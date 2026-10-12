Partita con tanti gol e occasioni quella tra l'Atalanta e il Venezia. Decisive tutte le reti segnate nei primi 45 minuti: il gol di Kessie e la doppietta di Krstovic per la Dea. Sette minuti dopo il 3-0 dei nerazzurri, poi, gli arancioneroverdi avevano cercato di riaprire la gara con il colpo di testa vincente di Hainaut. Nel secondo tempo gli uomini di Stroppa hanno costruito varie occasioni sfiorando più volte il 3-2 e si sono visti anche annullare una rete di Akor Adams per fuorigioco. Nel finale l'Atalanta è anche rimasta in 10 uomini per un brutto fallo di Elmas su Helgason con l'arbitro Tremolada che, dopo la revisione al VAR, ha optato per il cartellino rosso. Alla fine a portare a casa i tre punti è l'Atalanta per 3-1.

L'Atalanta ha bisogno di rialzarsi dopo le 3 sconfitte consecutive in campionato: contro Roma, Cagliari e Juventus la squadra di Maurizio Sarri ha portato a casa 0 punti e ora si ritrova undicesima in classifica. Nel posticipo del lunedì ospiterà il Venezia, ultimo in questa Serie A. 12:46

Prima frazione molto divertente tra Atalanta e Venezia. Nei primi 30 minuti totale dominio dei nerazzurri che riescono a segnare tre gol: il primo di Kessie al 4' minuto e poi la doppietta di Krstovic tra il 6' e il 30'. Al 37', poi, è arrivata la rete degli arancioneroverdi con Hainaut. All'intervallo l'Atalanta è avanti 3-1 sul Venezia. 19:38

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Atalanta - Venezia? La gara tra Atalanta e Venezia si giocherà lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Atalanta - Venezia? L'arbitro del match sarà Paride Tremolada Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Atalanta - Venezia sarà Francesco Meraviglia Dove si gioca Atalanta - Venezia? La partita si gioca a Bergamo In che stadio si gioca Atalanta - Venezia? Stadio New Balance Arena Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 1 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è John Yeboah con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Venezia? La gara tra Atalanta e Venezia si è conclusa con il risultato di 3-1 Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Venezia? I marcatori dell'Atalanta sono stati Franck Kessie al 4', Nikola Krstovic al 6' e 30' mentre il marcatore del Venezia è stato Antoine Hainaut al 37'

PREPARTITA

Atalanta - Venezia è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 18:30 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Venezia sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Paride Tremolada Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 22 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 3.6 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2026 Coppa Italia Torino-Carrarese 1-0 22-08-2026 Serie B Empoli-Cremonese 1-0 07-09-2026 Serie A Udinese-Lazio 1-2 12-09-2026 Serie B Südtirol-Modena 1-1

Attualmente l'Atalanta si trova 10° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Venezia si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8; il Venezia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 16.

In casa l'Atalanta ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Cagliari e la Juventus ottenendo 0 punti.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, la Fiorentina e la Lazio ottenendo 0 punti.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 2-0 mentre Il Venezia ha incontrato la Lazio perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Nikola Krstovic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Giovanni Stroppa è Antoine Hainaut con 2 gol.

Atalanta e Venezia si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 13 volte, il Venezia ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Atalanta-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atalanta ha vinto ben sei delle ultime sette sfide di Serie A contro il Venezia (mantenendo la porta inviolata sei volte nel parziale), anche se ha pareggiato nell'ultimo incrocio contro questa avversaria nel torneo, 0-0 il 1° marzo 2025 a Bergamo.

Il Venezia ha trovato un solo successo nelle ultime nove sfide di campionato contro l'Atalanta (2N, 6P): 1-0 il 1° febbraio 2004 in Serie B.

L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro gare casalinghe contro il Venezia in Serie A; l'ultima volta che ha registrato cinque clean sheet interni consecutivi contro una singola avversaria nella competizione è stata tra il 1989 e il 2001, contro l'Hellas Verona.

Il Venezia (5/5) è, insieme al Borussia Mönchengladbach (4/4), una delle due squadre che hanno perso tutti gli incontri giocati finora in stagione nei 10 grandi campionati europei. L'unica occasione in cui i veneti sono stati sconfitti in ciascuna delle prime sei gare di un campionato di Serie A è stata nel 1949/50.

L'Atalanta ha perso tutte le ultime tre gare di Serie A (contro Roma, Cagliari e Juventus) - l'ultima volta che ha registrato quattro ko consecutivi nella competizione risale a gennaio 2016, con Edoardo Reja in panchina.

L'ultimo successo in trasferta del Venezia in Serie A risale al 12 febbraio 2022 (2-1 contro il Torino), da allora una serie di 28 gare esterne consecutive senza successi nel torneo (10N, 18P); l'unica volta che i veneti hanno registrato una serie più lunga di partite fuori casa di fila senza vittorie nel massimo campionato risale al periodo tra il 1947 e il 1962 (37 in quell'occasione).

Nonostante l'Atalanta sia la squadra che ha utilizzato il maggior numero di titolari differenti (20), è la squadra che ha impiegato meno giocatori in questa Serie A (sempre 20).

Il Venezia è l'unica squadra che non ha ancora schierato giocatori italiani dal primo minuto in questa Serie A; dall'altro lato, l'Atalanta ha impiegato otto italiani titolari differenti nel torneo in corso, meno solo di Frosinone e Monza (10 per entrambe).

Tra gli attaccanti con almeno 1000 minuti all'attivo in Serie A da inizio febbraio, Charles De Ketelaere è quello che ha tentato meno volte la conclusione, appena 13; tra questi, è quello che ha creato più occasioni per i compagni in rapporto ai tiri tentati (2.23 occasioni create ogni tiro).

Il più recente gol fuori casa di Antoine Hainaut in Serie A è arrivato alla New Balance Arena contro l'Atalanta, il 25 maggio 2025 con il Parma; il difensore del Venezia è il giocatore che ha tentato più cross su azione in questo campionato (27).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: