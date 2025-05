Grazie per aver seguito con noi la diretta di Napoli-Genoa, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:45

90'+5' Fine partita: NAPOLI-GENOA 2-2 (16' Lukaku, 33' Aut. Meret, 64' Raspadori, 84' Vasquez).22:42

90'+3' Grandissima occasione per il Napoli con Billing che stacca di testa, palla fuori di poco a lato.22:39

90' Sono stati concessi 4 minuti di recupero!22:38

89' Cartellino giallo per Philip Billing.22:36

88' Sostituzione Napoli: esce Matteo Politano, entra David Neres.22:36

86' Ci prova Politano con il mancino, ancora Siegrist ribatte.22:33

84' GOL! Napoli-GENOA 2-2! Rete di Johan VASQUEZ! Splendido cross di Martin per Vasquez che, con uno stacco imperioso, batte un incolpevole Meret.



Guarda la scheda del giocatore Johan Vásquez22:32

80' Sostituzione Napoli: esce Giacomo Raspadori, entra Philip Billing.22:26

78' Sostituzione Genoa: esce Honest Ahanor, entra Lorenzo Venturino.22:25

78' Sostituzione Genoa: esce Stefano Sabelli, entra Alessandro Zanoli.22:25

76' Super vivace Raspadori che ci prova ancora dalla distanza, si salva il Genoa, sempre con Bani.22:25

73' A tratti imprendibile Raspadori che semina il panico e conclude con il destro, bravo Bani a chiudere in angolo.22:20

69' Sostituzione Genoa: esce Vítinha, entra Lior Kassa.22:16

69' Sostituzione Genoa: esce Sebastian Otoa, entra Mattia Bani.22:16

67' Ancora Napoli pericoloso, sempre con McTominay che conclude dalla distanza con il destro, attento Siegrist.22:15

64' GOL! NAPOLI-Genoa 2-1! Rete di Giacomo RASPADORI! Ancora una volta decisivo McTominay che si mette in proprio e serve una palla splendida per Raspadori, bravo a controllare e a ribadire in rete con un sinistro potentissimo. Napoli di nuovo in vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Giacomo Raspadori22:12

60' Sostituzione Genoa: esce Junior Messias, entra Aarón Martín.22:06

58' Cartellino giallo per Vítinha!22:05

55' Grande occasione per il Napoli con Anguissa che conclude di prima intenzione su cross di Di Lorenzo, in qualche modo riesce a bloccarla Siegrist e ad evitare ulteriori pericoli.22:04

52' Ancora Napoli pericoloso, questa volta con Raspadori che sfrutta una carambola tra Vasquez e Otoa e conclude velocemente di destro, attento Siegrist.21:58

48' Squillo immediato del Napoli con Lukaku che ci prova di destro, respinge però senza troppi problemi Siegrist.21:55

46' Inizia il secondo tempo di NAPOLI-GENOA!21:53

In casa Napoli attenzione a Simeone che potrebbe entrare, nel Genoa scalpitano Zanoli e Martin.21:36

La prima frazione di Napoli-Genoa non è sicuramente priva di emozioni e sorprese. I padroni di casa approcciano bene, sfiorano il gol in un paio di occasioni e alla fine passano anche in vantaggio con il solito asse McTominay-Lukaku, con quest'ultimo bravo a battere Siegrist. Tutto nella norma, almeno fino al 33': cross splendido di Messias, colpo di testa di Ahanor e intervento sfortunato di Meret. Autorete e pareggio a sorpresa del Genoa. Nell'ultimo quarto d'ora il Napoli fatica a reagire. All'intervallo è 1-1.21:36

45'+3' Finisce il primo tempo di NAPOLI-GENOA!21:36

45' Cartellino giallo per Johan Vásquez.21:32

44' Prova a colpire in contropiede il Genoa, bravo Politano a rimediare in copertura.21:31

40' Spinazzola prova a mettersi in proprio: al termine di una grande azione il suo cross viene però ben respinto da Otoa.21:27

37' Contraccolpo psicologico per il Napoli che fatica a riprendere in mano il controllo del possesso.21:25

33' GOL! Napoli-GENOA 1-1! Autorete di Alex MERET! Splendida palla di Messias per Ahanor che colpisce indisturbato: la sua conclusione viene deviata da Meret sul palo, ma poco dopo rimbalza nuovamente sulle gambe del portiere del Napoli ed entra in porta. Autorete dell'estremo difensore azzurro.21:22

31' Clamorosa occasione per il Genoa con Pinamonti che di testa colpisce la traversa. Si salva il Napoli.21:17

27' Primo squillo del Genoa con uno spunto di Messias molto interessante: sul suo cross, dopo la deviazione di Vitinha, Pinamonti non arriva all'impatto con il pallone per pochi centimetri.21:14

24' Altra occasione per il Napoli, questa volta con Raspadori che tira di potenza da posizione ravvicinata, ma defilata. Bravo Siegrist a deviare in calcio d'angolo.21:10

20' Problemi alla caviglia sinistra per Messias, gioco fermo.21:07

16' GOL! NAPOLI-Genoa 1-0! Rete di Romelu LUKAKU! Passaggio splendido di McTominay che pesca Lukaku in profondità, bravo a scappare alle spalle di Vasquez e ad incrociare di destro.



Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku21:03

14' Sostituzione Napoli: esce Stanislav Lobotka per un problema alla caviglia, entra al suo posto Billy Gilmour.21:00

10' Sfiora l'eurogol in rovesciata McTominay che conclude al volo sul cross di Anguissa. Palla alta sopra la traversa.21:00

6' Ancora Napoli pericoloso, questa volta con Politano che sfiora il gol con un tiro a giro di sinistro davvero splendido.20:52

4' Subito ottimo spunto del Napoli con Spinazzola che manca però di precisione nel suggerimento per Lukaku.20:51

1' Inizia il primo tempo di NAPOLI-GENOA!20:47

Il Napoli in caso di vittoria allungherebbe nuovamente sull'Inter di 3 punti, vittoriosa alle 18.00 contro il Torino per 0-2.20:13

Le scelte di Vieira: gioca Siegrist in porta e non Leali. Otoa e Ahanor in difesa, Vitinha supporta Pinamonti in avanti con Norton Cuffy e Messias.20:12

Le scelte di Conte: ce la fa Lobotka, regolarmente in campo dal primo. Confermato dal 1' Olivera al centro della difesa, gioca Raspadori in avanti con Lukaku.20:11

Panchina Genoa: Leali, Sommariva, Aaron Martin, De Winter, Onana, Bani, Ekhator, Badelj, Kassa, Zanoli, Venturino.20:10

Panchina Napoli: Scuffet, Contini, Marin, Mazzocchi, Billing, Gilmour, Hasa, Neres, Okafor, Ngonge, Simeone.20:09

Formazione GENOA (3-4-2-1): Siegrist; Sabelli, Otoa, Vasquez; Ahanor, Frendrup, Masini, Norton-Cuffy; Messias, Vitinha; Pinamonti. 20:03

Formazione NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Olivera, Spinazzola; Politano, Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori.20:03

Il Napoli è reduce dalla vittoria per 0-1 sul Lecce, mentre il Genoa arriva dalla sconfitta interna per 2-1 con il Milan!20:01

Benvenuti alla diretta di Napoli-Genoa, match valido per la 36a giornata di Serie A!19:58

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp