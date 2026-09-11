Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che espugna il Penzo grazie a quattro reti argentine, tre di Mastantuono e una di Pellegrino. Dopo il 2-1 della prima frazione, gli uomini di Vanoli arrotondano il punteggio fino al 4-1, prima del gol di Hainaut che serve solo a rendere meno amara la sconfitta dei lagunari. Quarta sconfitta in altrettante partite per gli uomini di Stroppa che, anche stasera, non sono riusciti a invertire la rotta di questo inizio stagione.
La Fiorentina aggancia Napoli, Torino e Lecce a quota tre punti in classifica, in attesa ovviamente del completamento della giornata. Il Venezia rimane ultimo al pari del Genoa, finora le uniche due squadre senza vittorie.
Nel prossimo turno il Venezia ospiterà la Lazio, per la Fiorentina ci sarà invece il Napoli al Franchi.
Cronaca
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Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Venezia-Fiorentina 2-4 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A 2026/27.22:51
90'+5'
Triplice fischio di Fourneau. La Fiorentina passa 4-2 a Venezia. Tripletta di Mastantuono e rete di Pellegrino per i viola, reti di Adams e Hainaut per gli arancioneroverdi.22:43
90'+3'
Brescianini cerca il triangolo con Pedro Gonçalves, interrotto da Juan Jesus con la punta del piede.22:41
90'+2'
Fiorentina che palleggia nel campo avversario nel tentativo di addormentare definitivamente il match.22:40
90'
Kike Perez cerca Adams sul secondo palo, il nigeriano non ci arriva per un soffio.22:38
90'
Quattro minuti di recupero.22:38
89'
Sostituzione Fiorentina: fuori Franco Mastantuono, dentro Marco Brescianini.22:37
GOL! Venezia-FIORENTINA 1-4! Rete di Mastantuono. Ndour scodella il pallone in area per l'argentino che non riesce a battere Stankovic col tocco ravvicinato, la palla gli carambola però addosso e finisce in rete. Poker della Fiorentina che chiude il match con la tripletta del numero 30.
GOL! Venezia-FIORENTINA 1-3! Rete di Pellegrino. Venezia sbilanciatissimo in avanti, la Fiorentina recupera palla con Fagioli che lancia Pellegrino di prima nello spazio, l'argentino brucia Moreno in velocità e batte Stankovic col sinistro in diagonale nell'angolino.
Kike Perez riceve palla sui 25 metri, alza la testa e prova il sinistro, spedendo però il pallone ampiamente a lato.22:15
62'
Scintille in campo dopo una palla messa fuori dalla Fiorentina con Hainaut a terra, col Venezia che ne approfitta per portarsi in area avversaria. Fourneau seda però tutto con l'aiuto del quarto ufficiale.22:11
60'
Sostituzione Fiorentina: esce anche Arthur Atta, è il momento di Wilfried Gnonto.22:09
60'
Sostituzione Fiorentina: fuori Beto, dentro Mateo Pellegrino.22:09
59'
SBAGLIA ANCHE ADAMS! Kike Perez crossa basso dalla destra per Adams che arriva con un attimo di ritardo e alza la sfera sopra la traversa!22:09
59'
ANCORA VENEZIA! Strappo di Hainaut sulla destra, servizio basso per Helgason che tocca a Yeboah ma il giocatore ecuadoriano non inquadra lo specchio col sinistro da ottima posizione!22:08
57'
OCCASIONE VENEZIA! Sagrado rientra sul destro e calcia a giro dal vertice dell'area, palla fuori!22:05
56'
Jimenez al cross dalla destra ma né Beto né Njie riescono a trovare la deviazione sottoporta.22:04
55'
Stop e apertura a destra di Yeboah per Hainaut che sbaglia però il controllo e consente il recupero di Viery.22:03
53'
Sagrado cerca Adams col rasoterra in verticale, Dragusin capisce tutto e respinge in scivolata, anticipando l'attaccante nigeriano.22:02
52'
Fagioli calcia col sinistro dal limite su invito di Mastantuono, la palla viene deviata ma Stankovic riesce comunque a bloccarla in tuffo alla propria sinistra.22:01
51'
Beto si crea lo spazio per il sinistro dentro l'area avversaria ma centra il muro di maglie arancioneroverdi, Mastantuono ci prova sulla respinta col sinistro ma colpisce malissimo, poi si alza la bandierina dell'assitente.21:59
50'
Mischia in area viola con l'ultimo rimpallo che favorisce la squadra di Vanoli, poi Adams tocca per ultimo sul tentativo successivo e consegna una rimessa dal fondo a De Gea.21:58
47'
Beto perde palla sulla trequarti innescando la ripartenza dei lagunari, fermata da un fallo di Ranieri su Yeboah. Qualche protesta dei padroni di casa che volevano il giallo ma Fourneau non è dello stesso avviso.21:56
46'
Si ricomincia!21:54
Partita vivacissima in laguna con la Fiorentina che crea una manciata di palle gol in avvio ma viene punita in ripartenza da Adams, servito alla perfezione da Busio. Non dura però molto il vantaggio dei padroni di casa con Mastantuono che pareggia al 29' col mancino basso sul primo palo e raddoppia un minuto dopo, stavolta infilando la palla nell'angolino sul palo lungo, sempre col sinistro. Nel finale di frazione il Venezia perde Busio per infortunio e non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di De Gea. Si va dunque al riposo con la Fiorentina avanti 2-1.21:37
45'+3'
Fine primo tempo. Fiorentina avanti 2-1 in rimonta al Penzo. Doppietta di Mastantuono per gli ospiti e rete di Adams per i padroni di casa.21:34
45'+2'
Rimpallo in area veneta, Stankovic è reattivo nell'anticipare Beto in uscita bassa.21:33
45'+1'
Cross di Kike Perez col sinistro dalla destra, Jimenez ci mette il fisico e non consente l'inzuccata di Adams sul secondo palo. Palla a fondo campo e rimessa dal fondo per la Fiorentina.21:33
45'+1'
Hainaut cerca Adams col cross teso dalla destra, Jimenez anticipa tutti ma concede calcio d'angolo al Venezia.21:31
45'
Due minuti di recupero.21:31
44'
Sostituzione Venezia: fuori Gianluca Busio, dentro Thórir Helgason.21:30
44'
Problema muscolare per Busio che non sembra in grado di proseguire la gara. Sanitari in campo e movimento sulla panchina veneta.21:30
42'
STANKOVIC! Njie si presenta a tu per tu con Stankovic ma il portiere serbo è magistrale nel chiudergli lo specchio, salvando i suoi con una gran parata.21:29
42'
Pessima esecuzione del giocatore americano con la palla che finisce altissima a fondo campo.21:28
41'
Punizione per il Venezia sulla trequarti offensiva. C'è Busio sul pallone, pronto a mandarlo in area dalla destra.21:28
39'
Si è abbassato il baricentro della Fiorentina con il Venezia che ora si sta proponendo con costanza nel campo avversario, senza però trovare sbocchi nell'area viola.21:26
38'
Njie va via a Schingtienne che lo trattiene da dietro e si prende il primo giallo della gara.21:24
36'
Non arriva la reazione dei padroni di casa che stanno subendo il pressing a tutto campo della Fiorentina.21:22
35'
Cross di Hainaut dalla destra per Adams, Dragusin lo anticipa di testa e allontana il pallone dall'area viola.21:21
32'
Fiorentina che continua ad attaccare con il Venezia che sembra tramortito dall'uno-due viola.21:20
30'
GOL! Venezia-FIORENTINA 1-2! Rete di Mastantuono. Haps scivola sulla pressione di Beto a centrocampo e apre una voragine nella retroguardia veneta, l'attaccante viola controlla il pallone nello spazio e tocca corto per Mastantuono, bravissimo nel trovare la porta col sinistro rasoterra. Nulla da fare per Stankovic con la palla che si infila in rete dopo aver toccato il palo.
GOL! Venezia-FIORENTINA 1-1! Rete di Mastantuono. Jimenez serve l'argentino che si accentra dalla destra e indovina il mancino dal limite sul primo palo che sorprende uno Stankovic non perfetto. Si torna in parità al Penzo!
Spazi che si aprono per il Venezia in contropiede, la Fiorentina continua ad attaccare ma sembra essersi disunita dietro.21:15
25'
Prova a reagire la Fiorentina ma il Venezia chiude tutte gli spazi alla perfezione.21:11
22'
GOL! VENEZIA-Fiorentina 1-0! Rete di Adams. Ripartenza letale del Venezia dopo una palla persa da Ndour. Busio conduce palla nel campo viola e apre a destra per Adams, perfetto nella conclusione di destro a fulminare De Gea in diagonale.
Fiorentina che ha preso decisamente in mano le redini della partita da una decina di minuti a questa parte, il Venezia fatica tantissimo a uscire dalla propria metà campo.21:08
19'
JIMENEZ FUORI! Uno-due tra Jimenez e Mastantuono, l'esterno viola si ritrova a tu per tu con Stankovic ma calcia fuori col tocco sotto di destro!21:05
18'
ANCORA FIORENTINA! Njie crossa morbido dalla sinistra per Beto che stoppa il pallone di petto ma lo liscia in rovesciata dal cuore dell'area.21:04
16'
OCCASIONE FIORENTINA! Azione iniziata da Ndour, sviluppata nello spazio dalla squadra di Vanoli e conclusa sull'esterno della rete dallo stesso centrocampista viola, dopo il tocco basso di Atta a liberarlo in area.21:02
14'
Yeboah lancia Adams sulla corsa ma il rimbalzo del pallone tradisce il nigeriano e favorisce il recupero della difesa viola.21:00
13'
Ancora Fiorentina in area veneta e azione chiusa dalla conclusione di Beto, parata da Stankovic senza particolare affanno.20:59
12'
Numero di Njie che entra in area dalla sinistra e crossa basso, Stankovic respinge in tuffo.20:58
12'
Inizio di gara molto vivace con nessuna delle due squadre che ha preso in mano il pallino del gioco.20:58
11'
OCCASIONE FIORENTINA! Mastantuono sguscia via a Haps e Sohm dentro l'area veneta, poi calcia col sinistro ravvicinato ma c'è Moreno in traiettoria a salvare i suoi.20:57
10'
Sagrado prova senza successo l'ingresso in area dalla sinistra, poi la palla carambola su Fourneau e il direttore di gara la scodella per la Fiorentina.20:56
8'
OCCASIONE VENEZIA! Schema arancioneroverde sul piazzato, concluso da un colpo di testa di Yeboah fuori di pochissimo alla sinistra di De Gea.20:54
7'
Haps brucia Mastantuono e viene atterrato dall'argentino. Punizione per il Venezia sulla trequarti offensiva.20:53
5'
Squadre molto verticali in questo avvio di match, entrambe a caccia del varco giusto per sbloccare il risultato.20:52
3'
Continui capovolgimenti di fronte in questo avvio, le due squadre non si stanno risparmiando ma sono molti gli errori tecnici finora.20:49
2'
Yeboah si gira nel cerchio di centrocampo e verticalizza per Adams che non riesce però a controllare la palla al limite dell'area viola.20:50
Subito Fiorentina in attacco con lo spunto di Njie sulla sinistra e il cross per Mastantuono, l'argentino non riesce però, di testa, a indirizzare la palla verso la porta.20:47
Si comincia!20:46
Squadre in campo al Penzo, tra pochissimi istanti ci sarà il via alla prima gara della quarta giornata della Serie A 2026/27.20:42
Vanoli lancia Beto dal 1' con Mastantuono e Njie sulla trequarti per cercare di innescarlo. Panchina dunque per Pellegrino, così come per Oulai e Brescianini. A centrocampo sopravvie solo Fagioli che avrà Ndour e Atta ai suoi fianchi. Tra i pali c'è sempre De Gea con Dragusin-Ranieri coppia centrale mentre sulle corsie esterne agiranno Jimenez e Viery, a cedergli il posto sono Joao Mario e Valdepenas.20:55
Stroppa cambia qualcosa rispetto alla sconfitta di Frosinone. Davanti a Stankovic l'unico confermato è Schingtienne mentre al centro della difesa c'è Moreno per l'indisponibile Bella-Kotchap con Haps arretrato a fare da braccetto. Sugli esterni ci sono Hainaut a destra con Sagrado dalla parte opposta. In mezzo confermato il trio con Kike Perez, Busio e Sohm. In avanti con Adams torna Yeboah mentre Rrahmani parte dalla panchina.20:28
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: 4-3-2-1 per la prima di Vanoli. De Gea - Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery - Ndour, Fagioli, Atta - Mastantuono, Njie - Beto. A disposizione: Christensen, Dodò, Brescianini, Pongracic, Joao Mario, Lezzerini, Valdepenas, Gonçalves, Gnonto, Pellegrino, Oulai.20:55
FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA: 3-5-2 per gli uomini di Stroppa. Stankovic - Schingtienne, Moreno, Haps - Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Sagrado - Yeboah, Adams. A disposizione: Montipò, Rrahmani, Fanne, Correia, Juan Jesus, Mohammed, Helgason, Halhal, Lauerbach, Berardi, Panada, Lisman, Mazzocchi, Fernandez, Gomes.20:22
Dirige il match Fourneau con Alassio e Barone ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Ayroldi mentre in sala VAR ci sono Dionisi e Maggioni.20:16
Il quarto turno di Serie A si apre al Penzo con la sfida tra due squadre con le spalle al muro: Venezia e Fiorentina sono infatti sul fondo della classifica a zero punti e puntano oggi a fare i primi passi della propria marcia, sin qui nemmeno iniziata. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Frosinone, maturata nel finale dopo che erano stati in grado di recuperare due reti di svantaggio ai ciociari, gli ospiti sono crollati in casa contro il Torino, prima che la società optasse per l'esonero di Fabio Grosso, richiamando sulla panchina viola Paolo Vanoli, artefice della salvezza nella passata stagione oltre che ex arancioneroverde, sia da giocatore che da allenatore. Fischio d'inizio alle ore 20.45.17:15
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Venezia-Fiorentina, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026/27.17:07
La gara tra Venezia e Fiorentina si giocherà venerdì 11 settembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Venezia - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Venezia - Fiorentina sarà Federico Dionisi
Dove si gioca Venezia - Fiorentina?
La partita si gioca a Venezia
In che stadio si gioca Venezia - Fiorentina?
Stadio Pier Luigi Penzo
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Venezia è John Yeboah con 1 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Mateo Pellegrino con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Venezia - Fiorentina?
La gara tra Venezia e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 2-4
Chi sono stati i marcatori della partita Venezia - Fiorentina?
I marcatori del Venezia sono stati Akor Adams al 22' e Antoine Hainaut al 86' mentre i marcatori della Fiorentina sono stati Franco Mastantuono al 29', 30', Mateo Pellegrino al 66' e 84'
PREPARTITA
Venezia - Fiorentina è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 11 settembre alle ore 20:45 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro di Venezia - Fiorentina sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.
Francesco Fourneau
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
35
Fuorigioco
2
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
5
Espulsioni
0
Cartellini per partita
5.0
Falli per cartellino
7.0
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2026
Serie A
Juventus-Parma 2-0
Attualmente il Venezia si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte). Il Venezia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 11; la Fiorentina ha segnato 5 gol e ne ha subiti 11.
In casa il Venezia ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Milan e il Frosinon ottenendo 0 punti. La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Frosinone e il Torino ottenendo 0 punti. Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 3-2 mentre La Fiorentina ha incontrato il Torino perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Giovanni Stroppa è Akor Adams con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Franco Mastantuono con 3 gol.
Venezia e Fiorentina si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 11 volte, la Fiorentina ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Venezia-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Venezia ha ottenuto 11 vittorie in Serie A contro la Fiorentina in 28 sfide (3N, 14P), almeno quattro in più di quante ne abbia registrate contro qualsiasi altra squadra nella competizione; i lagunari hanno inoltre vinto cinque delle ultime nove partite contro i viola nel torneo (1N, 3P).
La striscia di cinque successi interni consecutivi contro la Fiorentina rappresenta la serie più lunga di vittorie casalinghe in assoluto per il Venezia contro una singola avversaria in Serie A.
Il Venezia ha iniziato la stagione di Serie A con tre sconfitte nelle prime tre partite, subendo sette gol e realizzandone solo due. È la terza volta nella storia del club che i lagunari perdono le prime tre gare nel massimo campionato, dopo le stagioni 1949/50 e 2001/02, annate in cui il Venezia ha poi perso anche la quarta partita.
Paolo Vanoli torna sulla panchina della Fiorentina dopo aver guidato la squadra nelle ultime 28 partite dello scorso campionato (9V, 11N, 8P); è il primo allenatore nella storia del club a tornare in carica dopo una pausa di sole tre giornate.
La Fiorentina ha perso tutte le prime tre partite di questa stagione di Serie A, un avvio negativo che nella storia del club si era verificato soltanto nella stagione 1935/36, quando i viola pareggiarono la quarta gara di campionato.
La Fiorentina ha perso tre partite consecutive in Serie A; l'ultima volta che ha registrato una striscia negativa più lunga nel massimo campionato è stata tra novembre e dicembre 2019, quando arrivò a quattro sconfitte di fila.
La Fiorentina ha ottenuto almeno un punto nelle prime due trasferte in ciascuna delle precedenti 17 stagioni di Serie A disputate; l'ultima volta che i viola non hanno raccolto alcun punto nelle prime due gare esterne di campionato risale alla stagione 2008/09.
Il Venezia ha concesso solo 794 passaggi riusciti agli avversari in questa stagione di Serie A, meno di qualsiasi altra squadra nel massimo campionato. La Fiorentina, dall'altra parte, figura tra le formazioni che hanno completato meno passaggi, occupando il terzultimo posto in questa speciale classifica (922, più solo di Lecce e Frosinone).
John Yeboah ha trovato il gol nell'ultima partita di Serie A e non va a segno per due gare consecutive di campionato da dicembre-gennaio scorsi (tre match in quel caso in Serie B). Nelle ultime due stagioni (dal 2025/26), il classe 2000 è il giocatore del Venezia che ha partecipato più reti in campionato (20 - 11G+9A).
Nelle prime tre giornate della Serie A 2026/27, Franco Mastantuono ha effettuato 10 tiri senza trovare il gol; tra i giocatori ancora a secco di reti, il fantasista della Fiorentina è terzo per conclusioni tentate a pari merito con Mattia Zaccagni e Douglas Luiz, dietro solo a Paulo Dybala (13) e Armand Laurienté (16).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: