L'Inter vince e vola verso lo Scudetto (+9 sul Napoli), il Como perde match e 4° posto, scavalcato dalla Juventus. E' successo di tutto al "Sinigaglia": Valle-Nico Paz per i lariani, poi rimonta nerazzurra con le doppiette di Thuram e Dumfries, rigore finale di da Cunha.
Venerdì si torna in campo con Sassuolo-Como e Inter-Cagliari.
Per la diretta di Como-Inter è davvero tutto, buona notte.
Acerbi si sgancia in attacco ma poi finisce in offside. 21:54
46'
SECONDO CAMBIO NEL COMO: entra da Cunha, esce Sergi Roberto. 21:53
46'
PRIMO CAMBIO NEL COMO: entra Ramon, esce Diego Carlos. 21:52
46'
PRIMO CAMBIO NELL'INTER: entra Carlos Augusto, esce Bastoni. 21:52
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI COMO-INTER! Si riparte dal risultato di 2-1. 21:51
Squadre negli spogliatoi dove Fabregas e Chivu studiano le mosse in vista della ripresa: lariani per centrare il successo, meneghini per la rimonta. 21:43
Spettacolare prima frazione di gioco al "Sinigaglia": predominio del Como che passa al 36' con Valle e raddoppia al 45' con Nico Paz ma l'Inter riaccende le speranze pochi secondi dopo con il gol di Thuram. 21:41
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! COMO-INTER 2-1! Reti di Valle, Nico Paz e Thuram. 21:34
45'+1'
PILLOLA STATISTICA: l'attaccante francese arriva a quota 14 in stagione (9 in Serie A). 21:39
45'+1'
GOL! Como-INTER 2-1! Rete di Thuram. Gli ospiti accorciano immediatamente: cross di Barella e zampata di Thuram che trafigge Butez.
Altro recupero alto dei biancoblù, destro di Baturina bloccato dall'estremo difensore nerazzurro. 21:31
43'
PUNIZIONE DI NICO PAZ! Battuta a giro sopra la barriera, alta non di molto. 21:29
42'
Fallo di Calhanoglu su Baturina al limite dell'area di rigore. 21:29
40'
CONTROPIEDE COMO! Ripartenza velocissima dei padroni di casa che porta Duvikas al tiro: sinistro potente deviato da Bastoni in corner. 21:28
39'
COLPO DI TESTA DI DUMFRIES! Stacco aereo rimpallato da Van der Brempt, Butez allunga il guantone e blocca la sfera. 21:27
38'
L'Inter prova a reagire, tiro dalla bandierina. 21:25
36'
PILLOLA STATISTICA: primo centro in Serie A per l'ex Barcellona. 21:25
36'
GOL! COMO-Inter 1-0! Rete di Valle. Padroni di casa in vantaggio: velo di Diao che lancia Nico Paz, sinistro respinto da Sommer, tap in vincente di Valle. 21:24
33'
Thuram costretto al raddoppio difensivo su Diao, in collaborazione con Dimarco. 21:21
32'
TRIPLA CONCLUSIONE DEL COMO! Douvikas murato da Dumfries, poi Perrone calcia sul compagno, infine botta di Valle e ancora Dumfries a salvare Sommer. 21:19
30'
La squadra di Fabregas alza il ritmo e il pressing. 21:17
28'
Uscita in anticipo di Kempf che rilancia l'azione dei padroni di casa nella metà campo avversaria. 21:15
26'
BATURINA! Recupero del Como che porta il numero 20 alla conclusione, alta sopra la traversa. 21:13
24'
AMMONITO VALLE: colpito Dumfries nel tentativo di rovesciata. 21:12
24'
Slalom di Diao che salta due avversari e poi calcia: sinistro respinto. 21:12
23'
Metà della prima frazione di gioco, parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 21:10
22'
Van der Brempt sbaglia il colpo di testa in chiusura ma Dimarco non ne approfitta allungandosi la sfera. 21:10
21'
Gli ospiti costruiscono la manovra da dietro, coinvolgendo anche Sommer. 21:09
19'
Duello Douvikas-Acerbi, Massa comanda la punizione in favore dell'Inter. 21:06
17'
Lancio verticale di Perrone per Douvikas che costringe Acerbi alla chiusura in fallo laterale. 21:05
16'
Batte lo stesso Baturina: destro che si infrange sulla barriera. 21:03
15'
Calhanoglu atterra Batuvina a circa 30 metri dalla porta nerazzurra. 21:02
13'
Fallo in attacco di Esposito: sbracciata ai danni di Van der Brempt. 21:00
12'
Sventagliata per Dimarco, cross al centro di prima intenzione: Kempf spazza in fallo laterale. 20:58
10'
Tiro-cross operato da Dumfries, murato dalla retroguardia lariana. 20:57
9'
Chiusura di Barella sull'inserimento di Sergi Roberto, innescato da Nico Paz. 20:56
7'
Fallo di Bastoni ai danni di Diao. 20:54
6'
Scatto di Thuram in campo aperto, uscita di Butez fuori dall'area: tocco non perfetto ma efficace. 20:53
4'
Azione veloce in rasoterra del Como: Dimarco anticipa Diao, pronto a tirare verso Sommer. 20:52
3'
Occasione per Douvikas sulla respinta di Kempf, l'attaccante aggancia ma perde il tempo per la conclusione: chiude Acerbi che conquista anche una punizione. 20:51
2'
Filtrante per Thuram da parte di Akanji, suggerimento un po' troppo profondo. 20:49
1'
INIZIA COMO-INTER! Primo pallone giocato da Nico Paz. 20:47
Squadre in campo agli ordini di Massa: padroni di casa in maglia blu, ospiti in casacca bianca. 20:45
All'andata, disputata al "Meazza" lo scorso 6 dicembre, netta vittoria di Lautaro Martinez e compagni per 4 a 0. 20:18
Fabregas conferma Douvikas di punta con Diao, Nico Paz e Baturina trequartisti; Sergi Roberto preferito a da Cunha in mediana al fianco di Perrone. Chivu sceglie Esposito-Thuram coppia d'attacco, Lautaro Martinez va in panchina; Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali, Acerbi al centro della difesa. 20:16
FORMAZIONE INTER (3-5-2): Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco - Esposito, Thuram. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Carlos Augusto, de Vrij, Darmian, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Diouf, Luis Henrique, Bonny, Lautaro Martinez, Mosconi. 20:12
FORMAZIONE COMO (4-2-3-1): Butez - Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Valle - Sergi Roberto, Perrone - Diao, Nico Paz, Baturina - Douvikas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, De Paoli, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Ramon, Goldaniga, da Cunha, Caqueret, Rodriguez, Kuhn, Morata. 21:53
Nell'ultimo turno il Como ha pareggiato in casa dell'Udinese dopo cinque vittorie consecutive mentre l'Inter è tornata al successo contro la Roma tra le mura amiche dopo due punti in tre gare. 20:00
Dirige l'incontro il signor Davide Massa di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio. Quarto Ufficiale Ayroldi. Al VAR Aureliano, AVAR Maggioni.19:58
Il match del "Sinigaglia" mette in palio punti pesanti: i lariani cercano la vittoria per scavalcare la Juventus e riprendersi il 4° posto mentre i meneghini hanno la possibilità di allungare sul Napoli e avvicinare lo Scudetto. 19:56
Benvenuti alla diretta di Como-Inter, gara valida per il 32° turno di Serie A. 19:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: Giuseppe Sinigaglia Città: Como Capienza: 13602 spettatori19:54
Como - Inter è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 12 aprile alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Arbitro di Como - Inter sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Davide Massa
Statistiche Stagionali
Partite dirette
15
Falli fischiati
421
Fuorigioco
33
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
65
Espulsioni
6
Cartellini per partita
4.9
Falli per cartellino
5.6
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 15 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Genoa-Lecce 0-0
14-09-2025
Serie A
Pisa-Udinese 0-1
27-09-2025
Serie B
Cesena-Palermo 1-1
18-10-2025
Serie A
Roma-Inter 0-1
30-10-2025
Serie A
Pisa-Lazio 0-0
30-11-2025
Serie A
Roma-Napoli 0-1
14-12-2025
Serie A
Bologna-Juventus 0-1
04-01-2026
Serie A
Lazio-Napoli 0-2
11-01-2026
Serie A
Fiorentina-Milan 1-1
17-01-2026
Serie A
Cagliari-Juventus 1-0
01-02-2026
Serie A
Cremonese-Inter 0-2
07-02-2026
Serie A
Genoa-Napoli 2-3
01-03-2026
Serie A
Cremonese-Milan 0-2
15-03-2026
Serie A
Como-Roma 2-1
06-04-2026
Serie A
Juventus-Genoa 2-0
12-04-2026
Serie A
Como-Inter 3-4
Attualmente Como si trova 5° in classifica con 58 punti (frutto di 16 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 75 punti (frutto di 24 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Como ha segnato 56 gol e ne ha subiti 26; l'Inter ha segnato 75 gol e ne ha subiti 29. La partita di andata Inter - Como si è giocata il 6 dicembre 2025 e si è conclusa 4-0.
In casa Como ha fatto 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 34 punti (11 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Udinese e l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Fiorentina e la Roma ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Como ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 3-4 mentre L'Inter ha incontrato la Roma vincendo 5-2.
Como e Inter si sono affrontate 29 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 6 volte, l'Inter ha vinto 20 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Como-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Inter ha vinto ciascuna delle ultime 10 partite contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 24-2: quella lariana, infatti, è l'unica squadra nella storia della competizione contro cui i nerazzurri hanno collezionato almeno 10 successi di fila.
L'Inter ha tenuto la porta inviolata in ciascuno degli ultimi sei match di Serie A contro il Como (18-0 nel parziale): solo contro il Lecce (sette) i nerazzurri vantano una striscia aperta più lunga di clean sheet di fila in campionato.
L'ultima vittoria registrata dal Como in Serie A contro l'Inter è arrivata al Sinigaglia: 1-0 il 15 dicembre 1985, firmato da Stefano Borgonovo. Da allora in casa dei lariani nel torneo un pareggio e quattro vittorie nerazzurre, tutte arrivate con due gol della squadra milanese (due volte 2-1 e due volte 2-0).
Il bilancio di Cesc Fabregas da allenatore contro l'Inter in Serie A è molto negativo: tre sconfitte su tre (e unica squadra contro cui non ha mai guadagnato punti) e soprattutto zero gol segnati (unica formazione contro cui il suo Como non ha mai segnato nella competizione).
Il Como arriva da tre vittorie consecutive in casa in Serie A (10 gol realizzati nel parziale) ed è dal periodo settembre-dicembre 1980 - con Giuseppe Marchioro in panchina - che non ottiene almeno quattro successi di fila davanti al proprio pubblico nella competizione (cinque in quel caso).
Considerando l'era dei tre punti a vittoria ed escludendo il campionato 2005/06, in tutte le precedenti 14 occasioni in cui una squadra si è trovata al primo posto della classifica di Serie A con più di 70 punti dopo 31 gare giocate, ha poi vinto lo Scudetto a fine stagione - all'Inter è successo quattro volte su quattro in precedenza (2006/07, 2008/09, 2020/21 e 2023/24).
L'Inter è la formazione che ha segnato più gol di testa nei maggiori cinque campionati europei 25/26 (16): i nerazzurri hanno già eguagliato ora il bottino di gol di testa registrato in tutto lo scorso campionato e non fanno meglio in una singola stagione di A dal 2021/22 (19 in quel caso).
Si sfidano in questo match le due migliori squadre per gol realizzati dalla distanza in questa Serie A: Como e Inter sono entrambe a quota 10 reti da fuori area, grazie anche alle cinque reti da fuori segnate sia da Nico Paz che da Hakan Çalhanoglu, primatisti a pari merito in questa statistica nei maggiori cinque tornei europei 25/26.
Tutti gli ultimi cinque gol segnati in Serie A da Tasos Douvikas sono arrivati in gare casalinghe, inclusi i tre realizzati nelle ultime tre presenze al Sinigaglia; escludendo la rete segnata alla prima giornata, però, il calciatore greco non ha mai trovato la rete nella competizione contro squadre che a inizio giornata occupavano i primi quattro posti della classifica.
Con Lautaro Martínez in campo in questo campionato, l'Inter viaggia a 2.5 punti di media a match, con l'81% di vittorie e 2.5 gol fatti di media a partita; senza di lui i dati si abbassano a 1.6 punti di media, 40% di vittorie e 1.2 gol a gara; l'attaccante argentino è giunto a quota 131 gol in Serie A ed è solo a due reti di distanza da Stefano Nyers (133), terzo miglior marcatore dell'Inter nel massimo campionato, davanti a loro solo Giuseppe Meazza (197) e Benito Lorenzi (138).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: