Da Roma - Sassuolo é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!20:03

Roma che manca l'aggancio con l'Inter al secondo posto e rimane quinta, Sassuolo che raggiunge il Monza a quota 33.20:03

Nel secondo tempo Dybala accorcia subito con un bel tiro a giro dal limite, Pinamonti cala il poker con un pallonetto per il 2-4. Roma che non molla, Wijnaldum nel recupero segna il gol della speranza, con la partita che peró termina 3-4.20:02

il difensore scalcia in area Berardi, che era a terra, Fabbri con l'ausilio del VAR estrae il rosso e indica il dischetto: lo stesso Berardi segna il 1-3.20:01

Il Sassuolo trova la vittoria all'Olimpico contro la Roma, 3-4 il finale: i neroverdi si portano in vantaggio di due reti con la doppietta di Laurienté, accorcia Zalewski, ma nel finale di primo tempo l'espulsione di Kumbulla cambia la partita.20:01

90'+7' FINISCE ROMA - SASSUOLO! Sfida pirotecnica all'Olimpico, 3-4 il risultato finale.20:00

90'+7' Frattesi di forza guadagna un angolo: Sassuolo che puó guadagnare ulteriori secondi.19:59

90'+5' Roma che ha gli ultimi due minuti per trovare il pareggio, fallo in attacco di Volpato.19:58

90'+4' GOL! ROMA - Sassuolo 3-4! Rete di Georginio Wijnaldum. Tocco sotto del centrocampista che batte Consigli in uscita, azione nata da un recupero e assist di Smalling.



90'+3' Dybala si getta sul pallone in area ma é anticipato da Consigli, l'argentino ultimo a mollare.19:56

90'+2' Sassuolo che non ha fretta di giocare il pallone, Roma che comunque dimostra stanchezza dopo un tempo con l'uomo in meno.19:54

90' Sei i minuti di recupero.19:53

89' Roma che comunque chiude la partita in avanti, nonostante l'uomo in meno e le due reti di svantaggio.19:52

87' Sostituzione SASSUOLO: esce Rogério, entra Riccardo Marchizza.00:38

87' BAJRAMI! Punizione Sassuolo, palla giro dell'ex Empoli, respinge Rui Patrico.19:49

86' AMMONITO Mady Camara. Entrata in ritardo su Rogerio al limite dell'area, altro giallo per la Roma. 19:48

84' KARSDORP! Conclusione potente dal limite del laterale dopo una respinta di pugni di Consigli, palla di poco alta!19:47

82' Partita che rimane molto calda, Roma che ci prova ancora ma Sassuolo che fa valere l'uomo in piú.19:46

80' Volpato per generosità prova ad evitare un angolo ma quasi serve il pallone del quinto gol a Bajrami, sfera che comunque era giá uscita.19:44

79' Angolo Roma, colpo di testa di Camara facile presa per Consigli.19:41

78' DYBALA! Percussione palla al piede della Joya che, dal limite, prova un pallonetto alla Totti: Consigli rientra tra i pali e mette in corner.19:41

77' Sostituzione ROMA: esce Tammy Abraham, entra Jordan Majchrzak.19:41

77' Sostituzione ROMA: esce Nicola Zalewski, entra Cristian Volpato.19:41

77' Percussione di Rogerio che ne fa fuori due ma non puó nulla sul recupero di Smalling.19:40

76' Sostituzione SASSUOLO: esce Domenico Berardi, entra Nedim Bajrami.19:39

76' Sostituzione SASSUOLO: esce Armand Laurienté, entra Gregoire Defrel.19:39

76' Sassuolo che trova il gol che chiude virtualmente la partita, molto freddo Pinamonti a tu per tu con Rui Patricio.19:43

75' GOL! Roma - SASSUOLO 2-4! Rete di Andrea Pinamonti. Poker Sassuolo! Verticalizzazione di Laurienté per la punta che supera Rui Patricio con un bel pallonetto.



73' AMMONITO Roger Ibañez. Entrata in ritardo su Berardi, altro giallo per la Roma. 19:36

72' ZALEWSKI! Sugli sviluppi di un angolo di Dybala, conclusione potente dell'esterno dal limite, respinge in tuffo Consigli.19:34

70' Camara con un pallone di prima dentro: non si capisce con Abraham che si era allargato sul primo palo.19:32

69' WIJNALDUM! Angolo per la Roma, palla forte di Dybala sul primo palo per l'olandese che prova il tacco: palla a lato.19:32

68' Sassuolo ora con il possesso palla, la squadra di Dionisis vuole sfruttare l'uomo in piú.19:30

66' Frattesi prova la verticale di prima per Laurienté, pallone direttamente tra le braccia di Rui Patricio.19:29

65' Dionisi cambia i suoi due giocatori ammoniti, per non rischiare il cartellino che riporterebbe alla parità numerica.19:26

64' Sostituzione SASSUOLO: esce Maxime Lopez, entra Pedro Obiang.19:27

64' Sostituzione SASSUOLO: esce Ruan Tressoldi, entra Martin Erlić.19:26

63' Pinamonti cade in area, Fabbri fa segno alla punta di rialzarsi: azione comunque ferma per un suo tocco di mano.19:26

61' Cross di Rogerio, attento Rui Patricio in presa alta.19:23

60' Roma che, nonostante l'uomo in meno, alza il pressing, lasciando peró spazio per le ripartenze del Sassuolo.19:23

59' Camara ci prova dalla distanza, pallone che colpisce in pieno Ferrari.19:22

58' AMMONITO Ruan Tressoldi. Giallo al difensore per u intervento in ritardo su Abraham: Fabbri prima dá il vantaggio, poi estrae il cartellino.19:21

57' Nervi tesi per la Roma, espulso ora un membro della panchina giallorossa, il match analyst Marra. 19:20

56' Sostituzione ROMA: esce Nemanja Matić, entra Mady Camara.19:18

55' Punizione dello specialista Laurienté, palla alta sopra la traversa.19:18

54' AMMONITO Nemanja Matić. Fallo del mediano al limite dell'area su Frattesi, infuriato il serbo che rischia il secondo giallo per proteste. 19:16

53' Partita che continua a regalare emozioni, Roma trascinata ora da un Dybala che sta giocando tutto campo.19:15

52' Matheus Henrique ci prova di potenza, palla a lato.19:15

51' TRAVERSA DI BERARDI! Immediata la risposta del Sassuolo, il fantasista stoppa in area e calcia di prima intenzione, colpendo il montante della porta.19:14

50' GOL! ROMA - Sassuolo 2-3! Rete di Paulo Dybala. La Joya dal limite lascia partire un sinistro a giro che si inserisce sotto il sette, non puó nulla Consigli.



50' AMMONITO Maxime Lopez. Il mediano ferma la discesa di Dybala, entrato veramente bene in partita. 19:12

49' BERARDI! Botta potente del fantasista, palla di poco alta sopra la traversa.19:11

48' Angolo per la Roma: Ibanez trova il colpo di testa ma anche una deviazione che rimanda la sfera in corner.19:10

47' Mourinho chiama due cambi, dentro Dybala e Karsdorp, fuori Bove e Spinazzola. Roma con il 3-4-2, El Shaarawy torna esterno tutto campo.19:09

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI ROMA - SASSUOLO!19:08

46' Sostituzione ROMA: esce Leonardo Spinazzola, entra Rick Karsdorp.19:08

46' Sostituzione ROMA: esce Edoardo Bove, entra Paulo Dybala.19:08

Armand Laurienté è il 3° giocatore del Sassuolo a segnare due gol nei primi 18 minuti di un match di Serie A, dopo Simone Zaza il 6/12/2014 e Francesco Caputo l'1/2/2020: tutti e tre contro la Roma.18:56

Roma che dunque affronterà tutto il secondo tempo sotto di due reti e con l'uomo in meno.18:56

Roma che spinge ma soffre le ripartenze del Sassuolo, nel finale l'episodio chiave del primo tempo: Berardi si scontra con Rui Patricio e Kumbulla in area, il difensore reagisce colpendo con un calcio l'avversario a terra. Fabbri, dopo aver rivisto le immagini al VAR, estrae il rosso per il difensore e indica il rigore, realizzato dallo stesso Berardi.18:55

Succede di tutto in questo primo tempo all'Olimpico: Sassuolo che si porta avanti di due reti con la doppietta di Laurienté, accorcia Zalewski su assist di Spinazzola.18:54

45'+7' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI ROMA - SASSUOLO! 1-3 il risultato parziale, giallorossi in 10 per l'espulsione di Kumbulla.18:53

45'+5' Si continua a giocare, Roma con l'uomo in meno e sotto, ancora, di due reti.18:51

45'+4' GOL! Roma - SASSUOLO 1-3! Rete su Rigore di Domenico Berardi. Il fantasista calcia di potenza dagli undici metri spiazzando Rui Patricio.



45'+2' ESPULSO Marash Kumbulla. Fabbri, dopo aver rivisto le immagini, punisce con il rosso il difensore per un calcio volontario a Berardi che era a terra in area. 00:38

45'+1' Fabbri dice a tutti di calmarsi e va a rivedere le immagini al VAR: rischia tantissimo il difensore giallorosso.18:48

45'+1' Due i minuti di recupero.18:47

45' Si accende la rissa in questo finale, dopo che Berardi é rimasto a terra per un colpo in area di Kumbulla.18:47

44' Si avvicina la fine di un primo tempo ricco di emozioni e con ben tre gol, Sassuolo avanti per 2-1.18:46

43' CALCIO DI RIGORE PER IL SASSUOLO! Oltre al rosso, anche il penalty a favore della squadra ospite.18:50

43' OCCASIONE ROMA! Cross di sinistro di Spinazzola, conclusione di prima intenzione di Wijnaldum che colpisce in pieno Ferrari!18:44

42' Roma che sta soffrendo molto i movimenti sulla trequarti di Berardi e Frattesi, spesso liberi di ricevere e puntare la porta.18:43

41' PINAMONTI! Destro improvviso della punta, Rui Patricio con la mano in angolo.18:42

40' A terra Matheus Henrique, che chiede il soccorso del suo staff medico: si accende un piccolo parapiglia con protagonisti Frattesi e Bove.18:41

39' LAURIENTÉ! Altra ripartenza del Sassuolo, Pinamonti é murato da Ibanez, sul tap in l'esterno manda alle stelle.18:41

38' Contropiede Sassuolo, Laurienté apre male per Pinamonti, Smalling lo chiude in angolo.18:39

37' Possesso palla del Sassuolo, Roma che sembra rifiatare dopo gli sforzi per riaprire la partita.18:38

35' Spinazzola, prima fonte offensiva della Roma, trova il cross dopo un bel controllo in area: palla sul fondo.18:36

34' Si rivede il Sassuolo, conclusione di Frattesi dalla distanza che si perde sul fondo.18:35

33' Fuorigioco di El Shaarawy, il Faraone era comunque stato chiuso da Tressoldi.18:35

32' Abraham controlla un difficile pallone in area, Tressoldi lo chiude prima della conclusione.18:33

31' Roma galvanizzata dal gol, giallorossi decisamente piú convinti e propositivi.18:32

30' Nervi tesi tra Matheus Henrique e Bove, Fabbri chiede calma in campo.18:31

29' El Shaarawy controlla in area ma il suo tocco per Wijnaldum é troppo arretrato: non controlla l'ex Liverpool.18:30

28' Wijnaldum giocatore decisamente piú efficace giocando vicino alla punta che in mediana, viste le sue capacità di inserimento e la sua fisicità.18:29

27' OCCASIONE ROMA! Che partita all'Olimpico, cross di Zalewski per Wijnaldum che, di testa, manda di poco a lato.18:28

26' GOL! ROMA - Sassuolo 2-1! Rete di Nicola Zalewski. Cross di Spinazzola, il quinto di destra conclude al volo schiacciando il pallone a terra: la sfera, dopo il rimbalzo, beffa Consigli.



24' Intervento duro di Berardi su Spinazzola: tutto l'Olimpico chiude il giallo.18:25

23' Recupera Bove che peró, alzando la testa, non vede Abraham solo: il canterano riparte dai piedi di Wijnaldum.18:25

22' EL SHAARAWY VICINO AL GOL! Cross di Spinazzola, colpo di testa del Faraone a lato: l'ex Milan era comunque in fuorigioco.18:23

21' Foti prova a scuotere i suoi, ricordiamo che Mourinho é in tribuna per squalifica.18:22

20' Tanto spazio per le ripartenze del Sassuolo, Frattesi sbaglia il pallone per Laurienté, Roma peró spezzata ora in due a centrocampo.18:22

19' Proteste della Roma per un possibile fuorigioco, Fabbri fa segno che é tutto regolare: doppietta per Laurienté.18:21

18' GOL! Roma - SASSUOLO 0-2! Rete di Armand Laurienté. Berardi prima impegna Rui Patricio, sulla ribattuta mette al centro un cross basso che il compagno insacca di potenza.



17' BERARDI! Stop e sinistro potente dell'esterno, palla bloccata da Rui Patricio.18:18

15' Roma che si trova sotto di un gol dopo appena 13 minuti, in precedenza la grossissima occasione per Wijnaldum.18:17

14' Check del VAR per la posizione di Laurienté, confermato il gol del Sassuolo.18:16

13' GOL! Roma - SASSUOLO 0-1! Rete di Armand Laurienté. Conclusione di Berardi respinta, palla a Pinamonti che impegna Rui Patricio: il portiere non trattiene, facile il tap in per il terzo attaccante degli ospiti.



12' Crescono gli ospiti, spinti da un ispirato Lopez.18:15

11' Roma che fa il match, Sassuoloo che non si limita a difendersi.18:14

9' AMMONITO Chris Smalling. Primo giallo del match per il difensore per un tocco di mano, proteste vistose di tutto lo staff giallorosso. 18:14

8' Palla tesa di Spinazzola, El Shaarawy tenta il velo ma Abraham alle sue spalle non riceve.18:10

7' Gran chiusura di Bove su Laurienté, dopo che la punta era riuscita a scappare alle spalle di Ibanez.18:08

6' ABRAHAM! Lancio per la punta che stoppa di petto e calcia di prima intenzione: sfera di poco a lato!18:07

5' Nella Roma Kumbulla a sinistra, Ibanez a destra, capitan Smalling al centro della difesa.18:06

4' Partita fortissimo la Roma, Sassuolo schiacciato nella propria metá campo.18:04

3' OCCASIONE ROMA! Lancio per Wijnaldum, l'ex Liverpool stop e calcia di potenza, blocca in due tempi Consigli!18:03

2' Roma con la classica maglia rossa, Sassuolo in bianco con inserti verdi.18:01

1' INIZIA ROMA - SASSUOLO! Primo pallone per i locali.18:01

Dirige il match l'arbitro Michael Fabbri.17:10

La Roma ha perso solo una delle 19 sfide contro il Sassuolo in Serie A (9V, 9N), anche se ha vinto solo una delle ultime sei partite contro i neroverdi nella competizione (4N, 1P): 2-1 nel settembre 2021.17:09

Dionisi punta sul tridente Berardi, Pinamonti, Laurienté; a centrocampo Frattesi, Lopez ed Henrique, Tressoldi al centro della difesa con Ferrari. 18:36

Mourinho con il turnover soprattutto a centrocampo, con Bove in coppia con Matic, Wijnaldum in mediana con El Shaarawy; Abraham unica punta.17:08

La formazione del SASSUOLO: (4-3-3), Consigli - Toljan, Ruan, Ferrari, Rogerio - Frattesi, Lopez, Henrique - Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Pegolo, Russo, Erlic, Zortea, Obiang, Thorstvedt, Bajrami, Ceide, D’Andrea, Alvarez, Defrel.18:34

Sono ufficiali le formazioni del match. ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio - Kumbulla, Smalling, Ibanez - Zalewski, Matic, Bove, Spinazzola - Wijnaldum, El Shaarawy - Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Keramitsis, Mancini, Karsdorp, Pisilli, Tahirovic, Camara, Volpato, Dybala.17:07

Di fronte un Sassuolo tranquillo di una classifica che lo vede in tredicesima posizione ma al sicuro dalla zona retrocessione.15:51

La Roma di Mourinho ospita il Sassuolo nella sfida delle 18.00 di Serie A: la squadra giallorossa, dopo il successo con la Juventus e la vittoria in Coppa con la Real Sociedad, cerca i tre punti per raggiungere l'Inter in seconda posizione.15:50