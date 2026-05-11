Il Napoli fallisce in questo turno di campionato la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League anche se l'obiettivo sembra comunque molto vicino. Il Bologna torna a vincere dopo 4 partite senza successo e supera in classifica Lazio e Udinese.
Seconda sconfitta in tutta la stagione per il Napoli al Maradona: prima di oggi era accaduto solo contro la Lazio il 18 aprile.
Il Napoli incontrerà nel prossimo turno il Pisa, già retrocesso. Il Bologna invece sfiderà l'Atalanta a Bergamo.
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Dal Maradona è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Napoli-Bologna. Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona serata!22:50
Una gran bella partita al Maradona: apre le marcature Federico Bernardeschi con un super gol sotto l'incrocio dei pali. Poco dopo Miranda colpisce una traversa e procura anche rigore, realizzato da Orsolini. Sul finale del primo tempo Di Lorenzo accorcia le distanze e nella ripresa trova subito la rete del pareggio con Alisson. Ci pensa Rowe sul finale, sui minuti di recupero, con una semi-rovesciata a far vincere i suoi.22:48
90'+6'
Finisce qui! Napoli-Bologna 2-3! Gol di Bernardeschi, Orsolini, Di Lorenzo, Alisson e Rowe.22:45
90'+3'
Reazione immediata del Napoli che avanza con i suoi, para Pessina che concede angolo.22:43
90'+1'
GOOOOOLLLL! Napoli-BOLOGNA 2-3! Acrobazia di Jonathan Rowe! Tiro di Miranda parato da Milinkovic-Savic, sulla respinta va al volo l'ex Marsiglia con una mezza rovesciata! Gran gol dell'attaccante del Bologna!
Finta e cross di Miranda, Di Lorenzo manda in fallo laterale.22:39
87'
Fuori Miguel Gutiérrez per Pasquale Mazzocchi.22:38
86'
Si è decisamente abbassato il ritmo in questo finale di partita. Nonostante i cambi, squadre un po' più stanche.22:38
84'
Leonardo Spinazzola prende il posto di Matteo Politano.22:34
84'
Ammonito Matteo Politano, diffidato, salterà la partita contro il Pisa.22:33
82'
In difesa esce Eivind Helland per Torbjørn Heggem.22:32
81'
Finisce la partita di Tommaso Pobega, dentro Nikola Moro.22:32
81'
Altri cambi per il Bologna: Lewis Ferguson esce Simon Sohm.22:32
81'
Ancora un anticipo del Bologna questa volta con Zortea che blocca in velocità Alisson. 22:30
80'
Lucumì anticipa di testa Hojlund in area servito da Gutierrez. 22:29
79'
Rowe si porta il pallone sul destro e calcia da fuori, traiettoria che termina lontana dallo specchio della porta.22:29
76'
Esce anche Giovane, dentro Eljif Elmas.22:26
76'
Cambi per il Napoli: fuori Stanislav Lobotka per Billy Gilmour.22:26
74'
Ci prova Tommaso Pobega dalla distanza, la palla rimbalza davanti a Milinkovic che para facilmente.22:24
73'
Finisce la partita di Federico Bernardeschi, dentro Jonathan Rowe.22:22
72'
Occasione Napoli! Rrahmani prende palla dal limite in posizione centrale e conclude con il mancino, la palla esce di poco a lato!22:22
71'
Bernardeschi tenta l'uno-due con Orsolini ma viene recuperato dagli avversari. 22:20
70'
Schema da calcio di punizione, Politano apre per McTominay che liscia il pallone.22:19
69'
Fallo di Jhon Lucumí su Hojlund, calcio di punizione dal limite per il Napoli.22:18
64'
Finisce la partita di João Mário Neto Lopes, dentro Nadir Zortea.22:13
61'
Insiste ancora il Napoli, cross teso di Gutierrez, respinge in tuffo Pessina.22:13
58'
Ammonito Eivind Helland, in netto ritardo in scivolata su McTominay.22:08
54'
Insiste il Napoli che ora vuole ribaltare la partita: Politano arriva al cross basso e teso in area, intervento provvidenziale di Pessina.22:07
48'
Assist di Rasmus Højlund, il quinto della stagione in Serie A.22:31
48'
GOOOOOLLLLL! NAPOLI-Bologna 2-2! Rete di Alisson Santos! Sponda di Hojlund che protegge il pallone e apre per il brasiliano. L'esterno di prima con il destro calcia potente in porta portando il risultato in parità!
Ammonito Federico Bernardeschi per fallo su Di Lorenzo.21:58
45'
Parte subito bene il Napoli che attacca nell'area avversaria.21:57
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Napoli-Bologna!21:54
Lavoro molto dispendioso di Joao Mario per contenere Alisson e Gutierrez da quel lato. Il portoghese è stato anche l'unico ammonito del primo tempo. Da valutare se Vincenzo Italiano opterà per un cambio con Nadir Zortea pronto a subentrare. 22:31
Il Bologna parte molto bene al Maradona contro il Napoli sbloccando il match con un gran tiro sotto l'incrocio dei pali di Federico Bernardeschi. Qualche instante dopo Miranda colpisce la traversa e poi procura un calcio di rigore per fallo di Di Lorenzo in area. Dal dischetto Orsolini non sbaglia e porta il risultato sul 2 a 0, ma nel recupero il Napoli trova la rete proprio grazie al suo capitano Di Lorenzo.21:37
45'+3'
Fine primo tempo! Napoli-Bologna 1-2. Gol di Bernardeschi, Orsolini e Di Lorenzo.21:35
45'+2'
Proteste del Napoli per un tocco di mano di Lucumì in area. Buongiorno arriva in area e crossa ma il difensore respinge con il petto in scivolata.21:35
45'+2'
GOOOOLLLLLLL! NAPOLI-Bologna 1-2! Accorcia le distanza Di Lorenzo! Sponda di Hojlund in area, respinge Freuler ma il suo tiro diventa un assist per Di Lorenzo che manda la palla sotto la traversa!
Calcio di rigore! Fallo di Di Lorenzo ai danni di Miranda, questa la decisione di Piccinini. 21:20
32'
On field review! Aritro al monitor per rivedere l'azione.21:19
31'
C'è un check del VAR in corso per verificare il fallo di Di Lorenzo su Miranda.21:19
30'
Proteste del Bologna per un calcio di rigore! Di Lorenzo sembra colpire Miranda, da verificare l'entità del fallo.21:18
29'
Napoli a un soffio dal gol del pareggio! McTominay colpisce di testa indirizzando la palla all'angolino, traiettoria che esce di pochissimo!21:17
28'
Brutto scontro a centrocampo tra Buongiorno e Castro. I due però sembrano farcela e si rialzano subito.21:15
27'
Cross-tiro di Di Lorenzo, anticipa tutti Pessina a presa sicura.21:14
24'
Calcio d'angolo battuto da Politano nell'area piccola, non ci arriva di poco di testa Hojlund.21:10
23'
Tentativo dalla distanza di McTominay, palla deviata in angolo.21:10
21'
Contropiede del Bologna coordinato da Bernardeschi, chiudono bene i difensori del Napoli anche con l'aiuto di McTominay.21:08
15'
Ci riprova ancora il Napoli questa volta dal lato opposto della porta con Giovane, sempre attento Pessina.21:04
13'
Da una parte all'altra del campo, Giovane tenta la giocata, parata da Pessina.21:02
12'
Traversa di Miranda! Tutto nasce da un'azione di Orsolini respinta, il terzino da posizione centrale va con il mancino ma colpisce il palo!20:59
9'
Assist di Juan Miranda.20:58
9'
GOOOOOOLLLLL!! Napoli-BOLOGNA 0-1! Che gol di Federico Bernardeschi!! Fa tutto il numero 10 del Bologna che parte da centrocampo, apre a sinistra per Miranda e si fa riservire al limite dell'area. Botta sicura con il mancino sotto l'incrocio dei pali, imprendibile per Milinkovic!
Accelerata di Gutierrez dal lato sinistro, al momento del cross però scivola l'esterno azzurro. Sarà rimessa da Pessina.20:55
7'
Si fa vedere il Napoli con Alisson Santos, dribbling e conclusione dell'esterno respinta dalla difesa rossoblù.22:31
4'
Bernardeschi con il sinistro tenta il tiro dalla distanza: la palla termina fuori.20:51
4'
Lancio profondo di Miranda per Bernadeschi, intuisce tutto Milinkovic che recupera fuori dalla propria area di rigore.20:50
2'
Politano subito a cercare la profondità con Hojlund, coperto bene da Lucumì. 20:48
1'
Calcio d'inizio battuto dal Bologna all'indietro per Pessina. Il portiere va al lancio lungo, Orsolini nel tentativo di saltare colpisce Allison che cade a terra.20:47
1'
Si parte! Comincia Napoli-Bologna! Fischia Marco Piccinini!20:46
Nel Bologna torna tra i convocati Dallinga che insieme a Skorupski si accomoderà in panchina. In porta Ravaglia con Joao Mario sulla destra, preferito a Zortea. Davanti tridente formato da Orsolini, Castro e Bernardeschi, pronto a subentrare Rowe. Indisponibili Vitik, Casale e Cambiaghi.19:58
Nel Napoli è indisponibile Kevin De Bruyne, il belga non è nemmeno in panchina per un trauma contusivo, con ferita lacero-contusa all'arcata sopraccigliare destra, procuratosi nel corso della rifinitura. Davanti a Milinkovic-Savic, torna Di Lorenzo con Gutierrez sul lato opposto. Avanti Hojlund con Giovane e Alisson. 19:57
FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA (4-3-3): Pessina - Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda - Ferguson, Freuler, Pobega - Orsolini, Castro, Bernardeschi. All.: Italiano.19:53
FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno - Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez - Giovane, Højlund, Alisson. All.: Conte.19:54
Il Bologna è ormai senza obiettivi stagionali se non quello di migliorare la classifica che li vede attualmente in decima posizione. La squadra di Vincenzo Italiano è stata superata dall'Udinese in questo turno di campionato ed è reduce da 4 partite senza vittoria, compresa l'eliminazione in Europa League contro l'Aston Villa.18:53
Una partita chiave per il Napoli che, in caso di vittoria, festeggerebbe aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Conte ospita il Bologna di Vincenzo Italiano al Maradona, dove quest'anno ha perso solo una volta contro la Lazio.18:52
Buonasera e benvenuti al Maradona: è tutto pronto per il posticipo della 36ª giornata di Serie A, Napoli-Bologna!18:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Diego Armando Maradona Città: Napoli Capienza: 54726 spettatori18:48
Napoli - Bologna è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 maggio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Bologna sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Marco Piccinini
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
184
Fuorigioco
16
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
20
Espulsioni
2
Cartellini per partita
3.1
Falli per cartellino
8.3
Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 11 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie B
Sampdoria-Modena 0-2
15-09-2025
Serie A
Como-Genoa 1-1
27-09-2025
Serie A
Cagliari-Inter 0-2
04-10-2025
Serie A
Lazio-Torino 3-3
28-10-2025
Serie B
Empoli-Sampdoria 1-1
08-11-2025
Serie B
Reggiana-Virtus Entella 0-0
29-11-2025
Serie A
Parma-Udinese 0-2
20-12-2025
Serie B
Frosinone-Spezia 2-1
27-12-2025
Serie B
Palermo-Calcio Padova 1-0
10-01-2026
Serie B
Juve Stabia-Pescara 2-2
24-01-2026
Serie B
Mantova-Venezia 2-5
09-02-2026
Serie A
Atalanta-Cremonese 2-1
22-02-2026
Serie A
Milan-Parma 0-1
08-03-2026
Serie B
Carrarese-Palermo 0-1
22-03-2026
Serie B
Südtirol-Frosinone 1-3
11-04-2026
Serie B
Pescara-Sampdoria 1-2
25-04-2026
Serie B
Catanzaro-Spezia 4-2
11-05-2026
Serie A
Napoli-Bologna 2-3
Attualmente il Napoli si trova 2° in classifica con 70 punti (frutto di 21 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 52 punti (frutto di 15 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte). Il Napoli ha segnato 54 gol e ne ha subiti 36; il Bologna ha segnato 45 gol e ne ha subiti 43. La partita di andata Bologna - Napoli si è giocata il 9 novembre 2025 e si è conclusa 2-0.
In casa il Napoli ha fatto 40 punti (12 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, Como e il Bologna ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Roma e il Cagliari ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Bologna perdendo 2-3 mentre Il Bologna ha incontrato il Cagliari pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 9 gol.
Napoli e Bologna si sono affrontate 133 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 50 volte, il Bologna ha vinto 43 volte mentre i pareggi sono stati 40.
Napoli-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide di Serie A contro il Napoli (2V, 3N), dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro questa avversaria; inoltre, dopo il 2-0 nella gara d'andata, i rossoblù potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali contro gli azzurri nella competizione per la prima volta dal 2001/02.
Nessuna delle ultime 12 gare casalinghe del Napoli contro il Bologna in Serie A è terminata in parità: nove successi azzurri e tre rossoblù nel parziale - l'ultimo incontro concluso in equilibrio tra le due formazioni in casa dei partenopei risale al 16 gennaio 2012: 1-1, con le reti di Robert Acquafresca ed Edinson Cavani.
Il Bologna ha ottenuto solo 12 punti dei 49 che ha in classifica in questa Serie A nelle sfide disputate contro le avversarie attualmente nella metà alta della classifica, meglio solo di Hellas Verona (nove), Pisa (cinque) e Lecce (quattro) e alla pari di Cremonese e Cagliari.
Il Napoli ha all'attivo 70 punti in classifica in questa Serie A, frutto di 21 vittorie, sette pareggi e sette sconfitte: può registrare almeno 22 successi per l'11ª volta nelle ultime 14 stagioni nel massimo campionato, dopo che non aveva mai tagliato questo traguardo in tutte le precedenti 66 edizioni disputate nella competizione.
Il Bologna non ha trovato la rete in nessuna delle ultime tre gare di Serie A (contro Juventus, Roma e Cagliari); i rossoblù hanno mancato la via del gol in almeno quattro incontri consecutivi solo due volte nelle ultime 10 stagioni nel massimo campionato: nel settembre 2018 (cinque) e nell'aprile 2022 (quattro).
Il Napoli è rimasto imbattuto in 27 delle ultime 28 gare casalinghe di Serie A (unico ko contro la Lazio il 18 aprile), trovando il successo in ben 20 di questi incontri (7N).
Solo Atalanta (717) e Roma (778) hanno guadagnato più possessi nel terzo centrale di campo rispetto a Napoli (696) e Bologna (696) in questa Serie A.
Scott McTominay ha segnato nove gol in questo campionato: il calciatore scozzese può diventare il secondo centrocampista in doppia cifra di gol in due diverse stagioni di Serie A con la maglia del Napoli negli ultimi 90 anni, dopo Marek Hamsík (quattro volte).
Il Napoli è la squadra contro cui Riccardo Orsolini ha giocato più incontri senza segnare in Serie A: zero marcature in ben 13 confronti; a quota otto centri in questo campionato, può diventare il terzo giocatore del Bologna a realizzare almeno nove gol in quattro differenti stagioni di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Giuseppe Signori e Marco Di Vaio.
Matteo Pessina è il quarto portiere che non ha subito neanche un gol nelle prime tre presenze in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Davide Bassi, Andrea Consigli e Yann Sommer - nessuno di questi ha evitato di subire reti alla quarta gara nel torneo. In aggiunta, il giocatore del Bologna è il quarto portiere a giocare tre partite di fila senza incassare gol prima di compiere 19 anni nel periodo, dopo Gianluigi Buffon, Simone Scuffet e Gianluigi Donnarumma.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: