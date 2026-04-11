Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Atalanta e Juventus, match che chiude questo grande Sabato di Serie A e valevole per la trentaduesima giornata.19:48

Palladino schiera Krstovic al centro dell'attacco con De Ketelaere e Zalewski sulla trequarti. Zappacosta e Bernasconi da esterni, Ederson con de Roon in mezzo. In difesa Djimsiti a guidare Scalvini e Kolasinac.20:03

Spalletti opta per un attacco molto leggero e mobile, con Boga da falso nueve, Yildiz e Conceicao sugli esterni. Holm da quinto, in difesa Bremer tra Kalulu e Kelly. Di Gregorio in porta.20:03

PREPARTITA

Atalanta - Juventus è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Juventus sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 200 Fuorigioco 28 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 25 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.2 Falli per cartellino 7.6 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0 22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2 29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0 08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2 27-12-2025 Serie A Pisa-Juventus 0-2 07-01-2026 Serie A Torino-Udinese 1-2 14-01-2026 Serie A Inter-Lecce 1-0 25-01-2026 Serie A Genoa-Bologna 3-2 01-03-2026 Serie B Pescara-Palermo 2-1 07-03-2026 Serie B Spezia-Monza 4-2 13-03-2026 Serie A Torino-Parma 4-1 18-03-2026 Serie B Frosinone-Bari 2-1 06-04-2026 Serie A Udinese-Como 0-0 11-04-2026 Serie A Atalanta-Juventus 0-1

Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 53 punti (frutto di 14 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte); invece la Juventus si trova 4° in classifica con 60 punti (frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 44 gol e ne ha subiti 28; la Juventus ha segnato 55 gol e ne ha subiti 29.

La partita di andata Juventus - Atalanta si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa l'Atalanta ha fatto 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Lecce e la Juventus ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Sassuolo e il Genoa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 0-1 mentre La Juventus ha incontrato il Genoa vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 10 gol.

Atalanta e Juventus si sono affrontate 127 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 14 volte, la Juventus ha vinto 66 volte mentre i pareggi sono stati 47.

Atalanta-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Ben sei delle ultime otto sfide tra Atalanta e Juventus in Serie A si sono concluse in parità (un successo a testa completa il parziale); in generale, nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17) la Dea è l'avversaria contro cui la Vecchia Signora conta più pareggi in Serie A (12).

Atalanta e Juventus hanno pareggiato quattro delle ultime cinque sfide in Serie A disputate con entrambe le squadre nelle prime sette posizioni in classifica ad inizio giornata - fa eccezione un successo esterno per 4-0 della Dea il 9 marzo 2025.

L'Atalanta ha vinto solo una delle ultime 20 gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (7N, 12P); inoltre, nelle ultime sei sfide interne contro i bianconeri in campionato non ha mai segnato più di un gol a partita (quattro nel parziale).

Per la terza volta nella gestione Raffaele Palladino, l'Atalanta potrebbe ottenere tre successi consecutivi in Serie A, tutte in questo anno solare; inoltre, già in un'occasione la Dea ha raccolto tre vittorie di fila nel 2026 senza mai subire gol in campionato, lo scorso gennaio contro Roma, Bologna e Torino.

Da inizio 2026 la Juventus non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato in trasferta, con tre vittorie (inclusa una nella gara esterna più recente, 1-0 vs Udinese), un pareggio e due sconfitte; sotto la guida di Luciano Spalletti, solo tra dicembre e gennaio scorsi i bianconeri hanno vinto due match fuori casa di fila in Serie A (serie di tre).

Solo l'Inter (20, ma con una gara in più) ha ottenuto più punti in casa rispetto all'Atalanta in Serie A da inizio 2026: 19 in sette partite, frutto di sei vittorie e un pareggio, con una media esatta di due gol segnati a match nel parziale (14 in totale).

Raffaele Palladino è l'allenatore con la più alta media punti a partita alla guida dell'Atalanta nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A (2.00 - 12V, 4N, 4P); il tecnico della Dea - 26 presenze e due gol in bianconero nella Serie A 2007/08 - vanta tre vittorie da allenatore contro la Juventus nella competizione - solo contro Genoa (cinque), Hellas Verona e Cagliari (entrambe quattro) ne conta di più - inclusa la sua prima in assoluto in panchina (1-0 con il Monza, 18 settembre 2022).

La Juventus ha registrato 116 azioni composte da almeno 10 passaggi di fila terminate con un tiro o un tocco in area avversaria, meno solo dell'Inter (133) in questo torneo - l'Atalanta conta 91 dinamiche di gioco di questo tipo e occupa il quinto posto in questa graduatoria, dietro anche a Milan (100) e Como (97).

Giacomo Raspadori ha segnato quattro gol contro la Juventus in Serie A e solo contro il Genoa (cinque) ha fatto meglio nella massima serie; l'attaccante classe 2000 ha preso parte a tre reti (due gol, un assist) nelle ultime cinque presenze in campionato e in particolare dopo il gol al Lecce potrebbe andare a segno per due gare di fila per la prima volta dallo scorso maggio, proprio contro Lecce e poi Genoa.

Kenan Yildiz, autore di 19 gol e 10 assist in Serie A, potrebbe diventare il terzo giocatore a prendere parte ad almeno 30 reti prima di compiere 21 anni da quando il torneo è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), dopo Alexandre Pato (46) e Domenico Berardi (47) - a quota 29 anche Mario Balotelli.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: