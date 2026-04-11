Il Cagliari batte la Cremonese nello scontro diretto per la salvezza. Dopo un primo tempo terminato senza reti e senza grandi occasioni, Pisacane cambia la sua formazione inserendo Mendy e Zé Pedro. Proprio da questi due nasce l'azione che porta al gol, con il portoghese che con un cross morbido sul secondo palo serve Esposito che schiaccia di testa e firma l'1 a 0 per il Cagliari. Giampaolo sul finale tenta di rafforzare l'assetto offensivo ma i rossoblù sono molto attenti a chiudere e concedere quasi nulla agli avversari.
Tre punti fondamentali per il Cagliari che torna a vincere dopo 4 sconfitte consecutive e ora allunga dalla zona retrocessione a +6. Cremonese ferma invece a 27 punti così come il Lecce, impegnato domani contro il Bologna.
Calendario non facile per il Cagliari che nella prossima partita affronterà l'Inter a San Siro, poi sarà la volta dell'Atalanta e del Bologna. Per la Cremonese ci saranno Torino e Napoli.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Dall'Unipol Domus è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Cagliari-Cremonese. Buona serata!17:06
90'+5'
Fine partita! Cagliari-Cremonese 1-0! Decide il gol di Sebastiano Esposito.16:57
90'+4'
Ci prova ancora la Cremonese, colpo di testa di Luperto che termina fuori.16:57
90'+3'
Prova ad avanzare la Cremonese: Pezzella calibra male il lancio lungo per i compagni.16:56
90'
Saranno 4 i minuti di recupero.16:52
89'
Esce Juan Rodríguez per Alberto Dossena.16:51
88'
Fuori Sebastiano Esposito per Andrea Belotti, che rientra in campo dopo il lungo stop per infortunio tra i tanti applausi.16:50
82'
Palestra dribbla due avversari e poi va al tiro con poco spazio a disposizione, la palla termina alta. 16:44
81'
Recupera palla la Cremonese che poi riparte in contropiede: Barbieri va al cross basso ma non ci arrivano i compagni.16:44
78'
Esce David Okereke per Alessio Zerbin.16:39
78'
La Cremonese rafforza ancora l'attacco con l'ingresso di Milan Djuric. Esce Bondo.16:39
75'
Che parata di Audero! Deiola conclude di testa da posizione ravvicinata, super parata dell'ex Sampdoria che si allunga con la mano ed evita il gol! Che occasione per il Cagliari! 16:38
73'
Tentativo dalla distanza di Deiola, conclusione a giro che non scende abbastanza e termina alta.16:36
73'
Per la Cremonese entra Tommaso Barbieri per Filippo Terracciano.16:34
69'
Tre attaccanti in campo per la Cremonese che va a rinforzare, con l'ingresso di Sanabria, il proprio asse offensivo.16:31
68'
Finisce anche la partita di Romano Floriani Mussolini per Antonio Sanabria.16:29
68'
Finisce la partita di Jari Vandeputte, dentro Martín Payero.16:29
63'
Primo assist in Serie A per Ze Pedro.16:26
63'
GOOOOOOOOOLLLLL! CAGLIARI-Cremonese 1-0! La sblocca Sebastiano Esposito! Ottimo approccio dei neo-entrati, con Mendy che serve Ze Pedro, il portoghese crossa morbido sul secondo palo dove di testa schiaccia Esposito dove Audero non può arrivare!
Giallo per Michel Adopo per fallo su Bonazzoli.16:23
61'
Fuori anche Michael Folorunsho per Ze Pedro.16:23
61'
Cambi per il Cagliari: in attacco esce Gennaro Borrelli per Paul Mendy.16:23
60'
Esposito dalla bandiera serve in area Mina. Il difensore colpisce bene di testa ma la palla termina fuori! 16:22
57'
Tentativo complicato di Deiola che in girata prova la conclusione con il destro da posizione defilata. La palla termina alta!16:19
56'
Calcio di punizione battuto da Esposito, la palla però colpisce la barriera.16:19
55'
Vandeputte commette fallo su Esposito: calcio di punizione per il Cagliari dal limite dell'area di rigore. 16:17
55'
Palestra rinvia centrale, ne approffitta Bonazzoli che stoppa e tira non trovando di poco lo specchio della porta.16:17
54'
Borrelli tenta la conclusione di testa! L'attaccante del Cagliari tira centralmente, para Audero. 16:16
53'
Continua ad attaccare il Cagliari, Baschirotto in scivolata manda in calcio d'angolo.16:15
51'
Ci prova ancora Deiola, sbucato in area di rigore alle spalle di Baschirotto e Borrelli. Ci pensa Audero a salvare i suoi.16:13
48'
Primo tiro del secondo tempo in porta: ci prova Deiola, conclusione debole parata da Audero. 16:11
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Cagliari-Cremonese!16:07
Termina 0 a 0 il primo tempo di Cagliari-Cremonese. Parte bene la squadra di casa che dopo appena 3 minuti cerca lo specchio della porta con Marco Palestra. Cresce la Cremonese nel corso dei 45 minuti, in due occasioni vicina al gol del vantaggio. Molto attenti Baschirotto e compagni in fase difensiva. Nel Cagliari da segnalare l'infortunio di Mazzitelli dopo la mezz'ora di gioco, al suo posto Adopo.15:57
45'+3'
Fine primo tempo! Cagliari-Cremonese 0-0.15:51
45'+2'
Occasione sprecata dal Cagliari con Esposito che da calcio di punizione batte sul primo palo, servendo una palla difficile per i compagni. Si riparte da Audero.15:51
45'
Segnalati 3 minuti di recupero. 15:49
40'
Ci prova ancora il Cagliari! Conclusione di Gaetano salvata in scivolata da Baschirotto, sulla ribattuta decisivo Luperto di testa! 15:43
37'
Si salva la Cremonese! Attacca il Cagliari che schiaccia i grigiorossi nella propria area piccola. Ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco di Deiola. 15:43
31'
Problemi per Luca Mazzitelli, che lascia il campo al posto di Michel Adopo.15:35
28'
Accelera sul lato destro Floriani che vince i duelli contro gli avversari, poi sbaglia però il passaggio finale per Okereke.15:31
23'
Un altro colpo di testa della Cremonese, questa volta di Floriani. Para ancora Caprile. 15:27
21'
Cremonese a un passo dal gol! Palla precisa di Vandeputte a trovare la testa di Okereke, l'attaccate conclude centralmente, para Caprile. 15:24
19'
Rientra Marco Palestra.15:23
19'
Fallo di Pezzella su Palestra, Cagliari momentaneamente in 10. Nulla di grave per il terzino che ha preso un colpo in faccia. 15:22
12'
Che azione della Cremonese! Grassi fa partire i suoi in contropiede, Bonazzoli serve Okereke facendo tunnel su Mina ma l'ex Torino perde l'appoggio sul tentativo di dribbling e scivola in area davanti a Caprile!15:17
9'
Sul calcio d'angolo ci prova di testa Baschirotto ma la palla viene respinta al limite dell'area dove c'è Pezzella che al volo conclude di collo pieno: la palla esce di poco.15:12
8'
Duello anche dall'altra parte del campo con Floriani involato verso la porta: chiusura in calcio d'angolo di Obert. 15:11
6'
Palla lunga di Mazzitelli per Borrelli che prova a scappare via a Baschirotto: il capitano della Cremonese vince il duello senza commettere fallo. 15:09
4'
Subito un ammonito: Filippo Terracciano è in ritardo su Folorunsho e commette fallo.15:07
3'
Parte benissimo il Cagliari! Palestra dal limite dell'area stoppa e calcia di sinistro, Audero in tuffo è costretto al calcio d'angolo.15:06
1'
Si parte! Comincia Cagliari-Cremonese! 15:03
Quattro i cambi per la Cremonese rispetto alla sfida contro il Bologna, rientra Baschirotto in difesa insieme a Luperto, Pezzella e Terracciano. Floriani Mussolini prende il posto di Zerbin, alla terza da titolare nel 2026. A centrocampo squalificato Maleh, mentre in attacco insieme a Bonazzoli gioca Okereke, con Vardy ancora out. 15:05
Il Cagliari si presenta con due novità anche dal punto di vista tattico: linea a 4 in difesa con Palestra e Obert terzini, Mazzitelli davanti con Gaetano che agirà da play. Dietro al centravanti Borrelli giocano Esposito e Folorunsho. 15:03
FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE (4-4-2): Audero - Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella - Floriani Mussolini, Grassi, Bondo, Vandeputte - Okereke, Bonazzoli. All.: Marco Giampaolo.14:15
FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile - Palestra, Mina, Juan Rodríguez, Obert - Deiola, Gaetano, Mazzitelli - Esposito, Folorunsho - Borrelli. All.: Fabio Pisacane.15:06
La Cremonese dopo 4 sconfitte consecutive, era tornata a vincere in campionato dopo un digiuno di quasi 4 mesi. Nell'ultimo turno però un'altra sconfitta ha fermato il club lombardo, che ora ha gli stessi punti del Lecce, terzultimo in classifica. 13:40
La salvezza passa da Cagliari-Cremonese: pochi punti dividono le due squadre in classifica, con il club sardo a +3 rispetto alla squadra di Marco Giampaolo e alla zona retrocessione. Il Cagliari non vince dal 31 gennaio ed è reduce da 4 sconfitte consecutive.13:38
Buon pomeriggio e benvenuti all'Unipol Domus: è tutto pronto per la sfida tra Cagliari e Cremonese, valida per la 32ª giornata di Serie A!13:31
Dove si gioca la partita:
Stadio: Unipol Domus Città: Cagliari Capienza: 16233 spettatori13:31
Cagliari - Cremonese è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Cremonese sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.
Daniele Doveri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
15
Falli fischiati
362
Fuorigioco
39
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
53
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.6
Falli per cartellino
6.7
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 15 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Bologna-Como 1-0
20-09-2025
Serie A
Udinese-Milan 0-3
04-10-2025
Serie A
Parma-Lecce 0-1
28-10-2025
Serie A
Atalanta-Milan 1-1
02-11-2025
Serie A
Verona-Inter 1-2
22-11-2025
Serie A
Fiorentina-Juventus 1-1
08-12-2025
Serie A
Pisa-Parma 0-1
14-12-2025
Serie A
Genoa-Inter 1-2
27-12-2025
Serie A
Torino-Cagliari 1-2
11-01-2026
Serie A
Inter-Napoli 2-2
18-01-2026
Serie A
Bologna-Fiorentina 1-2
06-02-2026
Serie A
Verona-Pisa 0-0
11-02-2026
Serie B
Bari-Spezia 0-0
21-02-2026
Serie A
Juventus-Como 0-2
08-03-2026
Serie A
Milan-Inter 1-0
14-03-2026
Serie B
Monza-Palermo 3-0
06-04-2026
Serie A
Napoli-Milan 1-0
Attualmente il Cagliari si trova 15° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte); invece la Cremonese si trova 18° in classifica con 27 punti (frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte). Il Cagliari ha segnato 33 gol e ne ha subiti 44; la Cremonese ha segnato 26 gol e ne ha subiti 47. La partita di andata Cremonese - Cagliari si è giocata il 8 gennaio 2026 e si è conclusa 2-2.
In casa il Cagliari ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Napoli e il Sassuolo ottenendo 0 punti. La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Parma e il Bologna ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo perdendo 2-1 mentre La Cremonese ha incontrato il Bologna perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Sebastiano Esposito con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Federico Bonazzoli con 7 gol.
Cagliari e Cremonese si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 3 volte, la Cremonese ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Cagliari-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nei nove precedenti tra Cagliari e Cremonese in Serie A non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, con una situazione di totale equilibrio in virtù di tre vittorie per parte e tre pareggi, incluso quello della gara di andata (2-2, l'8 gennaio scorso).
Il Cagliari è imbattuto nelle quattro sfide casalinghe in Serie A contro la Cremonese (2N, 2V), senza mai subire gol; tra le squadre contro cui i sardi non hanno mai incassato reti in casa nella massima serie, quella grigiorossa è la formazione più volte affrontata.
Il Cagliari è reduce da quattro sconfitte consecutive e l'ultima volta che ha incassato cinque ko di fila in Serie A risale al periodo marzo-aprile 2022, con Walter Mazzarri alla guida.
Nelle ultime cinque giornate di campionato in Serie A, la Cremonese ha raccolto solo tre punti (al pari di Hellas Verona, Lecce, Parma e Pisa) e solo il Cagliari, prossimo avversario, ha fatto peggio nella competizione in questo periodo (un solo punto).
Dopo che tra novembre e gennaio scorsi il Cagliari aveva avuto un rendimento casalingo di tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta in sei gare casalinghe, nelle successive quattro partite interne, ossia da inizio febbraio, i sardi hanno raccolto un solo punto alla Unipol Domus in Serie A, segnando una sola rete.
La Cremonese ha vinto l'ultima trasferta in Serie A (2-0 vs Parma) e solo nelle prime tre gare esterne di questo campionato (1V, 2N) è rimasta imbattuta per più di una partita fuori casa di fila in questa Serie A; in generale, nella loro storia i grigiorossi non hanno mai vinto due trasferte consecutive nella massima serie.
Il Cagliari è la squadra che ha segnato meno gol nella prima mezzora di gioco (tre) in questo campionato, oltre ad essere l'unica che non ha ancora trovato la rete nel primo quarto d'ora, mentre la Cremonese in generale detiene il record negativo di marcature realizzate nei primi tempi: nove, come il Parma.
Cagliari (117) e Cremonese (130) sono le due squadre che hanno registrato meno recuperi offensivi in questo campionato, risultando di conseguenza anche quelle con meno tiri tentati da questa situazione di gioco - rispettivamente 16 e 21 conclusioni.
Sebastiano Esposito ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime quattro presenze in Serie A, una partecipazione in più di quelle raccolte nelle precedenti nove gare giocate in questo anno solare in campionato (due assist); con la maglia del Cagliari, il classe 2002 è già andato a segno per due presenze di fila nella competizione, lo scorso novembre contro Genoa e Juventus.
Federico Bonazzoli ha segnato quattro gol contro il Cagliari in Serie A, il suo bersaglio preferito al pari del Genoa nella massima serie; l'attaccante della Cremonese, inoltre, con una rete eguaglierebbe il suo record stagionale di marcature esterne nella competizione (sei nel 2021/22 con la Salernitana).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: