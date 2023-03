Manca poco all'inizio di Cremonese-Fiorentina. Viola reduci in campionato dalla prestigiosa vittoria con il Milan.13:43

Le scelte di Ballardini: in avanti il tandem Dessers-Tsadjout, Sernicola e Valeri sulle corsie esterne. Galdames, Pickel e Benassi a metà campo. Okereke in panchina.14:27

Le scelte di Italiano: Cabral guida l'attacco, Sponara e Ikone ai suoi lati. Amrabat e Mandragora in mediana, Dodò e Biraghi i terzini. Bonaventura in panchina, spazio a Barak.14:28

La Cremonese non ha mai vinto in 11 precedenti contro la Fiorentina in Serie A.13:51