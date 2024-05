Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:43

90'+3' FINISCE QUI! Netta vittoria del Milan sul Cagliari!22:37

90' Tre minuti di recupero22:34

88' Nel Cagliari entra Wieteska al posto di Mina22:33

86' GOL! MILAN-Cagliari 5-1! Gol di Pulisic! Dilagano i rossoneri con la doppietta dell'americano, che riceve il cross di Okafor e conclude sul secondo palo battendo Scuffet. Inutile il tentativo disperato di un difensore rossoblù, l'orologio di Sozza conferma che la palla ha superato la linea!



Guarda la scheda del giocatore Christian Pulisic22:33

85' Leao prova a battere Scuffet con un tocco sotto, il portiere rossoblù non si fa ingannare e blocca la sfera22:29

84' Fa il suo ritorno in campo dopo l'infortunio Pobega. Esce Bennacer, applaudito da San Siro22:29

83' GOL! MILAN-Cagliari 4-1! Gol di Leao! Il portoghese viene lanciato in campo aperto da una splendida verticalizzazione di Bennacer e, dopo aver saltato Scuffet, deposita la sfera in fondo al sacco!



Guarda la scheda del giocatore Rafael Leão22:28

82' Sostituzione nel Cagliari: fuori Shomurodov per il giovane Mutandwa22:26

81' Leao ci prova dal limite, conclusione debole e facile preda di Scuffet22:26

80' SUCCEDE DI TUTTO IN AREA DEL MILAN! Angolo velenoso di Oristanio con Sportiello che, con l'aiuto del palo, respinge il pallone. La palla arriva a Shomurodov con colpisce a botta a sicura e dopo una deviazione la palla si stampa sulla traversa. Poi Mina non riesce a ribadire in rete e il Milan si salva!22:25

76' Fa il suo ingresso anche Oristanio per Deiola22:21

76' Entra Azzi al posto di Dossena22:21

76' Fuori Nandez per Lapadula22:20

74' Tre cambi in arrivo per il Cagliari22:19

74' GOL! MILAN-Cagliari 3-1! Gol di Reijnders! Grandissimo gol dell'olandese che riceve palla da Theo sui 25 metri e lascia partire un destro di rara bellezza che si insacca alle spalle di Scuffet!



Guarda la scheda del giocatore Tijjani Reijnders22:19

69' Arriva il giallo per Mina, trattenuta su Okafor22:13

68' Finisce la partita di Florenzi, è il turno di Theo Hernandez22:12

63' GOL! Milan-CAGLIARI 2-1! Gol di Nandez! Cross di Zappa e ottimo inserimento di Nandez che beffa la difesa rossonera e batte Sportiello! Gara riaperta a San Siro!



Guarda la scheda del giocatore Nahitan Nández22:08

62' DEIOLA! Punizione di potenza dal limite, Sportiello non si fa sorprendere e respinge22:06

59' GOL! MILAN-Cagliari 2-0! Gol di Pulisic! Ripartenza dei rossoneri condotta da Leao, il quale premia l'inserimento di Pulisic con i tempi giusti e l'americano davanti a Scuffet insacca sul primo palo!



Guarda la scheda del giocatore Christian Pulisic22:04

57' PRATI! Diagonale potente e rasoterra da fuori area, Sportiello si distende sulla sua destra e con la mano devia in corner!22:02

54' Cross dalla sinistra di Musah, a centro area però non c'è nessuno e Scuffet blocca in sicurezza21:59

49' TRAVERSA MILAN! Cross al bacio di Pulisic, Leao attacca lo spazio sul secondo palo e in controbalzo colpisce il legno!21:54

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:49

46' Finisce anche la partita di Giroud, entra Okafor 21:50

46' Leao prende il posto di Chukwueze21:50

46' Tre cambi nel Milan all'intervallo: Tomori rileva Gabbia21:50

Una partita tutt'altro che spettacolare a San Siro, dove i rossoneri riescono comunque a passare in vantaggio nonostante Scuffet sia stato impensierito in poche circostanze nel corso dei primi 45 minuti. La scintilla arriva al 35', con il tap in vincente messo a segno da Bennacer dopo la respinta del portiere del Cagliari sul tiro ravvicinato di Chukwueze, servito da Pulisic dopo una bella imbucata di Reijnders. Poco preciso il Cagliari che ha sprecato un paio di buone ripartenze, serve altro alla squadra di Ranieri per riacciuffare il risultato21:37

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Rossoneri avanti all'intervallo!21:33

45'+1' Imbucata di Deiola per Prati, il giovane centrocampista si gira e conclude verso la porta. Blocca a terra Sportiello21:32

45' Viene concesso un minuto di recupero21:31

41' Ci prova ancora Bennacer con un sinistro a giro al limite colpendo però Pulisic, il pallone giunge sui piedi di Florenzi la cui conclusione termina a lato21:27

35' GOL! MILAN-Cagliari 1-0! Gol di Bennacer! Conclusione ravvicinata di Chukwueze sul cross di Pulisic, Scuffet in uscita respinge ma non può nulla sul tap in di Bennacer che insacca e sblocca la gara!



Guarda la scheda del giocatore Ismaël Bennacer21:23

33' Ammonito Gabbia, intervento anche in questo caso su Deiola21:20

31' Ritmi bassi e poche emozioni a San Siro quando è andata in archivio la prima mezz'ora di gioco21:18

28' Intervento imprudente di Bennacer ai danni di Deiola, il primo giallo della gara è per l'algerino21:14

24' Sbaglia tutto Musah in area, servito bene in verticale da Chukwueze, il Cagliari parte poi in contropiede con il tiro di Luvumbo centrale e bloccato senza problemi da Sportiello21:11

22' Spreca tutto Luvumbo! Scivola a centrocampo Gabbia, l'attaccante rossoblù scappa verso la porta ma sbaglia il passaggio verso Shomurodov al limite dell'area21:08

19' Proteste da parte del Cagliari! I sardi chiedono il penalty per un presunto tocco di mano in area, per Sozza non c'è nulla21:06

18' Manovra troppo lenta in questa fase quella dei rossoneri, troppo semplice per il Cagliari chiudere tutti gli spazi21:04

16' Batti e ribatti sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ci prova Giroud ma colpisce debolmente di testa, tutto facile per Scuffet21:02

14' Ancora Florenzi, stavolta direttamente su punizione, pallone alto20:59

11' Primo sussulto del match! Tiro al volo di Florenzi da fuori area, respinge in tuffo Scuffet20:57

8' Costruisce pazientemente il Milan, il Cagliari però è ben disposto sul terreno del gioco e blocca le offensive rossonere cercando di ripartire in contropiede20:55

4' Ci prova su corner il Milan ma lo schema, troppo elaborato, non funziona20:50

SI PARTE! Fischia Sozza, del Milan il primo possesso!20:46

Squadre in campo al Meazza! Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!20:42

Le scelte di Ranieri: squalificati Augello e Gaetano, il tecnico romano si affida a capitan Nandez in corsia e a una mediana composta da Sulemana, Prati e Deiola. Dietro il terzetto Mina, Dossena, Obert davanti a Scuffet. Zappa sulla destra, mentre davanti ecco il tandem Luvumbo - Shomurodov19:58

Le scelte di Pioli: come sorprendentemente annunciato alla vigilia, fuori per scelta tecnica sia Theo Hernandez che Leao. In difesa c'è Kalulu a destra con Florenzi sul versante opposto, Thiaw e Gabbia formano la coppia centrale. A centrocampo, senza l'infortunato Loftus Cheek, spazio a Bennacer, Reijnders e Musah, mentre davanti il tridente è composto da Chukwueze, Giroud e Pulisic. In porta out Maignan, tra i pali Sportiello19:56

FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI: i sardi rispondono con un 3-5-2: Scuffet - Mina, Dossena, Obert - Zappa, Sulemana, Deiola, Prati, Nandez - Luvumbo, Shomurodov19:51

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: i rossoneri si schierano con un 4-3-3: Sportiello - Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi - Musah, Bennacer, Reijnders - Chukwueze, Giroud, Pulisic19:50

Dirigerà l'incontro Simone Sozza di Seregno, coadiuvato da Carbone e Giallattini e dal quarto ufficiale Tremolada. In sala Var opereranno Irrati e Chiffi19:48

Gara tutt'altro che banale per il Cagliari, chiamato all'impresa per trovare ossigeno in chiave salvezza. I rossoblù galleggiano infatti al 15' posto con 33 punti, solo 3 in più dell'Udinese che attualmente è la squadra da prendere come riferimento per la zona retrocessione. La compagine di Ranieri spera di ripetere la grande prestazione che qui a San Siro è valsa un punto contro i campioni d'Italia dell'Inter lo scorso 14 aprile19:47

Momento delicato per il Milan nonostante l'aritmetico piazzamento in Champions sia arrivato già da qualche settimana. I tifosi anche oggi non supporteranno la squadra e chiedono a gran voce investimenti per il prossimo futuro. I rossoneri sono reduci dal pareggio pirotecnico qui a San Siro contro il Genoa per 3-3, e non vincono tra le mura amiche dal 3-0 rifilato al Lecce lo scorso 6 aprile19:44

Benvenuti a San Siro per la sfida tra Milan e Cagliari, gara valida per la 36' giornata del campionato di Serie A!19:39