Quinta vittoria nelle ultime sei partite per la Juventus, che sale a 39 punti in classifica, raggiungendo Napoli (che deve recuperare una partita) e Roma al terzo posto, a un punto dal Milan secondo e a quattro dall'Inter capolista, con le milanesi che in settimana giocheranno i loro recuperi. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite per la Cremonese, che resta a quota 22 punti, a +8 sulla zona retrocessione.
Tre gol nel primo tempo e altri due nel secondo per la Juventus, che batte la Cremonese senza mai rischiare di non portare a casa la partita. I bianconeri passano in vantaggio al 12' con il tiro al volo di Miretti deviato fortunosamente da Bremer e raddoppiano tre minuti più tardi con il sinistro di David, su assist di David. Al 25' Feliciani inizialmente assegna e poi revoca un calcio di rigore alla Cremonese per un contatto tra Locatelli e Johnsen, mentre al 35' ne assegna uno ai bianconeri per fallo di mano di Baschirotto. Yildiz se lo fa parare (anche con l'aiuto del palo) da Audero, ma sulla ribattuta segna il 3-0. Nella ripresa, la Juve trova subito il 4-0 con l'autogol di Terracciano, colpito involontariamente da Bianchetti nel tentativo di rinviare un tiro a porta vuota di McKennie. Lo statunitense è poi l'autore del definitivo 5-0 con un colpo di testa su cross di Kalulu. Nel finale gol annullati a Bianchetti per fallo di mano e a David per fuorigioco.
90'+3'
FISCHIO FINALE: JUVENTUS-CREMONESE 5-0. I bianconeri raggiungono Napoli e Roma al terzo posto.22:42
90'
Segnalati due minuti di recupero.22:40
89'
David fermato in posizione di fuorigioco.22:39
86'
Calcio di punizione per la Cremonese, che fa salire i propri saltatori.22:35
83'
Quinta sostituzione per la Cremonese. Richiamato in panchina Alberto Grassi, minuti per Francesco Folino.22:35
83'
Quinta sostituzione per la Juventus. Fabio Miretti lascia spazio a Loïs Openda.22:35
82'
OCCASIONE PER DAVID! A tu per tu con Audero, il canadese calcia addosso al portiere grigiorosso, che gli nega la doppietta.22:31
79'
Continua a muovere palla la Juventus.22:29
76'
GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS! Miretti imbuca per David, che controlla e batte Audero. Feliciani, però, annulla per fuorigioco del canadese.22:26
73'
GOL ANNULLATO ALLA CREMONESE! Bianchetti spinge il pallone in porta con la mano. Feliciani revoca immediatamente la rete grigiorossa.22:23
72'
DI GREGORIO SALVA SU GRASSI! Conclusione improvvisa dall'interno dell'area dell'ex Empoli. Il portiere della Juventus è reattivo e riesce a respingere.22:22
71'
Quarta sostituzione per la Juventus. Finisce la partita di Manuel Locatelli, al suo posto Vasilije Adzic.22:20
71'
Terza sostituzione per la Juventus. Esce Gleison Bremer, entra Teun Koopmeiners.22:20
70'
Quarta sostituzione per la Cremonese. Fuori Warren Bondo, dentro Jari Vandeputte.22:19
68'
AMMONITO Giuseppe Pezzella per una trattenuta su Zhegrova. Era diffidato, salterà Cremonese-Verona.22:17
64'
GOL! JUVENTUS-Cremonese 5-0! Rete di Weston McKennie! Cross da destra di Kalulu e colpo di testa vincente dello statunitense, che batte Audero mettendo il pallone nell'angolino basso alla destra del portiere.
Seconda sostituzione per la Juventus. Richiamato in panchina Kenan Yildiz, minuti per Edon Zhegrova.22:12
62'
Prima sostituzione per la Juventus. Andrea Cambiaso lascia spazio a Juan Cabal.22:11
61'
Tra poco due cambi anche nella Juventus.22:10
58'
Terza sostituzione per la Cremonese. Finisce la partita di Federico Bonazzoli, al suo posto Antonio Sanabria.22:08
58'
Seconda sostituzione per la Cremonese. Esce Jamie Vardy, entra Franco Vázquez.22:07
57'
McKennie anticipa Pezzella, ferma l'azione della Cremonese e fa ripartire la Juventus.22:06
54'
ANCORA YILDIZ! Il turco punta Terracciano, si sposta il pallone sul destro e calcia forte sul secondo palo. Audero respinge.22:04
54'
Azione avvolgente della Juventus, con David che apre a destra per McKennie. Lo statunitense si sposta il pallone sul sinistro e calcia dall'interno dell'area. Conclusione debole, bloccata a terra da Audero.22:03
51'
Dopo il cambio all'intervallo, la Cremonese si è risistemata con Floriani esterno destro, Zerbin mezzala destra e Bondo mezzala sinistra.22:00
48'
GOL! JUVENTUS-Cremonese 4-0! Autorete di Filippo Terracciano! Miretti imbuca splendidamente per l'inserimento di McKennie, che salta Audero e calcia a porta vuota. Bianchetti prova a salvare ma, nel tentativo di rinviare, colpisce Terracciano e il pallone finisce in porta.21:58
46'
SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Cremonese-Juventus.21:57
46'
Prima sostituzione per la Cremonese. Fuori Dennis Johnsen, dentro Romano Floriani Mussolini.21:54
Difficilmente Spalletti cambierà qualcosa al rientro dall'intervallo, vista l'ottima prestazione di tutti gli undici in campo, a partire da David, a segno per la seconda partita consecutiva. Diversi, probabilmente, i ragionamenti di Nicola, visto che la Cremonese ha sofferto molto soprattutto sulla corsia di destra, dove Terracciano e Zerbin hanno faticato a contenere le accelerazioni di Yildiz.21:48
Quarantacinque minuti ottimi da parte dalla Juventus, che parte forte e passa in vantaggio al 12' con la deviazione fortunata di Bremer sul tiro da fuori di Miretti. Il raddoppio bianconero arriva tre minuti più tardi con il contropiede portato perfettamente da Thuram, che arriva al limite dell'area e serve David. Controllo con il destro, sinistro incrociato e 2-0 Juventus. Dieci minuti dopo l'arbitro Feliciani inizialmente assegna e successivamente revoca un calcio di rigore per la Cremonese per un contatto tra Locatelli e Johnsen. Nicola viene espulso per proteste e dieci minuti dopo il penalty viene assegnato alla Juventus per fallo di mano di Baschirotto: Audero para il rigore di Yildiz ma, dopo la deviazione del palo, il pallone torna al turco, che segna il terzo gol bianconero.21:45
45'+6'
FINE PRIMO TEMPO: JUVENTUS-CREMONESE 3-0. Bianconeri avanti con i gol di Bremer, David e Yildiz.21:38
45'+3'
Possesso palla della Cremonese, che non trova però sbocchi offensivi.21:35
45'
Concessi cinque minuti di recupero.21:32
42'
Corner a uscire di Cambiaso e colpo di testa di McKennie, che non trova la porta.21:28
41'
CI PROVA YILDIZ! Azione personale del turco, che parte da sinistra, arriva al limite dell'area e calcia sul primo palo. Audero respinge in corner.21:28
38'
Bianconeri ora in totale gestione della partita.21:25
35'
GOL! JUVENTUS-Cremonese 3-0! Rete di Kenan Yildiz! Il turco sbaglia il rigore, ma dopo il tocco di Audero e la deviazione del palo il pallone gli torna e Yildiz deve soltanto spingerlo in porta.
AUDERO PARA IL RIGORE DI YILDIZ! Il turco incrocia la conclusione, Audero intuisce e manda il pallone sul palo.21:23
33'
CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Thuram calcia addosso a Baschirotto, che prima devia con il piede e poi con il braccio. Per Feliciani è penalty.21:21
30'
ESPULSO Davide Nicola per proteste.21:19
27'
REVOCATO IL RIGORE PER LA CREMONESE! Dopo l'on field review, Feliciani torna sulla sua decisione e non concede il penalty ai grigiorossi. Regolare, secondo l'arbitro, l'intervento in scivolata di Locatelli su Johnsen.21:15
26'
Feliciani richiamato all'on field review per rivedere il contatto tra Locatelli e Johnsen.21:13
25'
Check del VAR in corso.21:12
21'
Possesso palla della Juventus, che ora abbassa un po' il ritmo.21:08
18'
Uno-due della Juventus difficile da superare per la Cremonese, spiazzata dal grande inizio bianconero.21:05
15'
GOL! JUVENTUS-Cremonese 2-0! Rete di Jonathan David! Contropiede perfetto della Juventus, con Thuram che spacca in due il campo, arriva al limite dell'area e scarica per David. Il canadese controlla con il destro e col sinistro batte Audero.
GOL! JUVENTUS-Cremonese 1-0! Rete di Gleison Bremer! Calcio di punizione dalla sinistra di Yildiz, respinta centrale di Terracciano e conclusione al volo di sinistro di Miretti, che colpisce Bremer. La deviazione involontaria di testa del brasiliano spiazza Audero e finisce in rete.
Bella azione della Juventus con Miretti che trova McKennie in verticale. Lo statunitense cerca il cross basso dal fondo, ma Audero anticipa David e allontana con i piedi.20:59
9'
CHE RISCHIO CORSO DA CAMBIASO! Bonazzoli crossa sul secondo palo per l'inserimento di Zerbin, anticipato dal numero 27 bianconero, che prova il retropassaggio di petto per Di Gregorio. Zerbin capisce tutto e prova a intervenire, ma il portiere della Juventus arriva prima e salva.20:56
6'
PALO DI DAVID! Il centravanti della Juventus recupera il pallone dopo un errore tecnico di Bianchetti e calcia da posizione defilata, colpendo il legno.20:53
6'
Prima conclusione verso la porta della Juventus, con Thuram che parte in percussione, arriva al limite dell'area e calcia centrale. Blocca Audero.20:53
4'
Rispetto a quanto ci si attendeva alla vigilia, è Grassi a giocare davanti alla difesa, con Bondo mezzala destra e Johnsen mezzala sinistra.20:51
CALCIO D'INIZIO! Comincia Juventus-Cremonese. Primo pallone dei bianconeri.20:47
Quasi tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino. Tra poco l'arbitro Ermanno Feliciani darà il via al match.20:47
Due assenze per Nicola, che perde Payero e deve rinunciare anche oggi a Sarmiento. La novità di formazione è rappresentata dalla presenza in contemporanea di Zerbin e Johnsen, con quest'ultimo che dovrebbe agire da mezzala, mentre l'ex Napoli dovrebbe partire largo a destra. Panchina per Barbieri. Conferme in attacco, dove ancora una volta partono dall'inizio Vardy e Bonazzoli.20:44
Un solo cambio, per Luciano Spalletti, rispetto alla formazione schierata contro il Sassuolo nel turno precedente. Fuori Koopmeiners e dentro il rientrante Kelly, in coppia con Bremer, se lo schieramento sarà a 4 in difesa, o sul centrosinistra della difesa a 3. Conferma per Miretti sulla trequarti e per David in attacco, preferito a Openda. Non recupera e non è nemmeno in panchina, infine, Conceiçao.20:37
FORMAZIONI UFFICIALI - La Cremonese si schiera in campo con il 3-5-2: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Johnsen, Bondo, Grassi, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Valoti, Faris, Collocolo, Vazquez, Floriani, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Lordkipanidze, Folino, Sanabria.20:32
FORMAZIONI UFFICIALI - La Juventus si schiera in campo con il 4-2-3-1: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe.20:31
Momento negativo per la Cremonese, reduce da cinque partite senza vittorie, nelle quali ha collezionato tre sconfitte e due pareggi. La squadra di Davide Nicola, che non trova il successo da più di un mese, ha comunque 8 punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato dalla Fiorentina.20:27
Dalla Cremonese alla Cremonese. Luciano Spalletti ritrova l'avversario contro cui aveva iniziato la sua esperienza sulla panchina della Juventus, vincendo 2-0 allo Stadio Giovanni Zini. Oggi, l'ex commissario tecnico della Nazionale spera di bissare il successo dell'andata per raggiungere al terzo posto Roma e Napoli (che ha una partita da recuperare) a quota 39 punti.20:21
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Stadium Città: Torino Capienza: 41689 spettatori20:17
La gara tra Juventus e Cremonese si giocherà lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Juventus - Cremonese?
L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juventus - Cremonese sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Juventus - Cremonese?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Juventus - Cremonese?
Stadio Allianz Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 6 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 5 gol
Juventus - Cremonese è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 12 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Cremonese sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Ermanno Feliciani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
8
Falli fischiati
189
Fuorigioco
27
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
25
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.1
Falli per cartellino
7.5
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie A: 8 partite
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-09-2025
Serie B
Empoli-Spezia 1-1
23-09-2025
Coppa Italia
Cagliari-Frosinone 4-1
28-09-2025
Serie A
Roma-Verona 2-0
04-10-2025
Serie A
Inter-Cremonese 4-1
25-10-2025
Serie A
Udinese-Lecce 3-2
29-10-2025
Serie B
Venezia-Südtirol 3-0
03-11-2025
Serie A
Sassuolo-Genoa 1-2
01-12-2025
Serie A
Bologna-Cremonese 1-3
15-12-2025
Serie A
Roma-Como 1-0
20-12-2025
Serie B
Pescara-Reggiana 2-1
03-01-2026
Serie A
Sassuolo-Parma 1-1
12-01-2026
Serie A
Juventus-Cremonese 5-0
Attualmente la Juventus si trova 4° in classifica con 39 punti (frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte); invece la Cremonese si trova 13° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte). La Juventus ha segnato 32 gol e ne ha subiti 16; la Cremonese ha segnato 20 gol e ne ha subiti 28. La partita di andata Cremonese - Juventus si è giocata il 1 novembre 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa la Juventus ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Sassuolo e la Cremones ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Fiorentina e il Cagliari ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Juventus ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 5-0 mentre La Cremonese ha incontrato il Cagliari pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol.
Juventus e Cremonese si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 13 volte, la Cremonese non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.
Juventus-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Cremonese è l'avversaria che la Juventus ha affrontato più volte in Serie A senza mai perdere: in 17 sfide contro i grigiorossi, i bianconeri hanno ottenuto 13 vittorie e 4 pareggi.
La Juventus ha vinto tutte le otto partite casalinghe contro la Cremonese in Serie A, con uno score aggregato di 23-3; tra le squadre contro cui i bianconeri hanno registrato il 100% di successi interni nel massimo campionato, solo contro il Foggia hanno disputato più sfide (11), a quota otto anche il Piacenza.
La Juventus ha vinto otto delle ultime 10 partite tra tutte le competizioni (1N, 1P), tanti successi per i bianconeri quanti nelle precedenti 21 gare ufficiali (8V, 8N, 5P).
La Juventus è imbattuta nelle ultime 13 partite casalinghe di Serie A (9V, 4N), ma nelle ultime tre ha sempre subito gol; la formazione piemontese non arriva a quattro partite interne di fila nella competizione con almeno una rete al passivo da gennaio-marzo 2024.
La Juventus ha pareggiato le ultime due gare casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A (contro Parma e Venezia nello scorso torneo); i bianconeri potrebbero restare senza vittorie in tre match interni consecutivi contro formazioni neopromosse per la prima volta in Serie A.
La Cremonese ha perso sette delle ultime otto sfide (incluse tutte le quattro più recenti) contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni in classifica in Serie A, vincendo la restante (2-1 contro la Roma, il 28 febbraio 2023).
La Cremonese non ha segnato nelle ultime tre trasferte di Serie A (1N, 2P) e solo una volta è rimasta quattro partite fuori casa di fila senza trovare la rete nella competizione: tra dicembre 1991 e febbraio 1992, con la quarta di quel filotto negativo giocata proprio a Torino, ma contro i granata.
Solo il Paris Saint-Germain ha segnato con più giocatori diversi (17) della Juventus (15, al pari del Brighton) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. In tutto lo scorso torneo di Serie A, i bianconeri avevano mandato in gol lo stesso numero di calciatori (15).
Dopo la rete contro il Sassuolo nel match più recente, Jonathan David potrebbe segnare in due presenze di fila con il club tra tutte le competizioni per la prima volta dal marzo 2025 con il Lille. In un confrontro in media per 90 minuti (all comps), nelle 14 presenze con Spalletti in panchina il canadese ha effettuato 2.9 tiri totali, di cui 1.6 in porta, toccando 50 palloni, di cui 10 in area avversaria, mentre nelle 10 gare con Tudor aveva registrato 1.8 conclusioni totali, di cui 0.3 in porta, con 33 palloni giocati, di cui 4 in area avversaria.
Jamie Vardy, a segno nel match d'andata contro la Juventus, potrebbe diventare il quinto inglese dopo Joe Baker, Hitchens, Tomori e Abraham a segnare in trasferta contro la Juventus in Serie A e il secondo inglese della storia, dopo Gerald Archibald Hitchens (con l'Inter nel 1961/62), a trovare la rete sia all'andata che al ritorno contro i bianconeri nella stessa stagione di Serie A.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: