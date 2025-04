Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:55

90'+4' Fine partita: INTER - CAGLIARI 3-1.19:54

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.19:50

87' Prova a chiudere in avanti il Cagliari, l'Inter si difende con ordine.19:47

84' Nell'Inter dentro Asllani per Calhanoglu.19:45

82' Sostituzione nel Cagliari, entra Pavoletti per Piccoli.19:42

82' Calcio d'angolo calciato da Calhanoglu, c'è ancora BIsseck a staccare di testa. Palla di poco alta sopra la traversa.19:42

78' CAGLIARI PERICOLOSO! Luvumbo dopo una serie di dribbling prova la conclusione da posizione defilata, la palla finisce a Piccoli che calcia dal limite, ma c'è De Vrij che salva tutto di testa sulla linea di porta.19:39

73' Gaetano prende il post di Deiola.19:33

73' Nel Cagliari dentro Obert per Zappa.19:33

69' Cartellino giallo per Deiola, fallo a metà campo su Correa.19:29

67' Non ce la fa Zalewski, al suo posto entra Bastoni.19:28

67' Sostituzione nell'Inter, entra Thuram per Lautaro Martinez.19:27

65' Problemi muscolari per Zalewski che rimane a terra.19:25

62' Marin prende il posto di Makoumbou.19:30

62' Due cambi anche nel Cagliari, entra Luvumbo per Coman.19:30

60' Dentro Darmian per Dimarco.19:20

59' Due cambi nell'Inter, entra Correa per Arnautovic.19:20

59' Tiro cross di Zortea, Sommer ci mette una pezza e devia in angolo.19:18

55' GOL! INTER - Cagliari 3-1. Rete di Bisseck. Calcio d'angolo calciato da Dimarco, Bisseck stacca di testa e batte Caprile.



55' Barella crossa in area per Dimarco, conclusione di prima dell'esterno, Caprile devia in angolo.19:15

52' Ci prova dalla distanza Mina, blocca Sommer.19:13

51' Gira palla con calma il Cagliari che dopo il gol sembra aver preso fiducia.19:13

48' GOL! Inter - CAGLIARI 2-1. Rete di Piccoli. Cross di Augello dalla sinistra, Piccoli schiaccia di testa e infila Sommer.



46' Inizio secondo tempo di INTER - CAGLIARI.19:05

Un Inter concreta parte forte e va in rete dopo poco più di 10 minuti con Arnautovic. I nerazzurri in controllo trovano anche il raddoppo con Lautaro Martinez. Il Cagliari si fa vedere con Piccoli che non riesce a trovare l'angolo a tu per tu con Sommer.18:50

45'+2' Fine primo tempo: INTER - CAGLIARI 2-0.18:48

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.18:46

43' Cross morbido di Zalewski in area, Lautaro Martinez ci prova in rovesciata, la palla finisce alla destra di Caprile.18:45

40' Ritmi calati negli ultimi minuti, l'Inter tiene il pallone ma il Cagliari prova a guadagnare metri.18:41

35' Calcio d'angolo per il Cagliari, cross insidioso di Coman in area ma viene subito spazzato via.18:36

31' Superta la mezz'ora, Inter avanti di due gol e in controllo della gara.18:31

26' GOL! INTER - Cagliari 2-0. Rete di Lautaro Martinez. Gol sbagliato, gol segnato. Arnautovic di prima serve Lautaro Martinez, l'argentino solo davanti a Caprile lo batte con uno scavetto.



25' PICCOLI! Contropiede del Cagliari con Piccoli che brucia De Vrij, entra in area e solo davanti a Sommer gli calcia addosso.18:27

22' Barella scodella in area per Lautaro Martinez, l'argentino prova il tiro al volo ma impatta male sul pallone.18:23

18' Continua il possesso palla dell'Inter, il Cagliari cerca di arginare gli attacchi neroazzurri.18:19

13' GOL! INTER - Cagliari 1-0. Rete di Arnautovic. Carlos Augusto penetra in area e di petto serve Arnautovic, l'attaccante controlla e calcia di potenza sotto la traversa.



10' Problema ad un occhio per Mina che viene soccorso a metà campo ma sembra poter continuare.18:13

8' LAUTARO MARTINEZ! Dimarco inventa per l'argentino che solo davanti a Caprile calcia sul primo palo, ma prende l'esterno della rete.18:09

7' L'Inter tiene palla e va alla ricerca di spazi, il Cagliari si chiude e regge bene dietro.18:08

2' Preme l'Inter che sin da subito mette pressione al Cagliari.18:03

1' FISCHIO D'INIZIO: INTER - CAGLIARI. Arbitra Di Bello.18:01

Turnover tra le file dell'Inter che vede in attacco la presena di Arnautovic dal primo minuto, con lui Lautaro Martinez. In mezzo al campo spazio per Frattesi con Calhanoglu e Barella. Sulle fasce torna Dimarco, sull'altra c'è Zelewski. Nel Cagliari torna tra i titolari Coman che guiderà l'attacco assieme a Piccoli. Davanti a Caprile difesa a tre con Zappa, Mina e Palomino.17:12

Formazione CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile - Zappa, Mina, Palomino - Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello - Coman - Piccoli. A disposizione: Ciocci, Sherri, Luperto, Viola, Prati, Marin, Jankto, Pavoletti, Obert, Gaetano, Luvumbo, Kingstone, Felici.17:10

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto - Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco - Arnautovic, Lautaro. A disposizione: Di Gennaro, Lautario Martinez, Thuram, Correa, Acerbi, Asllani, Mkhitaryan, Pavard, Darmian, Berenbruch, Cocchi, Bastoni, Taremi.17:12

I sardi nelle ultime due uscite hanno realizzato quattro punti contro dirette avversarie nella corsa salvezza, Monza e Empoli. Un buon risultato oggi potrebbe allontanarli in maniera quasi definitiva dalla zona calda della classifica.12:29

L'Inter dopo la vittoria in trasferta sul campo del Bayern Monaco, prova a ripartire anche in campionato dopo il pareggio di Parma di una settimana fa. Per cercare il momentaneo allungo in classifica dovrà avere la meglio del Cagliari.12:26

