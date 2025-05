Grazie per aver seguito la diretta scritta di Torino-Inter 0-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A 2024/25.20:18

90'+3' Triplice fischio di La Penna. Torino-Inter finisce 0-2 con le reti di Zalewski e Asllani.20:13

90'+3' GOL ANNULLATO! Masina prende posizione in area e segna in rovesciata dal limite dell'area piccola. La Penna annulla per fallo del difensore granata su Asllani.20:12

90'+3' De Vrij falloso su Adams a centrocampo. Manca però pochissimo al fischio finale.20:11

90'+2' ADAMS! Ennesimo cross perfetto di Biraghi dalla sinistra, Adams sbuca alle spalle di Dimarco ma non trova la porta in allungo col destro.20:11

90'+1' Cacciamani va via a Barella sulla destra ma il suo cross non è perfetto e viene respinto dalla difesa nerazzurra.20:10

90' Tre minuti di recupero.20:08

89' ANCORA INTER! Calhanoglu calcia col collo destro dal limite, la palla esce di un soffio alla destra di Milinkovic-Savic che era rimasto immobile.20:09

89' OCCASIONE INTER! Volata sulla corsia mancina di Dimarco che crossa a rimorchio per Correa, la conclusione al volo dell'argentino viene respinta con un mezzo miracolo da Milinkovic-Savic!20:07

88' Biraghi calcia al volo da dentro l'area colpendo in pieno Dumfries, girato di spalle. Proteste dei giocatori del Torino che chiedevano un calcio di rigore a La Penna. Si gioca.20:09

87' Nerazzurri tutti a fare densità davanti alla propria area, il Torino sta manovrando a caccia del varco giusto.20:06

85' E' calato notevolmente il ritmo della partita, cosa che va a favore dell'Inter mentre il Toro deve necessariamente cercare la scossa per riaprire la gara.20:05

84' Dumfries supera Ilic di forza sulla destra, ci mette una pezza Masina che ferma il cross basso dell'olandese.20:03

83' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina, l'Inter rimane però in possesso nel campo avversario.20:02

83' OCCASIONE INTER! Dimarco crossa sul secondo palo, Taremi fa la sponda per Correa che centra la porta di testa ma Milinkovic-Savic è in traiettoria e alza sopra la traversa.20:01

82' Troppo bassa la traiettoria disegnata da Biraghi, poi Ilici sbaglia l'appoggio di testa per il compagno regalando una rimessa laterale all'Inter.20:00

81' Cacciamani subito protagonista, guadagna un corner facendo sbattere la palla su Dimarco.20:00

80' Sostituzione Torino: esce anche Valentino Lazaro, dentro il baby Alessio Cacciamani, classe 2007.19:59

80' Sostituzione Torino: finisce la partita di Samuele Ricci, al suo posto entra Ivan Ilic.19:59

79' Sostituzione Inter: fuori Alessandro Bastoni, dentro Francesco Acerbi.19:58

79' OCCASIONE TORINO! Tacco meraviglioso di Perciun per liberare Vlasic, Calhanoglu è monumentale nel tackle da dietro sulla palla per evitare la conclusione a botta sicura dell'avversario.19:58

78' Lancio preciso di Barella a tagliare il campo per Taremi, l'iraniano attende l'arrivo di Calhanoglu per gestire il possesso il più lontano possibile dalla propria porta.19:57

77' Lazaro sfida Calhanoglu in velocità, il rimpallo favorisce il turco che guadagna rimessa dal fondo. Qualche protesta da parte di Lazaro che chiedeva il corner.19:56

76' Non sembra un problema muscolare particolare per Asllani, solo crampi. Torna dunque a scaldarsi Acerbi con Topalovic e Berenbruch, gli unici altri due centrocampisti di ruolo a disposizione del tecnico nerazzurro.19:55

75' Problemi per Asllani che si stende a terra in mezzo al campo, proprio mentre Inzaghi stava per inserire Acerbi al posto di Bastoni.19:54

75' Destro basso a giro di Elmas da dentro l'area, Martinez blocca senza problemi a due mani.19:53

74' Perciun ruba palla a Calhanoglu al limite dell'area nerazzurra, De Vrij però è reattivo nel chiudere subito sull'avversario e far ripartire i suoi.19:53

73' Velo di Taremi in area avversaria, la palla rimpalla su Maripan e Masina deve metterci il fisico per proteggere l'uscita del proprio portiere.19:52

72' OCCASIONE TORINO! Perciun spariglia le carte sulla trequarti offensiva, Vlasic si avventa su un pallone vagante, calcia subito verso la porta col mancino trovando la deviazione di Bastoni che per poco non beffa un impotente Martinez. Palla fuori di un soffio alla destra del portiere spagnolo.19:51

71' Serie di cross in area nerazzurra da parte del Torino, la difesa tiene e l'azione si spegne con il fallo di Biraghi su Dumfries.19:50

69' DOPPIA OCCASIONE INTER! Dumfries mette Correa davanti a Milinkovic-Savic in ripartenza, il portiere serbo è però bravissimo a chiudergli lo specchio, poi fa il bis sulla conclusione ravvicinata di Calhanoglu.19:48

68' Taremi ha spazio sulla sinistra, attende la sovrapposizione di Correa e la premia ma Maripan intuisce tutto interrompendo il dialogo tra i due.19:46

67' Palleggio quasi ipnotico dell'Inter che sta provando ad addormentare definitivamente la gara.19:46

66' Maripan colpisce di testa, Martinez blocca la palla a due mani.19:44

65' Corner per il Torino che non sta rinunciando al tentativo di riaprire la gara.19:44

64' E' fortunatamente calata l'intensità della pioggia sull'Olimpico Grande Torino, l'intervallo prolungato sembra essere servito a consentire la regolare conclusione del match.19:43

63' Sostituzione Torino: fuori Ali Bina Dembélé, dentro Sergiu Perciun.19:42

63' Sostituzione Torino: Vanoli si gioca lo slot con l'uscita di Gvidas Gineitis e l'ingresso di Cesare Casadei.19:42

62' Sostituzione Inter: fuori anche Piotr Zieliński, al suo posto entra Nicolò Barella.19:41

62' Sostituzione Inter: Inzaghi toglie l'ammonito Nicola Zalewski e inserisce Hakan Calhanoglu.19:41

61' Possesso palla prolungato dell'Inter che sta provando a frenare la reazione granata.19:40

60' Dumfries riparte sulla destra e cerca Taremi col cross morbido sul secondo palo, ci arriva però Maripan di testa.19:39

60' Ricci prova a sfondare in area nerazzurra ma viene chiuso da tre avversari.19:38

59' Inter che sembra aver perso il controllo della partita dall'occasione di Dimarco, il Torino sta provando a dare tutto per riaprirla.19:37

58' Altro corner per il Torino e altro cross insidioso di Biraghi con Maripan che sfiora soltanto a centro area.19:36

57' Confusione in area interista, la palla finisce in calcio d'angolo.19:36

56' Ammonizione per Zalewski dopo una trattenuta plateale su Gineitis.19:35

55' OCCASIONE INTER! Zalewski pesca Dimarco in area ma l'esterno nerazzurro centra Milinkovic-Savic da ottima posizione!19:35

54' Break di Dimarco sulla sinistra, la sua palla rasoterra verso il centro del campo è però a metà strada tra Asllani e Dumfries e viene recuperata dal Torino.19:33

52' Biraghi salta De Vrij sul lato corto dell'area interista ma il suo cross viene murato da Darmian. C'era però fuorigioco dell'ex-Inter.19:31

51' Lazaro perde palla al limite dell'area nerazzurra, poi commette fallo su Asllani.19:30

49' GOL! Torino-INTER 0-2! Rete di Asllani su rigore. Realizzazione perfetta dell'albanese che incrocia col destro spiazzando Milinkovic-Savic. Raddoppio dell'Inter.



Guarda la scheda del giocatore Kristjan Asllani19:28

49' Rigore confermato, sul dischetto Asllani.19:27

48' Taremi fatica a rialzarsi dopo lo scontro col portiere avversario, intanto c'è in corso il check del VAR per controllare la decisione presa da La Penna.19:27

47' Ammonizione per Milinkovic-Savic.19:26

47' RIGORE PER L'INTER! Dimarco verticalizza per Taremi che anticipa Milinkovic-Savic ma viene steso dal portiere serbo.19:26

46' Rovesciata spettacolare di Taremi, Milinkovic-Savic respinge d'istinto ma si alza la bandierina dell'assistente a ravvisare il fuorigioco dell'iraniano.19:25

46' Si ricomincia!19:24

45' Sostituzione Inter: fuori anche Yann Aurel Bisseck, dentro Denzel Dumfries.19:24

45' Sostituzione Inter: fuori Carlos Augusto, dentro Federico Dimarco.19:23

Per la seconda frazione sono ovviamente da verificare le condizioni del terreno di gioco più che quelle dei 22 in campo. Tra le fila granata sembra essere necessaria una scossa a caccia dell'episodio giusto, dal lato nerazzurro arriveranno sicuramente le mosse di Inzaghi con un occhio di riguardo a Carlos Augusto e Bisseck, ammoniti durante i primi 45 minuti.18:58

Dopo un primo tempo condizionato da diverse interruzioni e dal campo pesante, l'Inter è avanti grazie alla perla di Zalewski al 14'. Il polacco si gira con un colpo di tacco e fulmina Milinkovic-Savic col destro a giro dalla distanza. Col passare dei minuti il Torino prende campo, proprio mentre sull'Olimpico Grande Torino inizia a scendere una pioggia torrenziale che costringe La Penna a sospendere il match per qualche minuto, prima dell'accordo coi due capitani per portare a termine almeno la prima frazione. Nel mega-recupero concesso dal direttore di gara, Martinez tiene a galla l'Inter con una parata sensazionale su colpo di testa di Adams.18:57

45'+8' Fine primo tempo. Torino-Inter 0-1, decisivo per ora il gran destro di Zalewski al 14'.19:30

45'+8' Fallo di Dembelé su Correa, siamo agli sgoccioli della prima frazione.18:53

45'+7' Asllani calcia a rientrare verso la porta, Milinkovic-Savic non si fida della presa e respinge coi pugni. Sul controcross di Darmian ci prova Carlos Augusto di testa ma non trova la porta.18:53

45'+7' Fallo di mano di Vlasic e calcio di punizione per l'Inter sulla trequarti offensiva. Manca un minuto al termine del primo tempo.18:52

45'+6' Nulla di fatto anche sul corner successivo, si sta giocando però oltre qualsiasi condizione di regolarità sul terreno di gioco torinese, zuppo di acqua.18:51

45'+5' Palla deviata dalla difesa nerazzurra, Ricci ci prova col destro dalla distanza trovando un'altro tocco nerazzurro che manda la palla in calcio d'angolo.18:51

45'+5' Martinez è rimasto a terra dolorante dopo la parata, il gioco si è fermato ancora per permettere l'intervento dei sanitari nerazzurri.18:50

45'+4' OCCASIONE TORINO! Gran cross di Biraghi dalla sinistra, Adams si tuffa di testa mandando la palla all'angolino ma Martinez sfodera una parata miracolosa per toglierla dal sacco! Parata clamorosa del portiere spagnolo.18:49

45'+3' Palla verticale di Correa per Taremi che finisce a terra, non c'è fallo per La Penna.18:48

45'+3' Si giocherà fino al 51esimo dopo i sei di recupero concessi dal direttore di gara.18:48

45'+2' La Penna si accorda con De Vrij e Ricci per provare a portare a termine la prima frazione, il gioco riprende.18:48

45' La Penna stra provando a far rimbalzare e rotolare il pallone in diverse zone del campo, le condizioni del terreno di gioco non sembrano positive. Ci sarà quasi inevitabilmente una sospensione prolungata del match mentre però la pioggia sta diminuendo di intensità.18:46

44' La Penna interrompe il gioco. Partita sospesa momentaneamente.18:44

43' Condizioni atmosferiche al limite, la pioggia si è fatta torrenziale e in alcune zone il pallone non sta più scorrendo regolarmente.18:44

43' Elmas sguscia via sulla sinistra, Bisseck lo stende da dietro e viene ammonito da La Penna.18:43

42' OCCASIONE INTER! Zalewski finta il destro dal limite e serve Carlos Augusto in verticale, il cross del brasiliano danza però in area piccola senza che nessun compagno arrivi alla deviazione.18:43

40' Triangolo largo tra Adams e Vlasic che non si chiude però per la scivolata del croato, incapace quindi di crossare dal fondo.18:41

39' La squadra di Inzaghi prova ancora a ragionare abbassando il ritmo ogni volta che entra in possesso della sfera.18:39

38' E' salita di tono la partita del Torino che ha aumentato la pressione sull'Inter negli ultimi minuti.18:38

37' OCCASIONE TORINO! Biraghi pennella a rientrare in area piccola, Masina ci prova in spaccata ma non trova incredibilmente la porta.18:37

36' Zalewski perde palla sulla pressione di Dembelé e Vlasic, il croato va poi al cross dalla destra ma la palla viene respinta. Sul prosieguo dell'azione Lazaro guadagna calcio d'angolo dopo un'altra deviazione nerazzurra.18:37

34' Ci sarà sicuramente un recupero monstre dopo l'interruzione dei primi minuti e per quest'ultima. Intanto il gioco riprende con Bastoni che restituisce il pallone ai granata.18:35

34' Gioco interrotto, Martinez e De Vrij sono a terra doloranti e i sanitari nerazzurri si sono fiondati in campo per verificarne le condizioni.18:34

33' Lazaro scodella la palla in area, Martinez e De Vrij si scontrano violentemente dopo l'uscita sbagliata del portiere spagnolo.18:33

32' Fallo di Asllani su Adams e punizione in posizione centrale per il Torino. Siamo a circa 30 metri dalla porta dell'Inter.18:32

32' Adams calcia col destro dal limite trovando la respinta della difesa nerazzurra.18:32

31' Martinez rischia tantissimo toccando in verticale per Asllani, l'albanese però rimane freddo non perdendo palla e lancia Correa nello spazio. La sfera schizza però sul terreno bagnato e finisce direttamente tra le braccia di Milinkovic-Savic.18:31

30' Tocco di Vlasic per liberare Dembelé in area, il suo destro in controbalzo finisce però in curva.18:30

29' Masina atterra Zalewski, ora stabilmente sul centrodestra del centrocampo nerazzurro. La Penna fischia fallo per il nerazzurro.18:29

28' Ha iniziato a piovere copiosamente sull'impianto torinese.18:28

27' Correa colpisce di testa sul calcio d'angolo nerazzurro prolungando sul secondo palo, la difesa granata libera.18:28

26' OCCASIONE INTER! Invenzione di Correa per aprire un'autostrada a Bisseck, il tedesco porta palla centralmente e apre a destra per Darmian il cui destro sballato per poco non viene mandato in porta da Masina.18:27

25' Biraghi crossa morbido sul secondo palo, Lazaro arriva a colpire di testa in leggero ritardo non trovando la porta da dentro l'area.18:26

25' Vlasic sguscia via a Carlos Augusto che lo sgambetta da dietro. Per La Penna è giallo.18:25

24' Palleggio prolungato dell'Inter che sta provando a tenere il possesso per evitare problemi.18:24

22' Elmas al cross dalla sinistra, Dembelé anticipa Carlos Augusto di testa ma non riesce a indirizzare la palla verso lo specchio.18:23

21' Bastoni spinge platealmente a terra Dembelé che poi ferma il pallone con le mani, per La Penna è fallo del giocatore del Torino tra le proteste dei padroni di casa.18:22

21' Zalewski sta svariando su tutto il fronte d'attacco interista, la formazione di Vanoli sta facendo molta fatica a interpretare i movimenti del giocatore interista.18:21

19' Tacco di Adams per Ricci che crossa in area, Bastoni manda la palla in corner.18:20

18' Taglio perfetto di Darmian dalla destra che viene servito in profondità da Zalewski, l'esterno nerazzurro è però sfortunato nel rimpallo e manda la palla a fondo campo.18:19

17' Errore di Vlasic sulla trequarti offensiva, la palla torna all'Inter che riparte dal basso.18:18

16' PILLOLA STATISTICA: Zalewski è il 19esimo marcatore dell'Inter in questa Serie A, si tratta di un record assoluto per la società nerazzurra.18:16

14' GOL! Torino-INTER 0-1! Rete di Zalewski. Il polacco si libera di Gineitis con un colpo di tacco a rientrare, poi esplode un destro a giro che non lascia scampo a Milinkovic-Savic. Inter in vantaggio!



Guarda la scheda del giocatore Nicola Zalewski18:15

12' Ci prova il Torino che fa girare palla nel campo nerazzurro, poi il cross di Biraghi è però respinto da Bisseck di testa.18:13

11' E' sempre l'Inter a manovrare in questo avvio, con ritmo però troppo basso per impensierire il Torino.18:11

9' Zalewski si invola sulla destra e va a terra al limite dell'area granata sulla pressione di Ricci, per La Penna è tutto regolare.18:09

8' Attacca l'Inter anche se in modo blando, il Torino al momento sta tenendo un atteggiamento più passivo.18:09

7' Intanto arrivano news su quanto accaduto in precedenza, un tifoso granata sembra essere caduto dal settore ma la situazione è stabile.18:08

6' Zielinski colpisce al volo col mancino dopo la respinta corta della difesa granata ma manda la palla altissima sopra la traversa.18:07

6' La situazione sembra tornata sotto controllo, si riparte.18:06

5' Non arrivano ulteriori notizie circa l'accaduto, c'èperò un silenzio irreale all'Olimpico Grande Torino.18:05

3' Il problema sembra essere in realtà al di fuori dell'impianto, il gioco è però sempre fermo.18:04

2' E' successo qualcosa nella curva del Torino, il gioco si ferma subito. Sembra a causa di un malore per un tifoso granata.18:02

Subito un calcio d'angolo per l'Inter con Milinkovic-Savic che non è riuscito a tenere in campo un retropassaggio.18:01

Si comincia!18:00

Come prevedibile, Inzaghi concede il riposo iniziale a quasi tutti i giocatori scesi in campo dal 1' con il Barcellona. Fanno gli straordinari solo Bastoni e Bisseck che saranno nel terzetto difensivo con De Vrij. Tra i pali c'è Pepo Martinez mentre la mediana è una novità assoluta con Zalewski interno di centrocampo, Asllani in cabina di regia e Zielinski interno sinistro. Sugli esterni ci sono Darmian e Carlos Augusto. In attacco spazio a Correa e Taremi. Assenti Lautaro Martinez, Pavard e Mkhitaryan.17:40

Vanoli ridisegna la propria formazione rispetto al pareggio dell'ultima giornata col Venezia. In difesa, davanti a Milinkovic-Savic ci sarà infatti Masina a far coppia con Maripan, Coco va in panchina, così come Walukiewicz che lascia il posto a Dembelé sulla destra. Biraghi, ex Inter, è confermato a sinistra. In mezzo al campo rientra Ricci e con lui ci sarà Gineitis, sulla trequarti torna un altro ex-nerazzurro dalla squalifica: Lazaro sarà infatti nel tridente con Vlasic ed Elmas alle spalle dell'unica punta Adams.17:38

FORMAZIONE UFFICIALE INTER: consueto 3-5-2 per i nerazzurri. Martinez - Bisseck, De Vrij, Bastoni - Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto - Taremi, Correa. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, Arnautovic, Thuram, Acerbi, Calhanoglu, Barella, Dimarco, Re Cecconi, Berenbruch, Topalovic, Spinaccè.17:34

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: 4-2-3-1 per i granata. Milinkovic-Savic - Dembelé, Maripan, Masina, Biraghi - Ricci, Gineitis - Lazaro, Vlasic, Elmas - Adams. Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Ilic, Sanabria, Casadei, Coco, Tameze, Linetty, Perciun, Cacciamani.17:32

Dirige il match La Penna con Lo Cicero e Cecconi ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Bonacina mentre in sala VAR ci sono Marini e Abisso.16:53

Dopo la storica quanto spettacolare vittoria sul Barcellona in Champions League, valsa ai nerazzurri la finale della coppa dalle grandi orecchie, i ragazzi di Inzaghi si presentano all'Olimpico Grande Torino per provare, con le energie residue, a tenere vive anche le speranze di Scudetto. I granata sono ormai nella zona tranquilla della classifica e senza alcun obiettivo apparente, potrebbe quindi uscirne una partita senza particolari attenzioni tattiche e aperta a qualsiasi scenario. Fischio d'inizio alle ore 18.16:52

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Inter, gara valida per la 36esima giornata del campionato di Serie A 2024/25.16:48

