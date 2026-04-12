Al Dall'Ara il Bologna di Italiano liquida la pratica Lecce con una prestazione autoritaria. Finisce 2-0 per i rossoblù, padroni del campo dal primo all'ultimo minuto. La gara si sblocca grazie a un tap-in vincente di Freuler, lesto ad approfittare di una respinta dopo la traversa colpita da Orsolini. È proprio l'esterno numero sette a sigillare il match nel finale, superando Falcone in pieno recupero per il raddoppio definitivo su assist di Bernardeschi.
Bologna torna a vincere al Dall’Ara: non ci riusciva dal 23 febbraio contro l’Udinese.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+4'
FINE PARTITA. BOLOGNA-LECCE 2-0. Decidono le reti di Freuler e Orsolini.19:56
90'+2'
GOL! BOLOGNA-Lecce 2-0. Ha segnato Orsolini! Enorme ingenuità di Ramadani che calcia addosso a Miranda da punizione nella propria trequarti. Il pallone arriva tra i piedi di Bernardeschi che regala a Orsolini un cioccolatino che il sette scarta col mancino.
SOSTITUZIONE PER IL BOLOGNA. Fuori Castro, dentro Odgaard.19:46
85'
SOSTITUZIONE PER IL BOLOGNA. Fuori Moro, dentro Bernardeschi. 19:45
83'
SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori Pierotti, dentro Sala.19:44
81'
GOL ANNULLATO A CASTRO! Orsolini serve Castro in area che gira in rete nonostante il tentativo di parata coi piedi di Falcone. Ma Colombo torna indietro per ravvisare un fallo di Orsolini ai danni di Ramadani. 19:44
81'
Primo affondo dalla sinistra di Rowe, il cross basso viene respinto per l'ennesima volta da Siebert.19:42
78'
Tiago Gabriel molto dolorante dopo un contatto in area Bologna con Lucumì. Ma è tutto fortuito.19:39
74'
SOSTITUZIONE PER IL BOLOGNA. Fuori Sohm, dentro Pobega.19:35
74'
SOSTITUZIONE PER IL BOLOGNA. Fuori Cambiaghi, dentro Rowe.19:34
73'
Cheddira libero in area su corner battuto ad uscire da Gallo: l'impatto di volo è però sbucciato. 19:34
72'
Cross insidioso di Danilo Veiga, Pessina smanaccia quanto basta.19:32
69'
Il Bologna continua a fare una partita che resta però in bilico nel risultato. 19:30
66'
SOSTITUZIONE PER IL BOLOGNA. Fuori Joao Mario, dentro Zortea.19:26
64'
SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori Banda, dentro N’Dri.19:24
64'
SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori Stulic, dentro Cheddira.19:24
63'
Orsolini quasi a botta sicura sul rimorchio di Cambiaghi. Opposizione decisiva di Gallo e poi pallone raccolto da Falcone.19:24
59'
Bella giocata di Joao Mario che imbuca per Orsolini il cui tiro-cross basso viene respinto coi piedi da Falcone.19:19
58'
Preme di nuovo con continuità il Bologna che vuole chiudere la partita. 19:18
57'
Altro intervento provvidenziale di Siebert che in spaccata anticipa il taglio di Castro sul cross basso di Miranda.19:18
54'
Castro murato in area da Siebert dopo uno strepitoso break di Sohm andato via a tre uomini.19:15
52'
Intervento rischioso di Moro nella propria area: il centrocampista del Bologna riesce però ad anticipare Pierotti.19:13
51'
Sohm scarica il destro dal limite, deviato in corner.19:11
50'
Ritmi più bassi in questo avvio di ripresa.19:10
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con due sostituzioni nella fila del Lecce.20:10
46'
SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori Ngom, dentro Gandelman.20:09
46'
SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori Ndaba, dentro Gallo.19:05
Il Bologna giovedì prossimo è atteso dal ritorno dei quarti di EL contro l'Aston Villa, mentre tra una settimana farà visita alla Juventus. Il Lecce tornerà invece in campo il 20 aprile per ospitare la Fiorentina.18:56
Un buon Bologna quello che è in vantaggio all'intervallo sul Lecce. Dopo aver rischiato su Stulic i felsinei passano al 26' grazie al tap-in di Freuler dopo la traversa di Orsolini. Dormita colossale dei salentini che subiscono il contraccolpo e per poco anche il raddoppio con Casale e Orsolini vicini alla seconda rete.18:53
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: BOLOGNA-LECCE 1-0. Decide sin qui Freuler.18:50
45'
Due minuti di recupero.18:48
44'
Qualche problema per Pessina, rimasto contuso dopo aver subito fallo in attacco da Stulic sugli sviluppi di corner per il Lecce. 18:47
42'
Grande controllo di Sohm al limite sul cambio-lato di Orsolini. Poi il mezzo esterno di controbalzo sfila a lato di poco. 18:45
41'
OCCASIONE PER ORSOLINI! Punta e salta Ndaba in area prima di concludere forte sul primo palo. Respinge in qualche modo Falcone.18:43
39'
OCCASIONE PER CASALE! Gira di testa in area piccola sulla punizione tesa di Moro. Palla alta ma grande chance.18:42
38'
AMMONIZIONE PER IL LECCE. Siebert abbatte Orsolini, incontenibile.18:40
38'
Moro cerca il mancino a giro da fuori, ma va molto lontano dalla porta.18:40
36'
AMMONIZIONE PER IL LECCE. Ngom in ritardo su Orsolini.18:39
33'
Tentativo di reazione del Lecce: Lucumì allontana un cross di Banda. 18:36
31'
Uscita tempestiva di Falcone che agguanta il pallone anticipando Castro sul cross di Miranda.18:33
30'
Si è di nuovo sciolto il Bologna, che viaggia sulle ali dell'entusiasmo per il gol. 20:11
26'
GOL! BOLOGNA-Lecce 1-0. Ha segnato Freuler! Clamoroso errore della difesa del Lecce che legge malissimo un colpo di testa di Lucumì fermandosi per la posizione irregolare di Castro che però si disinteressa. È invece Orsolini a fiondarsi sul pallone e a scavarlo a tu per tu con Falcone. Il pallone sbatte sulla traversa e diventa un tap-in facile per l'accorrente Freuler che realizza di testa.
Le folate del Lecce hanno un po' spaventato il Bologna, meno continuo nella manovra offensiva rispetto a inizio gara.18:25
17'
Ancora una buona ripartenza a campo aperto del Lecce: Coulibaly però si decentra e poi non riesce a trovare Stulic in mezzo all'area.18:20
16'
Miranda sovrappone a Cambiaghi e cerca il cross basso, tra le braccia di Falcone.18:20
11'
Ramadani ci prova di prima intenzione col mancino dal limite.Tiro potente ma alto dopo che il cross di Banda era stato deviato. 18:14
9'
OCCASIONE PER STULIC! Bologna sbilanciato, Ramadani manda in porta con un filtrante centrale Stulic che però è un po' lento e conclude troppo presto provando a piazzare. Pessina è bravo a tenere la posizione e a respingere lateralmente, poi Moro risolve.18:13
8'
Il Bologna ha già preso il comando delle operazioni.18:11
7'
Anticipo decisivo di Tiago Gabriel sul cross tagliato di Orsolini da destra col mancino. Castro era pronto alla deviazione volante alle sue spalle. 18:10
5'
Prima invasione del Bologna: Miranda cerca il cross avvolgente verso l'area che si era riempita. Traversone murato. 18:07
1'
È cominciata BOLOGNA-LECCE! Buona partita a tutti.18:03
Al Dall'Ara fischia Andrea Colombo, tutto pronto.18:02
Di Francesco recupera Gallo che però non parte dal 1', c'è ancora Ndaba da terzino. Coulibaly torna dall'inizio sulla trequarti.18:04
Italiano, alla 100esima sulla panchina del Bologna, sorprende scegliendo Pessina al posto di Ravaglia tra i pali. Dietro a Castro agiscono Orsolini, Sohm e Cambiaghi. Sei cambi rispetto all'Aston Villa.18:00
FORMAZIONE LECCE: (4-2-3-1) Falcone - Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba - Ramadani, Ngom - Pierotti, Coulibaly, Banda - Stulic.17:54
FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina - Joao Mario, Lucumì, Casale, Miranda - Moro, Freuler - Orsolini, Sohm, Cambiaghi - Castro. 17:58
Il Lecce, da parte sua, è in piena lotta salvezza: i salentini arrivano dalla sconfitta per 3-0 contro l'Atalanta e sono attualmente appaiati a quota 27 insieme alla Cremonese che ha perso sabato a Cagliari.17:46
Il Bologna, dopo aver battuto la Cremonese, cerca il bis contro il Lecce per provare a lottare fino all'ultimo per un posto nelle prossime coppe europee. La sconfitta casalinga per 3-1 contro l'Aston Villa nell'andata dei quarti di Europa League va archiviata il prima possibile.17:44
Il Lecce ha perso almeno 18 gare dopo 31 match stagionali di Serie A per la prima volta dal 2005/06 (20 in quel caso). Più nel dettaglio, i salentini arrivano da tre sconfitte di fila e solo una volta hanno perso quattro partite consecutive in questo campionato: lo scorso gennaio.17:40
Il Bologna ha vinto cinque delle ultime sette partite di campionato (2P), tante quante nelle precedenti 18 gare di Serie A (5V, 5N, 8P). A partire infatti da metà febbraio 2026, solo Como (17) e Napoli (16) hanno guadagnato più punti dei rossoblù (15) nel torneo.17:40
Sono 24 i precedenti tra le due squadre in Emilia: 14 i successi rossoblù (ultimo 1-0, Serie A 2024/25), sette i pareggi (ultimo 0-0, Serie A 2004/05) e tre vittorie salentine (ultima 0-2, Serie A 2011/12).17:36
Benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Lecce, gara valida per la 32esima giornata di Serie A.17:32
Bologna - Lecce è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 12 aprile alle ore 18:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro di Bologna - Lecce sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Andrea Colombo
Statistiche Stagionali
Partite dirette
13
Falli fischiati
363
Fuorigioco
38
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
62
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.7
Falli per cartellino
5.8
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 13 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie B
Monza-Mantova 1-0
13-09-2025
Serie A
Juventus-Inter 4-3
21-09-2025
Serie A
Torino-Atalanta 0-3
05-10-2025
Serie A
Fiorentina-Roma 1-2
26-10-2025
Serie A
Lazio-Juventus 1-0
08-12-2025
Serie B
Virtus Entella-Spezia 0-1
14-12-2025
Serie A
Fiorentina-Verona 1-2
27-12-2025
Serie A
Udinese-Lazio 1-1
07-01-2026
Serie A
Parma-Inter 0-2
25-01-2026
Serie A
Roma-Milan 1-1
07-02-2026
Serie A
Fiorentina-Torino 2-2
15-02-2026
Serie A
Napoli-Roma 2-2
28-02-2026
Serie A
Verona-Napoli 1-2
08-03-2026
Serie A
Genoa-Roma 2-1
22-03-2026
Serie A
Fiorentina-Inter 1-1
Attualmente il Bologna si trova 8° in classifica con 48 punti (frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte); invece il Lecce si trova 18° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 19 sconfitte). Il Bologna ha segnato 42 gol e ne ha subiti 37; il Lecce ha segnato 21 gol e ne ha subiti 45. La partita di andata Lecce - Bologna si è giocata il 28 settembre 2025 e si è conclusa 2-2.
In casa il Bologna ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte). Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, la Lazio e la Cremones ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Roma e l'Atalanta ottenendo 0 punti. Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 1-2 mentre Il Lecce ha incontrato l'Atalanta perdendo 0-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol.
Bologna e Lecce si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 16 volte, il Lecce ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 14.
Bologna-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide contro il Lecce in Serie A (11V, 8N), l'unico successo dei salentini nel periodo risale al 18 settembre 2011 (2-0 al Dall'Ara con Eusebio Di Francesco allenatore con gol di Guillermo Giacomazzi e Carlos Grossmüller).
Dopo il 2-2 nel match d'andata dello scorso 28 settembre, Bologna e Lecce potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A solo per la terza volta, dopo il 2004/05 e il 2000/01.
Tra le formazioni affrontate almeno 15 volte in match casalinghi in Serie A, il Lecce è una delle due contro cui il Bologna ha perso meno match: solo uno (il 18 settembre 2011), al pari del Livorno - completano 11 successi dei rossoblù e quattro pareggi in 16 precedenti contro i salentini.
Il Bologna ha vinto cinque delle ultime sette partite di campionato (2P), tante quante nelle precedenti 18 gare di Serie A (5V, 5N, 8P). A partire infatti da metà febbraio 2026, solo Como (17) e Napoli (16) hanno guadagnato più punti dei rossoblù (15) nel torneo.
Tra le squadre attulamente in Serie A, il Bologna è la squadra che aspetta da più partite il pareggio: 12 (6V, 6P), l'ultimo segno "X" dei felsinei in campionato risale infatti allo scorso 10 gennaio contro il Como.
Solo Hellas Verona e Pisa (entrambe 10) hanno perso più gare casalinghe del Bologna (otto in 15 partite, al pari del Lecce) in questo campionato, una sconfitta in più rispetto a quelle subite sommando tutte le tre precedenti stagioni di Serie A al Dall'Ara (sette in 57 match); in generale solo una volta nella loro storia i rossoblù hanno registrato più sconfitte dopo 15 gare interne stagionali in Serie A: nove nel 2008/09.
Il Lecce ha perso almeno 18 gare dopo 31 match stagionali di Serie A per la prima volta dal 2005/06 (20 in quel caso). Più nel dettaglio, i salentini arrivano da tre sconfitte di fila e solo una volta hanno perso quattro partite consecutive in questo campionato: lo scorso gennaio.
Nessuna squadra ha segnato meno reti del Lecce in questa stagione nei Big-5 campionati europei: 21, al pari del Real Oviedo; più nel dettaglio, i salentini sono la formazione con meno gol realizzati nel 2° tempo (otto) in questi tornei.
Il Lecce è l'avversario contro cui Riccardo Orsolini vanta la sua miglior media minuti/gol in Serie A: una rete ogni 70 minuti (sei gol in sette sfide) - tra cui due doppiette (l'11 febbraio 2024 al Dall'Ara e il 22 dicembre 2019 al Via del Mare); in generale, contro nessuna formazione il classe '97 ha realizzato più marcature nel massimo campionato (sei anche contro il Cagliari).
Tiago Gabriel è il giocatore che ha registrato più respinte difensive (215) in questo campionato; il classe 2004 del Lecce è anche il difensore con più duelli aerei vinti (111) nella Serie A 2025/26.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: