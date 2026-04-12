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Como-Inter: 3-4 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como
12 Aprile 2026 ore 20:45
Como
3
Inter
4
Partita finita
Arbitro: Davide Massa
  1. 36' 1-0 Álex Valle
  2. 45' 2-0 Nico Paz
  3. 45+1' 2-1 Marcus Thuram
  4. 49' 2-2 Marcus Thuram
  5. 58' 2-3 Denzel Dumfries
  6. 72' 2-4 Denzel Dumfries
  7. 89' 3-4 Lucas da Cunha (R)
0'
45'
90'
90'
95'

L'Inter vince e vola verso lo Scudetto (+9 sul Napoli), il Como perde match e 4° posto, scavalcato dalla Juventus. E' successo di tutto al "Sinigaglia": Valle-Nico Paz per i lariani, poi rimonta nerazzurra con le doppiette di Thuram e Dumfries, rigore finale di da Cunha.

Venerdì si torna in campo con Sassuolo-Como e Inter-Cagliari.

Per la diretta di Como-Inter è davvero tutto, buona notte.

Le Pagelle

  1. 90'+6'

    E' FINITA! COMO-INTER 3-4! Reti di Valle, Nico Paz, Thuram (2), Dumfries (2) e da Cunha (rig.). 22:42

  2. 90'+4'

    Como all'attacco, ultimi tentativi. 22:40

  3. 90'+2'

    TRAVERSA DI RAMON! Tiro-cross di Moreno, Ramon devia e colpisce la parte alta della traversa! 22:38

  4. 90'+1'

    AMMONITO AKANJI: scaramucce con Ramon. 22:37

  6. 90'+1'

    AMMONITO RAMON: scaramucce con Akanji. 22:37

  7. 90'+1'

    E' iniziato il recupero, si giocherà fino al 95'. 22:36

  8. 90'

    Colpo di testa di Moreno da buona posizione: alto in curva. 22:36

  9. 89'

    PILLOLA STATISTICA: 5° centro stagionale complessivo per il giocatore francese. 22:40

  10. 89'

    GOL! COMO-Inter 3-4! Rigore di da Cunha. I padroni di casa riaprono la gara con la trasformazione dal dischetto, Sommer sfiora ma non ci arriva.

    Guarda la scheda del giocatore Lucas Da Cunha22:35

    Lucas da Cunha
  12. 88'

    CHECK DEL VAR, RIGORE PER IL COMO! Il fallo di Bonny è avvenuto dentro l'area. 22:34

  13. 87'

    AMMONITO BONNY: contrastato Nico Paz al momento del tiro al limite dell'area. 22:33

  14. 85'

    Cross basso sul primo palo, Carlos Augusto anticipa Morata. 22:32

  15. 84'

    Sinistro potente di Nico Paz altissimo. 22:31

  16. 83'

    AMMONITO CARLOS AUGUSTO: fallo su Douvikas. 22:29

  18. 82'

    Traversone di Smolcic, chiude Dumfries di testa. 22:27

  19. 80'

    QUINTO CAMBIO NEL COMO: entra Moreno, esce Valle. 22:25

  20. 79'

    QUARTO CAMBIO NEL COMO: entra Morata, esce Diao. 22:25

  21. 79'

    AMMONITO ACERBI: fermato Baturina. 22:24

  22. 78'

    Bonny scambia con Thuram, entra in area e calcia di sinistro: blocca Butez. 22:24

  24. 78'

    QUINTO CAMBIO NELL'INTER: entra Mkhitaryan, esce Barella. 22:23

  25. 77'

    AMMONITO SUCIC: fallo su Diao. Era diffidato. 22:23

  26. 75'

    Diao ci prova correndo sulla corsia di destra. 22:22

  27. 73'

    La squadra di Chivu si ripete: ancora quattro reti segnate a quella di Fabregas come nel match d'andata. 22:21

  28. 72'

    GOL! Como-INTER 2-4! Doppietta di Dumfries. Poker nerazzurro: assist aereo di Akanji per il sinistro di Dumfries che batte ancora Butez.

    Guarda la scheda del giocatore Denzel Dumfries22:20

    Denzel Dumfries
  30. 70'

    BOTTA DI NICO PAZ! Potente sinistro su punizione, Sommer respinge con i guantoni. Poi Ramon serve Smolcic che manda fuori di testa. 22:17

  31. 69'

    AMMONITO CALHANOGLU: fallo su Baturina. 22:15

  32. 67'

    TERZO CAMBIO NEL COMO: entra Smolcic, esce Van der Brempt. 22:13

  33. 67'

    Nico Paz di testa, svetta su tutti ma non riesce a inquadrare la porta. 22:12

  34. 66'

    Intervento falloso di Akanji su Nico Paz, l'ex City non è affatto convinto. 22:12

  36. 64'

    Filtrante di Valle troppo profondo, presa del portiere nerazzurro. 22:10

  37. 62'

    Akanji avvia la ripartenza nerazzurra finalizzata da Thuram: tiro che colpisce proprio Akanji, in fuorigioco. 22:08

  38. 60'

    CI PROVA BATURINA! Destro dal limite dell'area che non gira abbastanza, fuori alla sinistra di Sommer. 22:06

  39. 58'

    PILLOLA STATISTICA: 2° centro in campionato per il giocatore olandese. 22:07

  40. 58'

    GOL! Como-INTER 2-3! Rete di Dumfries. Rimonta completata dagli ospiti: punizione di Calhanoglu e colpo di testa vincente di Dumfries.

    Guarda la scheda del giocatore Denzel Dumfries22:05

    Denzel Dumfries
  42. 56'

    QUARTO CAMBIO NELL'INTER: entra Luis Henrique, esce Dimarco. 22:03

  43. 56'

    TERZO CAMBIO NELL'INTER: entra Sucic, esce Zielinski. 22:02

  44. 56'

    SECONDO CAMBIO NELL'INTER: entra Bonny, esce Esposito. 22:02

  45. 55'

    AMMONITO DIAO: reazione scomposta. 22:01

  46. 54'

    COLPO DI TESTA DI RAMON! Stacco aereo da ottima posizione ma centrale, blocca l'estremo difensore ospite. 22:00

  48. 53'

    AMMONITO ZIELINSKI: fallaccio ai danni di Van der Brempt. 21:59

  49. 51'

    Douvikas calcia, murato dalla difesa nerazzurra, ci prova anche Perrone, para Sommer. 22:01

  50. 49'

    PILLOLA STATISTICA: il numero 9 raggiunge la doppia cifra in campionato. 21:59

  51. 49'

    GOL! Como-INTER 2-2! Doppietta di Thuram. Pareggio degli ospiti: lancio di Barella, Kempf sbaglia e permette a Thuram di battere nuovamente Butez.

    Guarda la scheda del giocatore Marcus Thuram21:56

    Marcus Thuram
  52. 48'

    Acerbi si sgancia in attacco ma poi finisce in offside. 21:54

  54. 46'

    SECONDO CAMBIO NEL COMO: entra da Cunha, esce Sergi Roberto. 21:53

  55. 46'

    PRIMO CAMBIO NEL COMO: entra Ramon, esce Diego Carlos. 21:52

  56. 46'

    PRIMO CAMBIO NELL'INTER: entra Carlos Augusto, esce Bastoni. 21:52

  57. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO DI COMO-INTER! Si riparte dal risultato di 2-1. 21:51

  58. Squadre negli spogliatoi dove Fabregas e Chivu studiano le mosse in vista della ripresa: lariani per centrare il successo, meneghini per la rimonta. 21:43

  60. Spettacolare prima frazione di gioco al "Sinigaglia": predominio del Como che passa al 36' con Valle e raddoppia al 45' con Nico Paz ma l'Inter riaccende le speranze pochi secondi dopo con il gol di Thuram. 21:41

  61. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO! COMO-INTER 2-1! Reti di Valle, Nico Paz e Thuram. 21:34

  62. 45'+1'

    PILLOLA STATISTICA: l'attaccante francese arriva a quota 14 in stagione (9 in Serie A). 21:39

  63. 45'+1'

    GOL! Como-INTER 2-1! Rete di Thuram. Gli ospiti accorciano immediatamente: cross di Barella e zampata di Thuram che trafigge Butez.

    Guarda la scheda del giocatore Marcus Thuram21:37

    Marcus Thuram
  64. 45'

    PILLOLA STATISTICA: 11° centro in campionato per l'argentino. 21:38

  66. 45'

    GOL! COMO-Inter 2-0! Rete di Nico Paz. Raddoppio dei padroni di casa: rinvio profondo di Butez che lancia Nico Paz, ingresso in area e sinistro che batte Sommer.

    Guarda la scheda del giocatore Nico Paz21:36

    Nico Paz
  67. 44'

    Altro recupero alto dei biancoblù, destro di Baturina bloccato dall'estremo difensore nerazzurro. 21:31

  68. 43'

    PUNIZIONE DI NICO PAZ! Battuta a giro sopra la barriera, alta non di molto. 21:29

  69. 42'

    Fallo di Calhanoglu su Baturina al limite dell'area di rigore. 21:29

  70. 40'

    CONTROPIEDE COMO! Ripartenza velocissima dei padroni di casa che porta Duvikas al tiro: sinistro potente deviato da Bastoni in corner. 21:28

  72. 39'

    COLPO DI TESTA DI DUMFRIES! Stacco aereo rimpallato da Van der Brempt, Butez allunga il guantone e blocca la sfera. 21:27

  73. 38'

    L'Inter prova a reagire, tiro dalla bandierina. 21:25

  74. 36'

    PILLOLA STATISTICA: primo centro in Serie A per l'ex Barcellona. 21:25

  75. 36'

    GOL! COMO-Inter 1-0! Rete di Valle. Padroni di casa in vantaggio: velo di Diao che lancia Nico Paz, sinistro respinto da Sommer, tap in vincente di Valle. 21:24

    Álex Valle
  76. 33'

    Thuram costretto al raddoppio difensivo su Diao, in collaborazione con Dimarco. 21:21

  78. 32'

    TRIPLA CONCLUSIONE DEL COMO! Douvikas murato da Dumfries, poi Perrone calcia sul compagno, infine botta di Valle e ancora Dumfries a salvare Sommer. 21:19

  79. 30'

    La squadra di Fabregas alza il ritmo e il pressing. 21:17

  80. 28'

    Uscita in anticipo di Kempf che rilancia l'azione dei padroni di casa nella metà campo avversaria. 21:15

  81. 26'

    BATURINA! Recupero del Como che porta il numero 20 alla conclusione, alta sopra la traversa. 21:13

  82. 24'

    AMMONITO VALLE: colpito Dumfries nel tentativo di rovesciata. 21:12

  84. 24'

    Slalom di Diao che salta due avversari e poi calcia: sinistro respinto. 21:12

  85. 23'

    Metà della prima frazione di gioco, parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 21:10

  86. 22'

    Van der Brempt sbaglia il colpo di testa in chiusura ma Dimarco non ne approfitta allungandosi la sfera. 21:10

  87. 21'

    Gli ospiti costruiscono la manovra da dietro, coinvolgendo anche Sommer. 21:09

  88. 19'

    Duello Douvikas-Acerbi, Massa comanda la punizione in favore dell'Inter. 21:06

  90. 17'

    Lancio verticale di Perrone per Douvikas che costringe Acerbi alla chiusura in fallo laterale. 21:05

  91. 16'

    Batte lo stesso Baturina: destro che si infrange sulla barriera. 21:03

  92. 15'

    Calhanoglu atterra Batuvina a circa 30 metri dalla porta nerazzurra. 21:02

  93. 13'

    Fallo in attacco di Esposito: sbracciata ai danni di Van der Brempt. 21:00

  94. 12'

    Sventagliata per Dimarco, cross al centro di prima intenzione: Kempf spazza in fallo laterale. 20:58

  96. 10'

    Tiro-cross operato da Dumfries, murato dalla retroguardia lariana. 20:57

  97. 9'

    Chiusura di Barella sull'inserimento di Sergi Roberto, innescato da Nico Paz. 20:56

  98. 7'

    Fallo di Bastoni ai danni di Diao. 20:54

  99. 6'

    Scatto di Thuram in campo aperto, uscita di Butez fuori dall'area: tocco non perfetto ma efficace. 20:53

  100. 4'

    Azione veloce in rasoterra del Como: Dimarco anticipa Diao, pronto a tirare verso Sommer. 20:52

  102. 3'

    Occasione per Douvikas sulla respinta di Kempf, l'attaccante aggancia ma perde il tempo per la conclusione: chiude Acerbi che conquista anche una punizione. 20:51

  103. 2'

    Filtrante per Thuram da parte di Akanji, suggerimento un po' troppo profondo. 20:49

  104. 1'

    INIZIA COMO-INTER! Primo pallone giocato da Nico Paz. 20:47

  105. Squadre in campo agli ordini di Massa: padroni di casa in maglia blu, ospiti in casacca bianca. 20:45

  106. All'andata, disputata al "Meazza" lo scorso 6 dicembre, netta vittoria di Lautaro Martinez e compagni per 4 a 0. 20:18

  108. Fabregas conferma Douvikas di punta con Diao, Nico Paz e Baturina trequartisti; Sergi Roberto preferito a da Cunha in mediana al fianco di Perrone. Chivu sceglie Esposito-Thuram coppia d'attacco, Lautaro Martinez va in panchina; Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali, Acerbi al centro della difesa. 20:16

  109. FORMAZIONE INTER (3-5-2): Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco - Esposito, Thuram. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Carlos Augusto, de Vrij, Darmian, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Diouf, Luis Henrique, Bonny, Lautaro Martinez, Mosconi. 20:12

  110. FORMAZIONE COMO (4-2-3-1): Butez - Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Valle - Sergi Roberto, Perrone - Diao, Nico Paz, Baturina - Douvikas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, De Paoli, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Ramon, Goldaniga, da Cunha, Caqueret, Rodriguez, Kuhn, Morata. 21:53

  111. Nell'ultimo turno il Como ha pareggiato in casa dell'Udinese dopo cinque vittorie consecutive mentre l'Inter è tornata al successo contro la Roma tra le mura amiche dopo due punti in tre gare. 20:00

  112. Dirige l'incontro il signor Davide Massa di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio. Quarto Ufficiale Ayroldi. Al VAR Aureliano, AVAR Maggioni.19:58

  114. Il match del "Sinigaglia" mette in palio punti pesanti: i lariani cercano la vittoria per scavalcare la Juventus e riprendersi il 4° posto mentre i meneghini hanno la possibilità di allungare sul Napoli e avvicinare lo Scudetto. 19:56

  115. Benvenuti alla diretta di Como-Inter, gara valida per il 32° turno di Serie A. 19:54

  117. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Giuseppe Sinigaglia
    Città: Como
    Capienza: 13602 spettatori19:54

    Giuseppe Sinigaglia Fonte: Gettyimages

Formazioni Como - Inter

PREPARTITA

Como - Inter è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 12 aprile alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.
Arbitro di Como - Inter sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Davide Massa

Statistiche Stagionali
Partite dirette15
Falli fischiati421
Fuorigioco33
Rigori assegnati4
Ammonizioni65
Espulsioni6
Cartellini per partita4.9
Falli per cartellino5.6

Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 15 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0
14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1
27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1
18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1
30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0
30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1
14-12-2025 Serie A Bologna-Juventus 0-1
04-01-2026 Serie A Lazio-Napoli 0-2
11-01-2026 Serie A Fiorentina-Milan 1-1
17-01-2026 Serie A Cagliari-Juventus 1-0
01-02-2026 Serie A Cremonese-Inter 0-2
07-02-2026 Serie A Genoa-Napoli 2-3
01-03-2026 Serie A Cremonese-Milan 0-2
15-03-2026 Serie A Como-Roma 2-1
06-04-2026 Serie A Juventus-Genoa 2-0
12-04-2026 Serie A Como-Inter 3-4

Attualmente Como si trova 5° in classifica con 58 punti (frutto di 16 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 75 punti (frutto di 24 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).
Como ha segnato 56 gol e ne ha subiti 26; l'Inter ha segnato 75 gol e ne ha subiti 29.
La partita di andata Inter - Como si è giocata il 6 dicembre 2025 e si è conclusa 4-0.

In casa Como ha fatto 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 34 punti (11 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Udinese e l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Fiorentina e la Roma ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Como ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 3-4 mentre L'Inter ha incontrato la Roma vincendo 5-2.

Como e Inter si sono affrontate 29 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 6 volte, l'Inter ha vinto 20 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Como-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Inter ha vinto ciascuna delle ultime 10 partite contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 24-2: quella lariana, infatti, è l'unica squadra nella storia della competizione contro cui i nerazzurri hanno collezionato almeno 10 successi di fila.
  • L'Inter ha tenuto la porta inviolata in ciascuno degli ultimi sei match di Serie A contro il Como (18-0 nel parziale): solo contro il Lecce (sette) i nerazzurri vantano una striscia aperta più lunga di clean sheet di fila in campionato.
  • L'ultima vittoria registrata dal Como in Serie A contro l'Inter è arrivata al Sinigaglia: 1-0 il 15 dicembre 1985, firmato da Stefano Borgonovo. Da allora in casa dei lariani nel torneo un pareggio e quattro vittorie nerazzurre, tutte arrivate con due gol della squadra milanese (due volte 2-1 e due volte 2-0).
  • Il bilancio di Cesc Fabregas da allenatore contro l'Inter in Serie A è molto negativo: tre sconfitte su tre (e unica squadra contro cui non ha mai guadagnato punti) e soprattutto zero gol segnati (unica formazione contro cui il suo Como non ha mai segnato nella competizione).
  • Il Como arriva da tre vittorie consecutive in casa in Serie A (10 gol realizzati nel parziale) ed è dal periodo settembre-dicembre 1980 - con Giuseppe Marchioro in panchina - che non ottiene almeno quattro successi di fila davanti al proprio pubblico nella competizione (cinque in quel caso).
  • Considerando l'era dei tre punti a vittoria ed escludendo il campionato 2005/06, in tutte le precedenti 14 occasioni in cui una squadra si è trovata al primo posto della classifica di Serie A con più di 70 punti dopo 31 gare giocate, ha poi vinto lo Scudetto a fine stagione - all'Inter è successo quattro volte su quattro in precedenza (2006/07, 2008/09, 2020/21 e 2023/24).
  • L'Inter è la formazione che ha segnato più gol di testa nei maggiori cinque campionati europei 25/26 (16): i nerazzurri hanno già eguagliato ora il bottino di gol di testa registrato in tutto lo scorso campionato e non fanno meglio in una singola stagione di A dal 2021/22 (19 in quel caso).
  • Si sfidano in questo match le due migliori squadre per gol realizzati dalla distanza in questa Serie A: Como e Inter sono entrambe a quota 10 reti da fuori area, grazie anche alle cinque reti da fuori segnate sia da Nico Paz che da Hakan Çalhanoglu, primatisti a pari merito in questa statistica nei maggiori cinque tornei europei 25/26.
  • Tutti gli ultimi cinque gol segnati in Serie A da Tasos Douvikas sono arrivati in gare casalinghe, inclusi i tre realizzati nelle ultime tre presenze al Sinigaglia; escludendo la rete segnata alla prima giornata, però, il calciatore greco non ha mai trovato la rete nella competizione contro squadre che a inizio giornata occupavano i primi quattro posti della classifica.
  • Con Lautaro Martínez in campo in questo campionato, l'Inter viaggia a 2.5 punti di media a match, con l'81% di vittorie e 2.5 gol fatti di media a partita; senza di lui i dati si abbassano a 1.6 punti di media, 40% di vittorie e 1.2 gol a gara; l'attaccante argentino è giunto a quota 131 gol in Serie A ed è solo a due reti di distanza da Stefano Nyers (133), terzo miglior marcatore dell'Inter nel massimo campionato, davanti a loro solo Giuseppe Meazza (197) e Benito Lorenzi (138).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ComoInter
Partite giocate3131
Numero di partite vinte1623
Numero di partite perse55
Numero di partite pareggiate103
Gol totali segnati5371
Gol totali subiti2226
Media gol subiti per partita0.70.8
Percentuale possesso palla61.460.1
Numero totale di passaggi1658616994
Numero totale di passaggi riusciti1447414835
Tiri nello specchio della porta159193
Percentuale di tiri in porta47.347.5
Numero totale di cross475753
Numero medio di cross riusciti132227
Duelli per partita vinti15211418
Duelli per partita persi14901272
Corner subiti10184
Corner guadagnati131208
Numero di punizioni a favore356327
Numero di punizioni concesse425417
Tackle totali516484
Percentuale di successo nei tackle57.260.7
Fuorigiochi totali3054
Numero totale di cartellini gialli6451
Numero totale di cartellini rossi30

Como - Inter Live

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Classifica SERIE A

  1. Inter75
  2. Napoli66
  3. Milan63
  4. Juventus60
  5. Como58
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez16
  2. Tasos Douvikas11
  3. Nico Paz11
  4. Keinan Davis10
  5. Rasmus Højlund10
MOSTRA COMPLETA

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