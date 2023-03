Grazie per aver seguito la diretta di Juventus-Sampdoria e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:52

Ben sei gol e parecchie emozioni nella serata dell'Allianz Stadium. È la Juventus a partire forte, trovando il vantaggio all'11' con il colpo di testa di Bremer sul corner perfetto di Kostic. Il raddoppio bianconero arriva al 26' con lo stesso fondamentale, ma stavolta a segnare è Rabiot, che batte Turk sul cross di Miretti. La gara sembra in discesa per la squadra di Allegri, ma in 72 secondi la Sampdoria trova le due reti che valgono il pareggio. Al 31' Augello accorcia le distanze con una conclusione di prima su un pallone vagante in area e al 32' è Djuricic a firmare il 2-2, con un diagonale di prima intenzione su assist di Zanoli. Nella ripresa, però, la Juventus segna i due gol che le consentono di vincere la partita. Al 64' Rabiot trova la doppietta personale con un mancino di controbalzo sotto la traversa su assist di Fagioli, mentre cinque minuti più tardi è Vlahovic ad avere la palla per chiudere la partita, ma il numero 9 fallisce il calcio di rigore assegnato da Prontera per fallo di Augello su Cuadrado, colpendo il palo. Non è la serata del serbo, che al 94' si vede respingere sulla traversa da Turk un colpo di testa, ma quella di Soulé, che sulla ribattuta trova il suo primo gol in Serie A.22:52

La Juventus ritrova il successo in campionato dopo la sconfitta di Roma e allunga a tre la striscia di vittorie consecutive in casa. La squadra di Allegri ritrova il settimo posto in classifica, sorpassando Bologna e Torino e portandosi momentaneamente a nove punti dal quarto posto occupato dal Milan, in campo domani con la Salernitana. Settima sconfitta nelle ultime dieci partite per la Sampdoria, che resta ultima a quota 12 punti in compagnia della Cremonese, rimanendo a dodici lunghezze di distanza dalla salvezza.22:46

90'+6' FISCHIO FINALE: JUVENTUS-SAMPDORIA 4-2. I bianconeri tornano a vincere in campionato e ritrovano il settimo posto.22:43

90'+4' GOL! JUVENTUS-Sampdoria 4-2! Rete di Matías Soulé! Kostic crossa per Vlahovic, che colpisce di testa trovando la grande risposta di Turk, il quale manda il pallone sulla traversa. Sulla ribattuta il primo ad arrivare è il numero 30 bianconero, che segna il suo primo gol in Serie A.



Guarda la scheda del giocatore Matìas Soulé22:39

90'+2' SOULÈ A UN PASSO DAL 4-2! Il numero 30 della Juventus riceve all'interno dell'area, rientra sul destro e calcia da posizione ravvicinata, ma non trova la porta.22:36

90' Segnalati cinque minuti di recupero.22:34

87' Quinta sostituzione per la Juventus. Fuori Mattia De Sciglio, dentro Federico Gatti.22:31

85' Leris alza un pallone morbido per Gabbiadini, che colpisce di testa, ma non trova la porta di Perin.22:29

84' Quarta sostituzione per la Juventus. Non ne ha più Gleison Bremer, che lascia spazio a Daniele Rugani.22:28

82' Quarta sostituzione per la Sampdoria. Finisce la partita di Tomás Rincón, al suo posto Lorenzo Malagrida.22:27

82' TRAVERSA DI CUADRADO! Il colombiano si sposta il pallone sul destro e calcia forte sul primo palo dal limite dell'area. Turk ci arriva e manda il pallone sul legno.22:26

80' Sampdoria in campo con il 4-3-2-1 in questo finale. Zanoli e Murru sono i due terzini, con Winks, Rincon e Paoletti a comporre la linea mediana e la coppia Leris-Gabbiadini alle spalle di Jesé.22:24

79' DOPPIA OCCASIONE PER LA JUVENTUS! Soulé si libera al limite dell'area e calcia sul secondo palo. Turk respinge sui piedi di Kostic, che scarica per Vlahovic, la cui conclusione viene deviata da Amione.22:24

78' Azione insistita della Juventus, con Rabiot che prova a far segnare Vlahovic servendolo con uno scavino, ma Amione si oppone alla conclusione del serbo.22:21

75' Terza sostituzione per la Sampdoria. Esce Bram Nuytinck, entra Flavio Paoletti.06:09

73' Seconda sostituzione per la Sampdoria. Fuori Tommaso Augello, dentro Nicola Murru.22:19

73' Prima sostituzione per la Sampdoria. Filip Đuričić lascia spazio a Jesé Rodríguez.22:17

73' Terza sostituzione per la Juventus. Finisce la partita di Fabio Miretti, al suo posto Matías Soulé.22:17

72' Vlahovic riceve sul vertice dell'area da Miretti, controlla e calcia fortissimo, ma alto.22:16

69' VLAHOVIC SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE! Il numero 9 bianconero apre il piattone e spiazza Turk, ma colpisce in pieno il palo.22:16

67' CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Cuadrado sgasa sulla destra, entra in area, finta di crossare con il destro e rientra sul sinistro, piede sul quale agganciato da Augello. Nessun dubbio per Prontera.22:12

64' GOL! JUVENTUS-Sampdoria 3-2! Rete di Adrien Rabiot! Fagioli imbuca per il numero 25 bianconero, che controlla girandosi e calcia forte di controbalzo sotto la traversa, trovando la doppietta personale.



Guarda la scheda del giocatore Adrien Rabiot22:09

63' Cuadrado si ingobbisce, arriva ai 20 metri e prova la conclusione da fuori, ma calcia alto.22:07

61' Cross sul secondo palo di Rincon per Leris, che prende il tempo a De Sciglio, ma di testa non trova lo specchio della porta.22:05

58' AMMONITO Nicolò Fagioli per un fallo ai danni di Djuricic.22:02

57' PILLOLA STATISTICA: La Juventus ha subito due gol nell'arco di 72 secondi, sono le due reti più ravvicinate incassate dai bianconeri in una gara di Serie A da quelle realizzate dal Chievo il 9 maggio 2011: a segno prima Uribe e poi Sardo dopo 61 secondi.22:02

54' Ancora Bremer pericoloso su corner di Kostic, ma stavolta la difesa blucerchiata riesce quantomeno a deviare in corner il colpo di testa del brasiliano.21:58

53' Calcio di punizione da ottima posizione battuto male da Vlahovic, che calcia basso e colpisce la barriera.21:57

50' Calcio di punizione insidioso di Djuricic, che cerca il primo palo con un destro a rientrare dalla fascia sinistra. Danilo si sostituisce a Perin e respinge di testa.21:53

47' Nei bianconeri De Sciglio scala nei tre centrali, con Bremer che si piazza in mezzo al posto di Bonucci. Locatelli, invece, prende la stessa posizione di Barrenechea.21:50

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Juventus-Sampdoria.21:49

46' Seconda sostituzione per la Juventus. Esce Leonardo Bonucci, entra Juan Cuadrado.21:48

46' Prima sostituzione per la Juventus. Fuori Enzo Barrenechea, dentro Manuel Locatelli.21:48

Sembra già pronto a cambiare qualcosa Massimiliano Allegri, vista l'intensità del riscaldamento di Cuadrado negli ultimi minuti del primo tempo. È probabile che a lasciargli il posto sia De Sciglio, per ottenere a destra la stessa spinta offensiva che Kostic offre sull'altro lato. In casa Sampdoria, invece, è da tenere d'occhio la situazione di Rincon, ammonito e costretto a limitare la sua caratteristica migliore, cioè l'aggressività.21:39

Resta in bilico il match dello Stadium, dopo 45 minuti ricchi di capovolgimenti ed emozioni. La Juventus parte forte e trova il vantaggio all'11' con il colpo di testa di Bremer su corner di Kostic. I bianconeri non si fermano e si portano anche sul 2-0 al 26' con un altro colpo di testa, quello di Rabiot, su assist al bacio di Miretti. Sembra tutto facile per i bianconeri, ma in un minuto la Sampdoria segna due gol, riportando il match in parità. Al 31' Augello gira in porta con il destro un pallone vagante nell'area e juventina e, nemmeno 60 secondi più tardi, Djuricic sfrutta il pallone a rimorchio di Zanoli per battere Perin sul secondo palo e firmare il pareggio blucerchiato.21:37

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: JUVENTUS-SAMPDORIA 2-2. Alle reti di Bremer e Rabiot hanno risposto quelle di Augello e Djuricic.21:33

45' Concesso un minuto di recupero.21:32

44' Proteste da parte di Vlahovic per un contatto con Turk nell'area ospite. Tutto regolare per Prontera.21:30

42' Malinteso tra Leris e Gabbiadini, con il numero 37 blucerchiato che sbaglia il tocco per il suo attaccante e spreca una buona occasione per i doriani.22:03

39' AMMONITO Tomás Rincón, in ritardo su Danilo.21:27

38' Fase di lotta in mezzo al campo allo Stadium. La Juventus ha subito il contraccolpo psicologico dei due gol subiti in un minuto.21:25

35' Sampdoria galvanizzata dalle due reti che l'hanno portata al pareggio. Ora sono i blucerchiati a gestire il pallone, con la Juventus sotto la linea della palla.21:22

32' GOL! Juventus-SAMPDORIA 2-2! Rete di Filip Đuričić! Zanoli scappa a destra, prende il fondo e mette palla a rimorchio per il numero 7, che colpisce di prima con l'interno, battendo Perin sul secondo palo e trovando il secondo gol blucerchiato in 60 secondi.



Guarda la scheda del giocatore Filip Djuricic21:19

31' GOL! Juventus-SAMPDORIA 2-1! Rete di Tommaso Augello! Leris calcia dall'interno dell'area trovando la deviazione di Danilo. Sul secondo palo arriva Augello, che calcia di prima con il destro accorciando le distanze.



Guarda la scheda del giocatore Tommaso Augello21:18

29' PILLOLA STATISTICA: Dal 2019/20 solo Virgil van Dijk (10) ha segnato più gol di testa di Bremer (9) tra i difensori nei maggiori 5 campionati europei.21:16

26' GOL! JUVENTUS-Sampdoria 2-0! Rete di Adrien Rabiot! Cross dalla destra sul secondo palo di Miretti per il francese, che stacca alle spalle di Gunter e firma di testa il raddoppio bianconero.



Guarda la scheda del giocatore Adrien Rabiot21:13

25' Vlahovic riceve un pallone di Miretti in profondità e si invola verso la porta, ma sbaglia il secondo controllo, dando la possibilità ad Amione di rientrare.21:12

23' Ritmo più basso in questa fase del match.21:10

20' Grande occasione sprecata da Rabiot che, arrivato al limite dell'area, cerca un passaggio per Miretti invece di calciare con il destro, regalando il pallone alla difesa blucerchiata.21:06

17' La Sampdoria fatica a pressare i bianconeri e a recuperare il pallone.21:03

14' In vantaggio di un gol, la Juventus fa girare il pallone senza fretta per addormentare il match.21:01

11' GOL! JUVENTUS-Sampdoria 1-0! Rete di Gleison Bremer! Corner a uscire con il contagiri di Kostic per il colpo di testa di brasiliano, che anticipa tutti, schiaccia a terra e batte Turk.20:58

10' Ancora Gabbadini! Bremer perde palla a centrocampo, la Sampdoria riparte con il suo centravanti che sceglie di non servire Djuricic e calcia a giro dal limite dell'area. Perin si distende e blocca.20:57

7' CHE OCCASIONE PER GABBIADINI! Lancio verticale improvviso di Winks per il numero 23 blucerchiato, che scappa a Bonucci e, solo davanti a Perin, incrocia troppo la conclusione, calciando sul fondo.20:54

4' Intervento duro di Barrenechea su Djuricic. Richiamo verbale da parte di Prontera nei confronti del centrocampista bianconero.20:50

CALCIO D'INIZIO! Comincia Juventus-Sampdoria. Il primo pallone del match è giocato dagli ospiti.20:47

In corso un minuto di raccoglimento in memoria delle 72 vittime del naufragio di Cutro.20:45

Quasi tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino. Tra pochi minuti l'arbitro Alberto Prontera darà il via al match.20:42

Molte defezioni anche per Stankovic, costretto a fare a meno di Audero, Conti, De Luca, Cuisance, Ilkhan, Lammers, Murillo e Pussetto. L'ex tecnico della Stella Rossa lancia Turk tra i pali, schiera Gunter nel terzetto difensivo e alza Zanoli sulla linea dei centrocampisti. Augello vince il ballottaggio con Murru sulla fascia sinistra, mentre Leris e il recuperato Djuricic accompagnano Gabbiadini. Panchina per Jesé Rodriguez e Quagliarella.20:42

Tante assenze per Allegri, che oltre allo squalificato Kean deve rinunciare anche a Milik, Alex Sandro, Chiesa, Di Maria, Pogba e Kaio Jorge. C'è Perin e non Szczesny in porta, con Bonucci che torna titolare al centro della difesa. De Sciglio viene preferito a Cuadrado sulla fascia destra, con Barrenechea che vince il ballottaggio con Locatelli e Paredes in cabina di regia. Miretti a supporto di Vlahovic in attacco, con Soulé e Iling-Junior pronti a subentrare.20:39

FORMAZIONI UFFICIALI - La Sampdoria si schiera in campo con un 3-4-1-2: Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini. A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Murru, Oikonomou, Malagrida, Sabiri, Yepes, Paoletti, Jesé Rodriguez, Quagliarella.20:35

FORMAZIONI UFFICIALI - La Juventus si schiera in campo con un 3-4-2-1: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Miretti, Fagioli; Vlahovic. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Locatelli, Cuadrado, Paredes, Compagnon, Soulè, Iling-Junior.20:51

I blucerchiati arrivano all'Allianz Stadium alla ricerca disperata di punti per una salvezza che appare sempre più difficile. Sono dodici, infatti, le lunghezze che separano la squadra di Dejan Stankovic dallo Spezia diciassettesimo. La Sampdoria non vince dal 4 gennaio scorso in casa del Sassuolo e da quel momento ha collezionato ben sei sconfitte e soltanto tre pareggi. Quello contro i neroverdi è uno dei due successi in questo campionato per i blucerchiati, mentre l'altro era arrivato a ottobre con la Cremonese, sempre in trasferta.20:32

I bianconeri cercano il controsorpasso al settimo posto della classifica ai danni di Bologna e Torino e vogliono tornare alla vittoria dopo il passo falso nell'ultima trasferta di Roma contro i giallorossi. La squadra di Massimiliano Allegri vuole allungare a tre la striscia di successi consecutivi in casa, dopo quelli ottenuti contro la Fiorentina e nel derby con i granata.20:28

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Sampdoria, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A.20:25