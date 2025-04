La Juventus supera 2-1 il Lecce e guadagna tre punti preziosi per un posto in Champions League. Il risultato si sblocca dopo due minuti, in gol Koopmeiners. Yildiz raddoppia al 33', due assist di Vlahovic. Baschirotto accorcia di testa al minuto 87.

Nel prossimo turno di campionato per la Juventus impegno in trasferta sul campo del Parma, il Lecce affronterà in casa il Como.