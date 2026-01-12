DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Genoa - Cagliari? La gara tra Genoa e Cagliari si giocherà lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Genoa - Cagliari? L'arbitro del match sarà Federico La Penna Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Genoa - Cagliari sarà Luigi Nasca Dove si gioca Genoa - Cagliari? La partita si gioca a Genova In che stadio si gioca Genoa - Cagliari? Stadio Luigi Ferraris Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 4 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Gennaro Borrelli con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Genoa - Cagliari? La gara tra Genoa e Cagliari si è conclusa con il risultato di 3-0 Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Cagliari? I marcatori del Genoa sono stati Lorenzo Colombo al 7', Morten Frendrup al 75' e Leo Østigård al 78'

PREPARTITA

Genoa - Cagliari è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 gennaio alle ore 18:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Cagliari sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 225 Fuorigioco 37 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 22 Espulsioni 2 Cartellini per partita 2.8 Falli per cartellino 8.6 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0 14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2 21-09-2025 Serie A Cremonese-Parma 0-0 05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1 26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2 02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0 22-11-2025 Serie A Cagliari-Genoa 3-3 07-12-2025 Serie A Napoli-Juventus 2-1 28-12-2025 Serie A Atalanta-Inter 0-1 04-01-2026 Serie A Fiorentina-Cremonese 1-0

Attualmente il Genoa si trova 15° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte); invece il Cagliari si trova 16° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 22 gol e ne ha subiti 29; il Cagliari ha segnato 21 gol e ne ha subiti 30.

La partita di andata Cagliari - Genoa si è giocata il 22 novembre 2025 e si è conclusa 3-3.

In casa il Genoa ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Pisa e il Milan ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Milan e la Cremones ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Milan pareggiando 1-1 mentre Il Cagliari ha incontrato la Cremonese pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol.

Genoa e Cagliari si sono affrontate 51 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 19 volte, il Cagliari ha vinto 17 volte mentre i pareggi sono stati 15.

Genoa-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 sfide contro il Cagliari in Serie A (6V, 3N), l'unico successo dei sardi contro i liguri nel periodo risale al 5 novembre 2023 (2-1 all'Unipol Domus).

Genoa e Cagliari hanno pareggiato gli ultimi tre confronti in campionato e potrebbero pareggiare quattro sfide consecutive per la prima volta in Serie A (tre anche tra il 1991 e il 1992).

Il Genoa ha evitato la sconfitta negli ultimi nove match al Ferraris contro il Cagliari in Serie A (7V, 2N) e solo contro il Lecce (10) vanta una striscia aperta più lunga di gare casalinghe senza sconfitta nel torneo.

Il Genoa ha pareggiato le due partite più recenti contro Pisa e Milan; l'ultima volta in cui i rossoblù hanno registrato tre pareggi consecutivi in Serie A risale al periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024.

Il Genoa ha vinto appena una delle ultime 13 gare casalinghe di Serie A, perdendo ben otto volte in questo parziale (4N); da quando allena Daniele De Rossi, in quattro delle cinque partite interne, il Grifone ha sia segnato che subito gol.

Il Cagliari non ha mai ripetuto lo stesso risultato in due match di fila nelle ultime otto partite di campionato (2V, 3N, 3P): pareggio nella gara più recente contro la Cremonese.

Il Cagliari ha guadagnato quattro punti nelle ultime due trasferte di campionato (vittoria contro il Torino e pareggio con la Cremonese); considerando la stagione in corso e le due precedenti (dal 2023/24), solo una volta i sardi hanno evitato la sconfitta in tre match di fila fuori casa in Serie A: tra settembre e ottobre 2025.

Sfida tra la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (il Cagliari 11) e la seconda squadra con più punti persi, invece, dopo essere andata avanti nel punteggio (Genoa 17, dietro soltanto ai 18 della Fiorentina).

Il Cagliari è l'unica squadra contro cui Morten Frendrup conta più di un gol in Serie A: le due reti segnate dal centrocampista danese ai sardi sono arrivate negli ultimi due incontri al Ferraris tra queste due squadre (aprile e novembre 2024).

Il Genoa è la vittima preferita in Serie A di Sebastiano Esposito: tre gol in quattro gare giocate contro il Grifone nella competizione, tutti però arrivati in partite casalinghe; nell'unica sfida disputata contro i liguri al Ferraris nel marzo 2025 con l'Empoli, l'attaccante classe 2002 non è andato a bersaglio.

