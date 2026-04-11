Niente da fare per il Verona, che incappa nella quarta sconfitta consecutiva. Dopo un ottimo primo tempo, concluso sull'1-1 con il gol di Bowie a rispondere a quello di Simeone, la squadra di Sammarco approccia in modo pessimo il secondo tempo subendo la rete di Casadei dopo cinque minuti. Non bastano i cambi ai gialloblù che chiudono con quattro punte di ruolo in campo, la Serie B adesso è davvero a un passo
Salvezza di fatto ipotecata invece per il Torino, che conquista la quarta vittoria della gestione D'Aversa. Dopo un primo tempo sottotono, i granata mettono il turbo nei primi venti minuti della ripresa e affondano l'Hellas
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!17:02
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO! Il Torino vince 2-1 contro il Verona!16:58
90'+5'
Ammonito Valentini che calcola male il rimbalzo del pallone e ferma il pallone con le mani16:58
90'+4'
Calcio di punizione in favore del Torino, si vanno ad esaurire le speranze del Verona16:57
90'+2'
Bowie impatta di testa sul corner di Bradaric, palla a lato16:55
90'+1'
Cinque minuti di recupero16:53
90'
Va in porta Orban, tiro direttamente sulla barriera16:53
89'
Calcio di punizione interessante per il Verona al limite dell'area, fallo di Vlasic su Bradaric16:52
87'
OCCASIONE TORINO! Vlasic semina il panico all'interno dell'area, appoggia al centro dove arriva Gagliardini a mettere fuori rischiando l'autorete!16:50
84'
Quinto cambio nel Torino: esce Obrador, entra Biraghi16:47
84'
Quarto cambio nel Torino: esce Ebosse, entra Maripán16:46
82'
Quinto cambio nel Verona: esce Belghali, entra Sarr16:44
81'
Quarto cambio nel Verona: esce Frese, entra Mosquera16:44
81'
Rasoiata di Bradaric dalla distanza, palla fuori16:44
79'
Ritmi calati in questo finale, il Verona prova ad attaccare ma la squadra di Sammarco fatica a creare pericoli dalle parti di Paleari16:43
76'
Orban cerca il tiro al volo in acrobazia colpendo Ismajli, fallo in favore del Torino16:39
75'
Terzo cambio nel Torino: esce Gineitis, entra Prati16:37
75'
Secondo cambio nel Torino: esce Adams, entra Kulenovic16:37
73'
CHANCE PER IL VERONA! Cross dalla destra di Oyegoke, dalla parte opposta arriva Bradaric che impegna Paleari costretto a chiudere il primo palo deviando in angolo!16:36
71'
Frese cerca Orban, il suo colpo di testa è centrale e facile per la presa di Paleari16:34
70'
Cross di Bowie verso Orban, intervento ad allontanare di Ismajli16:33
68'
Terzo cambio nel Verona: esce Bernede, entra Bradaric16:31
67'
Primo cambio nel Torino: esce Coco, entra Marianucci16:30
65'
Ammonito Oyegoke, fallo su Simeone16:29
64'
ORBAN! Prova subito a incidere il nuovo entrato, la sua conclusione dal vertice dell'area colpisce in pieno Ismajli16:27
63'
Verona irriconoscibile rispetto ai primi 45 minuti16:25
62'
Ripartenza del Torino, Obrador cerca un altro tiro cross senza però trovare compagni in mezzo all'area16:25
60'
Secondo cambio nel Verona: esce Harroui, entra Orban16:23
60'
Primo cambio nel Verona: esce Edmundsson, entra Valentini16:22
59'
SIMEONE! Stava per realizzare un gol spettacolare il Cholito, che riceve sulla trequarti di sinistra, avanza un paio di metri e lascia partire un destro velenoso che lambisce il palo!16:22
56'
ANNULLATO IL 3-1 DEL TORINO! Aveva segnato Che Adams con un gran colpo di testa su cross di Obrador! La rete viene annullata dopo la segnalazione del Var per un fuorigioco iniziale di Simeone!16:21
53'
Bowie! Servito in zona lunetta conclude centralmente di potenza, blocca Paleari!16:15
52'
Approccio decisamente più vigoroso del Torino in questo secondo tempo16:15
50'
GOL! TORINO-Verona 2-1! Rete di Casadei! Obrador riceve sulla sinistra, tiro cross al centro dove arriva la deviazione vincente di Casadei!
OCCASIONE TORINO! Simeone riceve dentro l'area, si gira e conclude sul secondo palo, palla fuori di poco!16:11
47'
Schema su punizione del Torino, Vlasic chiama al tiro Simeone che colpisce in pieno Harroui16:10
46'
Ammonito Frese, che sbaglia il controllo e stende Vlasic al limite dell'area16:09
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di TORINO-VERONA!16:08
Meglio il Verona nei primi 45 minuti. È però il Torino a sbloccare la sfida con il più classico dei gol dell'ex: Simeone raccoglie l'invito di Pedersen e batte Montipò in diagonale. L'Hellas va subito vicino al pari con il colpo di testa di Gagliardinic che si stampa sulla traversa, il gol arriva su un rilancio di Montipò letto male da Ismajli che lascia strada libera a Bowie, spietato davanti a Paleari. A tra poco per il secondo tempo!15:53
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! 1-1 all'intervallo tra Torino e Verona!15:50
45'+2'
Iniziativa personale di Adams che cerca il destro dalla distanza, palla larga15:51
45'
Due minuti di recupero15:49
44'
Si coordina per il cross al volo Frese, allontana la difesa del Torino15:48
41'
OCCASIONE VERONA! Sponda di Bowie con appoggio verso Bernede, il cui diagonale termina di poco a lato!15:45
40'
Simeone spizza sul cross di Pedersen, palla lontana dalla porta15:44
39'
Si tratta di assist quindi per Montipò, il cui rilancio ha innescato la corsa di Bowie verso la porta di Paleari15:44
38'
GOL! Torino-VERONA 1-1! Rete di Bowie! Rilancio di Montipò, sbaglia tutto Ismajli che perde il confronto fisico con Bowie, il quale si invola verso Paleari e sigla la rete del pareggio! 15:43
38'
Assist Lorenzo Montipò15:42
36'
Botta tentata da Gagliardini dal limite dell'area, tiro murato dalla difesa granata15:40
33'
Sbaglia tutto Harroui che avrebbe potuto lanciare in contropiede Belghali, il suggerimento è però completamente fuori misura15:37
31'
Tanti errori tecnici da ambo le parti in questa fase15:35
30'
Imbucata verticale di Pedersen a cercare Simeone, intercetto fondamentale di Frese15:34
27'
Conclusione di allegerimento di Gineitis, palla alle stelle15:31
26'
Giallo anche per Edmundsson, che stende Vlasic pronto ad involarsi centralmente verso la porta15:30
26'
Il centrale del Torino era diffidato, per lui niente sfida allo Zini contro la Cremonese15:29
25'
Ammonito Ismajli, fallo su Gagliardini15:29
22'
Fa girare molto il pallone l'Hellas, sono i gialloblù a condurre il gioco15:27
21'
Adams prova a puntare sulla sinistra, Nelsson lo mura proprio a ridosso della bandierina15:26
18'
Scambio tra Akpa Akpro e Oyegoke, il laterale gialloblù cerca il cross ma trova la deviazione in corner di Ismajli15:22
15'
Adams riceve il pallone dentro l'area da Casadei, lo scozzese spalle alla porta riesce a girarsi ma la sua conclusione viene murata15:19
13'
Spinge ancora il Verona, cross di Akpa Akpro dalla destra, stavolta l'uscita di Paleari è sicura ed efficace15:17
11'
TRAVERSA VERONA! Punizione dalla sinistra di Frese, esce male Paleari che viene anticipato di testa da Gagliardini! La sfera impatta sulla traversa, brivido per il Torino!15:16
10'
Amministra con calma da dietro il Torino, prova a reagire il Verona dopo il gol a freddo15:14
7'
Non ha esultato Giovanni Simeone, ex della sfida. In gialloblù ha segnato 17 reti nella stagione 2021/202215:12
6'
GOL! TORINO-Verona 1-0! Rete di Simeone! Subito avanti i granata, sponda aerea di Pedersen sul vertice dell'area, Simeone controlla e, approfittando dello scivolone di Edumundsson, batte Montipò con un diagonale all'angolino basso!
Ci prova dalla distanza anche Harroui, soluzione potente ma lontana dallo specchio15:07
2'
Punizione laterale per il Verona, Belghali si coordina dopo la respinta al limite dell'area ma viene murato15:07
SI PARTE! Inizia la sfida tra TORINO e VERONA!15:04
Le scelte di Sammarco: il tecnico gialloblù conferma in blocco l'undici visto contro la Fiorentina con una sola novità. Sempre Bowie a guidare l'attacco, al suo fianco non c'è però Orban bensì Harroui.Gagliardini in cabina di regia affiancato da Bernede e Akpa Akpr, sugli esterni riproposti Belghali e Oyegoke, tra i migliori contro i viola, mentre davanti a Montipò tocca ancora a Nelsson, Edmundsson e Frese.14:06
Le scelte di D'Aversa: due ex in campo nel Torino, si tratta di Ebosse, che ha passato all'Hellas i primi sei mesi di questa stagione, e del Cholito Simeone, che in gialloblù ha vissuto la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo. Per il resto poche novità nello schiermento granata, la linea difensiva davanti a Paleari è completata da Coco e Ismajli, mentre sugli esterni tocca a Pedersen e Obrador. In mediana tocca a Casadei e Gineitis, mentre Vlasic agirà a supporto del tandem formato proprio da Simeone e da Che Adams, stavolta preferito a Kulenovic14:06
FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù rispondono con un 3-5-1-1: Montipò - Edmundsson, Nelsson, Frese - Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Oyegoke - Harroui - Bowie.14:04
FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: i granata si dispongono con un 3-4-1-2: Paleari - Coco, Ismajli, Ebosse - Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador - Vlasic - Adams, Simeone14:07
La direzione di gara è affidata a Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Pistarelli e dal Quarto Ufficiale Manganiello. Al Var ci sono invece Marini e Meraviglia12:05
Discorso diverso per il Verona. Le speranze salvezza dei gialloblù sono ridotte al lumicino, la squadra scaligera vuole comunque onorare fino alla fine il proprio campionato come dimostrato nella gara interna di sette giorni fa contro la Fiorentina. Solo una vittoria per la squadra di Sammarco nelle ultime sedici partite, a preoccupare sono i numeri offensivi con due sole reti messa a segno nelle ultime sei gare12:01
Il Torino vuole blindare in modo definitivo la questione salvezza, per la quale comunque manca solo l'aritmetica, e puntare magari la parte sinistra della classifica in questo finale di stagione. I granata sono reduci da tre vittorie nelle ultime cinque e intendono portare a tre i successi consecutivi all'Olimpico Grande Torino11:49
Benvenuti alla diretta di TORINO-HELLAS VERONA, gara valida per la 32° giornata del campionato di Serie A!11:50
Dove si gioca la partita:
Stadio: Olimpico Grande Torino Città: Torino Capienza: 27958 spettatori11:50
Torino - Verona è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro di Torino - Verona sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Maurizio Mariani.
Kevin Bonacina
Statistiche Stagionali
Partite dirette
8
Falli fischiati
210
Fuorigioco
26
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
26
Espulsioni
2
Cartellini per partita
3.7
Falli per cartellino
7.0
Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:
Serie A: 8 partite
Serie B: 8 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Udinese-Carrarese 2-0
30-08-2025
Serie A
Napoli-Cagliari 1-0
21-09-2025
Serie A
Fiorentina-Como 1-2
27-09-2025
Serie B
Mantova-Frosinone 1-5
18-10-2025
Serie B
Pescara-Carrarese 2-2
26-10-2025
Serie A
Torino-Genoa 2-1
02-11-2025
Serie A
Parma-Bologna 1-3
24-11-2025
Serie A
Torino-Como 1-5
08-12-2025
Serie B
Avellino-Venezia 1-1
26-12-2025
Serie B
Modena-Monza 1-2
08-01-2026
Serie A
Cremonese-Cagliari 2-2
13-01-2026
Coppa Italia
Roma-Torino 2-3
17-01-2026
Serie B
Empoli-Südtirol 0-1
31-01-2026
Serie A
Cagliari-Verona 4-0
10-02-2026
Serie B
Venezia-Modena 0-2
21-02-2026
Serie B
Mantova-Sampdoria 2-1
03-03-2026
Serie B
Cesena-Monza 1-3
15-03-2026
Serie A
Sassuolo-Bologna 0-1
Attualmente il Torino si trova 12° in classifica con 39 punti (frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte); invece il Verona si trova 19° in classifica con 18 punti (frutto di 3 vittorie, 9 pareggi e 20 sconfitte). Il Torino ha segnato 37 gol e ne ha subiti 54; il Verona ha segnato 23 gol e ne ha subiti 55. La partita di andata Verona - Torino si è giocata il 4 gennaio 2026 e si è conclusa 0-3.
In casa il Torino ha fatto 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte). Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Milan e il Pisa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e la Fiorentina ottenendo 0 punti. Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 0-1 mentre Il Verona ha incontrato la Fiorentina perdendo 0-1.
Torino e Verona si sono affrontate 63 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 26 volte, il Verona ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 27.
Torino-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo una serie di quattro pareggi di fila nelle stagioni 2019/20 e 2020/21, nelle successive nove sfide in Serie A tra Torino e Hellas Verona ci sono state ben sei vittorie granata e tre pareggi; dopo il successo per 3-0 nella gara di andata, i piemontesi potrebbero battere gli scaligeri in entrambi gli incontri stagionali per la prima volta dalla Serie A 2021/22.
L'Hellas Verona non ha vinto alcuna delle ultime 13 sfide contro il Torino in Serie A (7N, 6P) e solo una volta ha registrato una serie più lunga contro i granata senza mai vincere nella massima serie: 15 partite di fila tra il 1971 e il 1979 (8N, 7P).
Il bilancio è in equilibrio nelle sfide disputate tra Torino e Hellas Verona sul campo dei granata in Serie A negli anni 2000: in 12 gare complessive si registrano due vittorie per parte e otto pareggi, di cui ben sette nelle ultime otto partite.
Nella gestione Roberto D'Aversa il Torino ha alternato una vittoria (tre) a una sconfitta (due) in Serie A, vincendo la gara più recente (1-0 vs Pisa); solo due volte in questo campionato i granata hanno vinto due match di fila, ad ottobre (contro Napoli e Genoa) e a dicembre (contro Cremonese e Sassuolo).
L'Hellas Verona ha perso le ultime tre gare in Serie A senza mai segnare e potrebbe arrivare a quattro sconfitte consecutive nella massima serie senza trovare la via del gol per la prima volta da marzo 2014, con Andrea Mandorlini alla guida.
Il Torino ha vinto le ultime due gare casalinghe in Serie A, con un punteggio complessivo di 6-1 (2-0 vs Lazio, 4-1 vs Parma), e potrebbe ottenere tre successi interni di fila nella massima serie per la prima volta da novembre-dicembre 2023, contro Sassuolo, Atalanta ed Empoli in quel caso.
L'Hellas Verona è la squadra di questo campionato che ha trovato meno gol nell'ultimo quarto d'ora (solo uno), mentre dall'altro gli ultimi 15 minuti di gioco sono la frazione di gara in cui il Torino ha trovato più reti in questo torneo: 10, ossia il 29% delle reti totali (35) dei granata.
Giovanni Simeone - 17 gol in 35 presenze con l'Hellas Verona nel 2021/22, la sua miglior stagione realizzativa in Serie A - è andato a bersaglio in ciascuna delle ultime due presenze casalighe in campionato e solo due volte nella competizione è arrivato a tre gare interne di fila a segno, di cui la più recente proprio in maglia gialloblù, nell'ottobre 2021; inoltre, la prossima sarà la sua 50ª rete casalinga in Serie A.
L'Hellas Verona è l'unica squadra di questo campionato che annovera più di un attaccante con più di 15 tiri tentati senza ancora aver trovato la prima rete stagionale: Amin Sarr (17) e Daniel Mosquera (16) - assieme a loro Álvaro Morata, Santiago Giménez, Jacob Ondrejka e Alessio Zerbin.
Tra i centrocampisti dei maggiori cinque tornei europei 2025/26, solo Michael Olise (29) ha creato più occasioni a seguito di movimenti palla al piede (min. 5 metri) rispetto a Nikola Vlasic (20); il giocatore granata, inoltre, con un gol o un assist eguaglierebbe il suo record di partecipazioni attive in una stagione di Serie A (11 nel 2022/23, attualmente vanta sette reti e tre passaggi vincenti).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: