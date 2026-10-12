Conquista tre punti fondamentali il Torino di Abate, al termine di una gara intensa e anche tanto equilibrata. Il match si sblocca al 36' proprio con i padroni di casa che vanno in gol con Bragança, l'Udinese resta in partita e pareggia subito i conti con la potenza di Ekkelenkamp. A dare la sferzata al Toro sono poi i cambi: al 67' Kulenovic, appena entrato, approfitta di un'uscita disastrosa di Okoye sul verticale di un ottimo Vlasic e spedisce in porta per il 2-1 definitivo.

Guardiamo ai precedenti: l'Udinese - oggi guidata da Runjaić - ha vinto le ultime due gare di Serie A contro il Torino (che al timone vede invece Abate). Il bis è arrivato dopo sei sfide consecutive senza vittorie (2N, 4P).20:17

GOL! Torino 1-0 Udinese con rete di Bragança! I padroni di casa sbloccano la gara con uno schema dalla bandierina: il portoghese muove il pallone e Mandragora va al cross dentro, ci prova prima Simeone di testa e successivamente Che Adams che al volo prende il palo. Sulla respinta è lesto Bragança che batte tutti sul tempo e spinge in porta!23:05

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Torino - Udinese? La gara tra Torino e Udinese si giocherà lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Torino - Udinese? L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Torino - Udinese sarà Manuel Volpi Dove si gioca Torino - Udinese? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Torino - Udinese? Stadio Olimpico Grande Torino Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Hassane Kamara con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Torino - Udinese? La gara tra Torino e Udinese si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Udinese? I marcatori del Torino sono stati Daniel Bragança al 36' e Sandro Kulenovic al 67' mentre il marcatore dell'Udinese è stato Jurgen Ekkelenkamp al 43'

PREPARTITA

Torino - Udinese è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Udinese sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 46 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 2 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.0 Falli per cartellino 23.0 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Parma-Catania 2-0 23-08-2026 Serie A Atalanta-Sassuolo 2-1 29-08-2026 Serie B Avellino-Vicenza 3-0 13-09-2026 Serie A Lecce-Monza 3-2

Attualmente il Torino si trova 12° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece l'Udinese si trova 15° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Il Torino ha segnato 7 gol e ne ha subiti 9; l'Udinese ha segnato 9 gol e ne ha subiti 13.

In casa il Torino ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, la Roma e il Bologna ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, l'Inter e il Cagliari ottenendo 0 punti.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Bologna pareggiando 1-1 mentre L'Udinese ha incontrato il Cagliari perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol.

Torino e Udinese si sono affrontate 82 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 30 volte, l'Udinese ha vinto 28 volte mentre i pareggi sono stati 24.

Torino-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Udinese ha vinto le ultime due gare di Serie A contro il Torino, dopo una serie di sei sfide consecutive senza vittorie contro questa avversaria (2N, 4P); l'ultima volta che i friulani hanno registrato più successi consecutivi contro i piemontesi risale al 2008 (sei in quell'occasione).

Il Torino è rimasto imbattuto in ben otto delle ultime 10 sfide casalinghe contro l'Udinese in Serie A (6V, 2N), mantenendo la porta inviolata in cinque di questi incontri.

Il Torino ha subito gol in tutte le ultime 10 partite di Serie A, cinque delle quali nel torneo in corso; l'ultima volta che ha incassato almeno una rete per più gare di fila nella competizione risale al periodo tra luglio e novembre 2020 (11 in quel caso).

Dopo essere rimasta imbattuta nelle prime due gare di questo campionato (1V, 1N), l'Udinese ha perso le tre successive sfide (contro Lazio, Inter e Cagliari): l'ultima volta che i friulani hanno registrato una serie più lunga di sconfitte consecutive in Serie A risale ad aprile 2025 (cinque in quel caso).

Il Torino ha perso le prime due gare interne di questo campionato, dopo che aveva chiuso il precedente rimanendo imbattutto in tutte le ultime sei (4V, 2N); i granata hanno perso tutte le prime tre partite casalinghe stagionali solo una volta in Serie A, nel 2020/21.

Le trasferte dell'Udinese hanno visto 13 gol finora in questa Serie A (sei reti fatte e sette subite), più di ogni altra squadra fuori casa; l'ultima volta che i friulani hanno visto più reti (tra segnate e concesse) nelle prime tre gare esterne stagionali è stata nel 1961/62 (16: cinque a favore e 11 contro).

Il Torino è la squadra con il peggior rapporto tra palloni giocati e tiri effettuati in questa Serie A, trovando in media una conclusione ogni 71 tocchi nel torneo in corso.

Solo Frosinone e Roma (entrambe a sette) hanno segnato più gol dell'Udinese nel corso delle prime frazioni di gioco (sei, come il Como) - tuttavia, nessuna formazione ha realizzato meno reti dei friulani dopo l'intervallo (appena due, alla pari di altre quattro squadre).

Rolando Mandragora - 71 presenze e tre gol in campionato con l’Udinese tra il 2018 e il 2021 e un gol da ex contro i bianconeri (il 21 dicembre 2025 con la Fiorentina) - è stato coinvolto in due reti nelle ultime tre gare di Serie A (1G+1A). Dopo l’assist contro il Bologna, il centrocampista granata potrebbe prendere parte ad almeno una marcatura in due sfide consecutive nel torneo per la prima volta da aprile 2025 (in maglia viola, contro Cagliari ed Empoli).

Jurgen Ekkelenkamp è stato coinvolto in sei gol nelle sue ultime cinque trasferte di Serie A (quattro reti e due assist) - solo Donyell Malen (nove) ha preso parte a più marcature fuori casa da inizio marzo in Serie A.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: