A Atalanta-Juventus 0-1

Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 53 punti (frutto di 14 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte); invece la Juventus si trova 4° in classifica con 60 punti (frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte).
L'Atalanta ha segnato 44 gol e ne ha subiti 28; la Juventus ha segnato 55 gol e ne ha subiti 29.
La partita di andata Juventus - Atalanta si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa l'Atalanta ha fatto 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).
L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Lecce e la Juventus ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Sassuolo e il Genoa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 0-1 mentre La Juventus ha incontrato il Genoa vincendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 10 gol.

Atalanta e Juventus si sono affrontate 127 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 14 volte, la Juventus ha vinto 66 volte mentre i pareggi sono stati 47.

Atalanta-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Ben sei delle ultime otto sfide tra Atalanta e Juventus in Serie A si sono concluse in parità (un successo a testa completa il parziale); in generale, nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17) la Dea è l'avversaria contro cui la Vecchia Signora conta più pareggi in Serie A (12).
  • Atalanta e Juventus hanno pareggiato quattro delle ultime cinque sfide in Serie A disputate con entrambe le squadre nelle prime sette posizioni in classifica ad inizio giornata - fa eccezione un successo esterno per 4-0 della Dea il 9 marzo 2025.
  • L'Atalanta ha vinto solo una delle ultime 20 gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (7N, 12P); inoltre, nelle ultime sei sfide interne contro i bianconeri in campionato non ha mai segnato più di un gol a partita (quattro nel parziale).
  • Per la terza volta nella gestione Raffaele Palladino, l'Atalanta potrebbe ottenere tre successi consecutivi in Serie A, tutte in questo anno solare; inoltre, già in un'occasione la Dea ha raccolto tre vittorie di fila nel 2026 senza mai subire gol in campionato, lo scorso gennaio contro Roma, Bologna e Torino.
  • Da inizio 2026 la Juventus non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato in trasferta, con tre vittorie (inclusa una nella gara esterna più recente, 1-0 vs Udinese), un pareggio e due sconfitte; sotto la guida di Luciano Spalletti, solo tra dicembre e gennaio scorsi i bianconeri hanno vinto due match fuori casa di fila in Serie A (serie di tre).
  • Solo l'Inter (20, ma con una gara in più) ha ottenuto più punti in casa rispetto all'Atalanta in Serie A da inizio 2026: 19 in sette partite, frutto di sei vittorie e un pareggio, con una media esatta di due gol segnati a match nel parziale (14 in totale).
  • Raffaele Palladino è l'allenatore con la più alta media punti a partita alla guida dell'Atalanta nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A (2.00 - 12V, 4N, 4P); il tecnico della Dea - 26 presenze e due gol in bianconero nella Serie A 2007/08 - vanta tre vittorie da allenatore contro la Juventus nella competizione - solo contro Genoa (cinque), Hellas Verona e Cagliari (entrambe quattro) ne conta di più - inclusa la sua prima in assoluto in panchina (1-0 con il Monza, 18 settembre 2022).
  • La Juventus ha registrato 116 azioni composte da almeno 10 passaggi di fila terminate con un tiro o un tocco in area avversaria, meno solo dell'Inter (133) in questo torneo - l'Atalanta conta 91 dinamiche di gioco di questo tipo e occupa il quinto posto in questa graduatoria, dietro anche a Milan (100) e Como (97).
  • Giacomo Raspadori ha segnato quattro gol contro la Juventus in Serie A e solo contro il Genoa (cinque) ha fatto meglio nella massima serie; l'attaccante classe 2000 ha preso parte a tre reti (due gol, un assist) nelle ultime cinque presenze in campionato e in particolare dopo il gol al Lecce potrebbe andare a segno per due gare di fila per la prima volta dallo scorso maggio, proprio contro Lecce e poi Genoa.
  • Kenan Yildiz, autore di 19 gol e 10 assist in Serie A, potrebbe diventare il terzo giocatore a prendere parte ad almeno 30 reti prima di compiere 21 anni da quando il torneo è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), dopo Alexandre Pato (46) e Domenico Berardi (47) - a quota 29 anche Mario Balotelli.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AtalantaJuventus
Partite giocate3131
Numero di partite vinte1416
Numero di partite perse66
Numero di partite pareggiate119
Gol totali segnati4454
Gol totali subiti2729
Media gol subiti per partita0.90.9
Percentuale possesso palla55.257.4
Numero totale di passaggi1513716314
Numero totale di passaggi riusciti1285214161
Tiri nello specchio della porta145190
Percentuale di tiri in porta44.650.8
Numero totale di cross611608
Numero medio di cross riusciti150141
Duelli per partita vinti14561409
Duelli per partita persi14881344
Corner subiti135118
Corner guadagnati178163
Numero di punizioni a favore307298
Numero di punizioni concesse356380
Tackle totali484491
Percentuale di successo nei tackle60.560.3
Fuorigiochi totali5851
Numero totale di cartellini gialli4738
Numero totale di cartellini rossi22

Atalanta - Juventus Live

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Classifica SERIE A

  1. Inter72
  2. Napoli65
  3. Milan63
  4. Juventus60
  5. Como58
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Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez16
  2. Tasos Douvikas11
  3. Keinan Davis10
  4. Rasmus Højlund10
  5. Donyell Malen10
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