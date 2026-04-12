L'Inter vince e vola verso lo Scudetto (+9 sul Napoli), il Como perde match e 4° posto, scavalcato dalla Juventus. E' successo di tutto al "Sinigaglia": Valle-Nico Paz per i lariani, poi rimonta nerazzurra con le doppiette di Thuram e Dumfries, rigore finale di da Cunha.

Il match del "Sinigaglia" mette in palio punti pesanti: i lariani cercano la vittoria per scavalcare la Juventus e riprendersi il 4° posto mentre i meneghini hanno la possibilità di allungare sul Napoli e avvicinare lo Scudetto. 19:56

PREPARTITA

Como - Inter è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 aprile alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Inter sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 15 Falli fischiati 421 Fuorigioco 33 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 65 Espulsioni 6 Cartellini per partita 4.9 Falli per cartellino 5.6 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 15 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0 14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1 27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1 18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1 30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0 30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1 14-12-2025 Serie A Bologna-Juventus 0-1 04-01-2026 Serie A Lazio-Napoli 0-2 11-01-2026 Serie A Fiorentina-Milan 1-1 17-01-2026 Serie A Cagliari-Juventus 1-0 01-02-2026 Serie A Cremonese-Inter 0-2 07-02-2026 Serie A Genoa-Napoli 2-3 01-03-2026 Serie A Cremonese-Milan 0-2 15-03-2026 Serie A Como-Roma 2-1 06-04-2026 Serie A Juventus-Genoa 2-0 12-04-2026 Serie A Como-Inter 3-4

Attualmente Como si trova 5° in classifica con 58 punti (frutto di 16 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 75 punti (frutto di 24 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

Como ha segnato 56 gol e ne ha subiti 26; l'Inter ha segnato 75 gol e ne ha subiti 29.

La partita di andata Inter - Como si è giocata il 6 dicembre 2025 e si è conclusa 4-0.

In casa Como ha fatto 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 34 punti (11 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Udinese e l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Fiorentina e la Roma ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Como ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 3-4 mentre L'Inter ha incontrato la Roma vincendo 5-2.

Como e Inter si sono affrontate 29 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 6 volte, l'Inter ha vinto 20 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Como-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter ha vinto ciascuna delle ultime 10 partite contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 24-2: quella lariana, infatti, è l'unica squadra nella storia della competizione contro cui i nerazzurri hanno collezionato almeno 10 successi di fila.

L'Inter ha tenuto la porta inviolata in ciascuno degli ultimi sei match di Serie A contro il Como (18-0 nel parziale): solo contro il Lecce (sette) i nerazzurri vantano una striscia aperta più lunga di clean sheet di fila in campionato.

L'ultima vittoria registrata dal Como in Serie A contro l'Inter è arrivata al Sinigaglia: 1-0 il 15 dicembre 1985, firmato da Stefano Borgonovo. Da allora in casa dei lariani nel torneo un pareggio e quattro vittorie nerazzurre, tutte arrivate con due gol della squadra milanese (due volte 2-1 e due volte 2-0).

Il bilancio di Cesc Fabregas da allenatore contro l'Inter in Serie A è molto negativo: tre sconfitte su tre (e unica squadra contro cui non ha mai guadagnato punti) e soprattutto zero gol segnati (unica formazione contro cui il suo Como non ha mai segnato nella competizione).

Il Como arriva da tre vittorie consecutive in casa in Serie A (10 gol realizzati nel parziale) ed è dal periodo settembre-dicembre 1980 - con Giuseppe Marchioro in panchina - che non ottiene almeno quattro successi di fila davanti al proprio pubblico nella competizione (cinque in quel caso).

Considerando l'era dei tre punti a vittoria ed escludendo il campionato 2005/06, in tutte le precedenti 14 occasioni in cui una squadra si è trovata al primo posto della classifica di Serie A con più di 70 punti dopo 31 gare giocate, ha poi vinto lo Scudetto a fine stagione - all'Inter è successo quattro volte su quattro in precedenza (2006/07, 2008/09, 2020/21 e 2023/24).

L'Inter è la formazione che ha segnato più gol di testa nei maggiori cinque campionati europei 25/26 (16): i nerazzurri hanno già eguagliato ora il bottino di gol di testa registrato in tutto lo scorso campionato e non fanno meglio in una singola stagione di A dal 2021/22 (19 in quel caso).

Si sfidano in questo match le due migliori squadre per gol realizzati dalla distanza in questa Serie A: Como e Inter sono entrambe a quota 10 reti da fuori area, grazie anche alle cinque reti da fuori segnate sia da Nico Paz che da Hakan Çalhanoglu, primatisti a pari merito in questa statistica nei maggiori cinque tornei europei 25/26.

Tutti gli ultimi cinque gol segnati in Serie A da Tasos Douvikas sono arrivati in gare casalinghe, inclusi i tre realizzati nelle ultime tre presenze al Sinigaglia; escludendo la rete segnata alla prima giornata, però, il calciatore greco non ha mai trovato la rete nella competizione contro squadre che a inizio giornata occupavano i primi quattro posti della classifica.

Con Lautaro Martínez in campo in questo campionato, l'Inter viaggia a 2.5 punti di media a match, con l'81% di vittorie e 2.5 gol fatti di media a partita; senza di lui i dati si abbassano a 1.6 punti di media, 40% di vittorie e 1.2 gol a gara; l'attaccante argentino è giunto a quota 131 gol in Serie A ed è solo a due reti di distanza da Stefano Nyers (133), terzo miglior marcatore dell'Inter nel massimo campionato, davanti a loro solo Giuseppe Meazza (197) e Benito Lorenzi (138).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: