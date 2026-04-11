Il Milan fallisce il sorpasso, seppur temporaneo al Napoli, e deve ora sperare nei passi falsi di Como e Juventus per non rischiare di compromettere anche la corsa al piazzamento Champions. Al momento la squadra di Allegri ha 63 punti, cinque più di quella di Fabregas e sei più di quella di Spalletti. 43 punti invece per l'Udinese, ora decimo in attesa del completamento della 32esima giornata e pronto a stupire ancora da qui a fine stagione.

Tonfo rumorosissimo del Milan che va all'intervallo sotto di due reti, non riesce a riaprire la gara in avvio di seconda frazione e perde progressivamente campo e forze, subendo il tris di Atta che chiude di fatto la partita al 71'. Seconda vittoria stagionale a San Siro per l'Udinese dopo quella sull'Inter di inizio campionato e altra prova maiuscola contro una delle grandi del campionato. L'unica nota stonata nella serata magica dei friulani è l'infortunio muscolare di Davis nel finale.

Il Milan torna in campo per riscattare subito la sconfitta del Maradona e rimettere il naso, seppur temporaneamente, davanti al Napoli, oltre che per allungare sulle dirette concorrenti per la zona Champions. L'Udinese, dopo lo 0-0 dell'ultmo turno con il Como che ha significato 40 punti e salvezza ormai raggiunta, si presenta a San Siro per dare fastidio ai rossoneri e portare via un altro scalpo importante contro una grande. Fischio d'inizio alle ore 18.17:38

Direzione di gara affidata a Marchetti, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Fontemurato. Il quarto ufficiale è Mucera mentre in sala VAR ci sono Maggioni e Abisso.17:40

Allegri vara il 4-3-3 con Athekame e Bartesaghi sulle corsie esterne e la coppia centrale De Winter-Pavlovic. Tra i pali c'è sempre Maignan mentre nel trio di centrocampo trova posto Ricci insieme a Modric e Rabiot. Panchina per Fofana. Davanti torna titolare Leao con Pulisic, anch'egli al rientro dal 1', e Saelemaekers a supportarlo. Nkunku e Fullkrug pronti al subentro.17:46

Davis rientra dalla squalifica e Runjaic lo piazza in attacco con Zaniolo. Sulle corsie esterne spazio a Ehizibue e Kamara, in mezzo al campo la qualità di Atta ed Ekkelenkamp, con Karlstrom perno centrale. Nella difesa a tre davanti a Okoye ci sono Kristensen, Kabasele e Solet.19:55

Udinese avanti di due reti al Meazza dopo 45 minuti cinici e concreti che puniscono un Milan troppo lento e prevedibile in zona offensiva. Gli ospiti passano al 27' con un tiro-cross di Atta deviato in porta da Bartesaghi, la reazione del Milan arriva con le occasionissime sprecate in sequenza da Leao e Pulisic ma Davis mette ancora pausa ai tifosi rossoneri colpendo una traversa. Al 37' Zaniolo pennella in area per Ekkelenkamp che batte Maignan di testa, poi nel finale i friulani sfiorano il tris con Kristensen in contropiede. Allarme rosso per la squadra di Allegri, uscita dal campo tra i mugugni dei propri tifosi.18:54

PREPARTITA

Milan - Udinese è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 18:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Udinese sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Matteo Marchetti Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 265 Fuorigioco 38 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 40 Espulsioni 4 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Inter-Udinese 1-2 20-09-2025 Serie B Venezia-Cesena 1-2 27-09-2025 Serie B Bari-Sampdoria 1-1 19-10-2025 Serie A Cagliari-Bologna 0-2 29-10-2025 Serie B Mantova-Catanzaro 1-3 08-11-2025 Serie B Juve Stabia-Palermo 1-0 28-11-2025 Serie A Como-Sassuolo 2-0 13-12-2025 Serie A Parma-Lazio 0-1 27-12-2025 Serie A Lecce-Como 0-3 07-01-2026 Serie A Napoli-Verona 2-2 16-01-2026 Serie A Pisa-Atalanta 1-1 04-02-2026 Coppa Italia Inter-Torino 2-1 14-02-2026 Serie A Como-Fiorentina 1-2 01-03-2026 Serie A Sassuolo-Atalanta 2-1 15-03-2026 Serie A Verona-Genoa 0-2 21-03-2026 Serie A Juventus-Sassuolo 1-1

Attualmente il Milan si trova 3° in classifica con 63 punti (frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Udinese si trova 10° in classifica con 43 punti (frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte).

Il Milan ha segnato 47 gol e ne ha subiti 27; l'Udinese ha segnato 38 gol e ne ha subiti 42.

La partita di andata Udinese - Milan si è giocata il 20 settembre 2025 e si è conclusa 0-3.

In casa il Milan ha fatto 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Torino e il Napoli ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Genoa e Como ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 1-0 mentre L'Udinese ha incontrato Como pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol.

Milan e Udinese si sono affrontate 101 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 46 volte, l'Udinese ha vinto 19 volte mentre i pareggi sono stati 36.

Milan-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan ha vinto le ultime quattro sfide contro l'Udinese in Serie A e solo una volta ha registrato una serie di successi più lunga contro i friulani nella massima serie: sette tra il 1998 e il 2001; in particolare, il Diavolo potrebbe battere questa avversaria quattro volte di fila senza mai subire gol per la prima volta nella competizione.

Considerando solo le sfide del girone di ritorno, l'Udinese ha perso le ultime due contro il Milan con un punteggio aggregato di 7-2 e solo una volta ha perso tre gare di fila contro i rossoneri nella seconda parte di stagione in Serie A, tra il 1999 e il 2001.

Il Milan ha vinto solo quattro delle ultime 10 sfide casalinghe contro l'Udinese in Serie A (4N, 2P), dopo una serie di tre successi interni di fila; in particolare, dopo la vittoria sui friulani nell'ultimo precedente del genere (1-0, 19 ottobre 2024), il Diavolo potrebbe collezionare due successi consecutivi per la prima volta dal 2014 (serie arrivata a tre).

Il Milan ha perso tre delle ultime sei gare in Serie A (3V), dopo che nel quadruplo delle partite precedenti era sempre rimasto imbattuto (15V, 9N); i rossoneri, dopo il ko contro il Napoli, potrebbero perdere due match di fila in campionato per la prima volta da marzo 2025 (serie arrivata a tre, con Sérgio Conceição allenatore).

L'Udinese non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime sei gare in Serie A, con due vittorie, due pareggi e due sconfitte; i friulani arrivano da due clean sheet consecutivi e potrebbero arrivare a tre per la seconda volta nella gestione Kosta Runjaic in campionato, dopo il periodo febbraio-marzo 2025.

Considerando solo il rendimento contro le squadre attualmente nella parte bassa della classifica di Serie A, il Milan sarebbe 7° in campionato con 34 punti, mentre - nonostante la sconfitta nell'ultima giornata contro il Napoli - contro le formazioni della parte alta della classifica i rossoneri hanno raccolto 29 punti, record al pari dell'Inter.

Milan e Udinese hanno entrambi realizzato cinque gol dal dischetto in questo campionato, al pari dell'Inter e meno soltato di Fiorentina e Pisa (entrambe sei); i friulani, tuttavia, sono anche tra le squadre che hanno incassato più reti su rigore: sei, come Genoa e Napoli.

La prossima sarà la presenza numero 300 per Mike Maignan nei maggiori cinque campionati europei; da quando milita nel Milan (2021/22) il portiere francese ha fornito tre assist in Serie A e nei big-5 tornei continentali solo Ederson (cinque) ha fatto meglio nel periodo tra i pari ruolo - tre anche per Pau López e Mark Flekken.

Dopo aver segnato otto reti tra agosto e dicembre 2025, in questo anno solare Christian Pulisic non ha ancora trovato la rete in campionato (13 presenze a secco, il suo più lungo stop realizzativo in Serie A); nel 2026, inoltre, lo statunitense ha tentato 12 tiri nello specchio senza successo, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore tra chi non ha segnato in questo anno solare nella competizione.

Il Milan è una delle quattro squadre (assieme a Atalanta, Fiorentina e Torino) contro cui Nicolò Zaniolo ha segnato più di un gol in Serie A (due reti contro tutte); il classe '99 è uno dei soli tre giocatori italiani (assieme a Federico Dimarco e Sebastiano Esposito) con almeno cinque gol e almeno cinque assist all'attivo in questo campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: