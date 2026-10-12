Partita con tanti gol e occasioni quella tra l'Atalanta e il Venezia. Decisive tutte le reti segnate nei primi 45 minuti: il gol di Kessie e la doppietta di Krstovic per la Dea. Sette minuti dopo il 3-0 dei nerazzurri, poi, gli arancioneroverdi avevano cercato di riaprire la gara con il colpo di testa vincente di Hainaut. Nel secondo tempo gli uomini di Stroppa hanno costruito varie occasioni sfiorando più volte il 3-2 e si sono visti anche annullare una rete di Akor Adams per fuorigioco. Nel finale l'Atalanta è anche rimasta in 10 uomini per un brutto fallo di Elmas su Helgason con l'arbitro Tremolada che, dopo la revisione al VAR, ha optato per il cartellino rosso. Alla fine a portare a casa i tre punti è l'Atalanta per 3-1.
L'Atalanta torna in campo domenica per la sfida contro il Milan: appuntamento alle ore 18.00 a San Siro per la settima giornata di Serie A. Il Venezia invece sarà impegnato sabato alle ore 15.00 contro il Napoli.
Situazione in classifica: l'Atalanta dopo 3 sconfitte consecutive conquista una vittoria importante che la fa volare al decimo posto in classifica con 9 punti. Per il Venezia si tratta della sesta sconfitta in sei partite, e zero punti conquistati fin qui.
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Dirette
Da Bergamo è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Atalanta-Venezia! Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona serata!20:43
90'+4'
Fine partita! Atalanta-Venezia 3-1! Decisivi il gol di Kessie e la doppietta di Krstovic. Per il Venezia la rete di Hainaut20:50
90'+3'
Bella iniziativa personale di Rrahmani che dopo un tunnel su un centrocampista dell'Atalanta arriva a calciare. Il pallone viene deviato e finisce fuori20:50
90'+2'
Occasione importante per il Venezia. Dal centro dell'area di rigore colpisce di testa tutto solo Schingtienne che mette di pochissimo fuori il pallone 20:21
90'
Assegnati 4 minuti di recupero dalla terna arbitrale 20:19
89'
L'arbitro Tremolada dopo aver estratto il cartellino giallo per il fallo di Elmas su Helgason viene richiamato al VAR. Dopo aver rivisto al monitor il fallo del numero 99 decide di trasformare l'ammonizione in espulsione. Questo l'announcement: "il numero 99 commette un brutto fallo di gioco: decisione finale cartellino rosso"20:22
89'
Cartellino Rosso per Eljif Elmas: brutto fallo del centrocampista macedone che entra in ritardo e da dietro su Helgason 20:17
87'
Ultimo cambio per il Venezia: esce Simon Sohm ed entra Albion Rrahmani20:14
83'
Termina la partita Akor Adams, che si è visto annullare un gol per fuorigioco, entra Lion Lauberbach20:12
83'
Stroppa sostituisce Matías Moreno, al suo posto Joël Schingtienne20:12
83'
Finisce la gara Toma Basic, al rientro dopo lo stop di un mese, entra Thórir Helgason20:11
81'
Krstovic ancora vicino alla tripletta. Il montenegrino gira in porta un cross di Bernasconi, tentativo troppo centrale con Stankovic che riesce a bloccare il pallone20:10
76'
Esce dal campo Franck Kessie, autore del gol che ha sbloccato il match, entra al suo posto Gianluca Gaetano20:05
76'
Finisce la partita di Jonathan Rowe, al suo posto Nicola Zalewski20:04
75'
Ancora occasione Venezia. Sagrado dalla sinistra entra in area di rigore e mezze in mezzo, Yeboah riesce solo a deviare e non trovare la porta 20:03
72'
Basic pericoloso. Calcio di punizione del centrocampista del Venezia che esce di pochi centimetri 20:01
70'
Altra parata importante di Stankovic. Il portiere del Venezia risponde presente su un colpo di testa di Bernasconi dalla sinistra dell'area piccola dell'area di rigore19:59
69'
Atalanta in attacco. Samardzic cambia gioco e trova Elmas al limite dell'area di rigore: bravo Stankovic sul destro del macedone19:58
67'
Cambio sulle fasce per l'Atalanta: lascia il campo Raoul Bellanova, al suo posto Lorenzo Bernasconi19:56
67'
Altro cambio per Maurizio Sarri: esce Giorgio Scalvini ed entra Sead Kolasinac19:56
63'
Altra occasione per il Venezia. Dopo un azione personale Yeboah arriva davanti a Carnesecchi, che è bravissimo a ipnotizzare il 10 degli arancioneroverdi 19:52
62'
Krstovic vicino alla tripletta: esce di pochissimo il colpo di testa dell'attaccante nerazzurro dal lato destro dell'area di rigore 19:53
61'
Annullato il 3-2 del Venezia. Akor Adams aveva battuto Carnesecchi dopo un bel passaggio di Yeboah: rete annullata per il fuorigioco del centravanti di Stroppa 19:51
60'
Primo cambio per Maurizio Sarri: esce Charles De Ketelaere, al suo posto Lazar Samardzic19:49
60'
Ancora Venezia. Dal limite stavolta a calciare con il mancino è Yeboah: il pallone esce di pochi centrimetri dall'incrocio dei pali. Fischiato fuorigioco, sarebbe stata poi da ricontrollare la posizione dell'attaccante arancioneroverde 19:48
59'
Venezia al tiro. Carnesecchi blocca in due tempi il tiro a giro di mancino dal limite dell'area di rigore di Kike Perez 19:47
57'
Si rivede in avanti l'Atalanta. Bravo Stankovic a respingere con i pugni il destro dal limite dell'area di rigore di Krstovic 19:46
57'
Ancora palo per il Venezia! Da un azione di contropiede Akor Adams è bravissimo a mettere Yeboah da solo davanti a Carnesecchi. A portiere battuto il tiro dell'attaccante neroverde si stampa sul palo19:45
55'
Altra occasione per il Venezia. Basic arriva di testa dal centro dell'area di rigore su un cross dal limite: pallone fuori di poco19:43
53'
Palo per il Venezia! Sul cross di Kike Perez arriva Akor Adams a deviare di testa, il pallone viene deviato da Kristensen e finisce sul palo 19:42
52'
Tentativo dalla distanza dell'Atalanta: ci prova Ederson con il destro dai 30 metri, Stankovic blocca senza particolari problemi19:41
49'
Comincia in attacco il secondo tempo del Venezia che arriva due volte nell'area di rigore dell'Atalanta. Bravi i nerazzurri in entrambi i casi a ribattere i cross degli arancioneroverdi19:39
45'
Nessun cambio nell'intervallo. In campo gli stessi 11 dell'inizio ad eccezione del cambio forzato per il Venezia all'ottavo minuto per l'infortunio di Correia. Al suo posto è entrato Sagrado 19:37
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Atalanta-Venezia, primo pallone ai nerazzurri.19:33
Prima frazione molto divertente tra Atalanta e Venezia. Nei primi 30 minuti totale dominio dei nerazzurri che riescono a segnare tre gol: il primo di Kessie al 4' minuto e poi la doppietta di Krstovic tra il 6' e il 30'. Al 37', poi, è arrivata la rete degli arancioneroverdi con Hainaut. All'intervallo l'Atalanta è avanti 3-1 sul Venezia. 19:38
45'+1'
Finisce il primo tempo! Atalanta-Venezia 3-1. Gol di Kessie, Hainaut e doppietta di Krstovic 19:26
45'
Assegnato un minuto di recupero dalla terna arbitrale 19:18
44'
Occasione per il Venezia! Sul calcio di punizione di Basic arriva di testa Juan Jesus che fa la sponda verso il centro dell'area di rigore. Nessun giocatore degli arancioneroverdi riesce ad arrivare sul pallone per girarlo in porta19:17
43'
Nulla di fatto dal tiro dalla bandierina del Venezia con Ederson che respinge il cross degli arancioneroverdi 19:16
43'
Calcio d'angolo per il Venezia. Gli arancioneroverdi vanno avanti con Basic che dopo un azione personale imbecca Sagrado. Bellanova mette in corner il cross dell'esterno di Stroppa 19:16
42'
Cartellino Giallo per Juan Guilherme Nunes Jesus: il difensore del Venezia esce forte in pressing su Krstovic colpendolo al volto, Tremolada opta per l'ammonizione19:14
39'
Zappacosta al tiro. L'Atalanta torna in avanti con l'esterno sinistro che si accentra e con il destro calcia verso la porta, pallone fuori 19:13
37'
Assist di Richie Sagrado che dalla sinistra mette un cross con il destro che trova Hainaut da solo in area di rigore, in ritardo Zappacosta nella chiusura 19:11
37'
Gol! Atalanta-VENEZIA 3-1! Rete di Antoine Hainaut! L'esterno destro arancioneroverde è bravissimo a battere Carnesecchi di testa incrociando un cross dalla sinistra
Gol! ATALANTA-Venezia 3-0! Doppietta per Nikola Krstovic! Dopo un recupero alto Bellanova serve Rowe in area che dalla destra incrocia. Sul tiro dell'ex Bologna è bravissimo Stankovic che, però, non può nulla sul tap-in di Krstovic
Risponde subito l'Atalanta con una corsa sulla fascia di Rowe che arriva al cross, Hainaut mette in calcio d'angolo 18:35
1'
Parte subito forte il Venezia che arriva a calciare per la prima volta in porta con Basic. Carnesecchi blocca il tiro di mancino dal limite dell'area di rigore 18:33
1'
Si parte! È cominciata Atalanta-Venezia, primo pallone per gli arancioneroverdi 18:32
A disposizione di Giovanni Stroppa: Montipò, Berardi, Panada, Haps, Schingitienne, Mohammed, Sagrado, Helgason, Dagasso, Lauerbach, Dabo, Lisman, Fernandez, Alejandro Gomes, Rrahmani. 17:57
A disposizione di Maurizio Sarri: Sonzogni, Sportiello, Kolasinac, Obric, Bernasconi, Zalewski, Gaetano, Pasalic, Samardzic, Raspadori, Scamacca.17:56
FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA (3-5-2): Stankovic - Halhal, Juan Jesus, Moreno - Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Correia - Adams, Yeboah. All. Giovanni Stroppa17:55
FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi - Bellanova, Scalvini, Kristensen, Zappacosta - Kessie, Ederson - Elmas, De Ketelaere, Rowe - Krstovic. All. Maurizio Sarri17:54
Cinque sconfitte in cinque partite: è questo il rendimento della squadra di Giovanni Stroppa, ancora alla ricerca dei primi punti stagionali. Anche in caso di vittoria o pareggio, il Venezia rimarrebbe comunque ultimo, visti i 4 punti della Fiorentina.12:48
L'Atalanta ha bisogno di rialzarsi dopo le 3 sconfitte consecutive in campionato: contro Roma, Cagliari e Juventus la squadra di Maurizio Sarri ha portato a casa 0 punti e ora si ritrova undicesima in classifica. Nel posticipo del lunedì ospiterà il Venezia, ultimo in questa Serie A. 12:46
Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Venezia, match valido per la 6ª giornata di Serie A!12:43
Dove si gioca la partita:
Stadio: New Balance Arena Città: Bergamo Capienza: 26724 spettatori12:43
La gara tra Atalanta e Venezia si giocherà lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Atalanta - Venezia?
L'arbitro del match sarà Paride Tremolada
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Venezia sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Atalanta - Venezia?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Venezia?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 1 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è John Yeboah con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Venezia?
La gara tra Atalanta e Venezia si è conclusa con il risultato di 3-1
Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Venezia?
I marcatori dell'Atalanta sono stati Franck Kessie al 4', Nikola Krstovic al 6' e 30' mentre il marcatore del Venezia è stato Antoine Hainaut al 37'
PREPARTITA
Atalanta - Venezia è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 18:30 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Venezia sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Paride Tremolada
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
22
Fuorigioco
2
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
6.0
Falli per cartellino
3.6
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2026
Coppa Italia
Torino-Carrarese 1-0
22-08-2026
Serie B
Empoli-Cremonese 1-0
07-09-2026
Serie A
Udinese-Lazio 1-2
12-09-2026
Serie B
Südtirol-Modena 1-1
Attualmente l'Atalanta si trova 10° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Venezia si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte). L'Atalanta ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8; il Venezia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 16.
In casa l'Atalanta ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Cagliari e la Juventus ottenendo 0 punti. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, la Fiorentina e la Lazio ottenendo 0 punti. L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 2-0 mentre Il Venezia ha incontrato la Lazio perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Nikola Krstovic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Giovanni Stroppa è Antoine Hainaut con 2 gol.
Atalanta e Venezia si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 13 volte, il Venezia ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Atalanta-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Atalanta ha vinto ben sei delle ultime sette sfide di Serie A contro il Venezia (mantenendo la porta inviolata sei volte nel parziale), anche se ha pareggiato nell'ultimo incrocio contro questa avversaria nel torneo, 0-0 il 1° marzo 2025 a Bergamo.
Il Venezia ha trovato un solo successo nelle ultime nove sfide di campionato contro l'Atalanta (2N, 6P): 1-0 il 1° febbraio 2004 in Serie B.
L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro gare casalinghe contro il Venezia in Serie A; l'ultima volta che ha registrato cinque clean sheet interni consecutivi contro una singola avversaria nella competizione è stata tra il 1989 e il 2001, contro l'Hellas Verona.
Il Venezia (5/5) è, insieme al Borussia Mönchengladbach (4/4), una delle due squadre che hanno perso tutti gli incontri giocati finora in stagione nei 10 grandi campionati europei. L'unica occasione in cui i veneti sono stati sconfitti in ciascuna delle prime sei gare di un campionato di Serie A è stata nel 1949/50.
L'Atalanta ha perso tutte le ultime tre gare di Serie A (contro Roma, Cagliari e Juventus) - l'ultima volta che ha registrato quattro ko consecutivi nella competizione risale a gennaio 2016, con Edoardo Reja in panchina.
L'ultimo successo in trasferta del Venezia in Serie A risale al 12 febbraio 2022 (2-1 contro il Torino), da allora una serie di 28 gare esterne consecutive senza successi nel torneo (10N, 18P); l'unica volta che i veneti hanno registrato una serie più lunga di partite fuori casa di fila senza vittorie nel massimo campionato risale al periodo tra il 1947 e il 1962 (37 in quell'occasione).
Nonostante l'Atalanta sia la squadra che ha utilizzato il maggior numero di titolari differenti (20), è la squadra che ha impiegato meno giocatori in questa Serie A (sempre 20).
Il Venezia è l'unica squadra che non ha ancora schierato giocatori italiani dal primo minuto in questa Serie A; dall'altro lato, l'Atalanta ha impiegato otto italiani titolari differenti nel torneo in corso, meno solo di Frosinone e Monza (10 per entrambe).
Tra gli attaccanti con almeno 1000 minuti all'attivo in Serie A da inizio febbraio, Charles De Ketelaere è quello che ha tentato meno volte la conclusione, appena 13; tra questi, è quello che ha creato più occasioni per i compagni in rapporto ai tiri tentati (2.23 occasioni create ogni tiro).
Il più recente gol fuori casa di Antoine Hainaut in Serie A è arrivato alla New Balance Arena contro l'Atalanta, il 25 maggio 2025 con il Parma; il difensore del Venezia è il giocatore che ha tentato più cross su azione in questo campionato (27).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: