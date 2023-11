Grazie per aver seguito la diretta di questa gara ed arrivederci ai prossimi impegni con la Serie A TIM.17:04

Entrambe le formazioni abbandonano il Bluenergy con un punto in più a testa nella classifica generale. Uomini di Cioffi e Gasperini che saranno impegnati nella 13^ giornata in due big match, rispettivamente in trasferta ospiti del Napoli e tra le mura domestiche contro la Roma di Jose Mourinho.17:04

Cala il sipario allo Stadio Bluenergy di Udine! Aureliano manda i titoli di coda di un match dall'elevato tasso agonistico, conclusosi con un pareggio in extremis. Gara che vede per la maggior parte della sua durata un'egemonia casalinga, tramite cui i bianconeri si portano in vantaggio al minuto 44' con la complicità della rete di Walace. Nella ripresa, l'Udinese continua a costruire manovre offensive ai danni di una Dea che sembra non riuscire a reagire. Ciò che conferisce una diversa fisionomia agli ultimi minuti di gioco è proprio la quantità di sostituzioni, ben 10, che permettono a Gasperini di credere al pareggio. Proprio al minuto 92', dai piedi del subentrato Zappacosta, si manifesta il traversone su cui Ederson svetta trovando la torsione vincente. Al minuto 93', l'Atalanta ha la possibilità di ribaltare il risultato con Lookman, ma un buon posizionamento di Silvestri nega al nigeriano la gioia del gol. Termina con un pareggio, dopo 5' addizionali, la sfida in terra friulana.17:03

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI AURELIANO! Udinese-Atalanta termina 1-1.16:56

90'+2' GOL! GOL EDERSON! Udinese-ATALANTA: 1-1. Arriva al minuto 92' la rete che pareggia i conti, il timbro è quello di Ederson! Azione che parte dai piedi di Zappacosta, con il subentrato che serve un preciso e morbido cross al centro dell'area, poi sul suggerimento svetta Ederson che con una decisa torsione batte Silvestri. Tutto pari ad Udine, assist servito da Zappacosta.16:54

90'+2' Scamacca riceve da Koopmeiners, alza lo sguardo e serve un potente rasoterra su cui interviene Bijol concedendo il corner. Batte Miranchuk.16:52

90' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Camplone.16:51

89' PILLOLA STATISTICA: con la recente ammonizione, Marten De Roon salterà la prossima giornata di A poiché diffidato.16:50

89' AMMONITO Marten Elco de Roon: fallo tattico speso per arrestare l'avanzata di Ebosele.16:49

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà concesso il recupero.16:49

88' Walace interviene in maniera pulita su Miranchuk, poi attende l'arrivo del russo e guadagna un prezioso calcio di punizione. Batte Silvestri dal fondo.16:48

87' Momento di massima spinta per la Dea, calcio d'angolo di cui si incarica Koopmeiners.16:47

84' Al minuto 84', entrambi i tecnici hanno esaurito le sostituzioni a loro disposizione. Tegola per Gasperini che è costretto a cambiare il già subentrato Holm, causa infortunio.16:45

83' Sostituzione Udinese: fuori Isaac Success Ajayi, dentro al suo posto Lorenzo Lucca.23:14

83' Sostituzione Atalanta: non ce la fa il subentrato Emil Alfons Holm, riceve il cambio da Davide Zappacosta.16:44

83' Sostituzione Udinese: fuori anche Lazar Vujadin Samardžić, subentra Florian Tristán Mariano Thauvin.16:43

82' Sostituzione Udinese: esce dal campo Jordan Bhekithemba Zemura, lo sostituisce Hassane Kamara.23:14

81' Holm resta a terra dopo un contrasto di gioco, gioco che però prosegue ininterrottamente.16:41

80' Ultimi 600'' della gara, poi spazio all'extra-time.16:40

79' CI PROVA SCAMACCA! Il centravanti ex West Ham protegge la sfera dal pressing di Bijol, si gira in un fazzoletto e scarica una potente conclusione che termina però alta oltre la traversa. Rinvio dal fondo per Silvestri.16:40

77' AMMONITO Jaka Bijol: fallo tattico speso dal centrale di Cioffi.16:38

77' Sostituzione Udinese: fuori João Diogo Fonseca Ferreira, dentro Thomas Thiesson Kristensen.16:37

75' Atalanta che prova a costruire coinvolgendo il proprio centrocampo, filtrante di Holm verso il contromovimento di Scamacca che viene peròanticipato da Ferreira. Possesso che torna nuovamente all'Udinese.16:36

71' Sostituzione Udinese: fuori Martín Ismael Payero, lo sostituisce Sandi Lovrić.16:31

70' Scamacca mette bene il corpo in attesa del suggerimento da parte di Zortea, poi nel tentativo di controllo commette fallo in attacco ai danni di Bijol. Punizione di cui si incarica Silvestri.16:31

68' Troppo morbido il cross di Samardzic, Kolasinac svetta ed allontana la minaccia.16:28

67' Calcio di punizione a favore dei bianconeri, fallo di Miranchuk ai danni di Success. Batte il solito Samardzic.16:27

65' Sostituzione Atalanta: fuori dal campo Mitchel Bakker, lo sostituisce Nadir Zortea.16:26

65' SUL FONDO LOOKMAN! Traversone insidioso di Bakker, che trova lo stacco di Lookman ma la sfera rotola di poco al lato della porta.16:25

62' CARNESECCHI STREPITOSO! Pereyra, dal limite dell'area, effettua un velenosissimo tiro a giro sul secondo palo, ma Carnesecchi con un colpo di reni perfetto devia in corner. Parata decisiva del numero 29.16:22

60' Udinese che continua a spingere in avanti, fase delicata per la Dea che è costretta a difendersi.16:20

58' AMMONITO Teun Koopmeiners: intervento irregolare ai danni di Payero.16:19

57' Samardzic tocca corto per Payero, poi il numero 32 calcia in porta ma non trova lo specchio per diversi centimetri. Si riparte con un rinvio dal fondo per Carnesecchi.16:18

56' Pressing costante dell'Udinese, Walace guadagna una palla inattiva dal limite dell'area avversaria. Batte Samardzic.16:17

55' Si può proseguire senza interruzioni, intervento su Success non giudicato falloso.16:16

54' Success resta a terra in area di rigore nerazzurra dopo un contatto di gioco, Aureliano attende disposizioni dal VAR.16:15

53' Prima chance dalla bandierina della ripresa, batte Samardzic per i bianconeri.16:14

51' Sostituzione Atalanta: fuori Hans Hateboer, dentro Emil Alfons Holm.16:12

48' SALVA TUTTO CARNESECCHI! Errore di valutazione di Hateboer, che non si accorge dell'arrivo di Zemura e permette all'esterno di calciare a tu-per-tu con Carnesecchi. Risposta repentina dell'estremo difensore della Dea, risultato che non muta.16:09

46' Sostituzione Atalanta: fuori anche Mario Pašalić, subentra al suo posto Ademola Lookman Olajade Alade Aylola Lookman.16:08

46' Sostituzione Atalanta: fuori Luis Fernando Muriel Fruto, dentro Gianluca Scamacca.16:07

46' La prima manovra del secondo tempo è amministrata dall'Udinese.16:07

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa.16:06

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.15:54

Si chiude dopo 2' addizionali la prima frazione al Bluenergy Stadium di Udine, squadra di casa che mantiene momentaneamente il controllo della gara. Primi 45' di gioco che hanno mostrato una maggiore impronta bianconera impressa al match, con numerose ripartenze che più volte, complice la rapidità di Zemura ed Ebosele, hanno impegnato la retroguardia bergamasca. Primo tempo controllato prettamente dallo schieramento casalingo, che ha una prima chance al minuto 31' con l'assegnazione del penalty: dal dischetto parte Success, che colpisce però il legno. Seguono altre azioni offensive dei bianconeri, e dopo una traversa di Samardzic, al minuto 44' la sfera giunge dalle parti di Walace che calcia in porta e con una decisiva deviazione di Djimsiti porta i suoi in vantaggio. 15:54

45'+2' FISCHIO DI AURELIANO: termina il primo tempo.15:49

45' Sono 2' i minuti addizionali segnalati dal direttore di gara, si giocherà fino al 47'.15:48

44' GOL! GOL WALACE! UDINESE-Atalanta: 1-0. Si sblocca il match allo scadere del primo tempo, la rete è di Walace Silva! Dopo una traversa colpita in pieno da Samardzic, la sfera arriva dalle parti di Walace che di prima intenzione calcia in porta e con una determinante deviazionedi Djimsiti riesce a trovare l'angolo vincente. Si portano avanti i padroni di casa, assist servito da Lazar Samardzic.15:49

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi possibile recupero.15:48

42' Serie di ripetuti scambi tra Bakker ed Hateboer, ma ancora una volta l'ultimo tocco non è preciso e viene consegnata la rimessa laterale all'Udinese.15:44

41' AMMONITO João Diogo Fonseca Ferreira: sanzionato il duro pestone rifilato a Miranchuk.15:43

39' Decisiva deviazione di Muriel, calcio d'angolo dalla parte opposta. Batte come sempre Pereyra.15:41

38' Traiettoria velenosa di Samardzic, Pasalic di testa è costretto a concedere il corner.15:40

37' AMMONITO Hans Hateboer: giallo ai danni dell'esterno bergamasco pe run contatto falloso ai danni di Samardzic.15:39

34' De Roon si rende protagonista di un'iniziativa tutta personale, poi giunge in area avversaria ma un efficace ripiegamento di Zemura permette il nuovo possesso dell'Udinese.15:37

31' RIGORE SBAGLIATO DA SUCCESS! Il numero 7 si incarica della battuta del penalty, ma dagli undici metri colpisce in pieno il palo. Parziale che resta invariato, esulta la compagine nerazzurra.15:33

30' CALCIO DI RIGORE UDINESE! Carnesecchi compie un intervento in ritardo ai danni di Ferreira, che cade a terra in area.15:31

29' Ancora una rimessa profondissima di Ebosele verso Pereyra, l'argentino riesce ad addomesticare ma sulla pressione di Djimsiti perde il controllo con la sfera. Di nuovo possesso per la Dea.15:31

26' Corner che non produce alcun effetto, si torna da Carnesecchi.15:28

25' Contropiede fulmineo della squadra di casa, che coinvolge tutto il proprio reparto offensivo ottenendo un altro giro dalla bandierina. Batte Payero.15:28

22' Kolasinac resta a terra dopo un contrasto di gioco, palla che viene adagiata in out da Zemura.15:24

20' CHE SCATTO DI EBOSELE! L'esterno in maglia bianconera si autolancia in avanti, compiendo uno scatto box to box, poi cade a terra in area di rigore e reclama il fallo di Djimsiti. Contatto troppo lieve, si può proseguire senza interruzioni.15:22

18' Punizione battuta in maniera insidiosa da Muriel, Silvestri costretto a compiere un'uscita a valanga che travolge il compagno di squadra Success. Calcio d'angolo a favore dei nerazzurri, batte Muriel.15:20

16' Serie di rimpalli in area ospite, poi la sfera giunge sui piedi di Walace che tenta la conclusione di prima intenzione. Palla che termina di molto oltre la traversa, si riparte da Carnesecchi.15:18

13' Proteste bianconere in area di rigore nerazzurra, presunto fallo ai danni di Success che viene però negato dall'occhio attento del direttore di gara.15:15

12' Ebosele aumenta i giri della falcata, poi sfida Bakker lungo l'out di destra ma viene chiuso dal difensore bergamasco. Chance da corner a favore dell'Udinese.15:14

8' Traiettoria insidiosa di Lazar Samardzic che impegna Carnesecchi in una parata non troppo semplice. Mantiene bene la posizione l'estremo difensore bergamasco.15:10

8' Palla inattiva a favore dell'Udinese, batte Samardzic.15:09

6' La Dea conquista il primo giro dalla bandierina della gara, batte Miranchuk sul primo palo ma c'è fallo ai danni di Ferreira. Si riparte da Silvestri.15:07

4' Intervento falloso di Success ai danni di De Roon, punizione a favore dell'Atalanta da posizione arretrata.15:06

3' Dai-e-vai tra Muriel ed Ederson, tocco di ritorno del colombiano che viene però intercettato da Samardzic. Possesso Udinese.15:05

1' Il primo pallone della gara è amministrato dalla Dea.15:03

1' PARTITI! Via ad Udinese-Atalanta.15:02

Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.16:27

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.16:27

Alle scelte del tecnico bianconero, Gianpiero Gasperini risponde con il 3-4-1-2, confermando Carnesecchi tra i pali, retroguardia a 3 con De Roon e Kolasinac a supporto del centrale Djimsiti, in cabina di regia siedono Ederson e Koopmeiners a sostegno di Hateboer e Bakker chiamati a correre lungo le bande laterali, sulla trequarti spazio alla tecnica di Miranchuk, davanti scelto il tandem Muriel-Pasalic.16:27

L'assetto schierato da Mister Cioffi è il classico 3-5-1-1, con Silvestri a difesa dello specchio, linea difensiva a 3 composta dal centrale Bijol affiancato da Perez e Ferreira, densità a centrocampo con Walace a presidio della mediana supportato da Samardzic e Payero, lungo le fasce largo alla rapidità di Zemura ed Ebosele, in zona di trequarti c'è Pereyra, davanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Success.16:27

FORMAZIONI UFFICIALI: ATALANTA (3-4-1-2). Ospiti che rispondono con: Carnesecchi; De Roon-Djimsiti-Kolasinac; Hateboer-Ederson-Koopmeiners-Bakker; Miranchuk; Muriel-Pasalic. Allenatore: Gianpiero Gasperini. A disposizione: Holm, Bonfanti, Zappacosta, Zortea, Adopo, Scamacca, Lookman, Musso, Rossi.16:27

FORMAZIONI UFFICIALI: UDINESE (3-5-1-1). Scendono in campo: Silvestri; Perez-Bijol-Ferreira; Zemura-Payero-Walace-Samardzic-Ebosele; Pereyra; Success. Allenatore: Gabriele Cioffi. A disposizione: Masina, Kamara, Kristensen, Tikvic, Camara, Lovric, Quina, Pafundi, Zarraga, Semedo, Lucca, Thauvin, Ake, Okoye, Padelli.16:27

A coadiuvare il fischietto emiliano sono designati gli assistenti di campo Berti di Prato-Cipriani di Empoli; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Camplone di Pescara; postazione VAR affidata al Sig. Di Bello di Brindisi, ausiliato dall'A.VAR Pagnotta di Nocera Inferiore.16:27

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna.16:27

Tutto pronto allo Stadio Bluenergy di Udine, è tempo di Udinese-Atalanta! In questo folto turno domenicale, il calendario mette a confronto friulani e bergamaschi nel 73^ incrocio della loro storia nel massimo torneo italiano; l'ultimo trionfo dei bianconeri tra le mura domestiche ai danni dei nerazzurri risale al 29 ottobre 2017, nella gara vinta per 2-1 con la complicità delle reti di De Paul e Barak. All'odierno incontro i bergamaschi, reduci da un combattuto 1-2 subito dall'Inter, si presentano con alle spalle un 5^ posto con un totale di 19 punti collezionati; 16^ posizione invece per i padroni di casa, fissi a 10 punti, che vantano però una condizione di imbattibilità che perdura da più di un mese.16:27

Benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Atalanta, gara valida per il turno numero 12 del Campionato di Serie A TIM.14:06