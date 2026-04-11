Tonfo rumorosissimo del Milan che va all'intervallo sotto di due reti, non riesce a riaprire la gara in avvio di seconda frazione e perde progressivamente campo e forze, subendo il tris di Atta che chiude di fatto la partita al 71'. Seconda vittoria stagionale a San Siro per l'Udinese dopo quella sull'Inter di inizio campionato e altra prova maiuscola contro una delle grandi del campionato. L'unica nota stonata nella serata magica dei friulani è l'infortunio muscolare di Davis nel finale.
Il Milan fallisce il sorpasso, seppur temporaneo al Napoli, e deve ora sperare nei passi falsi di Como e Juventus per non rischiare di compromettere anche la corsa al piazzamento Champions. Al momento la squadra di Allegri ha 63 punti, cinque più di quella di Fabregas e sei più di quella di Spalletti. 43 punti invece per l'Udinese, ora decimo in attesa del completamento della 32esima giornata e pronto a stupire ancora da qui a fine stagione.
Nel prossimo turno il Milan sarà di scena a Verona contro l'Hellas, per l'Udinese c'è invece il Parma al Bluenergy Stadium.
Leao ci prova in spaccata sul corner di Modric, prolungato da Ekkelenkamp. Palla altissima.19:31
70'
Pulisic apre per Leao a sinistra, il portoghese cerca la porta col mancino, non la trova ma guadagna calcio d'angolo.19:31
69'
Si muove qualcosa sulla panchina rossonera, sembra essere imminente l'ingresso di Nkunku.19:30
67'
FOFANA! Fullkrug pesca Fofana in verticale in area, il francese ci prova col sinistro rasoterra ma colpisce debolmente da ottima posizione. Okoye para in due tempi.19:28
66'
Sostituzione Udinese: fuori Nicolò Zaniolo, dentro Jakub Piotrowski.19:27
66'
Sinistro di Rabiot dalla lunga distanza, ampiamente a lato della porta di Okoye.19:26
63'
Solet penetra centralmente e finisce a terra al limite dell'area rossonera, sul pallone arriva Kamara che prova il sinistro incrociato rasoterra senza trovare lo specchio.19:24
63'
Si è allentata la presa del Milan dopo la manciata di occasioni create nel secondo tempo.19:24
60'
OCCASIONE UDINESE! Ripartenza friulana con Davis che serve Atta in area, no-look del francese per Zaniolo che viene anticipato da Rabiot, sul pallone arriva Ehizibue che centra un avversario col sinistro da dentro l'area.19:22
60'
Sostituzione Milan: fuori Samuele Ricci, dentro Youssouf Fofana.19:21
60'
OCCASIONE MILAN! Cross teso di Ricci dalla destra, Pavlovic ci arriva in tuffo di testa sul secondo palo ma colpisce solo l'esterno della rete.19:21
59'
Cross di Rabiot dalla sinistra, Kabasele anticipa Fullkrug in corner.19:20
56'
FULLKRUG! Leao sgasa a sinistra e tocca in area per Fullkrug che gira di testa verso la porta senza trovarla.19:17
56'
Ekkelenkamp prova il destro dalla lunga distanza, nessun problema per Maignan.19:17
55'
Davis conquista un fallo prezioso nella metà campo rossonera. Si alza per un attimo il baricentro dell'Udinese ma il Milan torna a macinare gioco.19:16
52'
Sembra esserci in campo decisamente un altro Milan in queste prime battute del secondo tempo. L'Udinese per ora sta accettando la difesa a oltranza del doppio vantaggio.19:13
51'
MIRACOLO DI OKOYE! Drop di destro dalla distanza di Saelemaekers, Okoye si supera in tuffo alla propria destra, aiutato anche dalla traversa.19:12
50'
MODRIC! Destro da distanza siderale del croato, Okoye si distende alla propria destra e lo devia in calcio d'angolo.19:11
49'
Leao prova il dribbling su Zaniolo ma viene fermato dall'avversario, bravo poi a fargli carambolare addosso la sfera e guadagnare una rimessa dal fondo per gli ospiti. Rifiata la squadra di Runjaic dopo una lunga fase di possesso rossonera.19:11
48'
Nulla di fatto sul calcio di punizione per il Milan, che rimane però in possesso prolungato della sfera in zona offensiva.19:09
46'
Rabiot prende il tempo a Kristensen che lo trattiene vistosamente. Giallo per il difensore bianconero.19:07
46'
Milan subito a trazione offensiva con Leao e Pulisic ai lati di Fullkrug, Saelemaekers si abbassa nella linea a quattro davanti a Maignan.19:07
46'
Si ricomincia!19:06
45'
Sostituzione Milan: fuori Zachary Athekame, dentro Niclas Füllkrug.19:05
Difficile pensare a cosa possa cambiare Runjaic nel secondo tempo, forse giusto forze fresche in mezzo al campo o sugli esterni. Allegri dovrà invece necessariamente inventarsi qualcosa per ribaltare il risultato, forse a partire dall'ingresso di Fullkrug per riempire l'area friulana.19:04
Udinese avanti di due reti al Meazza dopo 45 minuti cinici e concreti che puniscono un Milan troppo lento e prevedibile in zona offensiva. Gli ospiti passano al 27' con un tiro-cross di Atta deviato in porta da Bartesaghi, la reazione del Milan arriva con le occasionissime sprecate in sequenza da Leao e Pulisic ma Davis mette ancora pausa ai tifosi rossoneri colpendo una traversa. Al 37' Zaniolo pennella in area per Ekkelenkamp che batte Maignan di testa, poi nel finale i friulani sfiorano il tris con Kristensen in contropiede. Allarme rosso per la squadra di Allegri, uscita dal campo tra i mugugni dei propri tifosi.18:54
45'+1'
Fine primo tempo. Milan-Udinese 0-2 all'intervallo dopo l'autorete di Bartesaghi al 27' e la rete di Ekkelenkamp al 37'.18:49
45'+1'
OCCASIONE UDINESE! Palla persa da Leao, Davis fa partire il contropiede ospite aprendo a sinistra per Kamara che la restituisce all'inglese, contrato in area da Pavlovic. La palla rimane lì con Kristensen che calcia a botta sicura col sinistro ma colpisce il compagno rimasto a terra davanti a lui.18:48
45'
Un minuto di recupero.18:47
45'
Sponda di Davis per Zaniolo che vede Maignan fuori dai pali e prova a infilarlo col sinistro di prima, conclusione troppo debole addomesticata dal portiere francese.18:47
44'
Cross dalla destra di Saelemaekers, Leao ci prova in tuffo di testa ma non inquadra lo specchio.18:46
44'
Nulla di fatto sul calcio piazzato messo in area da Zaniolo, la palla termina a fondo campo alla destra di Maignan.18:45
43'
Davis lotta ancora una volta per difendere palla vicino all'area rossonera, stavolta subendo fallo da Rabiot.18:44
42'
Cross di Pavlovic dalla sinistra, troppo alto per tutti, poi controcross di Athekame dalla destra, bloccato da Okoye. Momento davvero difficile per la squadra di Allegri.18:43
37'
GOL! Milan-UDINESE 0-2! Rete di Ekkelenkamp. Davis difende palla in bandierina e serve Zaniolo alle spalle, il numero 10 friulano gira la palla sul secondo palo dove Ekkelenkamp colpisce di testa tra De Winter e Athekame senza lasciare scampo a Maignan.
TRAVERSA DI DAVIS! Dribbling secco dell'inglese su Pavlovic, ingresso in area dalla sinistra e sassata col sinistro verso la porta. Maignan la tocca d'istinto mandandola sulla traversa.18:37
33'
ANCORA MILAN! Pulisic ruba palla al limite dell'area avversaria e calcia col piatto sul primo palo. Palla fuori di un soffio alla destra di Okoye.18:35
32'
OCCASIONE MILAN! Palla morbida in area di Pulisic sul secondo palo, Leao ci prova in maniera completamente scoordinata al volo col destro da due passi ma finisce per togliere la palla dalla disponibilità di un liberissimo Saelemaekers.18:34
31'
San Siro becca Leao dopo aver rallentato vistosamente un'azione offensiva del Milan. Momento difficile per la squadra di Allegri che deve anche fare i conti con l'umore dei propri tifosi in questa fase.18:33
29'
Ci prova subito il Milan con Leao che apre il piattone all'interno dell'area udinese, trovando ancora una volta un muro di maglie avversarie a respingere la sua conclusione. 18:30
27'
GOL! Milan-UDINESE 0-1! Autorete di Bartesaghi. Ripartenza dell'Udinese condotta da Zaniolo che, una volta arrivato al limite dell'area avversaria, alza la testa e serve Atta alla propria destra. Il francese prova il tiro-cross col destro e trova la deviazione di Bartesaghi che manda il pallone alle spalle di Maignan.
Cross di Bartesaghi dalla sinistra, Leao riesce solo a sfiorare sul secondo palo. La palla rimane però tra i piedi dei padroni di casa che proseguono con la propria manovra avvolgente.18:27
25'
Incursione di Athekame, premiato dall'assist di Saelemaekers, lo svizzero perde però l'equilibrio e non riesce a servire Leao, ben appostato a centro area.18:26
24'
Continua a manovrare il Milan a caccia del varco giusto per colpire gli ospiti.18:25
22'
Palla filtrante di Modric per Athekame, leggermente troppo lunga e fuori a fondo campo.18:23
21'
Pulisic si accentra, riceve palla e imbecca Leao, il portoghese calcia col sinistro ma colpisce in pieno Kristensen.18:22
19'
Scontro aereo tra Pavlovic e Davis, Marchetti lascia correre ma il serbo protesta in modo plateale all'indirizzo del direttore di gara che lo richiama solo verbalmente.18:21
16'
Leao prende il tempo a Kabasele nello spazio ma sbraccia atterrando l'avversario. Marchetti fischia fallo al portoghese e lo ammonisce per proteste.18:19
15'
Punizione per il Milan in zona offensiva, Modric la mette in mezzo morbida dalla sinistra ma la difesa ospite respinge. Ci provano ancora i rossoneri che non riescono però a rendersi efficaci sul riciclo.18:18
13'
Ehizibue al cross dalla destra, Kamara la rimette in mezzo per Karlstrom che non riesce a coordinarsi al meglio di testa. Palla ampiamente sopra la traversa di Maignan.19:54
12'
OCCASIONE MILAN! Errore in palleggio di Davis, Saelemaekers si ritrova il pallone tra i piedi, lancia Leao che incrocia col destro senza però trovare lo specchio.18:13
10'
Cross di Kamara dalla sinistra, troppo alto per Davis e mandato fuori area da Bartesaghi.18:11
9'
Slalom di Pulisic che entra in area dalla sinistra e calcia verso lo specchio, si immola Solet che respinge la conclusione dell'attaccante rossonero.18:10
8'
Anticipo di Solet su Saelemaekers e rasoterra in profondità per Davis, chiude tutto Pavlovic in anticipo.18:10
7'
Pulisic lancia Leao nello spazio ma la sua palla è troppo angolata e finisce in fallo laterale.18:08
5'
Rabiot perde palla centralmente, Zaniolo la recupera ma non riesce a far distendere i suoi in campo aperto. Il possesso rimane però degli ospiti col Milan tutto rintanato nella propria metà campo.18:06
3'
Ripartenza bianconera con Davis che apre per Zaniolo, l'ex Roma conduce palla fino al limite dell'area rossonera e calcia in porta col sinistro, trovando un Maignan attento e ben piazzato, pronto a bloccare a terra la conclusione debole dell'avversario.18:05
2'
Subito un fallo tattico di Kristensen che atterra Pulisic dopo aver perso palla nel campo rossonero.18:03
Si comincia!18:01
Squadre in campo al Meazza dove si attende solo il fischio iniziale di Marchetti.17:58
Davis rientra dalla squalifica e Runjaic lo piazza in attacco con Zaniolo. Sulle corsie esterne spazio a Ehizibue e Kamara, in mezzo al campo la qualità di Atta ed Ekkelenkamp, con Karlstrom perno centrale. Nella difesa a tre davanti a Okoye ci sono Kristensen, Kabasele e Solet.19:55
Allegri vara il 4-3-3 con Athekame e Bartesaghi sulle corsie esterne e la coppia centrale De Winter-Pavlovic. Tra i pali c'è sempre Maignan mentre nel trio di centrocampo trova posto Ricci insieme a Modric e Rabiot. Panchina per Fofana. Davanti torna titolare Leao con Pulisic, anch'egli al rientro dal 1', e Saelemaekers a supportarlo. Nkunku e Fullkrug pronti al subentro.17:46
FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE: 3-5-2 per i friulani. Okoye - Kristensen, Kabasele, Solet - Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara - Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Gueye, Zarraga, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller.19:54
FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: 4-3-3 per i rossoneri. Maignan - Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi - Ricci, Modric, Rabiot - Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Gimenez, Loftus-Cheek, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Tomori, Odogu, Jashari, Gabbia.17:42
Direzione di gara affidata a Marchetti, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Fontemurato. Il quarto ufficiale è Mucera mentre in sala VAR ci sono Maggioni e Abisso.17:40
Il Milan torna in campo per riscattare subito la sconfitta del Maradona e rimettere il naso, seppur temporaneamente, davanti al Napoli, oltre che per allungare sulle dirette concorrenti per la zona Champions. L'Udinese, dopo lo 0-0 dell'ultmo turno con il Como che ha significato 40 punti e salvezza ormai raggiunta, si presenta a San Siro per dare fastidio ai rossoneri e portare via un altro scalpo importante contro una grande. Fischio d'inizio alle ore 18.17:38
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Udinese, gara valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A 2025/26.17:34
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza Città: Milano Capienza: 75817 spettatori17:34
Milan - Udinese è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 18:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Milan - Udinese sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Matteo Marchetti
Statistiche Stagionali
Partite dirette
11
Falli fischiati
265
Fuorigioco
38
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
40
Espulsioni
4
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
5.8
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 11 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Inter-Udinese 1-2
20-09-2025
Serie B
Venezia-Cesena 1-2
27-09-2025
Serie B
Bari-Sampdoria 1-1
19-10-2025
Serie A
Cagliari-Bologna 0-2
29-10-2025
Serie B
Mantova-Catanzaro 1-3
08-11-2025
Serie B
Juve Stabia-Palermo 1-0
28-11-2025
Serie A
Como-Sassuolo 2-0
13-12-2025
Serie A
Parma-Lazio 0-1
27-12-2025
Serie A
Lecce-Como 0-3
07-01-2026
Serie A
Napoli-Verona 2-2
16-01-2026
Serie A
Pisa-Atalanta 1-1
04-02-2026
Coppa Italia
Inter-Torino 2-1
14-02-2026
Serie A
Como-Fiorentina 1-2
01-03-2026
Serie A
Sassuolo-Atalanta 2-1
15-03-2026
Serie A
Verona-Genoa 0-2
21-03-2026
Serie A
Juventus-Sassuolo 1-1
Attualmente il Milan si trova 3° in classifica con 63 punti (frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Udinese si trova 10° in classifica con 43 punti (frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte). Il Milan ha segnato 47 gol e ne ha subiti 27; l'Udinese ha segnato 38 gol e ne ha subiti 42. La partita di andata Udinese - Milan si è giocata il 20 settembre 2025 e si è conclusa 0-3.
In casa il Milan ha fatto 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Torino e il Napoli ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Genoa e Como ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Milan ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 1-0 mentre L'Udinese ha incontrato Como pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol.
Milan e Udinese si sono affrontate 101 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 46 volte, l'Udinese ha vinto 19 volte mentre i pareggi sono stati 36.
Milan-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Milan ha vinto le ultime quattro sfide contro l'Udinese in Serie A e solo una volta ha registrato una serie di successi più lunga contro i friulani nella massima serie: sette tra il 1998 e il 2001; in particolare, il Diavolo potrebbe battere questa avversaria quattro volte di fila senza mai subire gol per la prima volta nella competizione.
Considerando solo le sfide del girone di ritorno, l'Udinese ha perso le ultime due contro il Milan con un punteggio aggregato di 7-2 e solo una volta ha perso tre gare di fila contro i rossoneri nella seconda parte di stagione in Serie A, tra il 1999 e il 2001.
Il Milan ha vinto solo quattro delle ultime 10 sfide casalinghe contro l'Udinese in Serie A (4N, 2P), dopo una serie di tre successi interni di fila; in particolare, dopo la vittoria sui friulani nell'ultimo precedente del genere (1-0, 19 ottobre 2024), il Diavolo potrebbe collezionare due successi consecutivi per la prima volta dal 2014 (serie arrivata a tre).
Il Milan ha perso tre delle ultime sei gare in Serie A (3V), dopo che nel quadruplo delle partite precedenti era sempre rimasto imbattuto (15V, 9N); i rossoneri, dopo il ko contro il Napoli, potrebbero perdere due match di fila in campionato per la prima volta da marzo 2025 (serie arrivata a tre, con Sérgio Conceição allenatore).
L'Udinese non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime sei gare in Serie A, con due vittorie, due pareggi e due sconfitte; i friulani arrivano da due clean sheet consecutivi e potrebbero arrivare a tre per la seconda volta nella gestione Kosta Runjaic in campionato, dopo il periodo febbraio-marzo 2025.
Considerando solo il rendimento contro le squadre attualmente nella parte bassa della classifica di Serie A, il Milan sarebbe 7° in campionato con 34 punti, mentre - nonostante la sconfitta nell'ultima giornata contro il Napoli - contro le formazioni della parte alta della classifica i rossoneri hanno raccolto 29 punti, record al pari dell'Inter.
Milan e Udinese hanno entrambi realizzato cinque gol dal dischetto in questo campionato, al pari dell'Inter e meno soltato di Fiorentina e Pisa (entrambe sei); i friulani, tuttavia, sono anche tra le squadre che hanno incassato più reti su rigore: sei, come Genoa e Napoli.
La prossima sarà la presenza numero 300 per Mike Maignan nei maggiori cinque campionati europei; da quando milita nel Milan (2021/22) il portiere francese ha fornito tre assist in Serie A e nei big-5 tornei continentali solo Ederson (cinque) ha fatto meglio nel periodo tra i pari ruolo - tre anche per Pau López e Mark Flekken.
Dopo aver segnato otto reti tra agosto e dicembre 2025, in questo anno solare Christian Pulisic non ha ancora trovato la rete in campionato (13 presenze a secco, il suo più lungo stop realizzativo in Serie A); nel 2026, inoltre, lo statunitense ha tentato 12 tiri nello specchio senza successo, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore tra chi non ha segnato in questo anno solare nella competizione.
Il Milan è una delle quattro squadre (assieme a Atalanta, Fiorentina e Torino) contro cui Nicolò Zaniolo ha segnato più di un gol in Serie A (due reti contro tutte); il classe '99 è uno dei soli tre giocatori italiani (assieme a Federico Dimarco e Sebastiano Esposito) con almeno cinque gol e almeno cinque assist all'attivo in questo campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: