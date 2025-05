Da Udine è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta testuale di Udinese-Monza! Grazie e buona giornata! 14:37

90'+5' Fine partita! Udinese-Monza 1-2! Gol di Caprari, Lucca e Keita Baldé!14:28

90'+3' Giallo anche per Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira.14:26

90'+3' Scintille in campo, ammonito Lorenzo Lucca, anche lui salterà la prossima di campionato.14:26

90'+1' Ammonito Keita Baldé Diao per aver tolto la maglia durante l'esultanza.14:24

90'+1' Tutto regolare, è gol del Monza! 14:21

90'+1' Check del VAR per valutare la regolarità del gol di Keita Baldé! 14:20

90' GOOOOOOL! Udinese-MONZA 1-2! Rete di Keita Baldé! Torna avanti la squadra di Nesta! Cross dalla sinistra di Kevin Zeroli, sul secondo palo c'è Keita Baldé tutto solo che non sbaglia sotto porta!



90' Segnalati 4 minuti di recupero!14:21

90' Assist Kevin Zeroli14:18

86' Udinese tutta in avanti che tenta l'assalto finale. Calcio d'angolo battuto basso da Lovric, Lucca colpisce ancora una volta di testa ma la palla finisce di un soffio a lato!14:15

85' Pillola statistica: Lorenzo Lucca è diventato il primo calciatore italiano a realizzare almeno 11 reti con la maglia dell’Udinese in una singola stagione di Serie A da Kevin Lasagna nel 2017/18 (12).14:13

84' Per il Monza esce anche Giorgos Kyriakopoulos per Patrick Ciurria.14:12

84' Non ce la fa Gianluca Caprari: lascia il posto ad Andrea Petagna.14:12

82' Rimane a terra Gianluca Caprari, l'attaccante sembra aver accusato un problema fisico. 14:11

81' Ancora Udinese! Solet pennella un cross preciso sulla testa di Lucca, l'attaccante non trova la porta per un soffio! 14:10

80' Occasione per l'Udinese! Calcio d'angolo battuto da Pafundi, ci prova Ekkelenkamp di testa che per poco spara alto! 14:08

79' L'Udinese guadagna calcio di punizione da fuori area, batte Lovric, la palla finisce alta causa una deviazione. 14:08

78' Per il Monza esce Alessandro Bianco per Stefano Sensi.14:06

75' Assist di Jesper Kewe Karlström.14:07

75' GOOOOOL! UDINESE-Monza 1-1! Rete di Lorenzo Lucca! Gol splendido dell'attaccante bianconero, errore di Akpa Akpro che si fa rubare palla da Karlstrom, l'attaccante vince di fisico contro Carboni e al volo con il destro la mette nell'angolino!



75' Dentro anche Simone Pafundi per Arthur Atta.14:06

70' Cambio in attacco per l'Udinese: fuori Sostituzione Keinan Vincent Joseph Davis per Iker Bravo Solanilla.14:06

65' Primi cambi per il Monza: fuori Gaetano Castrovilli per Kevin Zeroli.13:56

63' L'Udinese sostituisce anche Martín Ismael Payero per Jurgen Peter Ekkelenkamp.13:56

59' Ecco Lucca! Pericoloso l'attaccante dell'Udinese entrato nella ripresa: conclusione di testa dell'ex Pisa, blocca Pizzignacco! 13:56

56' Cerca di reagire l'Udinese con un po' più di difficoltà. Si chiude bene dietro il Monza che concede poco agli avversari. 13:55

54' Check over! Il gol è valido! Monza avanti a Udine!13:43

53' Check del VAR per valutare la regolarità del tocco di Gianluca Caprari.13:43

52' GOOOOOOL! Udinese-MONZA 0-1! Rete di Gianluca Caprari! Falcata di Birindelli che arriva poi alla conclusione in diagonale, la palla colpisce il palo poi sul rimpallo Caprari segna l'1 a 0 con la spalla!



50' Ammonito Arthur Atta, in ritardo su Bianco. Diffidato, salterà la prossima partita.13:41

46' Primi cambi per Runjaic: fuoriJaka Bijol per Sandi Lovrić.13:37

46' Fuori anche Oier Zarraga Egaña per Lorenzo Lucca.13:37

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Udinese-Monza! 13:33

Finisce senza reti i primo tempo di Udinese-Monza, 45 minuti nei quali non sono mancate le occasioni: crea tanto la squadra di casa arrivata al tiro 10 volte, di cui 3 in porta, contro l'unico tiro dei brianzoli. 13:23

45' Finisce il primo tempo senza recupero! Udinese-Monza 0-0! 13:16

42' Occasione per il Monza! Tunnel di Forson su Bijol, tiro incrociato sul secondo palo che diventa un ipotetico cross per Castrovilli, leggermente in ritardo, e non riesce nella deviazione vincente.13:15

41' Altro tentativo di Payero con il destro dal limite dell'area, la palla finisce alta.13:13

39' Stop e sinistro al volo di Kamara, mura Brorsson che poi esulta per aver mandato in fallo laterale un tiro che sarebbe sicuramente finito in porta.13:11

37' Cavalcata di Payero sulla fascia destra, supera due avversari poi è Castrovilli a fermarlo una volta arrivato a lato della porta.13:09

33' Lancio lungo di Bianco per Caprari, duello con Kristensen che sembra aver la meglio, poi l'arbitro fischia fuorigioco.13:05

29' Ci riprova ancora l'Udinese, questa volta con Davis! Errore di Carboni che perde palla sulla trequarti, l'attaccante calcia sotto porta tra le braccia di Pizzignacco!13:00

27' SOLET! Il difensore dell'Udinese calcia in diagonale, para Pizzignacco in tuffo! Poi il Monza non vuole rischiare e manda in calcio d'angolo!12:58

24' Continua a provarci l'Udinese tutta in avanti, pericoloso Atta a servire cross dalla destra per i compagni.12:56

21' Attento Birindelli su Kamara: duello sulla fascia tra i due, cerca di accelerare e arrivare alla porta l'esterno dell'Udinese, intervento preciso del giocatore del Monza che gli sfila il pallone.12:53

18' KAMARA! Si coordina benissimo in mezza rovesciata l'esterno dell'Udinese che per un soffio non trova lo specchio della porta!12:50

18' Brivido per il Monza, corner battuto da Kamara sul secondo palo, sembra arrivarci in un primo momento Kristensen, poi l'arbitro ferma tutto: la palla era uscita.12:50

15' Ancora Payero a rendersi pericoloso: tenta il tiro da fuori area ma non trova la porta.12:46

14' Calcio di punizione dal limite dell'area battuto da Payero, il suo tiro colpisce la barriera.12:46

13' Payero si invola verso l'area del Monza, ammonito Akpa Akpro per aver fermato il giocatore dell'Udinese.12:45

9' Mancino di Kamara dal lato sinistro verso l'area: intuisce Pizzignacco che blocca.12:40

7' Si fa vedere anche il Monza che arriva davanti alla porta avversaria: cross teso di Carboni, attento Bijol a intercettare la traiettoria.12:38

6' Esce bene Pizzignacco da calcio d'angolo dell'Udinese: il portiere anticipa così Kamara, solo davanti all'area.12:37

5' Primo guizzo proprio dell'Udinese, dribbling e tiro in area di Atta, la palla viene deviata in calcio d'angolo.12:36

2' Attacca l'Udinese in questi primi minuti di gioco. Molto alti gli esterni Kamara e Modesto che tentano la costruzione dai lati.12:36

1' Si parte! Comincia Udinese-Monza! 12:31

Nel Monza out Caldirola per infortunio, torna Carboni schierato nei tre davanti alla porta insieme a Pereira e Brorsson. Ancora assente Turati, tra i pali ci sarà Pizzignacco. Esterni Birindelli e Kyriakopoulos, davanti Forson e Caprari con Dany Mota ancora non al meglio, neanche in panchina.11:39

In attacco ancora assente Lorenzo Lucca che si accomoda in panchina, sarà Davis a guidare il reparto offensivo insieme ad Atta. Nuovo forfait per Thauvin, si rivede Payero a centrocampo dopo aver scontato la squalifica, insieme a Karlstrom e Zarraga. Sulle fasce Kamara e Modesto, confermata la difesa a tre con Kristensen, Bijol e Solet.11:40

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA (3-5-2): Pizzignacco - Pereira, Brorsson, Carboni - Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos- Forson, Caprari. All. Nesta.11:29

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE (3-5-1-1): Okoye - Kristensen, Bijol, Solet - Modesto, Zarraga, Karlstrom, Payero, Kamara - Atta - Davis. All. Runjaic. 11:28

Dall'altra parte il Monza vuole salutare con orgoglio la categoria: la squadra di Nesta ha già raggiunto l'aritmetica certezza della retrocessione in Serie B dopo 3 anni, ma l'obiettivo ora è chiudere evitando il record negativo di punti per una squadra di Serie A. 10:40

A Udine si presentano due squadre senza grandi obiettivi concreti: i friulani sono già salvi da diverse settimane grazie al rendimento di tutta la stagione che ha consentito il piazzamento attuale in 12esima posizione con 44 punti come il Torino. 10:39

Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Udinese-Monza, match valido per la 36ª giornata di Serie A!10:35

