Il quarto turno di Serie A si apre al Penzo con la sfida tra due squadre con le spalle al muro: Venezia e Fiorentina sono infatti sul fondo della classifica a zero punti e puntano oggi a fare i primi passi della propria marcia, sin qui nemmeno iniziata. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Frosinone, maturata nel finale dopo che erano stati in grado di recuperare due reti di svantaggio ai ciociari, gli ospiti sono crollati in casa contro il Torino, prima che la società optasse per l'esonero di Fabio Grosso, richiamando sulla panchina viola Paolo Vanoli, artefice della salvezza nella passata stagione oltre che ex arancioneroverde, sia da giocatore che da allenatore. Fischio d'inizio alle ore 20.45.17:15

Dirige il match Fourneau con Alassio e Barone ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Ayroldi mentre in sala VAR ci sono Dionisi e Maggioni.20:16

Stroppa cambia qualcosa rispetto alla sconfitta di Frosinone. Davanti a Stankovic l'unico confermato è Schingtienne mentre al centro della difesa c'è Moreno per l'indisponibile Bella-Kotchap con Haps arretrato a fare da braccetto. Sugli esterni ci sono Hainaut a destra con Sagrado dalla parte opposta. In mezzo confermato il trio con Kike Perez, Busio e Sohm. In avanti con Adams torna Yeboah mentre Rrahmani parte dalla panchina.20:28

Vanoli lancia Beto dal 1' con Mastantuono e Njie sulla trequarti per cercare di innescarlo. Panchina dunque per Pellegrino, così come per Oulai e Brescianini. A centrocampo sopravvie solo Fagioli che avrà Ndour e Atta ai suoi fianchi. Tra i pali c'è sempre De Gea con Dragusin-Ranieri coppia centrale mentre sulle corsie esterne agiranno Jimenez e Viery, a cedergli il posto sono Joao Mario e Valdepenas.20:55

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Venezia - Fiorentina? La gara tra Venezia e Fiorentina si giocherà venerdì 11 settembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Venezia - Fiorentina? L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Venezia - Fiorentina sarà Federico Dionisi Dove si gioca Venezia - Fiorentina? La partita si gioca a Venezia In che stadio si gioca Venezia - Fiorentina? Stadio Pier Luigi Penzo Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Venezia è John Yeboah con 1 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Mateo Pellegrino con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Venezia - Fiorentina? La gara tra Venezia e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 2-4 Chi sono stati i marcatori della partita Venezia - Fiorentina? I marcatori del Venezia sono stati Akor Adams al 22' e Antoine Hainaut al 86' mentre i marcatori della Fiorentina sono stati Franco Mastantuono al 29', 30', Mateo Pellegrino al 66' e 84'

PREPARTITA

Venezia - Fiorentina è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 11 settembre alle ore 20:45 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Fiorentina sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.

Francesco Fourneau Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 35 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 5 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2026 Serie A Juventus-Parma 2-0

Attualmente il Venezia si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 11; la Fiorentina ha segnato 5 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Venezia ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Milan e il Frosinon ottenendo 0 punti.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Frosinone e il Torino ottenendo 0 punti.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 3-2 mentre La Fiorentina ha incontrato il Torino perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Giovanni Stroppa è Akor Adams con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Franco Mastantuono con 3 gol.

Venezia e Fiorentina si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 11 volte, la Fiorentina ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Venezia-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Venezia ha ottenuto 11 vittorie in Serie A contro la Fiorentina in 28 sfide (3N, 14P), almeno quattro in più di quante ne abbia registrate contro qualsiasi altra squadra nella competizione; i lagunari hanno inoltre vinto cinque delle ultime nove partite contro i viola nel torneo (1N, 3P).

La striscia di cinque successi interni consecutivi contro la Fiorentina rappresenta la serie più lunga di vittorie casalinghe in assoluto per il Venezia contro una singola avversaria in Serie A.

Il Venezia ha iniziato la stagione di Serie A con tre sconfitte nelle prime tre partite, subendo sette gol e realizzandone solo due. È la terza volta nella storia del club che i lagunari perdono le prime tre gare nel massimo campionato, dopo le stagioni 1949/50 e 2001/02, annate in cui il Venezia ha poi perso anche la quarta partita.

Paolo Vanoli torna sulla panchina della Fiorentina dopo aver guidato la squadra nelle ultime 28 partite dello scorso campionato (9V, 11N, 8P); è il primo allenatore nella storia del club a tornare in carica dopo una pausa di sole tre giornate.

La Fiorentina ha perso tutte le prime tre partite di questa stagione di Serie A, un avvio negativo che nella storia del club si era verificato soltanto nella stagione 1935/36, quando i viola pareggiarono la quarta gara di campionato.

La Fiorentina ha perso tre partite consecutive in Serie A; l'ultima volta che ha registrato una striscia negativa più lunga nel massimo campionato è stata tra novembre e dicembre 2019, quando arrivò a quattro sconfitte di fila.

La Fiorentina ha ottenuto almeno un punto nelle prime due trasferte in ciascuna delle precedenti 17 stagioni di Serie A disputate; l'ultima volta che i viola non hanno raccolto alcun punto nelle prime due gare esterne di campionato risale alla stagione 2008/09.

Il Venezia ha concesso solo 794 passaggi riusciti agli avversari in questa stagione di Serie A, meno di qualsiasi altra squadra nel massimo campionato. La Fiorentina, dall'altra parte, figura tra le formazioni che hanno completato meno passaggi, occupando il terzultimo posto in questa speciale classifica (922, più solo di Lecce e Frosinone).

John Yeboah ha trovato il gol nell'ultima partita di Serie A e non va a segno per due gare consecutive di campionato da dicembre-gennaio scorsi (tre match in quel caso in Serie B). Nelle ultime due stagioni (dal 2025/26), il classe 2000 è il giocatore del Venezia che ha partecipato più reti in campionato (20 - 11G+9A).

Nelle prime tre giornate della Serie A 2026/27, Franco Mastantuono ha effettuato 10 tiri senza trovare il gol; tra i giocatori ancora a secco di reti, il fantasista della Fiorentina è terzo per conclusioni tentate a pari merito con Mattia Zaccagni e Douglas Luiz, dietro solo a Paulo Dybala (13) e Armand Laurienté (16).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: