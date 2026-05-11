Il Bologna è ormai senza obiettivi stagionali se non quello di migliorare la classifica che li vede attualmente in decima posizione. La squadra di Vincenzo Italiano è stata superata dall'Udinese in questo turno di campionato ed è reduce da 4 partite senza vittoria, compresa l'eliminazione in Europa League contro l'Aston Villa.18:53

Nel Napoli è indisponibile Kevin De Bruyne, il belga non è nemmeno in panchina per un trauma contusivo, con ferita lacero-contusa all'arcata sopraccigliare destra, procuratosi nel corso della rifinitura. Davanti a Milinkovic-Savic, torna Di Lorenzo con Gutierrez sul lato opposto. Avanti Hojlund con Giovane e Alisson. 19:57

PREPARTITA

Napoli - Bologna è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 maggio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Bologna sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Marco Piccinini Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 184 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 20 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.1 Falli per cartellino 8.3 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 11 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie B Sampdoria-Modena 0-2 15-09-2025 Serie A Como-Genoa 1-1 27-09-2025 Serie A Cagliari-Inter 0-2 04-10-2025 Serie A Lazio-Torino 3-3 28-10-2025 Serie B Empoli-Sampdoria 1-1 08-11-2025 Serie B Reggiana-Virtus Entella 0-0 29-11-2025 Serie A Parma-Udinese 0-2 20-12-2025 Serie B Frosinone-Spezia 2-1 27-12-2025 Serie B Palermo-Calcio Padova 1-0 10-01-2026 Serie B Juve Stabia-Pescara 2-2 24-01-2026 Serie B Mantova-Venezia 2-5 09-02-2026 Serie A Atalanta-Cremonese 2-1 22-02-2026 Serie A Milan-Parma 0-1 08-03-2026 Serie B Carrarese-Palermo 0-1 22-03-2026 Serie B Südtirol-Frosinone 1-3 11-04-2026 Serie B Pescara-Sampdoria 1-2 25-04-2026 Serie B Catanzaro-Spezia 4-2 11-05-2026 Serie A Napoli-Bologna 2-3

Attualmente il Napoli si trova 2° in classifica con 70 punti (frutto di 21 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 52 punti (frutto di 15 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 54 gol e ne ha subiti 36; il Bologna ha segnato 45 gol e ne ha subiti 43.

La partita di andata Bologna - Napoli si è giocata il 9 novembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa il Napoli ha fatto 40 punti (12 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, Como e il Bologna ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Roma e il Cagliari ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Bologna perdendo 2-3 mentre Il Bologna ha incontrato il Cagliari pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 9 gol.

Napoli e Bologna si sono affrontate 133 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 50 volte, il Bologna ha vinto 43 volte mentre i pareggi sono stati 40.

Napoli-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide di Serie A contro il Napoli (2V, 3N), dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro questa avversaria; inoltre, dopo il 2-0 nella gara d'andata, i rossoblù potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali contro gli azzurri nella competizione per la prima volta dal 2001/02.

Nessuna delle ultime 12 gare casalinghe del Napoli contro il Bologna in Serie A è terminata in parità: nove successi azzurri e tre rossoblù nel parziale - l'ultimo incontro concluso in equilibrio tra le due formazioni in casa dei partenopei risale al 16 gennaio 2012: 1-1, con le reti di Robert Acquafresca ed Edinson Cavani.

Il Bologna ha ottenuto solo 12 punti dei 49 che ha in classifica in questa Serie A nelle sfide disputate contro le avversarie attualmente nella metà alta della classifica, meglio solo di Hellas Verona (nove), Pisa (cinque) e Lecce (quattro) e alla pari di Cremonese e Cagliari.

Il Napoli ha all'attivo 70 punti in classifica in questa Serie A, frutto di 21 vittorie, sette pareggi e sette sconfitte: può registrare almeno 22 successi per l'11ª volta nelle ultime 14 stagioni nel massimo campionato, dopo che non aveva mai tagliato questo traguardo in tutte le precedenti 66 edizioni disputate nella competizione.

Il Bologna non ha trovato la rete in nessuna delle ultime tre gare di Serie A (contro Juventus, Roma e Cagliari); i rossoblù hanno mancato la via del gol in almeno quattro incontri consecutivi solo due volte nelle ultime 10 stagioni nel massimo campionato: nel settembre 2018 (cinque) e nell'aprile 2022 (quattro).

Il Napoli è rimasto imbattuto in 27 delle ultime 28 gare casalinghe di Serie A (unico ko contro la Lazio il 18 aprile), trovando il successo in ben 20 di questi incontri (7N).

Solo Atalanta (717) e Roma (778) hanno guadagnato più possessi nel terzo centrale di campo rispetto a Napoli (696) e Bologna (696) in questa Serie A.

Scott McTominay ha segnato nove gol in questo campionato: il calciatore scozzese può diventare il secondo centrocampista in doppia cifra di gol in due diverse stagioni di Serie A con la maglia del Napoli negli ultimi 90 anni, dopo Marek Hamsík (quattro volte).

Il Napoli è la squadra contro cui Riccardo Orsolini ha giocato più incontri senza segnare in Serie A: zero marcature in ben 13 confronti; a quota otto centri in questo campionato, può diventare il terzo giocatore del Bologna a realizzare almeno nove gol in quattro differenti stagioni di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Giuseppe Signori e Marco Di Vaio.

Matteo Pessina è il quarto portiere che non ha subito neanche un gol nelle prime tre presenze in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Davide Bassi, Andrea Consigli e Yann Sommer - nessuno di questi ha evitato di subire reti alla quarta gara nel torneo. In aggiunta, il giocatore del Bologna è il quarto portiere a giocare tre partite di fila senza incassare gol prima di compiere 19 anni nel periodo, dopo Gianluigi Buffon, Simone Scuffet e Gianluigi Donnarumma.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: