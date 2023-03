Grazie per aver seguito la diretta di Hellas Verona-Monza 1-1 valida per la 26° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.16:59

Hellas Verona che con questo punto sale a quota 19 punti a cinque lunghezze dallo Spezia. Il Monza, invece, si porta a 33 punti, avvicinandosi alla quota valevole per la salvezza anticipata.16:59

Succede tutto nel secondo tempo, precisamente tra il 51esimo e il 61esimo: la sblocca l'Hellas Verona con Verdi, che approfitta di una conclusione deviata per rientrare sul destro e battere Di Gregorio sul primo palo. Quattro minuti più tardi arriva la risposta del Monza con una buona azione corale conclusa dal tap-in vincente di Sensi. Al minuto 61 arriva il gol del raddoppio di Caprari, annullato per una posizione irregolare millimetrica di Petagna ad inizio azione. Nel finale il Monza prova a portare a casa la vittoria, ma non trova la via del gol grazie ad una buona prestazione della retroguardia veronese.16:57

Hellas Verona e Monza che si dividono il bottino in gioco con un pareggio, grazie alle reti di Verdi e Sensi.16:54

90'+5' Finisce qui! Hellas Verona-Monza 1-1.16:53

90'+5' Colpani dalla distanza! Il numero 28 biancorosso prova la conclusione mancina dalla distanza, con la palla che viene deviata sulla traiettoria da Cabal, il quale manda la palla fuori di poco rispetto al palo di sinistra.16:53

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.16:48

88' Pessina ad un soffio dal 2-1! Petagna riceve in area e scarica per Pessina che si mette in proprio e con un gioco di magia fa sparire la palla in mezzo a due avversari, poi conclude con il mancino a botta sicura, sfiorando l'incrocio di sinistra.16:47

86' Serie di cross dalla destra e dalla sinistra da parte del Monza con Ciurria e Carlos Augusto, ma resiste la linea difensiva gialloblu che allontana.16:45

83' Sugli sviluppi del corner stacca di testa Marì che però manda alto sulla traversa.16:41

82' Entra Mattia Valoti, esce Gianluca Caprari. Terza sostituzione per il Monza.16:41

82' Rinvio lungo di Pessina per Carlos Augusto che fa sponda per Petagna il quale effettua una finta di corpo, poi calcia, ma si immola Coppola che in scivolata toglie la conclusione dallo specchio.16:40

76' Entra Miguel Veloso, esce Simone Verdi. Quinta e ultima sostituzione per l'Hellas Verona.16:35

75' Entra Andrea Colpani, esce Stefano Sensi. Seconda sostituzione per il Monza.16:34

72' Fase di stallo del match dopo i due gol i pochi minuti e il terzo annullato a Caprari per un fuorigioco millimetrico.16:30

68' Entra Milan Đurić, esce Adolfo Gaich. Quarta sostituzione per l'Hellas Verona.16:28

63' Cartellino giallo per Duda dopo aver travolto Pessina. Secondo ammonito per l'Hellas Verona.16:21

62' Entra Fabio Depaoli, esce Davide Faraoni. Terza sostituzione per l'Hellas Verona.16:22

62' Gol annullato a Caprari! Lancio lungo di Di Gregorio per Petagna che fa l'ennesima sponda della partita, questa volta per Marì, il quale imbuca per Caprari che arriva a tu per tu con Montipò e insacca con il destro. Interviene il VAR che annulla per posizione irregolare di Petagna ad inizio azione.16:21

57' Cartellino giallo per Coppola per aver travolto Petagna che se ne era andato palla al piede. Primo ammonito del match.16:15

55' GOL! Hellas Verona-MONZA 1-1! Rete di Sensi! Petagna difende l'ennesimo pallone con il corpo e scarica per Caprari al limite dell'area, il quale serve sulla sinistra Carlos Augusto che crossa basso al centro per l'inserimento di Sensi che appoggia in rete con il mancino, senza lasciare scampo a Montipò.



54' Occasione per Gaich! Altra sgaloppata sulla corsia destra di Faraoni che crossa verso il secondo palo dove buca Pessina e favorisce la conclusione di Gaich, che calcia verso il secondo palo senza la giusta convinzione, trovando la risposta di Di Gregorio.16:13

51' GOL! HELLAS VERONA-Monza 1-0! Rete di Verdi! Cross dalla destra di Faraoni che viene allontanato dalla difesa biancorossa sui piedi di Duda, il quale conclude da fuori dall'area e viene rimpallato da Caldirola proprio sui piedi di Verdi che finta la conclusione con il sinistro, rientra sul destro e buca le mani a Di Gregorio con una conclusione potente.



49' Ottima imbucata di Machin per Sensi che ha il campo aperto davanti a sé ma non ha nella velocità la sua miglior qualità, infatti viene recuperato da Cabal che recupera il pallone poco prima dell'ingresso in area di rigore.16:08

48' Con l'inserimento di Doig al posto di Kallon, Lazovic si alza sulla trequarti, spostato sulla sinistra.16:06

46' Si riparte. Possesso per il Monza.16:03

46' Entra José Machín , esce Samuele Birindelli. Prima sostituzione per il Monza.16:05

46' Entra Josh Doig, esce Yayah Kallon. Seconda sostituzione per l'Hellas Verona.16:05

46' Entra Juan Cabal, esce Giangiacomo Magnani. Prima sostituzione per l'Hellas Verona.16:04

Vedremo se nella ripresa una delle due squadre prenderà in mano con maggior costanza il pallino del gioco per provare a sbloccare un match ad ora giocato alla pari.15:51

Partita fin qui giocata su buoni ritmi ma che fatica a sbloccarsi, con grande equilibrio in campo. Prima parte del match giocata meglio dal Verona, che sviluppa la maggior parte del proprio gioco sul centro destra, grazie alle giocate di Kallon. Nel finale torna a farsi sentire il Monza che si appoggia sempre più costantemente sui piedi di Petagna, il quale difende i palloni ricevuti con il fisico e li serve ai compagni a rimorchio, oltre a far salire la squadra.15:50

45' L'arbitro dice che basta così e manda le squadre a riposo senza recupero. Hellas Verona-Monza 0-0.15:47

44' Corner dalla sinistra per il Monza con Caprari che crossa al centro e Petagna che di testa manda alto sopra la traversa.15:46

39' Ciurria prova dalla distanza! Prova ancora Ciurria dalla distanza con la conclusione mancina, questa volta il tiro è più potente e leggermente angolato, ma Montipò si allunga ed è bravo a bloccare a terra.15:43

35' Petagna riceve al limite dell'area con le spalle alla porta, fa perno col fisico su Magnani ed elude la marcatura, poi scarica per Ciurria che tenta la conclusione manchina dal limite dell'area: conclusione lenta e prevedibile, palla tra le mani di Montipò.15:37

32' Di Gregorio esce con eleganza al pressing di Kallon, saltandolo in driibbling e impostando il gioco.15:33

29' Corner dalla destra con Verdi che crossa verso la zona dischetto dove Dawidowicz stacca di testa mandando però fuori dalla parte opposta, senza impensierire la retroguardia biancorossa.15:30

26' Bella imbucata di Petagna che con l'esterno sinistro detta il passaggio per il taglio di Carlos Augusto, anticipato all'ultimo da Montipò che esce e blocca in presa bassa.15:28

23' Abbiamo raggiunto la metà del primo tempo, fin qui un ottimo Verona sta mettendo alle strette il Monza.15:24

18' Kallon arriva nuovamente sul fondo e calcia fortissimo al centro, con Di Gregorio che allontana di pugno. Sulla respinta arriva Duda che però stropiccia la conclusione e consegna comodamente la palla al portiere del Monza.15:20

17' Gaich spizza di testa una rimessa laterale servendo Kallon al centro, che se la alza in palleggio e prova la girata volante, colpendo però male e calciando sul fondo.15:18

15' Sugli sviluppi del corner è molto bravo ancora Marì ad anticipare lo stacco di Coppola e a chiudere nuovamente in angolo.15:16

14' Buona ripartenza del Verona con Kallon che entra in area dalla destra e crossa al centro, allontana Marì in calcio d'angolo.15:15

12' Verdi si incarica della battuta di una punizione sulla trequarti, spostando sulla destra, e esegue un cross pericoloso che non viene deviato da nessuno, ma termina pericolosamente sul fondo alla sinistra del palo.15:14

10' Caprari cerca centralmente Petagna che al limite dell'area fa il velo per Pessina, il quale conclude di mancino di prima intenzione, sparando però alto sopra la traversa.15:11

8' Verticalizzazione di Sensi per Petagna, che scappa alle spalle della difesa, ma con Montipò che è bravo a leggere la situazione ed esce e spazza, anticipando l'attaccante del Monza.15:09

4' Cross dalla destra di Kallon con Tameze che la spizza di testa e Birindelli che non si fida e appoggia nuovamente in corner.15:05

2' Rimessa lunga dalla destra di Dawidowicz con Marì costretto a chiudere di petto in calcio d'angolo. L'Hellas Verona oggi potrà fare affidamento anche a questa soluzione su rimessa.15:04

Si parte! Primo pallone per l'Hellas Verona.15:01

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Marco Piccinini, della sezione di Forlì.14:22

Palladino si affida ai suoi uomini più in forma: in porta Di Gregorio, linea difensiva a 3 formata da Izzo, Marì e Caldirola. A centrocampo agiranno centralmente Pessina e Sensi, con Birindelli e Carlos Augusto ai lati. Davanti Caprari e Petagna, con Ciurria a supporto.14:22

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza si schiera con un 3-4-1-2: Di Gregorio – Izzo, Marì, Caldirola – Birindelli, Pessina, Sensi, Carlos Augusto – Ciurria – Caprari, Petagna.14:22

Zaffaroni recupera tra i pali Montipò, ma deve rinunciare ad Hien -non convocato- ed impiega Dawidowicz di fianco a Magnani e Coppola. A centrocampo ci saranno Duda e Tameze, con Faraoni e Lazovic sulle fasce. Sulla trequarti spazio a Kallon e Verdi alle spalle di Gaich. Indisponibili anche Ngonge e Lasagna.14:22

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Hellas Verona scende in campo con un 3-4-2-1: Montipò – Magnani, Coppola, Dawidowicz – Faraoni, Duda, Tameze, Lazovic – Kallon, Verdi – Gaich.14:21

Entrambe le squadre hanno comunque effettuato un buon percorso da gennaio ad oggi, con l’Hellas Verona che in 10 partite ha conquistato 13 punti, mentre il Monza ne ha accumulati 16. La squadra gialloblu, però, mantiene tutt’ora il secondo attacco peggiore della Serie A, con sole 20 reti in 25 partite.14:21

Il Monza nelle ultime quattro partite ha alternato vittorie e sconfitte in egual modo, battendo Bologna e Empoli, ma perdendo con Milan e Salernitana, quest’ultima con una scottante sconfitta per 3 a 0. La classifica però sorride alla squadra ospite, che con qualche risultato utile potrà assicurarsi la salvezza in Serie A con largo anticipo, in una stagione giocata fin qui ad alti livelli.14:21

L’Hellas Verona nell’ultimo match giocato contro lo Spezia, valevole come scontro diretto nella lotta salvezza, ha strappato un pareggio a reti inviolate, mantenendo invariate le distanze in classifica. Nella giornata di venerdì, però, lo Spezia ha battuto l’Inter in casa ed ha allungato a 6 lunghezze sui gialloblu.14:21

Nel match odierno si affronteranno l’Hellas Verona, guidato da Marco Zaffaroni, e il Monza di Raffaele Palladino. La squadra di casa è alla ricerca di punti preziosi in ottica salvezza, mentre la squadra lombarda continua a navigare nella zona di metà classifica, mantenendo un occhio speranzoso alle posizioni europee.14:20

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Hellas Verona-Monza, gara valida per la 26a giornata del campionato di Serie A.