90'+7' Fine partita! Venezia-Monza 1-0! Decide la rete di Daniel Fila.17:01

90'+6' Secondo giallo per Daniel Fila che salterà la prossima contro l'Empoli.17:00

90'+5' In questo finale il Monza tenta le palle lunghe alla ricerca delle proprie punte, blocca bene la difesa del Venezia.17:00

90'+1' Tiro di Caprari con il mancino, blocca bene Radu.16:54

90' Segnalati 6 minuti di recupero.16:53

89' Doumbia! Grande azione del Venezia finalizzata con il tiro in diagonale del 2003. Venezia a un passo dal raddoppio.16:53

86' Fila ritenta l'inserimento in area, ottimo intervento preciso di Caldirola che gli toglie il pallone. 16:49

85' Fuori Gianluca Cristiano Busio, al suo posto Cheick Oumar Conde.16:48

82' Ammonito Daniel Fila irregolare su Caldirola.16:47

77' Si allunga Turati! Tiro splendido a giro di Nicolussi Caviglia da calcio di punizione che supera la barriera e si piazza nell'angolino, ci arriva però il portiere del Monza che evita il raddoppio.16:43

77' Kacper Urbański lascia il posto a Omari Nathan Forson.16:40

76' Fuori anche Andrea Carboni per Tiago Tomás Palacios.16:39

76' Triplo cambio per il Monza: lascia il campo Jean-Daniel Dave Lewis Akpa Akpro per Roberto Gagliardini.16:39

74' Pedro Pereira prende anche l'ammonizione.23:07

74' Altra punizione interessante per il Venezia molto vicina alla porta: fallo di Pereiro su Busio.16:38

72' Assist di Mikael Egill Ellertsson.16:37

72' GOOOOOOL! VENEZIA-Monza 1-0! Primo gol in Serie A per Daniel Fila! Azione nata dalla sinistra con Ellertsson che scarica in area dove a Fila basta un tap-in per battere Radu!



71' Il Venezia sostituisce Enrique Pérez Muñoz per Issa Doumbia.16:37

69' Nicolussi Caviglia tenta il tiro in porta direttamentamente da calcio di punizione: la palla termina alta.16:33

68' Viene ammonito Luca Caldirola a seguito del fallo su Yeboah.16:33

68' Trattenuta di Caldirola su Yeboah: l'arbitro concede calcio di punizione da posizione interessante per il Venezia.16:32

67' Ammonito Mikael Egill Ellertsson irregolare su Pereiro.16:34

64' Tentativo debole di Mota che finisce tra le braccia di Radu.16:29

62' Ammonito subito John Yeboah Zamora per proteste dopo un fallo su Bianco.16:27

61' Primi cambi per il Venezia: fuori Christian Lund Gytkjær dentro Daniel Fila.23:07

61' Fuori anche Alessandro Marcandalli per Ridgeciano Delano Leandro Haps.16:26

60' Fuori anche Gaetano Pio Oristanio per John Yeboah Zamora.23:07

57' Check over, tutto regolare secondo Maresca.16:25

56' Check del VAR per un intervento ai danni di Dany Mota al limite dell'area di rigore.16:24

50' Il Monza sostituisce Armando Izzo per Luca Caldirola.16:22

49' Altri problemi per il Monza che dopo Keita Baldé perde anche Izzo per infortunio.16:22

47' Primo squillo del Monza con Birindelli: il sinistro dell'esterno verso il secondo palo termina però fuori.16:23

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Venezia-Monza.16:10

Dopo un ottimo inizio del Monza, con 2 occasioni nei primi 5 minuti di gioco, è venuto fuori il Venezia con qualche buona trama sul finale. Zero a zero dopo i primi 45 minuti, complici anche due ottimi interventi dei portieri Radu e Turati. Un ammonito per parte e un cambio obbligato per il Monza: infortunio di Keita Baldé ha costretto Nesta a sostituirlo con Caprari dopo 26 minuti. 15:58

45'+3' Fine primo tempo! Venezia-Monza 0-0.15:54

45' Segnalati tre minuti di recupero.15:50

41' Gioco momentaneamente fermo: problemi tecnici per il primo assistente di Maresca.15:45

39' Da una parte all'altra del campo: prova a coordinarsi al volo Oristanio che però non riesce a concludere bene. 15:43

38' Colpo di testa di Urbanski parato da Radu. 15:42

29' TURATI SALVA IL MONZA! Sponda di Idzes per Marcandalli, il portiere del Monza salva in tuffo! Poi l'arbitro fischia fuorigioco per la posizione di Idzes. 15:33

27' Ammonito Kacper Urbański per un fallo su Zerbin.15:31

26' Non ce la fa Keita Baldé costretto a lasciare il campo. Al suo posto dentro Gianluca Caprari.15:30

25' Problemi per il giocatore del Monzo Keita Baldé. 15:29

20' Partita bloccata sullo 0 a 0 dopo i primi 20 minuti. Qualche tentativo del Venezia sempre prontamente bloccato dagli avversari.15:29

12' Prova a reagire il Venezia con un passaggio in verticale di Kike Perez per Zerbin. Interviene la difesa del Monza che spazza via il pallone.15:16

10' Ammonito Alessio Zerbin per il fallo su Ciurria.15:13

9' Fallo di Zerbin ai danni di Ciurria, scappato sulla fascia sinistra. L'arbitro fischia calcio di punizione al limite dell'area di rigore.15:13

4' Radu! È partito benissimo il Monza! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpisce di testa Dany Mota e poi complice una deviazione di Pereira, la palla finisce all'angolino dove Radu deve intervenire in tuffo!15:11

2' Si fa notare subito il Monza! Akpa Akpro scappa a destra, preciso l'intervento di Ellertsson che manda in calcio d'angolo!15:08

1' Si parte! Comincia Monza-Venezia! Fischia l'arbitro Fabio Maresca!15:06

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA (3-5-2): Turati - Pereira, Izzo, Carboni - Birindelli, Urbanski, Bianco, Akpa Akpro, Ciurria - Mota, Keita. All. Nesta.14:28

FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA (3-5-2): Radu - Marcandalli, Idzes, Candé - Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson - Oristanio, Gytkjaer. All. Di Francesco.14:27

Solo 15 punti raccolti e 2 vittorie in 31 partite per il Monza che per praticamente tutto il campionato ha occupato l'ultimo posto in classifica. La squadra di Alessandro Nesta è reduce da 9 sconfitte nelle ultime 11 partite. 14:35

Sfida salvezza al Penzo tra ultima e penultima. Il Venezia cerca una vittoria davanti al proprio pubblico dopo i convincenti pareggi contro Atalanta, Lazio e Napoli. La squadra di Di Francesco non trova i tre punti in una singola partita dal 22 dicembre.14:32

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Venezia-Monza, match valido per la 32esima giornata di Serie A!14:26

