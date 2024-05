Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori19:39 Fonte: Gettyimages

Benvenuti a San Siro per la sfida tra Milan e Cagliari, gara valida per la 36' giornata del campionato di Serie A!19:39

Momento delicato per il Milan nonostante l'aritmetico piazzamento in Champions sia arrivato già da qualche settimana. I tifosi anche oggi non supporteranno la squadra e chiedono a gran voce investimenti per il prossimo futuro. I rossoneri sono reduci dal pareggio pirotecnico qui a San Siro contro il Genoa per 3-3, e non vincono tra le mura amiche dal 3-0 rifilato al Lecce lo scorso 6 aprile19:44

Gara tutt'altro che banale per il Cagliari, chiamato all'impresa per trovare ossigeno in chiave salvezza. I rossoblù galleggiano infatti al 15' posto con 33 punti, solo 3 in più dell'Udinese che attualmente è la squadra da prendere come riferimento per la zona retrocessione. La compagine di Ranieri spera di ripetere la grande prestazione che qui a San Siro è valsa un punto contro i campioni d'Italia dell'Inter lo scorso 14 aprile19:47

Dirigerà l'incontro Simone Sozza di Seregno, coadiuvato da Carbone e Giallattini e dal quarto ufficiale Tremolada. In sala Var opereranno Irrati e Chiffi19:48

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: i rossoneri si schierano con un 4-3-3: Sportiello - Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi - Musah, Bennacer, Reijnders - Chukwueze, Giroud, Pulisic19:50

FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI: i sardi rispondono con un 3-5-2: Scuffet - Mina, Dossena, Obert - Zappa, Sulemana, Deiola, Prati, Nandez - Luvumbo, Shomurodov19:51

Le scelte di Pioli: come sorprendentemente annunciato alla vigilia, fuori per scelta tecnica sia Theo Hernandez che Leao. In difesa c'è Kalulu a destra con Florenzi sul versante opposto, Thiaw e Gabbia formano la coppia centrale. A centrocampo, senza l'infortunato Loftus Cheek, spazio a Bennacer, Reijnders e Musah, mentre davanti il tridente è composto da Chukwueze, Giroud e Pulisic. In porta out Maignan, tra i pali Sportiello19:56