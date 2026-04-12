Il Bologna ha vinto cinque delle ultime sette partite di campionato (2P), tante quante nelle precedenti 18 gare di Serie A (5V, 5N, 8P). A partire infatti da metà febbraio 2026, solo Como (17) e Napoli (16) hanno guadagnato più punti dei rossoblù (15) nel torneo.17:40

Il Lecce ha perso almeno 18 gare dopo 31 match stagionali di Serie A per la prima volta dal 2005/06 (20 in quel caso). Più nel dettaglio, i salentini arrivano da tre sconfitte di fila e solo una volta hanno perso quattro partite consecutive in questo campionato: lo scorso gennaio.17:40

Il Lecce, da parte sua, è in piena lotta salvezza: i salentini arrivano dalla sconfitta per 3-0 contro l'Atalanta e sono attualmente appaiati a quota 27 insieme alla Cremonese che ha perso sabato a Cagliari.17:46

OCCASIONE PER STULIC! Bologna sbilanciato, Ramadani manda in porta con un filtrante centrale Stulic che però è un po' lento e conclude troppo presto provando a piazzare. Pessina è bravo a tenere la posizione e a respingere lateralmente, poi Moro risolve.18:13

GOL! BOLOGNA-Lecce 1-0. Ha segnato Freuler! Clamoroso errore della difesa del Lecce che legge malissimo un colpo di testa di Lucumì fermandosi per la posizione irregolare di Castro che però si disinteressa. È invece Orsolini a fiondarsi sul pallone e a scavarlo a tu per tu con Falcone. Il pallone sbatte sulla traversa e diventa un tap-in facile per l'accorrente Freuler che realizza di testa. Guarda la scheda del giocatore Remo Freuler 18:34

Un buon Bologna quello che è in vantaggio all'intervallo sul Lecce. Dopo aver rischiato su Stulic i felsinei passano al 26' grazie al tap-in di Freuler dopo la traversa di Orsolini. Dormita colossale dei salentini che subiscono il contraccolpo e per poco anche il raddoppio con Casale e Orsolini vicini alla seconda rete.18:53

PREPARTITA

Bologna - Lecce è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 aprile alle ore 18:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Lecce sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 363 Fuorigioco 38 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 62 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.7 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Monza-Mantova 1-0 13-09-2025 Serie A Juventus-Inter 4-3 21-09-2025 Serie A Torino-Atalanta 0-3 05-10-2025 Serie A Fiorentina-Roma 1-2 26-10-2025 Serie A Lazio-Juventus 1-0 08-12-2025 Serie B Virtus Entella-Spezia 0-1 14-12-2025 Serie A Fiorentina-Verona 1-2 27-12-2025 Serie A Udinese-Lazio 1-1 07-01-2026 Serie A Parma-Inter 0-2 25-01-2026 Serie A Roma-Milan 1-1 07-02-2026 Serie A Fiorentina-Torino 2-2 15-02-2026 Serie A Napoli-Roma 2-2 28-02-2026 Serie A Verona-Napoli 1-2 08-03-2026 Serie A Genoa-Roma 2-1 22-03-2026 Serie A Fiorentina-Inter 1-1

Attualmente il Bologna si trova 8° in classifica con 48 punti (frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte); invece il Lecce si trova 18° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 19 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 42 gol e ne ha subiti 37; il Lecce ha segnato 21 gol e ne ha subiti 45.

La partita di andata Lecce - Bologna si è giocata il 28 settembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa il Bologna ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, la Lazio e la Cremones ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Roma e l'Atalanta ottenendo 0 punti.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 1-2 mentre Il Lecce ha incontrato l'Atalanta perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol.

Bologna e Lecce si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 16 volte, il Lecce ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 14.

Bologna-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide contro il Lecce in Serie A (11V, 8N), l'unico successo dei salentini nel periodo risale al 18 settembre 2011 (2-0 al Dall'Ara con Eusebio Di Francesco allenatore con gol di Guillermo Giacomazzi e Carlos Grossmüller).

Dopo il 2-2 nel match d'andata dello scorso 28 settembre, Bologna e Lecce potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A solo per la terza volta, dopo il 2004/05 e il 2000/01.

Tra le formazioni affrontate almeno 15 volte in match casalinghi in Serie A, il Lecce è una delle due contro cui il Bologna ha perso meno match: solo uno (il 18 settembre 2011), al pari del Livorno - completano 11 successi dei rossoblù e quattro pareggi in 16 precedenti contro i salentini.

Il Bologna ha vinto cinque delle ultime sette partite di campionato (2P), tante quante nelle precedenti 18 gare di Serie A (5V, 5N, 8P). A partire infatti da metà febbraio 2026, solo Como (17) e Napoli (16) hanno guadagnato più punti dei rossoblù (15) nel torneo.

Tra le squadre attulamente in Serie A, il Bologna è la squadra che aspetta da più partite il pareggio: 12 (6V, 6P), l'ultimo segno "X" dei felsinei in campionato risale infatti allo scorso 10 gennaio contro il Como.

Solo Hellas Verona e Pisa (entrambe 10) hanno perso più gare casalinghe del Bologna (otto in 15 partite, al pari del Lecce) in questo campionato, una sconfitta in più rispetto a quelle subite sommando tutte le tre precedenti stagioni di Serie A al Dall'Ara (sette in 57 match); in generale solo una volta nella loro storia i rossoblù hanno registrato più sconfitte dopo 15 gare interne stagionali in Serie A: nove nel 2008/09.

Il Lecce ha perso almeno 18 gare dopo 31 match stagionali di Serie A per la prima volta dal 2005/06 (20 in quel caso). Più nel dettaglio, i salentini arrivano da tre sconfitte di fila e solo una volta hanno perso quattro partite consecutive in questo campionato: lo scorso gennaio.

Nessuna squadra ha segnato meno reti del Lecce in questa stagione nei Big-5 campionati europei: 21, al pari del Real Oviedo; più nel dettaglio, i salentini sono la formazione con meno gol realizzati nel 2° tempo (otto) in questi tornei.

Il Lecce è l'avversario contro cui Riccardo Orsolini vanta la sua miglior media minuti/gol in Serie A: una rete ogni 70 minuti (sei gol in sette sfide) - tra cui due doppiette (l'11 febbraio 2024 al Dall'Ara e il 22 dicembre 2019 al Via del Mare); in generale, contro nessuna formazione il classe '97 ha realizzato più marcature nel massimo campionato (sei anche contro il Cagliari).

Tiago Gabriel è il giocatore che ha registrato più respinte difensive (215) in questo campionato; il classe 2004 del Lecce è anche il difensore con più duelli aerei vinti (111) nella Serie A 2025/26.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: