Nonostante i 21 tiri totali del Lecce, termina solo 1 a 0 la partita contro il Pisa. La squadra di Di Francesco si è da subito resa molto pericolosa, ma poco precisa sotto porta, sprecando tante occasioni. Con i cambi arrivano nuove energie: Banda sull'uno contro uno è imprendibile e serve Stulic che esulta emozionato sdraiandosi a terra per il primo gol con la maglia del Lecce. Sul finale è sempre il numero 9 ad avere la palla del match point, ma fallisce l'occasione festeggiando comunque la vittoria.
Quarta vittoria in 14 partite per il Lecce che si porta in 13esima posizione con 16 punti, gli stessi dell'Atalanta, impegnata domani contro il Cagliari. Rimane terzultimo il Pisa che subisce la terza sconfitta consecutiva senza effettuare neanche un gol.
Il Lecce, impegnato contro l'Inter nella 16ª giornata, affronterà i nerazzurri a gennaio, visto l'impegno in Supercoppa. Per cui la squadra di Di Francesco scenderà il campo direttamente il 27 dicembre contro il Como. Il Pisa invece sarà ospite del Cagliari domenica 21 alle ore 12.30.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Highlights
90'+5'
Fine partita! Lecce-Pisa 1-0! Decide il gol di Stulic!22:44
90'+4'
Occasione sprecata da Stulic vicino al raddoppio! Il numero 9 tenta il tiro ma spara alto!22:43
90'
Segnalati 5 minuti di recupero. 22:38
90'
Palla interessante di Aebischer per Angori, legge bene Gallo che protegge palla aiutando l'uscita a Falcone.22:38
90'
Giallo per proteste a Gaspar.22:38
86'
Calcio di punizione battuto da Angori sul secondo palo, ci arriva Touré che colpisce di testa ma spara alto!22:35
85'
Ammonito Tete Morente per un fallo su Vural. 22:34
81'
Ultimo cambio: esce Antonio Caracciolo per Louis Buffon.22:29
76'
Che rischio per il Pisa! Pressione alta del Lecce che manda in confusione Vural: palla forte diretta verso la propria porta, deve intervenire Semper.22:24
74'
Doppio cambio: fuori Riccardo Sottil per José Antonio Morente Oliva.22:25
74'
Nel Pisa finisce la partita di Mehdi Léris, dentro Lorran Lucas Pereira de Sousa.22:25
74'
Fuori anche Corrie Ndaba per Antonino Gallo.22:23
72'
Assist di Lameck Banda, servito sulla fascia sinistra da Coulibaly, vince poi l'uno contro uno con Caracciolo e crossa per Stulic.22:23
72'
GOOOOOOOLLLLL! LECCE-Pisa 1-0! Si sblocca Stulic che segna il suo primo gol con la maglia del Lecce! Banda punta Caracciolo e mette in area un cross rasoterra, sbuca l'attaccante che si allunga e manda palla in porta!22:22
70'
Stulic colpisce di testa ma spara alto! Insiste il Lecce con tantissime conclusioni, mai però precise. 22:18
69'
Subito un tiro di Banda, ci mette la mano Semper che devia in corner. 22:18
67'
Fuori anche Francesco Camarda per Nikola Stulic.22:15
66'
Finisce la partita di Santiago Pierotti, dentro Lameck Banda.22:15
66'
Un'altra occasione per il Lecce! Sempre da calcio piazzato, Sottil tira sul secondo palo dove sbuca Coulibaly ma, sbilanciato, non riesce a concludere in modo preciso e spara alto!22:15
63'
Altro cross di Angori verso il secondo palo dove c'è Touré: spazza via Ndaba.22:12
61'
Rimane a terra Aebischer dopo uno scontro con Ramadani, l'arbitro ferma il gioco.22:10
61'
Si fanno vedere subito i neo-entrati! Parte Tramoni che scambia con Angori e vola verso la porta avversaria: il giocatore va al cross, respinto da Tiago Gabriel!22:09
59'
Fuori anche Stefano Moreo per Mattéo Tramoni.22:07
59'
Altri cambi per il Pisa: esce Ebenezer Akinsanmiro, dentro Samuele Angori.22:07
58'
Sottil tenta il tiro a giro con il destro, la palla finisce fuori non di molto! Insiste il Lecce!22:07
55'
Ancora un cross interessante del Lecce dalla sinistra con Sottil: non trova il tempo per calciare Camarda, in qualche modo respinge Albiol.22:04
52'
Che occasione per il Lecce! Un altro errore di Akinsamiro che perde palla al limite dell'area, Kaba accelera fino davanti alla porta ma non tira e cerca di passare a Camarda: palla troppo lunga, salva Caracciolo! Che occasione sprecata dal numero 77 del Lecce! 22:01
50'
La punizione la batte Vural che sbaglia completamente il tiro: la palla finisce altissima sopra la traversa. 21:59
49'
Trattenuta di Tiago Gabriel ai danni di Meister. L'arbitro fischia fallo.21:58
47'
Cross teso sul primo palo di Sottil, la palla viene respinta e arriva dalle parti di Kaba: sbaglia il tiro rispedendo la palla a Sottil che era in fuorigioco. 21:55
46'
Il Lecce conquista subito un calcio d'angolo. Dalla bandierina Sottil.21:54
46'
Primo cambio per il Pisa: fuori Arturo Calabresi per Raúl Albiol.21:53
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Lecce-Pisa!21:53
Da segnalare l'infortunio di Berisha: il numero 10 del Lecce, a seguito di un tiro, ha chiesto il cambio, uscendo in barella tra le lacrime. 21:43
Dopo una partenza aggressiva del Pisa, è il Lecce protagonista nei primi 45 minuti. Al Via del Mare tante le occasioni per i padroni di casa, specie con Tiago Gabriel che in due momenti diversi ha mandato fuori colpendo di testa. 11 tiri totali del Lecce ma solo 2 nello specchio della porta, poca precisione infatti davanti a Semper. Il Pisa invece ha effettuato solo 2 tiri (0 in porta), nulla di pericoloso fin qui per un attacco che si è visto poco. 21:42
45'+3'
Fine primo tempo! Lecce-Pisa 0-0!21:39
45'+1'
Palla verticale di Ndaba per Camarda, ci mette il fisico Canestrelli che evita sia calcio d'angolo che il tiro dell'attaccante. 21:39
45'
Saranno tre i minuti di recupero. 21:36
44'
Occasione Lecce! Ancora da calcio piazzato! Tiago Gabriel colpisce di testa ma la palla finisce fuori non di molto!21:35
43'
Accelera Sottil che prova a passare tra due, attento Calabresi a deviare in scivolata in calcio d'angolo. 21:34
42'
Gioco fermo: impatto in area tra Camarda e Moreo. L'attaccante del Lecce è caduto male sopra la spalla, ma non sembra al momento aver problemi a proseguire. 21:33
38'
Contropiede del Lecce con Camarda. L'attaccante ex Milan rallenta e aspetta i compagni, palla orizzontale per Pierotti che però non sfrutta l'occasione e tira una conclusione deviata in angolo.21:29
34'
Attacca ancora il Lecce, la punizione la batte Sottil, Camarda con la punta in qualche modo riesce a servire i compagni. Esce Semper che però viene travolto dagli avversari, l'arbitro fischia fallo in attacco.21:25
33'
Ancora un duello tra Calabresi e Sottil: qualche spinta di troppo, il giocatore del Pisa viene ammonito.21:24
31'
Lecce vicino al gol! Camarda mette la palla in mezzo ma Tiago Gabriel, solo sul secondo palo, colpisce di testa mandando la palla fuori! 21:23
31'
Fa tutto Kaba! Contropiede del Lecce, il numero 77 dribbla, si accentra in area dove con una veronica prova a sorprendere gli avversari che però riescono a chiudere bene l'azione e mandare la palla in corner. Rimane a terra Kaba che chiede comunque calcio di rigore, tutto regolare secondo l'arbitro. 21:22
28'
Che occasione per il Lecce! Sottil calcia sul primo palo dove Coulibaly vicinissimo colpisce di testa ma para Semper! Dopo un flipper nell'area piccola riescono a respingere i giocatori del Pisa!21:19
27'
Ramadani tenta la conclusione da fuori area, tiro deviato in calcio d'angolo. Rimane in attacco la formazione di Di Francesco. 21:16
25'
Bel duello tra Sottil e Calabresi, alla fine ad avere la meglio è il giocatore del Lecce che conquista fallo laterale dalle parti della bandierina.21:16
20'
Sta crescendo il Lecce in questi minuti: Sottil serve Pierotti che con il piattone tenta la conclusione, parata però da Semper. 21:10
19'
Ci riprova subito il Lecce! Errore di Canestrelli che regala palla direttamente agli avversari, Sottil scarica per Coulibaly che però non riesce a coordinarsi bene e spara alto!21:09
18'
Ci prova Sottil con un tiro a giro, la palla viene respinta proprio da Coulibaly che colpisce con il braccio. L'arbitro fischia fallo in attacco.21:08
14'
Altro errore di Akinsanmiro in ritardo su Camarda. 21:05
13'
Akinsanmiro cerca Leris, solo sulla fascia sinistra, ma sbaglia completamente il tiro che finisce così sul fondo. 21:03
11'
Primo cambio obbligato per il Lecce: Medon Berisha esce per Mohamed Kaba.21:00
9'
Barella e lacrime per il numero 10 del Lecce.20:59
8'
Brutte notizie per il Lecce! Dopo un tiro, Berisha si accascia a terra e chiede immediatamente il cambio.20:58
7'
Palla lunga e verticale per Meister, l'attaccante parte palla al piede verso l'area piccola ma poi è decisivo l'intervento di Tiago Gabriel che agevola l'uscita di Falcone.20:57
6'
Attacca anche il Lecce che conquista il primo corner della partita. Poi Sottil va alla conclusione, respinta da Moreo. 20:56
3'
Calabresi va al cross in area ma nel mentre Moreo e Tiago Gabriel si scontrano in area. Gioco momentaneamente fermo.20:53
2'
Attacca subito il Pisa, partito molto aggressivo il team di Gilardino. Bravo il Lecce poi a evitare il calcio d'angolo.20:50
1'
Si parte! Comincia Lecce-Pisa! Fischia Sacchi!20:49
Osservato un minuto di silenzio in memoria di Carmelo Miceli, storico capitano e bandiera giallorossa. Lecce in campo con il lutto al braccio. 20:47
Nel Pisa torna titolare Vural, nell'undici titolare presente solo 4 volte in tutta la stagione. Out Nzola per squalifica, l'attacco sarà composto da Moreo con Meister. Davanti a Semper i soliti Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. 20:41
Novità in attacco per il Lecce: Pierotti e Camarda vincono i ballottaggi con Morente e Stulic, a comporre il tridente c'è Sottil. Fuori anche Gallo, preferito Ndaba.20:19
FORMAZIONE UFFICIALE PISA (3-5-2): Semper - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Leris - Moreo, Meister. All. Gilardino.19:58
FORMAZIONE UFFICIALE LECCE (4-3-3): Falcone - Ndaba, Gaspar, Gabriel, Veiga - Coulibaly, Ramadani, Berisha - Pierotti, Camarda, Sottil. All. Di Francesco.19:57
Entrambe le squadre sono quelle che hanno segnato meno in questo avvio di stagione: solo 10 gol realizzati sia per Lecce che per Pisa e vantano anche le stesse reti subite, 19. 17:59
Solo una vittoria in 14 partite per il Pisa che occupa il terzultimo posto in classifica davanti a Verona e Fiorentina, dietro di 1 punto e 4 punti per la formazione viola. I toscani sono reduci da 2 sconfitte consecutive, entrambe senza aver segnato. 17:57
La prima vittoria casalinga per il Lecce di questa stagione è arrivata due giornate fa: la squadra salentina infatti non vinceva al Via del Mare dal 18 maggio scorso, poi il successo contro il Torino ha riportato fiducia ai tifosi. Nell'ultimo turno però il team guidato da Di Francesco ha perso 2 a 0 contro la Cremonese.17:55
Buonasera e benvenuti al Via del Mare: tutto è pronto per Lecce-Pisa, gara che apre la 15ª giornata di Serie A!16:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori16:52
Sostituzione: esce Medon Berisha ed entra Mohamed Kaba (Lecce)
33'
Ammonito Arturo Calabresi (Pisa)
45'
Sostituzione: esce Arturo Calabresi ed entra Raúl Albiol (Pisa)
59'
Sostituzione: esce Stefano Moreo ed entra Mattéo Tramoni (Pisa)
66'
Sostituzione: esce Santiago Pierotti ed entra Lameck Banda (Lecce)
67'
Sostituzione: esce Francesco Camarda ed entra Nikola Stulic (Lecce)
72'
Gol di Nikola Stulic (Lecce)
74'
Sostituzione: esce Mehdi Léris ed entra Lorran (Pisa)
81'
Sostituzione: esce Antonio Caracciolo ed entra Louis Buffon (Pisa)
85'
Ammonito Tete Morente (Lecce)
90'
Ammonito Kialonda Gaspar (Lecce)
PREPARTITA
Lecce - Pisa è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Arbitro di Lecce - Pisa sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Juan Luca Sacchi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
84
Fuorigioco
9
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.0
Falli per cartellino
14.0
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie B
Reggiana-Empoli 3-1
26-09-2025
Serie B
Catanzaro-Juve Stabia 2-2
04-10-2025
Serie B
Venezia-Frosinone 3-0
28-10-2025
Serie B
Palermo-Monza 0-3
03-11-2025
Serie A
Lazio-Cagliari 2-0
22-11-2025
Serie A
Udinese-Bologna 0-3
03-12-2025
Coppa Italia
Napoli-Cagliari 1-1
12-12-2025
Serie A
Lecce-Pisa 1-0
Attualmente il Lecce si trova 13° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte); invece il Pisa si trova 18° in classifica con 10 punti (frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 7 sconfitte). Il Lecce ha segnato 11 gol e ne ha subiti 19; il Pisa ha segnato 10 gol e ne ha subiti 20.
In casa il Lecce ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Cremonese e il Pisa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Inter e il Parma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 1-0 mentre Il Pisa ha incontrato il Parma perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Medon Berisha con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è M'Bala Nzola con 3 gol.
Lecce e Pisa si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 1 volta, il Pisa ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Lecce-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Pisa è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro il Lecce in Serie A (2V, 3N), l'unico successo dei salentini risale 30 ottobre 1988 (1-0). In più, le due formazioni tornano ad affrontarsi in Serie A per la prima volta dopo 34 anni e 312 giorni, ovvero dal 3 febbraio 1991 (pareggio 1-1 in quel caso al Via del Mare).
Il Lecce è imbattuto in tre gare casalinghe contro il Pisa in Serie A (1V, 2N), solo contro Reggina (sei), Cesena e Siena (entrambi cinque) vanta più match interni senza sconfitta nel massimo campionato.
Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque gare casalinghe in campionato (1V, 3N); in più, dopo il successo nel match interno più recente (2-1 contro il Torino), i giallorossi potrebbero vincere almeno due partite al Via del Mare di fila in Serie A per la prima volta dall'agosto-settembre 2023 (tre in quel caso).
Il Lecce non ha segnato in ben 16 delle 34 partite disputate nel 2025 in Serie A, solo l'Hellas Verona (17) conta più match a secco di reti in quest'anno solare nei Big-5 campionati europei.
Il Lecce ha vinto solo due delle ultime 12 partite contro squadre neopromosse in Serie A (6N, 4P), l'ultima delle quali il 31 gennaio scorso contro il Parma, da allora in quattro match contro queste formazioni ha ottenuto solo due punti, segnando una sola rete e subendone sei.
Il Pisa ha pareggiato le ultime tre trasferte di campionato (tutte per 2-2, contro Milan, Torino e Sassuolo) e solo due volte ha registrato quattro pareggi consecutivi in Serie A: tra gennaio e febbraio 1989 e tra ottobre e dicembre 1983.
Il Pisa ha perso le ultime due gare di campionato contro Inter e Parma; in questa stagione di Serie A i toscani hanno già registrato tre sconfitte di fila: tra agosto e settembre contro Roma, Udinese e Napoli.
Lecce e Pisa sono due delle tre squadre che hanno segnato meno reti in questo campionato (entrambe 10, al pari del Parma); più nel dettaglio, i nerazzurri sono la formazione che ha realizzato meno gol nel 1° tempo (quattro, al pari della Fiorentina) mentre i giallorossi sono il club con meno reti segnate nel 2° tempo (quattro, come l'Hellas Verona).
Medon Berisha è il giocatore del Lecce cha ha preso parte a più gol in questo campionato: cinque (due reti e tre assist); più nel dettaglio, il classe 2003 è stato coinvolto in quattro delle ultime cinque reti dei salentini in Serie A (2G+2A).
Il Pisa è l'unica squadra che conta due giocatori di movimento che hanno disputato tutti i minuti fin qui in questa stagione di Serie A: 1260 minuti sia per Antonio Caracciolo che per Simone Canestrelli.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: