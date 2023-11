Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:10

Torna alla vittoria la Fiorentina dopo tre sconfitte e aggancia l'Atalanta al quinto posto a 20 punti, il Bologna, dopo una lunga serie positiva, ritrova la sconfitta e rimane fermo a quota 18.17:10

Vince la Fiorentina una gara molto combattuta e piena di capovolgimenti di fronte. È la squadra di casa a passare in vantaggio grazie ad una conclusione chirurgica di Bonaventura, gli emiliani trovano il pareggio con Zirkzee su rigore. Nella ripresa è ancora un tiro dal dischetto a ristabilire le distanze, con Gonzalez che spiazza Skorupski e regala i tre punti ai Viola.17:05

90'+7' Fine partita: FIORENTINA - BOLOGNA 2-1.17:04

90'+5' Cartellino giallo per Ranieri, era diffidato.17:03

90'+4' Ultimi scampoli di gara, la Fiorentina prova a guadagnare secondi preziosi tenendo la palla lontano dalla propria area.17:02

90'+2' Aggiunge un difensore la Fiorentina, Mina per Bonaventura.16:59

90' Ci saranno 6 minuti di recupero.16:58

89' Ci prova Ferguson che si inserisce da dietro e prova a calciare all'angolo, Terracciano smanaccia a lato.16:57

88' Nella Fiorentina entra Comuzzo per Biraghi.16:56

87' Gestisce la Fiorentina, il Bologna sembra essere stanco.16:55

83' Sostituzione nel Bologna, entra Van Hooijdonk per Zirkzee.16:51

82' FIORENTINA VICINA AL GOL! Kouame inventa per Gonzalez, l'attaccante solo davanti a Skorupski calcia alto sopra la traversa.16:49

80' Tentativo di Ikone al volo dalla distanza. Blocca senza problemi Skorupski.16:47

78' Nella Fiorentina fuori Arthur per Lopez.16:45

76' Entra anche Lucumí per Posch.16:43

76' Lykogiannis per Kristiansen nel Bologna.16:43

75' Palla in profondità per Zirkzee che entra in area, manda per terra con un dribbling Biraghi e prova a calciare sul primo palo. Terracciano è attento.16:43

74' Fiorentina compatta e che lascia pochi spazi in questa fase al Bologna.16:42

70' Dentro Ndoye per Orsolini.16:37

70' Due cambi nel Bologna, entra Moro per Freuler.16:36

67' Serie di calci d'angolo per il Bologna che prova a chiudere la Fiorentina nella propria area.16:34

63' Non è fallo e quindi non c'è il rigore per il Bologna! Si prosegue.16:30

61' Altro check al VAR di Maresca! Intervento di Arthur su Saelemaekers in area di rigore.16:28

58' Continui capovolgimenti di fronte. La Fiorentina prova ad impensierire il Bologna con le ripartenze, gli emiliani ci provano con lunghi fraseggi.16:26

55' Prova a riordinare le idee il Bologna che sembra fare più fatica rispetto al primo tempo.16:21

50' Reagisce subito il Bologna, palla in profondità per Orsolini, Terracciano esce addosso al giocatore che chiede subito il rigore. Maresca indica che c'era fuorigioco.16:18

48' GOL! FIORENTINA - Bologna 2-1! Rete di Gonzalez. Rigore calciato di precisione all'angolo, Skorupski rimane immobile.



Guarda la scheda del giocatore Nicolás González16:16

48' CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Ikone spalle alla porta prova a coordinarsi ma viene strattonato da Kristiansen. Maresca indica il dichetto.16:15

46' Inizia il secondo tempo di FIORENTINA - BOLOGNA.16:13

46' Dentro Ranieri per Parisi.16:13

46' Cambi nella Fiorentina, entra Ikone per Nzola.16:12

Un primo tempo pieno di capovolgimenti di fronte regala un giusto pareggio. Toscani in vantaggio con Bonaventura con una conclusione sotto l'incrocio, gli emiliani escono alla distanza e trovano il pareggio con un rigore di Zirkzee.15:55

45'+4' Fine primo tempo: FIORENTINA - BOLOGNA 1-1.15:54

45'+4' Orsolini va in gol ma Maresca ferma tutto! Contropiede degli emiliani con Ferguson che serve Orsolini, controllo e conclusione sotto la traversa. L'esterno italiano si trovava però in fuorigioco.15:54

45'+2' Cartellino giallo anche per Aebischer per il fallo su Bonaventura.15:49

45'+2' Cartellino giallo per Bonaventura, per la reazione irruenta dopo un colpo subito.15:49

45' Ci saranno 4 minuti di recupero.15:49

42' SAELEMAEKERS! Indecisione tra Martinez Quarta e Milenkovic, ne approfitta il belga che davanti a Terracciano prova ad anticiparlo ma non riesce.15:44

40' Fase di gioco con continui capovolgimenti di fronte. Le due squadre attaccano e sembrano poter essere pericolose in ogni momento.15:42

36' Cartellino giallo per Saelemaekers, braccio alto su Gonzalez.15:38

33' GOL! Fiorentina - BOLOGNA 1-1! Rete di Zirkzee. Rigore calciato rasoterra, Terracciano spiazzato.



Guarda la scheda del giocatore Joshua Zirkzee15:36

31' Dopo il check al VAR, Maresca indica il dischetto. Calcio di rigore per il Bologna!15:33

31' Maresca richiamato al VAR per un presunto tocco di mano di Parisi!15:33

27' Dopo il gol dei Viola la partita sembra essersi accesa con il Bologna che prova a spingere.15:30

22' FERGUSON! Posch crossa in area dalla destra per Ferguson, incornata a cercare l'angolo. Palla di un soffio a lato.15:25

20' Prova a reagire il Bologna, conclusione a giro di Orsolini. Palla a lato.15:23

17' GOL! FIORENTINA - Bologna 1-0! Rete di Bonaventura. Nzola viene servito in area, lavora un pallone per Bonaventura che calcia di prima sotto l'incrocio e trafigge Skorupski.



Guarda la scheda del giocatore Giacomo Bonaventura15:20

14' Guizzo di Gonzalez in area in mezzo a due e conclusione centrale. Blocca Skorupski15:17

10' Botta di Duncan dai 30 metri. Palla alta sopra la traversa.15:12

7' Prova a mettere pressione la Fiorentina, il Bologna non lascia spazi.15:09

3' Fase di studio in questo avvio di gara.15:04

1' FISCHIO D’INIZIO DI FIORENTINA - BOLOGNA. Arbitra Maresca.15:02

Nella Fiorentina coppia centrale formata da Martinez Quarta e Milenkovic, panchina per Ranieri. Sulla trequarti spazio a Nico Gonzalez, Bonaventura e Kouamé, alle spalle dell’unica punta Nzola. Tutte conferme nel Bologna con la retroguardia composta da Kristiansen, Calafiori, Beukema e Posch. In mezzo al campo i soliti Freuler e Aebischer, in attacco dietro a Zirkzee il trio formato da Orsolini, Ferguson e Saelemaekers.14:03

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skoruspki - Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen - Freuler, Aebischer - Orsolini, Ferguson, Saelemaekers - Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Moro, Ndoye, Bonifazi, Corazza, Lykogiannis, Lucumì, De Silvestri, Van Hooijdonk, Fabbian, Urbanski.14:03

Formazione FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano - Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi - Arthur, Duncan - Gonzalez, Bonaventura, Kouamé - Nzola. A disposizione: Martinelli, Christensen, Sottil, Lopez, Ikoné, Ranieri, Infantino, Mina, Comuzzo, Mandragora, Pierozzi, Barak, Brekalo.14:02

La Fiorentina, reduce dalle fatiche e dalla vittoria in Conference League, proverà ad invertire la rotta in campionato, dove non vince da quattro turni, 3-1 al Maradona contro il Napoli. Il Bologna vive invece sull'onda dell'entusiasmo. L'ultima sconfitta in campionato è datata fine agosto, in casa contro il Milan per 2-0, da allora quattro vittorie e sei pareggi.13:30

Prima della sosta per le nazionali va in scena al Franchi il derby dell'Appennino. Fiorentina e Bologna vanno alla ricerca di punti per confermare la loro buona posizione in classifica.13:27