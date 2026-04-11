Calendario non facile per il Cagliari che nella prossima partita affronterà l'Inter a San Siro, poi sarà la volta dell'Atalanta e del Bologna. Per la Cremonese ci saranno Torino e Napoli.

Il Cagliari batte la Cremonese nello scontro diretto per la salvezza. Dopo un primo tempo terminato senza reti e senza grandi occasioni, Pisacane cambia la sua formazione inserendo Mendy e Zé Pedro. Proprio da questi due nasce l'azione che porta al gol, con il portoghese che con un cross morbido sul secondo palo serve Esposito che schiaccia di testa e firma l'1 a 0 per il Cagliari. Giampaolo sul finale tenta di rafforzare l'assetto offensivo ma i rossoblù sono molto attenti a chiudere e concedere quasi nulla agli avversari.

Buon pomeriggio e benvenuti all'Unipol Domus: è tutto pronto per la sfida tra Cagliari e Cremonese, valida per la 32ª giornata di Serie A!13:31

La Cremonese dopo 4 sconfitte consecutive, era tornata a vincere in campionato dopo un digiuno di quasi 4 mesi. Nell'ultimo turno però un'altra sconfitta ha fermato il club lombardo, che ora ha gli stessi punti del Lecce, terzultimo in classifica. 13:40

PREPARTITA

Cagliari - Cremonese è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Cremonese sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 15 Falli fischiati 362 Fuorigioco 39 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 53 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.6 Falli per cartellino 6.7 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 15 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0 20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3 04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1 28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1 02-11-2025 Serie A Verona-Inter 1-2 22-11-2025 Serie A Fiorentina-Juventus 1-1 08-12-2025 Serie A Pisa-Parma 0-1 14-12-2025 Serie A Genoa-Inter 1-2 27-12-2025 Serie A Torino-Cagliari 1-2 11-01-2026 Serie A Inter-Napoli 2-2 18-01-2026 Serie A Bologna-Fiorentina 1-2 06-02-2026 Serie A Verona-Pisa 0-0 11-02-2026 Serie B Bari-Spezia 0-0 21-02-2026 Serie A Juventus-Como 0-2 08-03-2026 Serie A Milan-Inter 1-0 14-03-2026 Serie B Monza-Palermo 3-0 06-04-2026 Serie A Napoli-Milan 1-0

Attualmente il Cagliari si trova 15° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte); invece la Cremonese si trova 18° in classifica con 27 punti (frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 33 gol e ne ha subiti 44; la Cremonese ha segnato 26 gol e ne ha subiti 47.

La partita di andata Cremonese - Cagliari si è giocata il 8 gennaio 2026 e si è conclusa 2-2.

In casa il Cagliari ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Napoli e il Sassuolo ottenendo 0 punti.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Parma e il Bologna ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo perdendo 2-1 mentre La Cremonese ha incontrato il Bologna perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Sebastiano Esposito con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Federico Bonazzoli con 7 gol.

Cagliari e Cremonese si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 3 volte, la Cremonese ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Cagliari-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nei nove precedenti tra Cagliari e Cremonese in Serie A non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, con una situazione di totale equilibrio in virtù di tre vittorie per parte e tre pareggi, incluso quello della gara di andata (2-2, l'8 gennaio scorso).

Il Cagliari è imbattuto nelle quattro sfide casalinghe in Serie A contro la Cremonese (2N, 2V), senza mai subire gol; tra le squadre contro cui i sardi non hanno mai incassato reti in casa nella massima serie, quella grigiorossa è la formazione più volte affrontata.

Il Cagliari è reduce da quattro sconfitte consecutive e l'ultima volta che ha incassato cinque ko di fila in Serie A risale al periodo marzo-aprile 2022, con Walter Mazzarri alla guida.

Nelle ultime cinque giornate di campionato in Serie A, la Cremonese ha raccolto solo tre punti (al pari di Hellas Verona, Lecce, Parma e Pisa) e solo il Cagliari, prossimo avversario, ha fatto peggio nella competizione in questo periodo (un solo punto).

Dopo che tra novembre e gennaio scorsi il Cagliari aveva avuto un rendimento casalingo di tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta in sei gare casalinghe, nelle successive quattro partite interne, ossia da inizio febbraio, i sardi hanno raccolto un solo punto alla Unipol Domus in Serie A, segnando una sola rete.

La Cremonese ha vinto l'ultima trasferta in Serie A (2-0 vs Parma) e solo nelle prime tre gare esterne di questo campionato (1V, 2N) è rimasta imbattuta per più di una partita fuori casa di fila in questa Serie A; in generale, nella loro storia i grigiorossi non hanno mai vinto due trasferte consecutive nella massima serie.

Il Cagliari è la squadra che ha segnato meno gol nella prima mezzora di gioco (tre) in questo campionato, oltre ad essere l'unica che non ha ancora trovato la rete nel primo quarto d'ora, mentre la Cremonese in generale detiene il record negativo di marcature realizzate nei primi tempi: nove, come il Parma.

Cagliari (117) e Cremonese (130) sono le due squadre che hanno registrato meno recuperi offensivi in questo campionato, risultando di conseguenza anche quelle con meno tiri tentati da questa situazione di gioco - rispettivamente 16 e 21 conclusioni.

Sebastiano Esposito ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime quattro presenze in Serie A, una partecipazione in più di quelle raccolte nelle precedenti nove gare giocate in questo anno solare in campionato (due assist); con la maglia del Cagliari, il classe 2002 è già andato a segno per due presenze di fila nella competizione, lo scorso novembre contro Genoa e Juventus.

Federico Bonazzoli ha segnato quattro gol contro il Cagliari in Serie A, il suo bersaglio preferito al pari del Genoa nella massima serie; l'attaccante della Cremonese, inoltre, con una rete eguaglierebbe il suo record stagionale di marcature esterne nella competizione (sei nel 2021/22 con la Salernitana).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: