Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prosisma gara di Serie A!17:02

90'+5' FINISCE QUI! Verona-Lecce termina 1-1!16:56

90'+1' Cartellino giallo per Tchatchoua16:53

90' Cinque minuti di recupero16:51

86' Mosquera si invola verso Falcone che chiude in angolo, ma Maresca ferma tutto per offside16:48

83' Banda si coordina da lontano, conclusione sbilenca16:43

81' Quinto cambio nel Verona: esce Valentini, entra Daniliuc16:41

80' Cross insidioso di Bernede, Livramento non ci arriva16:40

79' BERISHA! Parte in progressione centrale e calcia dal limite, blocca Montipò!16:39

78' Mosquera ci prova di testa sul cross di Ghilardi, tiro debole che termina a lato16:38

76' Quarto cambio nel Verona: esce Sarr, entra Livramento16:37

75' Terzo cambio nel Verona: esce Niasse, entra Bernede16:37

75' Quinto cambio nel Lecce: esce Gaspar, entra Tiago Gabriel16:36

74' Non ce la fa Gaspar, di nuovo a terra dopo lo scontro di qualche minuto fa16:34

72' Ammonito Niasse16:34

72' Corner non sfruttato dalla squadra di Giampaolo, costretta a ripartire da dietro16:32

71' Si rifà vedere in avanti adesso il Lecce, pronto a battere un tiro dalla bandierina16:32

68' Durissimo scontro tra Mosquera e Gaspar, il difensore resta a terra ma dopo qualche momento di preoccupazione si rialza16:29

66' Quarto cambio nel Verona: esce Pierret, entra Berisha16:26

63' Secondo cambio nel Verona: esce Tengstedt, entra Mosquera16:24

60' OCCASIONE LECCE! Ripartenza letale dei salentini, Pierotti mette il pallone basso sul secondo palo dove Banda a porta vuota manda a lato in scivolata!16:21

57' OCCASIONE VERONA! È andato a staccare ancora Coppola su angolo, Falcone anticipato e palla fuori di poco!16:18

55' Terzo cambio nel Lecce: esce N'Dri, entra Banda16:17

55' Secondo cambio nel Lecce: esce Morente, entra Pierotti16:16

53' Tentativo di Morente in girata al volo dal limite, palla lontano dallo specchio16:14

51' Decisamente migliore l'approccio del Verona in questa ripresa, azione di forza di Sarr che trova Tchatchoua sul secondo palo, tiro respinto16:12

49' SERDAR! Buona combinazione al limite, piazzato bloccato in tuffo da Falcone!16:10

48' Scatenato Tchatchoua che ubriaca Gallo sulla destra, cross per Sarr che di testa trova la presa sicura di Falcone16:09

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di VERONA-LECCE!16:06

46' Primo cambio nel Lecce: esce Guilbert, entra Danilo Veiga16:07

46' Primo cambio nel Verona: esce Suslov, entra Serdar16:06

Un gol a testa nel primo tempo di questo delicato scontro salvezza. Prestazione decisamente più convincente da parte del Lecce, che sblocca la gara a metà frazione con Krstovic, ben servito da Tete Morente. Troppo morbido l'approccio della squadra di Zanetti, che tuttavia riesce a rimettere in piedi la sfida grazie al colpo di testa vincente di Coppola sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Suslov15:52

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! Dopo i primi 45 minuti VERONA-LECCE termina 1-1!15:50

45'+1' Ghilardi ci prova al volo da posizione impossibile, palla fuori15:47

45' Tre minuti di recupero15:46

43' KRSTOVIC! Bolide da fuori che sfiora il palo, brivido per l'Hellas!15:43

41' GOL! VERONA-Lecce 1-1! Rete di Coppola! Punizione dalla destra battuta da Suslov, colpo di testa di Coppola che scavalca Falcone e termina in rete!



Guarda la scheda del giocatore Diego Coppola15:43

39' Tete Morente si coordina bene al volo da fuori, palla alta15:39

38' Rientra ora l'attaccante del Lecce che vuole stringere i denti15:38

36' Problemi per Krstovic, che già non era al meglio ed era in dubbio per la gara15:37

34' Ha chiesto il rigore il Verona per un tocco di mano di Guilbert, tutto buono per Maresca15:35

31' Ammonito Duda, che dopo aver malamente perso palla è costretto al fallo su N'Dri. Anche lui era diffidato15:55

28' Ancora in avanti il Lecce, serve il provvidenziale intervento di Ghilardi per chiudere Pierret a pochi passi da Montipò15:28

26' Zanetti cerca di spronare i suoi dopo questo avvio decisamente negativo in termini di atteggiamento15:27

23' GOL! Verona-LECCE 0-1! Rete di Krstovic! Tete Morente dal limite dell'area imbuca per Krstovic che davanti a Montipò non sbaglia! Troppo passiva la difesa del Verona nella circostanza



Guarda la scheda del giocatore Nikola Krstovic15:25

23' Se n'è andata la prima metà di primo tempo, ritmi piuttosto bassi e diversi errori15:22

20' Si è portato in avanti il Lecce con un tiro di Helgason parato da Montipò, a fine azione però Maresca ravvisa un iniziale fallo di Krstovic su Frese15:21

18' Anticipo di Tchatchoua su Morente, il quale stava per inserirsi sul cross di Coulibaly15:19

16' LECCE PERICOLOSO! Schema su punizione a liberare Morente, il suo tiro sul primo palo viene respinto in corner da Montipò15:17

15' Ammonito Suslov, che ha fermato una ripartenza fallosamente. Era diffidato15:56

14' Ci prova Morente dal vertice dell'area, tentativo che sorvola di molto la traversa15:14

12' Gaspar anticipa Sarr che stava colpendo di testa sul preciso cross di Tchatchoua15:12

11' Spizzata di Coulibaly da rimessa laterale, Ghilardi protegge l'uscita di Montipò15:11

9' Riprende il gioco, con il Verona che restituisce palla al Lecce15:09

7' Gioco fermo per soccorrere Krstovic , colpito alla testa dopo un duello aereo15:09

4' Sinistro al volo di Pierret dopo una corta respinta della difesa gialloblù, palla innocua sul fondo15:04

3' Subito scintille in campo, Maresca deve intervenire per calmare Suslov e Coulibaly in seguito ad uno scontro di gioco15:04

SI PARTE! È iniziata VERONA-LECCE!15:01

Le scelte di Giampaolo: era Nikola Krstovic il grande dubbio della vigilia. Il bomber giallorosso è regolarmente al centro dell'attacco supportato da N'Dri, Helgason e Tete Morente. Panchina quindi per Pierotti, a centrocampo confermati Pierret e Coulibaly mentre la difesa è diretta dal veronese Baschirotto che sarà affiancato da Gaspar13:58

Le scelte di Zanetti: rientrano dalle rispettive squalifiche Coppola e Valentini, recuperi importanti per la retroguardia gialloblù. Un altro rientro fondamentale è quello di Tengstedt, che parte dal 1' minuto in coppia con Sarr supportato da Suslov. Sorpresa sugli esterni dove tocca a Frese al posto di Bradaric con Tchacthoua a destra, mentre in mediana c'è Niasse e non Serdar insieme a Duda14:03

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE: i salentini rispondono con un 4-2-3-1: Falcone - Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo - Pierret, Coulibaly - N'Dri, Helgason, Morente - Krstovic13:57

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 3-4-1-2: Montipò - Ghilardi, Coppola, Valentini - Tchatchoua, Niasse, Duda, Frese - Suslov - Tengstedt, Sarr14:02

Dirigerà l'incontro Fabio Maresca della sezione di Napoli, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Moro e dal quarto ufficiale Sacchi. Al Var ci sono invece Doveri e Di Bello13:19

È quasi un'ultima chiamata per il Lecce, scivolato al terzultimo posto proprio per il successo dell'Empoli di ieri sera. La squadra di Giampaolo ha un solo risultato in mente, ossia quella vittoria che manca addirittura dal 31 gennaio13:18

Possibile match point per il Verona, che con una vittoria metterebbe in cassaforte la salvezza. I gialloblù, dopo la vittoria di Udine dello scorso 15 marzo, hanno conquistato tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei, e con il successo dell'Empoli nell'anticipo di ieri rischiano di essere nuovamente risucchiati nella zona pericolante in caso di sconfitta quest'oggi13:16

Benvenuti alla diretta di Verona-Lecce, gara valida per la 36' giornata del campionato di Serie A!13:13

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp