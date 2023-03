Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori11:53

Al Via del Mare tutto pronto per Lecce-Torino, lunch match della ventiseiesima giornata di Serie A.11:53

I giallorossi, reduci da due sconfitte di fila (vs Sassuolo e Inter), affrontano i granata, alla ricerca di continuità dopo il successo contro il Bologna.11:54

3-4-1-2 per il Torino: Milinkovic-Savic - Gravillon, Schuurs, Buongiorno - Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez - Miranchuk, Radonjic - Sanabria. A disp.: Gemello, Fiorenza, Djidji, Gineitis, NGuessan, Adopo, Ola Aina, Vojvoda, Bayeye, Ciammaglichella, Ricci, Seck, Pellegri.12:03

Baroni ritrova Baschirotto in difesa e dà continuità al tridente Strefezza-Ceesay-Di Francesco. Blin preferito a Maleh in mediana, Gallo al posto di Pezzella sull'out di sinistra.11:58

Juric opta per Radonjic con Miranchuk alle spalle di Sanabria. Esordio da titolare per Gravillon in difesa.11:59