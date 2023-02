Ultimi istanti d'attesa alla Dacia Arena di Udine, poi sarà Udinese-Sassuolo! Match che apre le porte di questa ricca domenica di Serie A, in un palcoscenico in cui i neroverdi non trovano il trionfo dalla stagione 2017/2018. A contendersi i tre punti vi sono due schieramenti separati in classifica da 7 tasselli, nonostante la differenza di soli 6 punti: 8^ posizione per i friulani, che custodiscono un bottino di 29 punti, e che nelle ultime 3 gare hanno conseguito dei risultati altalenanti con un pareggio, una vittoria ed un k.o.; gli emiliani invece approdano in Friuli con alle spalle due importanti successi consecutivi, ottenuti ai danni di due big del torneo come Milan ed Atalanta, e vantano un'imbattibilità che perdura dalla 18^ giornata.12:02