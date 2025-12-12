Nonostante i 21 tiri totali del Lecce, termina solo 1 a 0 la partita contro il Pisa. La squadra di Di Francesco si è da subito resa molto pericolosa, ma poco precisa sotto porta, sprecando tante occasioni. Con i cambi arrivano nuove energie: Banda sull'uno contro uno è imprendibile e serve Stulic che esulta emozionato sdraiandosi a terra per il primo gol con la maglia del Lecce. Sul finale è sempre il numero 9 ad avere la palla del match point, ma fallisce l'occasione festeggiando comunque la vittoria.

La prima vittoria casalinga per il Lecce di questa stagione è arrivata due giornate fa: la squadra salentina infatti non vinceva al Via del Mare dal 18 maggio scorso, poi il successo contro il Torino ha riportato fiducia ai tifosi. Nell'ultimo turno però il team guidato da Di Francesco ha perso 2 a 0 contro la Cremonese.17:55

Solo una vittoria in 14 partite per il Pisa che occupa il terzultimo posto in classifica davanti a Verona e Fiorentina, dietro di 1 punto e 4 punti per la formazione viola. I toscani sono reduci da 2 sconfitte consecutive, entrambe senza aver segnato. 17:57

Entrambe le squadre sono quelle che hanno segnato meno in questo avvio di stagione: solo 10 gol realizzati sia per Lecce che per Pisa e vantano anche le stesse reti subite, 19. 17:59

Dopo una partenza aggressiva del Pisa, è il Lecce protagonista nei primi 45 minuti. Al Via del Mare tante le occasioni per i padroni di casa, specie con Tiago Gabriel che in due momenti diversi ha mandato fuori colpendo di testa. 11 tiri totali del Lecce ma solo 2 nello specchio della porta, poca precisione infatti davanti a Semper. Il Pisa invece ha effettuato solo 2 tiri (0 in porta), nulla di pericoloso fin qui per un attacco che si è visto poco. 21:42

PREPARTITA

Lecce - Pisa è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Pisa sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 84 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 14.0 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie B Reggiana-Empoli 3-1 26-09-2025 Serie B Catanzaro-Juve Stabia 2-2 04-10-2025 Serie B Venezia-Frosinone 3-0 28-10-2025 Serie B Palermo-Monza 0-3 03-11-2025 Serie A Lazio-Cagliari 2-0 22-11-2025 Serie A Udinese-Bologna 0-3 03-12-2025 Coppa Italia Napoli-Cagliari 1-1 12-12-2025 Serie A Lecce-Pisa 1-0

Attualmente il Lecce si trova 13° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte); invece il Pisa si trova 18° in classifica con 10 punti (frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 7 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 11 gol e ne ha subiti 19; il Pisa ha segnato 10 gol e ne ha subiti 20.

In casa il Lecce ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Cremonese e il Pisa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Inter e il Parma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 1-0 mentre Il Pisa ha incontrato il Parma perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Medon Berisha con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è M'Bala Nzola con 3 gol.

Lecce e Pisa si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 1 volta, il Pisa ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Lecce-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pisa è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro il Lecce in Serie A (2V, 3N), l'unico successo dei salentini risale 30 ottobre 1988 (1-0). In più, le due formazioni tornano ad affrontarsi in Serie A per la prima volta dopo 34 anni e 312 giorni, ovvero dal 3 febbraio 1991 (pareggio 1-1 in quel caso al Via del Mare).

Il Lecce è imbattuto in tre gare casalinghe contro il Pisa in Serie A (1V, 2N), solo contro Reggina (sei), Cesena e Siena (entrambi cinque) vanta più match interni senza sconfitta nel massimo campionato.

Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque gare casalinghe in campionato (1V, 3N); in più, dopo il successo nel match interno più recente (2-1 contro il Torino), i giallorossi potrebbero vincere almeno due partite al Via del Mare di fila in Serie A per la prima volta dall'agosto-settembre 2023 (tre in quel caso).

Il Lecce non ha segnato in ben 16 delle 34 partite disputate nel 2025 in Serie A, solo l'Hellas Verona (17) conta più match a secco di reti in quest'anno solare nei Big-5 campionati europei.

Il Lecce ha vinto solo due delle ultime 12 partite contro squadre neopromosse in Serie A (6N, 4P), l'ultima delle quali il 31 gennaio scorso contro il Parma, da allora in quattro match contro queste formazioni ha ottenuto solo due punti, segnando una sola rete e subendone sei.

Il Pisa ha pareggiato le ultime tre trasferte di campionato (tutte per 2-2, contro Milan, Torino e Sassuolo) e solo due volte ha registrato quattro pareggi consecutivi in Serie A: tra gennaio e febbraio 1989 e tra ottobre e dicembre 1983.

Il Pisa ha perso le ultime due gare di campionato contro Inter e Parma; in questa stagione di Serie A i toscani hanno già registrato tre sconfitte di fila: tra agosto e settembre contro Roma, Udinese e Napoli.

Lecce e Pisa sono due delle tre squadre che hanno segnato meno reti in questo campionato (entrambe 10, al pari del Parma); più nel dettaglio, i nerazzurri sono la formazione che ha realizzato meno gol nel 1° tempo (quattro, al pari della Fiorentina) mentre i giallorossi sono il club con meno reti segnate nel 2° tempo (quattro, come l'Hellas Verona).

Medon Berisha è il giocatore del Lecce cha ha preso parte a più gol in questo campionato: cinque (due reti e tre assist); più nel dettaglio, il classe 2003 è stato coinvolto in quattro delle ultime cinque reti dei salentini in Serie A (2G+2A).

Il Pisa è l'unica squadra che conta due giocatori di movimento che hanno disputato tutti i minuti fin qui in questa stagione di Serie A: 1260 minuti sia per Antonio Caracciolo che per Simone Canestrelli.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: