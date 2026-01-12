Tre gol nel primo tempo e altri due nel secondo per la Juventus, che batte la Cremonese senza mai rischiare di non portare a casa la partita. I bianconeri passano in vantaggio al 12' con il tiro al volo di Miretti deviato fortunosamente da Bremer e raddoppiano tre minuti più tardi con il sinistro di David, su assist di David. Al 25' Feliciani inizialmente assegna e poi revoca un calcio di rigore alla Cremonese per un contatto tra Locatelli e Johnsen, mentre al 35' ne assegna uno ai bianconeri per fallo di mano di Baschirotto. Yildiz se lo fa parare (anche con l'aiuto del palo) da Audero, ma sulla ribattuta segna il 3-0. Nella ripresa, la Juve trova subito il 4-0 con l'autogol di Terracciano, colpito involontariamente da Bianchetti nel tentativo di rinviare un tiro a porta vuota di McKennie. Lo statunitense è poi l'autore del definitivo 5-0 con un colpo di testa su cross di Kalulu. Nel finale gol annullati a Bianchetti per fallo di mano e a David per fuorigioco.

Quinta vittoria nelle ultime sei partite per la Juventus, che sale a 39 punti in classifica, raggiungendo Napoli (che deve recuperare una partita) e Roma al terzo posto, a un punto dal Milan secondo e a quattro dall'Inter capolista, con le milanesi che in settimana giocheranno i loro recuperi. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite per la Cremonese, che resta a quota 22 punti, a +8 sulla zona retrocessione.

Dalla Cremonese alla Cremonese. Luciano Spalletti ritrova l'avversario contro cui aveva iniziato la sua esperienza sulla panchina della Juventus, vincendo 2-0 allo Stadio Giovanni Zini. Oggi, l'ex commissario tecnico della Nazionale spera di bissare il successo dell'andata per raggiungere al terzo posto Roma e Napoli (che ha una partita da recuperare) a quota 39 punti.20:21

Momento negativo per la Cremonese, reduce da cinque partite senza vittorie, nelle quali ha collezionato tre sconfitte e due pareggi. La squadra di Davide Nicola, che non trova il successo da più di un mese, ha comunque 8 punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato dalla Fiorentina.20:27

Un solo cambio, per Luciano Spalletti, rispetto alla formazione schierata contro il Sassuolo nel turno precedente. Fuori Koopmeiners e dentro il rientrante Kelly, in coppia con Bremer, se lo schieramento sarà a 4 in difesa, o sul centrosinistra della difesa a 3. Conferma per Miretti sulla trequarti e per David in attacco, preferito a Openda. Non recupera e non è nemmeno in panchina, infine, Conceiçao.20:37

Due assenze per Nicola, che perde Payero e deve rinunciare anche oggi a Sarmiento. La novità di formazione è rappresentata dalla presenza in contemporanea di Zerbin e Johnsen, con quest'ultimo che dovrebbe agire da mezzala, mentre l'ex Napoli dovrebbe partire largo a destra. Panchina per Barbieri. Conferme in attacco, dove ancora una volta partono dall'inizio Vardy e Bonazzoli.20:44

Quarantacinque minuti ottimi da parte dalla Juventus, che parte forte e passa in vantaggio al 12' con la deviazione fortunata di Bremer sul tiro da fuori di Miretti. Il raddoppio bianconero arriva tre minuti più tardi con il contropiede portato perfettamente da Thuram, che arriva al limite dell'area e serve David. Controllo con il destro, sinistro incrociato e 2-0 Juventus. Dieci minuti dopo l'arbitro Feliciani inizialmente assegna e successivamente revoca un calcio di rigore per la Cremonese per un contatto tra Locatelli e Johnsen. Nicola viene espulso per proteste e dieci minuti dopo il penalty viene assegnato alla Juventus per fallo di mano di Baschirotto: Audero para il rigore di Yildiz ma, dopo la deviazione del palo, il pallone torna al turco, che segna il terzo gol bianconero.21:45

Difficilmente Spalletti cambierà qualcosa al rientro dall'intervallo, vista l'ottima prestazione di tutti gli undici in campo, a partire da David, a segno per la seconda partita consecutiva. Diversi, probabilmente, i ragionamenti di Nicola, visto che la Cremonese ha sofferto molto soprattutto sulla corsia di destra, dove Terracciano e Zerbin hanno faticato a contenere le accelerazioni di Yildiz.21:48

Juventus - Cremonese è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Cremonese sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Attualmente la Juventus si trova 4° in classifica con 39 punti (frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte); invece la Cremonese si trova 13° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte).

La Juventus ha segnato 32 gol e ne ha subiti 16; la Cremonese ha segnato 20 gol e ne ha subiti 28.

La partita di andata Cremonese - Juventus si è giocata il 1 novembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa la Juventus ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Sassuolo e la Cremones ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Fiorentina e il Cagliari ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 5-0 mentre La Cremonese ha incontrato il Cagliari pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol.

Juventus e Cremonese si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 13 volte, la Cremonese non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.

Juventus-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Cremonese è l'avversaria che la Juventus ha affrontato più volte in Serie A senza mai perdere: in 17 sfide contro i grigiorossi, i bianconeri hanno ottenuto 13 vittorie e 4 pareggi.

La Juventus ha vinto tutte le otto partite casalinghe contro la Cremonese in Serie A, con uno score aggregato di 23-3; tra le squadre contro cui i bianconeri hanno registrato il 100% di successi interni nel massimo campionato, solo contro il Foggia hanno disputato più sfide (11), a quota otto anche il Piacenza.

La Juventus ha vinto otto delle ultime 10 partite tra tutte le competizioni (1N, 1P), tanti successi per i bianconeri quanti nelle precedenti 21 gare ufficiali (8V, 8N, 5P).

La Juventus è imbattuta nelle ultime 13 partite casalinghe di Serie A (9V, 4N), ma nelle ultime tre ha sempre subito gol; la formazione piemontese non arriva a quattro partite interne di fila nella competizione con almeno una rete al passivo da gennaio-marzo 2024.

La Juventus ha pareggiato le ultime due gare casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A (contro Parma e Venezia nello scorso torneo); i bianconeri potrebbero restare senza vittorie in tre match interni consecutivi contro formazioni neopromosse per la prima volta in Serie A.

La Cremonese ha perso sette delle ultime otto sfide (incluse tutte le quattro più recenti) contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni in classifica in Serie A, vincendo la restante (2-1 contro la Roma, il 28 febbraio 2023).

La Cremonese non ha segnato nelle ultime tre trasferte di Serie A (1N, 2P) e solo una volta è rimasta quattro partite fuori casa di fila senza trovare la rete nella competizione: tra dicembre 1991 e febbraio 1992, con la quarta di quel filotto negativo giocata proprio a Torino, ma contro i granata.

Solo il Paris Saint-Germain ha segnato con più giocatori diversi (17) della Juventus (15, al pari del Brighton) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. In tutto lo scorso torneo di Serie A, i bianconeri avevano mandato in gol lo stesso numero di calciatori (15).

Dopo la rete contro il Sassuolo nel match più recente, Jonathan David potrebbe segnare in due presenze di fila con il club tra tutte le competizioni per la prima volta dal marzo 2025 con il Lille. In un confrontro in media per 90 minuti (all comps), nelle 14 presenze con Spalletti in panchina il canadese ha effettuato 2.9 tiri totali, di cui 1.6 in porta, toccando 50 palloni, di cui 10 in area avversaria, mentre nelle 10 gare con Tudor aveva registrato 1.8 conclusioni totali, di cui 0.3 in porta, con 33 palloni giocati, di cui 4 in area avversaria.

Jamie Vardy, a segno nel match d'andata contro la Juventus, potrebbe diventare il quinto inglese dopo Joe Baker, Hitchens, Tomori e Abraham a segnare in trasferta contro la Juventus in Serie A e il secondo inglese della storia, dopo Gerald Archibald Hitchens (con l'Inter nel 1961/62), a trovare la rete sia all'andata che al ritorno contro i bianconeri nella stessa stagione di Serie A.

