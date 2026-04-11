Il Torino vuole blindare in modo definitivo la questione salvezza, per la quale comunque manca solo l'aritmetica, e puntare magari la parte sinistra della classifica in questo finale di stagione. I granata sono reduci da tre vittorie nelle ultime cinque e intendono portare a tre i successi consecutivi all'Olimpico Grande Torino11:49

Discorso diverso per il Verona. Le speranze salvezza dei gialloblù sono ridotte al lumicino, la squadra scaligera vuole comunque onorare fino alla fine il proprio campionato come dimostrato nella gara interna di sette giorni fa contro la Fiorentina. Solo una vittoria per la squadra di Sammarco nelle ultime sedici partite, a preoccupare sono i numeri offensivi con due sole reti messa a segno nelle ultime sei gare12:01

La direzione di gara è affidata a Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Pistarelli e dal Quarto Ufficiale Manganiello. Al Var ci sono invece Marini e Meraviglia12:05

Le scelte di D'Aversa: due ex in campo nel Torino, si tratta di Ebosse, che ha passato all'Hellas i primi sei mesi di questa stagione, e del Cholito Simeone, che in gialloblù ha vissuto la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo. Per il resto poche novità nello schiermento granata, la linea difensiva davanti a Paleari è completata da Coco e Ismajli, mentre sugli esterni tocca a Pedersen e Obrador. In mediana tocca a Casadei e Gineitis, mentre Vlasic agirà a supporto del tandem formato proprio da Simeone e da Che Adams, stavolta preferito a Kulenovic14:06

Le scelte di Sammarco: il tecnico gialloblù conferma in blocco l'undici visto contro la Fiorentina con una sola novità. Sempre Bowie a guidare l'attacco, al suo fianco non c'è però Orban bensì Harroui.Gagliardini in cabina di regia affiancato da Bernede e Akpa Akpr, sugli esterni riproposti Belghali e Oyegoke, tra i migliori contro i viola, mentre davanti a Montipò tocca ancora a Nelsson, Edmundsson e Frese.14:06

PREPARTITA

Torino - Verona è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Verona sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Maurizio Mariani.

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 210 Fuorigioco 26 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 26 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.7 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0 30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0 21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2 27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5 18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2 26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1 02-11-2025 Serie A Parma-Bologna 1-3 24-11-2025 Serie A Torino-Como 1-5 08-12-2025 Serie B Avellino-Venezia 1-1 26-12-2025 Serie B Modena-Monza 1-2 08-01-2026 Serie A Cremonese-Cagliari 2-2 13-01-2026 Coppa Italia Roma-Torino 2-3 17-01-2026 Serie B Empoli-Südtirol 0-1 31-01-2026 Serie A Cagliari-Verona 4-0 10-02-2026 Serie B Venezia-Modena 0-2 21-02-2026 Serie B Mantova-Sampdoria 2-1 03-03-2026 Serie B Cesena-Monza 1-3 15-03-2026 Serie A Sassuolo-Bologna 0-1

Attualmente il Torino si trova 12° in classifica con 39 punti (frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte); invece il Verona si trova 19° in classifica con 18 punti (frutto di 3 vittorie, 9 pareggi e 20 sconfitte).

Il Torino ha segnato 37 gol e ne ha subiti 54; il Verona ha segnato 23 gol e ne ha subiti 55.

La partita di andata Verona - Torino si è giocata il 4 gennaio 2026 e si è conclusa 0-3.

In casa il Torino ha fatto 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Milan e il Pisa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e la Fiorentina ottenendo 0 punti.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 0-1 mentre Il Verona ha incontrato la Fiorentina perdendo 0-1.

Torino e Verona si sono affrontate 63 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 26 volte, il Verona ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 27.

Torino-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo una serie di quattro pareggi di fila nelle stagioni 2019/20 e 2020/21, nelle successive nove sfide in Serie A tra Torino e Hellas Verona ci sono state ben sei vittorie granata e tre pareggi; dopo il successo per 3-0 nella gara di andata, i piemontesi potrebbero battere gli scaligeri in entrambi gli incontri stagionali per la prima volta dalla Serie A 2021/22.

L'Hellas Verona non ha vinto alcuna delle ultime 13 sfide contro il Torino in Serie A (7N, 6P) e solo una volta ha registrato una serie più lunga contro i granata senza mai vincere nella massima serie: 15 partite di fila tra il 1971 e il 1979 (8N, 7P).

Il bilancio è in equilibrio nelle sfide disputate tra Torino e Hellas Verona sul campo dei granata in Serie A negli anni 2000: in 12 gare complessive si registrano due vittorie per parte e otto pareggi, di cui ben sette nelle ultime otto partite.

Nella gestione Roberto D'Aversa il Torino ha alternato una vittoria (tre) a una sconfitta (due) in Serie A, vincendo la gara più recente (1-0 vs Pisa); solo due volte in questo campionato i granata hanno vinto due match di fila, ad ottobre (contro Napoli e Genoa) e a dicembre (contro Cremonese e Sassuolo).

L'Hellas Verona ha perso le ultime tre gare in Serie A senza mai segnare e potrebbe arrivare a quattro sconfitte consecutive nella massima serie senza trovare la via del gol per la prima volta da marzo 2014, con Andrea Mandorlini alla guida.

Il Torino ha vinto le ultime due gare casalinghe in Serie A, con un punteggio complessivo di 6-1 (2-0 vs Lazio, 4-1 vs Parma), e potrebbe ottenere tre successi interni di fila nella massima serie per la prima volta da novembre-dicembre 2023, contro Sassuolo, Atalanta ed Empoli in quel caso.

L'Hellas Verona è la squadra di questo campionato che ha trovato meno gol nell'ultimo quarto d'ora (solo uno), mentre dall'altro gli ultimi 15 minuti di gioco sono la frazione di gara in cui il Torino ha trovato più reti in questo torneo: 10, ossia il 29% delle reti totali (35) dei granata.

Giovanni Simeone - 17 gol in 35 presenze con l'Hellas Verona nel 2021/22, la sua miglior stagione realizzativa in Serie A - è andato a bersaglio in ciascuna delle ultime due presenze casalighe in campionato e solo due volte nella competizione è arrivato a tre gare interne di fila a segno, di cui la più recente proprio in maglia gialloblù, nell'ottobre 2021; inoltre, la prossima sarà la sua 50ª rete casalinga in Serie A.

L'Hellas Verona è l'unica squadra di questo campionato che annovera più di un attaccante con più di 15 tiri tentati senza ancora aver trovato la prima rete stagionale: Amin Sarr (17) e Daniel Mosquera (16) - assieme a loro Álvaro Morata, Santiago Giménez, Jacob Ondrejka e Alessio Zerbin.

Tra i centrocampisti dei maggiori cinque tornei europei 2025/26, solo Michael Olise (29) ha creato più occasioni a seguito di movimenti palla al piede (min. 5 metri) rispetto a Nikola Vlasic (20); il giocatore granata, inoltre, con un gol o un assist eguaglierebbe il suo record di partecipazioni attive in una stagione di Serie A (11 nel 2022/23, attualmente vanta sette reti e tre passaggi vincenti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: